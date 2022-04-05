Рифкат Минниханов о радиологическом data-центре: «Москва давно сделала, а мы еще нет»

Татарстан передаст высокотехнологичное диагностическое оборудование единой управляющей компании

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения Татарстана внесло на рассмотрение руководства республики проект создания радиологического data-центра (RdC). В управление этому центру планируется передать высокотехнологичное диагностическое оборудование районных больниц. «Централизация этих ресурсов в одних руках существенно увеличит количество обследований для жителей республики по программе ОМС», — объясняет идею преобразований глава ГАУ РТ «Диспетчерский центр» Минздрава РТ Ростислав Туишев. «Ведь не в каждом районе, не в каждой больнице имеются в достаточном количестве опытные рентгенологи для обеспечения круглосуточной работы», — пояснил «Реальному времени» председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, поддержавший проект. Ожидается, что окончательное решение будет принято в апреле.

Цифровые диагностические ресурсы под контролем RdC



Татарстанский Минздрав собирается сосредоточить парк высокотехнологичного диагностического оборудования в руках единой управляющей компании — радиологического data-центра (RdC). В его ведение могут быть переданы магнитно-резонансные и рентгеновские томографы и другая диагностическая техника, которая эксплуатируется в районных больницах республики. Оборудование закупалось на бюджетные средства для обслуживания пациентов по ОМС, а подчас используется в коммерческих целях или простаивает. Централизация не затронет крупные высокотехнологичные центры — МКДЦ, РБК, ДРКБ.

Взамен радиологический data-центр (RdC) возьмется за консультирование пациентов, проходящих обследования. Предполагается, что жители республики по-прежнему будут проводить исследования по месту их направления, но результаты с заключением врача-специалиста будет готовить радиологический data-центр. Кроме того, RdC-центр возьмет на себя функцию по техническому и сервисному обслуживанию медицинской техники.

Таким образом, объединение разрозненного оборудования должно привести к повышению доступности проведения исследований по программе ОМС. Соответствующий проект прошел согласования во всех профильных органах власти республики и поступил на рассмотрение руководства Татарстана.

Татарстанский Минздрав собирается сосредоточить парк высокотехнологичного диагностического оборудования в руках единой управляющей компании. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Минздрав РТ ждет назначения в апреле

Информацию о предстоящих преобразованиях «Реальному времени» подтвердил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

— Мы вышли с предложением к руководству республики о создании радиологического data-центра (RdC), — сообщил глава Минздрава.

По его словам, RdC будет основан на базе Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), работающего в рамках программы «Единый рентгенолог» ( работает с 20016 года — прим.авт.).

— Я думаю, что решение о создании центра будет принято в апреле, — продолжил Марат Садыков.

При этом новация позиционируется не как пилотный эксперимент с определенными сроками.

Кто возглавит RADA-центр, тоже осталось неизвестным. По словам министра, кандидатура главы будет определена позднее. «Будет проведен соответствующий кадровый аудит, и мы решим вместе с коллегами», — пояснил глава Минздрава РТ.

Рифкат Минниханов: «Мы раньше Москвы начали»

Зачем нужно «стягивать» цифровые радиологические ресурсы под управление одного радиологического data-центра (RdC)? Председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов согласился прокомментировать «Реальному времени» цель объединения.

— Идея здесь простая, и вынашивалась давно, — рассказал он нашему изданию, — Вся информация (медицинские данные о результатах исследований — прим.авт.) должна стекаться в центр, а сами снимки должны аккумулироваться в дата-центре на серверах Минцифры.

По его словам, эти медицинские данные имеют большую ценность для развития технологий искусственного интеллекта, который встанет на службу медицины.

Будущий центр сможет заместить некоторые службы на местах, в районных клиниках, и станет обрабатывать все поступающие от них медицинские снимки пациентов.

— Ведь не в каждом районе, не в каждой больнице найдешь опытного рентгенолога, который хорошо описывает снимки. Соответственно, здесь круглые сутки работают врачи, или по необходимости, снимки приходят с мест, их описывают и направляют обратно, — рассказал Рифкат Минниханов.

По данным диспетчерского центра МЗ РТ, средняя загрузка РКТ И МРТ составляет 61% от проектной мощности. Фото: Олег Тихонов

По его мнению, для проведения обследования на местах «необходим просто оператор». Центр станет структурным подразделением ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ», пояснил Рифкат Минниханов.

Глава Совета Ассоциации содействия цифровому развитию напомнил, что по этой модели построена деятельность центра телемедицины в Москве. В настоящее время он готовит результаты исследований для жителей столицы.

— Эту идею мы вынашивали два-три года. Хотя мы раньше Москвы начали. Москва давно сделала, а мы еще нет, — посетовал он.

Изначально проект был внесен в правительство республики с подачи руководства ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ». Он осуществляет регулярный мониторинг использования диагностического оборудования в клиниках. По его данным, средняя загрузка РКТ И МРТ составляет 61% от проектной мощности. Низкий уровень загруженности объясняется в том числе и тем, что клиники распоряжаются ими исходя из уровня финансирования.

— Ими нельзя управлять поштучно. Они должны работать круглосуточно, — уверенно заявил «Реальному времени» глава ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ» Ростислав Туишев. — Радиологический data-центр фактически станет управляющей компанией по эксплуатации диагностическими ресурсами Татарстана.

По его словам, в этом случае парк аппаратов сможет провести вдвое большее количество исследований: «то есть в 2 раза больше людей сможет попасть по бюджету на обследование».

Каждое второе исследование проходит за деньги пациента

Мониторинг использования диагностического оборудования выявил и другую важную проблему. По словам Ростислава Туишева, доступность оказания услуг высокотехнологичного медицинского обследования для жителей республики остается низкой.

По данным ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ», сейчас большая часть бесплатных исследований выполняется в стационарах при жизнеугрожающих состояниях. Это происходит потому что обеспеченность госзаказом составляет 48% от фактического числа исследований. В результате 52% всех исследований проводится на коммерческой основе (данные на сентябрь 2021 года). Средний чек РКТ — от 2900 до 6000 рублей, МРТ (1,5 Тесла) — от 3300 до 6000 рублей.

Глава ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ» Ростислав Туишев считает, что такие высокие тарифы препятствуют ранней диагностике заболеваний среди татарстанцев.

Почему татарстанский Минздрав взялся искать новую схему по расширению доступности диагностического оборудования? Не только потому, что стоимость коммерческих исследований «кусается». Авторы преобразований убеждены, что без централизации цифровых радиологических ресурсов в одних руках расходы на содержание и обслуживание медицинской техники будут расти так, что бюджет их не осилит.

Средний чек РКТ — от 2900 до 6000 рублей, МРТ (1,5 Тесла) — от 3300 до 6000 рублей. Фото: Олег Тихонов

Центр телемедицины в Татарстане: быть или не быть

Уже сейчас в республике проводится около 10 млн исследований в год, и их количество будет расти. Медицина становится с каждым годом более высокотехнологичной, растет число сложных медицинских приборов. Но кто будет «читать» снимки и ставить диагнозы, если уже сейчас врачей-специалистов не хватает?

— Чтобы обеспечить работу в режиме 24/7 все компьютерные томографы в республике нужно иметь 500 врачей, а у нас сейчас всего 320, которые обслуживают и рентген, и маммографы. При том, что для подготовки опытных специалистов уходит несколько лет, — рассказывает Ростислав Туишев.

По его словам, для круглосуточной работы одного томографа нужно иметь 7 врачей. «Это было возможно, когда эксплуатировался один аппарат МРТ. А сейчас их 88! Мы не сможем так дальше развиваться, увеличивая нагрузку на бюджет», — говорит он.

По словам Ростислава Туишева, лучше создать крупный телемедицинский центр в Казани, который станет удаленно «читать» присланные из районов снимки и отправлять результаты назад, в клиники.

— Это заместит огромное количество врачей, необходимых для обслуживания этих аппаратов, — отметил он, предлагая взять за пример опыт столицы, — Сейчас в Москве функционирует телемедицинский центр, в нем 150 врачей, которые обслуживают всю Москву. Внутри таких центров можно использовать различные виды искусственного интеллекта.

Татарстан имеет возможности для использования искусственного интеллекта в постановке диагнозов в перспективе. «Республика одной из первых в стране создала Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ создан в 2001 году, к нему подключено 200 диагностических аппаратов). Сегодня в нем находится 550 млн медицинских изображений. В чем ценность? Чтобы обучить искусственный интеллект, в него надо «вкачать» несколько миллионов медицинских изображений, чтобы, встретившись с каким-то новым видом, он смог распознать новое из этих миллионов. Если в нем «лежит» 100 тысяч данных, то он будет выбирать из меньшего количества изображений и будет ошибаться при постановке диагноза. Конечно, в медицине нет повторяющегося диагноза, но огромное количество размеченных исследований приближают его к точности и погрешность становится меньше», — пояснил Туишев.

Изъятие из управления высокотехнологичного оборудования приведет к потере доходов от оказания платных медицинских услуг. Фото: Олег Тихонов

Вы за кого? За пациентов или за больницы?

Впрочем, у этой инициативы есть и скрытые противники. Государственные клиники могут лишиться права зарабатывать дополнительные доходы за счет МРТ и РКТ. Изъятие из их управления высокотехнологичного оборудования приведет к потере доходов от оказания платных медицинских услуг. По некоторым оценкам, речь идет о сверхдоходах в 2 млрд рублей. Около половины из них идет на доплату к заработной плате медработников. В ТФОМС «Реальному времени» пояснили, что в Минфине Татарстана идут расчеты по изменениям в финансировании больниц и поликлиник в будущем году.

— А как же платные услуги? — спросил корреспондент «Реального времени» у главы «Диспетчерского центра МЗ РТ».

— Тогда вы ответьте — за кого вы выступаете? За пациентов или за больницы? Если за людей, тогда этот разговор бессмысленный, — ответил он.

По мнению Туишева, платные услуги в нынешней системе здравоохранения себя исчерпали.

— Когда пациент идет в государственную больницу, он не должен держать в кармане деньги. Это неправильно идти в государственную больницу и думать, сколько это будет стоить. Даже в самом диком капитализме такого нет, — заявил он.

По его словам, введение платных услуг в больницах было вынужденной мерой, а «теперь с ней надо прощаться».