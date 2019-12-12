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В Госсовете Татарстана задумались, как поднять штрафы за торговлю снюсами

18:00, 12.12.2019

За продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним юрлиц будут наказывать штрафами до 150 тысяч рублей

В Госсовете Татарстана задумались, как поднять штрафы за торговлю снюсами Фото: tatarstan.ru

Санкции республиканского масштаба за продажу несовершеннолетним вейпов, айкосов, снюсов и бестабачной никотиносодержащей продукции бурно обсуждали сегодня в Госсовете РТ на заседании Комитета по социальной политике. Предлагается штрафовать за реализацию этих изделий подросткам на сумму до 50 тыс. руб. должностных лиц и до 150 тыс. — юрлиц. В целом повестку заседания, на котором побывал и корреспондент «Реального времени», определили две проблемы — малых и старых: главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов также озвучил результаты работы геронтологической службы и гериатрической помощи в Татарстане за 2019 год.

Пришлось вернуться

Закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной продукции и электронных систем доставки никотина был разработан в оперативном порядке, признались депутаты — «в связи с участившимися случаями употребления».

— Родительское сообщество и учителя обратили внимание, что дети употребляют сосательные таблетки, мармеладки, и были случаи отравления, потому что эти таблетки содержали многократно большие [чем в сигаретах] дозы никотина. Одна сосательная таблетка могла содержать от трех сигарет до трех пачек по количеству никотина… На федеральном уровне этот вопрос сегодня не урегулирован, и процедура его принятия такова, что в лучшем случае он будет принят только в марте, — посетовала глава Комитета по соцполитике Светлана Захарова, представляя проект республиканского закона.

Парламентарий напомнила: Госсовет Татарстана уже разрабатывал закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов, однако процесс законотворчества приостановили, когда вейпами озаботились российские законодатели.

— Однако сейчас все говорит о том, что нам необходимо свой закон доработать и принять, — заявила председатель Комитета по социальной политике. — И внести изменения в КоАП, установить штрафы: на граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50, на юридические лица — от 100 до 150 тысяч. Составление протоколов на нарушителей предлагается возложить на представителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рассмотрение административных дел осуществлять мировым судьям. У нас все заключения имеются, в СМИ мы получили положительный отклик от жителей.

Завершая доклад о законопроекте, Светлана Захарова заметила, что депутаты получали от граждан республики предложения вообще сделать продажу этих изделий такой же закрытой, как и сигарет — запретить их выкладку на витрины, однако на республиканском уровне это невозможно. И выразила надежду, что об этом позаботятся российские законодатели.

Терминология в денежном выражении

— В первом пункте статьи об используемых в законе формулировках говорится: «вещества, содержащие никотин», а во втором — «жидкость». Я бы предложил заменить это слово на «продукты, содержащие никотин», поскольку они могут быть и в твердом виде, иначе получается, что если используется не жидкость, то можно продавать, — решил уточнить терминологию член комитета, депутат Рустем Хасанов и положил начало бурному спору о терминах.

В обсуждение включились юристы, и выяснилось, что именно этими формулировками оперирует российский Налоговый кодекс, а в итоге всплыл неожиданный парадокс: несовершеннолетним нельзя продавать сигареты, после принятия закона в Татарстане будет запрещено продавать и никотиносодержащие продукты, но устройства, с помощью которых они будут потреблять никотин, вейпы, IQOS и т. п., под запрет так и не попадут.

Затем завязалась еще одна дискуссия — о незначительных суммах штрафов за нарушение запрета на продажу никотиносодержащей продукции.

«Цена на эти продукты такова, что их каждый день дети могут купить, и не раз!», «Если посчитать, торговцы получают до 540 процентов прибыли!», «А штрафы совсем незначительные!», «А по какой шкале штрафовать курьеров, доставщиков интернет-магазинов, которые проходят как самозанятые?» — наперебой бросали реплики участники заседания и предложили внести в законопроект не только запрет на продажу, но и запрет на вовлечение несовершеннолетних в употребление этих продуктов.

— Если торговцы готовы идти на риск, значит, штрафы недостаточно высокие, — сделал вывод Рустем Хасанов. — Они должны быть в тысячу раз выше. Это безопасность детей!

Но включившиеся в дискуссию юристы указали на то, что федеральные законы устанавливают пределы штрафов, которые утверждает республика, и указанные в законопроекте суммы — уже предельные.

«Какие гериатрические кабинеты мы открываем?»

С подробным отчетом о том, как в Татарстане заботятся о пожилых людях, выступил главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов. По его словам, в ходе реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (нацпроект «Демография») к 1 декабря в Татарстане должны были быть открыты 40 гериатрических кабинетов, а стационарную помощь пожилым пациентам должны начать оказывать на 170 гериатрических койках в стационарах.

— На сегодня в республике функционируют 46 гериатрических кабинетов, в ближайшее время будет открыт еще один, — отрапортовал докладчик о перевыполнении плана и озвучил стандартную стоимость оснащения одного такого кабинета — 121,3 тыс. рублей. Эти деньги, как выяснилось, медучреждения должны изыскивать сами, в своих бюджетах. И на бумаге с этим все в порядке, кабинеты открываются, и в Татарстане даже объявлен конкурс на лучший гериатрический кабинет.

Но депутат Гульнара Музипова после демонстрации докладчиком красивого слайда с изображением образцово-показательного гериатрического кабинета заявила:

— Вы показали идеальный кабинет, все совсем не так!

И рассказала, что, посетив рекомендованный Минздравом РТ гериатрический кабинет, депутаты обнаружили, что гериатрическим он объявлен формально, а в реальности это обычный кабинет с простейшим оборудованием — стол, стулья, кушетка.

Ее поддержал член президиума Госсовета, ректор КГМУ Алексей Созинов, который подчеркнул: гериатрическая помощь — дело затратное. На Западе, чтобы оказывать ее качественно, выделяют огромные средства, а тяжелый труд социальных работников и медсестер, занятых помощью старикам, оплачивают достаточно высоко.

— Мало создать кабинет, — заметил он. — Особенностью гериатрической помощи является ее оказание преимущественно на дому. Нужно понимание, насколько мы ресурсно готовы оказывать такую помощь — нужен транспорт и многое другое.

Присутствовавшая на заседании комитета зампредседателя Госсовета Татьяна Ларионова, которая также скептически отнеслась к оптимистическому докладу Рамиля Мухаматдинова, указала на то, что из 46 открывшихся в республике гериатрических кабинетов 12 находятся в Казани, а еще пять — в Набережных Челнах, то есть такие кабинеты есть далеко не в каждом районе республики, а старики нуждаются в помощи больше всего именно на периферии.

— Мы к 2021 году не выполним установку, которая дана нашим президентом в его послании, многие [пожилые люди] остаются за бортом этой программы, 14 районов остаются без кабинетов…

Она привела пример: пожилое население Кукморского района закреплено за атнинским гериатрическим кабинетом:

— Поедет ли человек старше 80 лет в соседний район?

И возмутилась вслед за Гульнарой Музиповой:

— Какие гериатрические кабинеты мы открываем?! Это ветераны, труженики тыла, люди, которые по своим заслугам требуют другого подхода, другого внимания!

Инна Серова
ОбществоМедицинаИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
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