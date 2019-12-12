В Госсовете Татарстана задумались, как поднять штрафы за торговлю снюсами

За продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним юрлиц будут наказывать штрафами до 150 тысяч рублей

Санкции республиканского масштаба за продажу несовершеннолетним вейпов, айкосов, снюсов и бестабачной никотиносодержащей продукции бурно обсуждали сегодня в Госсовете РТ на заседании Комитета по социальной политике. Предлагается штрафовать за реализацию этих изделий подросткам на сумму до 50 тыс. руб. должностных лиц и до 150 тыс. — юрлиц. В целом повестку заседания, на котором побывал и корреспондент «Реального времени», определили две проблемы — малых и старых: главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов также озвучил результаты работы геронтологической службы и гериатрической помощи в Татарстане за 2019 год.

Пришлось вернуться



Закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной продукции и электронных систем доставки никотина был разработан в оперативном порядке, признались депутаты — «в связи с участившимися случаями употребления».

— Родительское сообщество и учителя обратили внимание, что дети употребляют сосательные таблетки, мармеладки, и были случаи отравления, потому что эти таблетки содержали многократно большие [чем в сигаретах] дозы никотина. Одна сосательная таблетка могла содержать от трех сигарет до трех пачек по количеству никотина… На федеральном уровне этот вопрос сегодня не урегулирован, и процедура его принятия такова, что в лучшем случае он будет принят только в марте, — посетовала глава Комитета по соцполитике Светлана Захарова, представляя проект республиканского закона.

Парламентарий напомнила: Госсовет Татарстана уже разрабатывал закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов, однако процесс законотворчества приостановили, когда вейпами озаботились российские законодатели.

— Однако сейчас все говорит о том, что нам необходимо свой закон доработать и принять, — заявила председатель Комитета по социальной политике. — И внести изменения в КоАП, установить штрафы: на граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50, на юридические лица — от 100 до 150 тысяч. Составление протоколов на нарушителей предлагается возложить на представителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рассмотрение административных дел осуществлять мировым судьям. У нас все заключения имеются, в СМИ мы получили положительный отклик от жителей.

Завершая доклад о законопроекте, Светлана Захарова заметила, что депутаты получали от граждан республики предложения вообще сделать продажу этих изделий такой же закрытой, как и сигарет — запретить их выкладку на витрины, однако на республиканском уровне это невозможно. И выразила надежду, что об этом позаботятся российские законодатели.

Терминология в денежном выражении

— В первом пункте статьи об используемых в законе формулировках говорится: «вещества, содержащие никотин», а во втором — «жидкость». Я бы предложил заменить это слово на «продукты, содержащие никотин», поскольку они могут быть и в твердом виде, иначе получается, что если используется не жидкость, то можно продавать, — решил уточнить терминологию член комитета, депутат Рустем Хасанов и положил начало бурному спору о терминах.



В обсуждение включились юристы, и выяснилось, что именно этими формулировками оперирует российский Налоговый кодекс, а в итоге всплыл неожиданный парадокс: несовершеннолетним нельзя продавать сигареты, после принятия закона в Татарстане будет запрещено продавать и никотиносодержащие продукты, но устройства, с помощью которых они будут потреблять никотин, вейпы, IQOS и т. п., под запрет так и не попадут.

Затем завязалась еще одна дискуссия — о незначительных суммах штрафов за нарушение запрета на продажу никотиносодержащей продукции.



«Цена на эти продукты такова, что их каждый день дети могут купить, и не раз!», «Если посчитать, торговцы получают до 540 процентов прибыли!», «А штрафы совсем незначительные!», «А по какой шкале штрафовать курьеров, доставщиков интернет-магазинов, которые проходят как самозанятые?» — наперебой бросали реплики участники заседания и предложили внести в законопроект не только запрет на продажу, но и запрет на вовлечение несовершеннолетних в употребление этих продуктов.

— Если торговцы готовы идти на риск, значит, штрафы недостаточно высокие, — сделал вывод Рустем Хасанов. — Они должны быть в тысячу раз выше. Это безопасность детей!

Но включившиеся в дискуссию юристы указали на то, что федеральные законы устанавливают пределы штрафов, которые утверждает республика, и указанные в законопроекте суммы — уже предельные.

«Какие гериатрические кабинеты мы открываем?»

С подробным отчетом о том, как в Татарстане заботятся о пожилых людях, выступил главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов. По его словам, в ходе реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (нацпроект «Демография») к 1 декабря в Татарстане должны были быть открыты 40 гериатрических кабинетов, а стационарную помощь пожилым пациентам должны начать оказывать на 170 гериатрических койках в стационарах.

— На сегодня в республике функционируют 46 гериатрических кабинетов, в ближайшее время будет открыт еще один, — отрапортовал докладчик о перевыполнении плана и озвучил стандартную стоимость оснащения одного такого кабинета — 121,3 тыс. рублей. Эти деньги, как выяснилось, медучреждения должны изыскивать сами, в своих бюджетах. И на бумаге с этим все в порядке, кабинеты открываются, и в Татарстане даже объявлен конкурс на лучший гериатрический кабинет.

Но депутат Гульнара Музипова после демонстрации докладчиком красивого слайда с изображением образцово-показательного гериатрического кабинета заявила:

— Вы показали идеальный кабинет, все совсем не так!

И рассказала, что, посетив рекомендованный Минздравом РТ гериатрический кабинет, депутаты обнаружили, что гериатрическим он объявлен формально, а в реальности это обычный кабинет с простейшим оборудованием — стол, стулья, кушетка.

Ее поддержал член президиума Госсовета, ректор КГМУ Алексей Созинов, который подчеркнул: гериатрическая помощь — дело затратное. На Западе, чтобы оказывать ее качественно, выделяют огромные средства, а тяжелый труд социальных работников и медсестер, занятых помощью старикам, оплачивают достаточно высоко.

— Мало создать кабинет, — заметил он. — Особенностью гериатрической помощи является ее оказание преимущественно на дому. Нужно понимание, насколько мы ресурсно готовы оказывать такую помощь — нужен транспорт и многое другое.

Присутствовавшая на заседании комитета зампредседателя Госсовета Татьяна Ларионова, которая также скептически отнеслась к оптимистическому докладу Рамиля Мухаматдинова, указала на то, что из 46 открывшихся в республике гериатрических кабинетов 12 находятся в Казани, а еще пять — в Набережных Челнах, то есть такие кабинеты есть далеко не в каждом районе республики, а старики нуждаются в помощи больше всего именно на периферии.

— Мы к 2021 году не выполним установку, которая дана нашим президентом в его послании, многие [пожилые люди] остаются за бортом этой программы, 14 районов остаются без кабинетов…

Она привела пример: пожилое население Кукморского района закреплено за атнинским гериатрическим кабинетом:

— Поедет ли человек старше 80 лет в соседний район?

И возмутилась вслед за Гульнарой Музиповой:

— Какие гериатрические кабинеты мы открываем?! Это ветераны, труженики тыла, люди, которые по своим заслугам требуют другого подхода, другого внимания!