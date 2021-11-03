Главное о коронавирусе на 3 ноября: приостановка диспансеризации в Татарстане, новая вспышка в Китае

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане приостанавливают диспансеризацию взрослых и детей до улучшения эпидемиологической обстановки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая COVID-19. Всего на 3 ноября в республике зарегистрировано 31 326 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 25 624 человека, в том числе 127 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 007 человек.

В Набережных Челнах за несостоявшийся пикет против QR-кодов возбудили дело на депутата горсовета Татьяну Гурьеву. Она также возглавляет движение против обязательных прививок от COVID-19. Изначально пикет согласовали с властями с участием до 200 человек, но затем отменили из-за антиковидных ограничений. Гурьева рассказала, что не проводила массовое мероприятие, а пришла сообщить гражданам об отмене акции.

В Минздраве Татарстана подписали приказ о приостановке диспансеризации взрослых и детей, а также профилактических медосмотров до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Исключением становится углубленная диспансеризация для граждан, которые перенесли коронавирус. Например, по такому пути уже последовал Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Фото: Илья Репин

В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от коронавируса. По данным республиканского Минздрава, от COVID-19 скончались женщины 1962, 1948, 1937, 1942, 1934, 1960, 1937, 1959 годов рождения и мужчины 1933 и 1949 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Инфекция идентифицирована. Таким образом, в регионе число смертей от вируса превысило тысячу.

Активисты Нижнекамска начали пускать в торговый центр посетителей без QR-кодов. Такое видео появилось в Сети. Так, голос за кадром говорит горожанам проходить без предъявления QR-кода, поскольку это правило якобы отменено. На видео также видно, как охранник ТЦ просто наблюдает за происходящим со стороны.

В минувшие выходные полицейские Татарстана зафиксировали более 40 нарушений антиковидных мер. Большинство из них выявили в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске и Заинске. Среди них — правонарушения по работе кафе и магазинов после 23.00, правонарушения за продажу непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 кв. м без проверки QR-кода и др.

Фото: Ринат Назметдинов

Тем временем в Казани продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Всего в городе выявили свыше 15 тысяч нарушителей. Накануне проверяющие побывали на остановках на проспекте Победы и улице Рихарда Зорге. Чаще всего горожане без масок стараются спрятаться за другими пассажирами или притворяются спящими. Выписать штраф им проверяющие не могут: нарушителя могут только попросить надеть маску или покинуть транспорт.

Казанцы рассказали, сколько денег им необходимо для комфортной жизни в период локдауна. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, для комфортного недельного локдауна жителю столицы РТ в среднем нужно 37 тысяч рублей. Причем по этому показателю Казань — один из самых неприхотливых городов рейтинга. Например, москвичам для комфортной недели локдауна нужно 55 тысяч рублей, а петербуржцам — 47 тысяч рублей.

В России появилась разработка, позволяющая выявлять вакцинированных от коронавируса людей

За последние сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса, выздоровели 32 807 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 633 643 человек, а выздоровевших — до 7 445 438 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 189 россиян. Это новый антирекорд. Таким образом, за весь период в России от коронавируса умерли 242 060 человек.



За последние сутки проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 человека.

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о новой разработке, позволяющей выяснить, прививался человек вакциной от COVID-19 или нет. Это определяется с помощью наличия антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Подобные тесты в центре проводят уже почти на протяжении месяца.

Российские вузы смогут продолжить обучение в дистанционном формате после окончания нерабочих дней. Согласно приказу Минобрнауки РФ, при введении самостоятельной работы учащимся необходимо предоставить методическую поддержку и за три дня предупредить об объеме работы. Сессии также разрешили проводить дистанционно.

Фото: Максим Платонов

В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ с 4 ноября. Также их надо предъявлять при посещении заведений общепита и парикмахерских, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. Кроме того, глава регионального отделения Роспотребнадзора Александр Крига предложил запретить работу ряда отраслей на территории Омской области, однако их деятельность решили не ограничивать.

QR-коды введут и в Хабаровском крае для посещения ТЦ, заведений общепита, в гостиницах и хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах и бассейнах. Такая мера вступит в силу 13 ноября. Кроме того, она будет действовать и на междугороднем общественном транспорте. А граждане старше 60 лет получат компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, что регион ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» после 7 ноября. Он пояснил, что сейчас в республике этот препарат временно отсутствует. Поставки осуществятся согласно графику.

Фото: mos.ru

Инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, что вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенной инфекции. Для первичной вакцинации он рекомендовал использовать двухкомпонентный препарат. Также Чуланов отметил, что в стране привились уже более 50 млн россиян, однако это еще недостаточно для формирования надежного коллективного иммунитета.

Также Чуланов заявил, что переболевшими COVID-19 считаются только те, у которых заболевание подтвердилось. Он не поддержал позицию о выдаче QR-кодов неофициально переболевшим.

С такой инициативой ранее выступил Санкт-Петербургский городской комитет по здравоохранению. Так, горожане, которые «неофициально» переболели коронавирусом и не обращались за медицинской помощью, могут получить QR-код. Факт перенесенной инфекции предполагается подтверждать с помощью ПЦР-теста или результатов на наличие антигена. Далее переболевшего человека могут внести в официальные регистры.

В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней в России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доверять стоит только официальной информации. Он напомнил, что у регионов страны есть особые полномочия в период пандемии коронавируса, поэтому они могут самостоятельно принимать решение о продлении периода нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем уже несколько регионов России допустили продление нерабочих дней после 7 ноября. Такой сценарий не исключают губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководитель Амурской области Василий Орлов и глава Коми Владимир Уйба. Решение будет зависеть от эпидемиологической статистики.

О том, что нет необходимости в продлении нерабочих дней, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын. Он считает, что это может отрицательно повлиять на настроение в обществе и понизить уровень иммунитета у людей. В частности, причиной могут стать социальные переживания россиян, которые временно не работают и не знают, как им заплатят зарплату.

В России за полгода возбудили более 500 уголовных дел за распространение фальшивых сертификатов о вакцинации и других документов, связанных с коронавирусом. К причастию в противозаконных действиях такого характера установили 293 лица. Кроме того, как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, заблокировали свыше двух тысяч подобных интернет-ресурсов.

Фото: Максим Платонов

Иностранные туристы и туроператоры массово отказываются от путешествий в Россию на ближайшие дни. Туры либо аннулируют, либо переносят на другие даты. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, основной причиной стал введенный в стране локдаун. Пока что в РФ нет общего регламента действий для туристов из-за ситуации с QR-кодами.

Власти Тувы рассматривают вариант введения антиковидных паспортов для школьников. Отмечается, что решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в Техасе проводились с серьезными нарушениями

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 247 574 342 человека, 5 013 591 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 169 012). На второй строчке — Индия (34 308 140), на третьей — Бразилия (21 821 124), на четвертой — Великобритания (9 174 153), на пятой — Россия (8 455 232, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (748 518). За ними следуют Бразилия (608 071), Индия (459 191), Мексика (288 464), Россия (236 462), Перу (200 276) и Великобритания (141 390).

Научный журнал BMJ сообщает, что испытания вакцины Pfizer от COVID-19, организованные исследовательской организацией в Техасе осенью прошлого года, проходили с серьезными нарушениями. Бывший региональный директор компании Брук Джексон рассказал, что организация фальсифицировала данные, сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо, задействовала недостаточно обученных вакцинаторов и др.

Фото: Максим Платонов

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ошибочно считать полной защиту от коронавируса с помощью двух доз вакцины. По словам эксперта ВОЗ Сантьяго Мас-Кома, привитые люди начинают пренебрегать мерами безопасности: реже носят маски, не соблюдают социальную дистанцию и т.д. А с наступлением зимы они будут чаще находиться в закрытых помещениях, что значительно повышает риск заражения COVID-19. Ученый пояснил, что антитела после вакцинации сохраняются лишь некоторое время.

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять около третьей части от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Препарат может появиться в продаже уже в пятницу.

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения COVID-19. По данным Госкомитета здравоохранения, за предыдущий день в стране выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Из них 35 обнаружили в городе Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян, который расположен рядом с российским городом Благовещенск.

Британские ученые сравнили смертность от COVID-19 у привитых и невакцинированных людей. Так, невакцинированные умирают в 32 раза чаще, чем те, кто получил две прививки от вируса.

Диана Жиленкова