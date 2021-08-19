В Минздраве Татарстана рассказали о тяжелых травмах, которые получают электросамокатчики

Летом 2021 года зафиксирован значительный рост количества травм, полученных при падении с электросамокатов. Среди наиболее тяжелых — переломы проксимального отдела бедра, позвоночника и черепно-мозговые травмы, сообщил главный травматолог Минздрава РТ, руководитель ГКБ №16 Владимир Беляков.

Человек, получивший подобные повреждения, будет вынужден длительное время провести на больничной койке, предупредил специалист. По его словам, на серьезные травмы, ограничивающие мобильность или приводящие к полному или частичному обездвиживанию, приходится примерно половина от всех полученных электросамокатчиками травм.

Беляков добавил, что реабилитация после подобных повреждений может длиться годами. Кроме того, после падения с электросамоката человек может остаться инвалидом или умереть. Такие случаи уже зафиксированы, сообщает Минздрав Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чаще всего причинами падений, приводящих к серьезным травмам, становится управление электросамокатом в пьяном виде, рассказал Беляков.

В августе в РБК оперировали женщину, которая 30 июля упала с самоката. Пострадавшая получила перелом скуловой кости. Ее состояние врачи охарактеризовали как стабильное.



Татьяна Демина