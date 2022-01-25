Дмитрий Лопушов: «На прививку от коронавируса будем брать согласие и родителя, и подростка»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана — о злободневных вопросах антиковидной вакцинации детей от 12 до 17 лет

В Татарстан поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М». Как сообщил «Реальному времени» главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, прививать ею детей от 12 до 17 лет начнут уже завтра, со среды. Где и как будут проводить вакцинацию подростков, как записаться на прививку и будет ли она добровольной, а также какие есть противопоказания — врач рассказал в интервью «Реальному времени».

— Дмитрий Владимирович, что за препарат поступил в Татарстан для вакцинации подростков от коронавируса?

— Это препарат «Гам-КОВИД-Вак М». Буква М означает уменьшенное содержание антигена. Им вакцинируют детей с 12 до 17 лет включительно. Соответственно — до 17 лет, 11 месяцев и 29 дней. Эту когорту мы и начинаем вакцинировать в ближайшее время в Татарстане.

Прообраз подростковой вакцины — «Спутник V». Это вектор в виде аденовируса 5-го и 26-го типа, в который встроены отдельные части коронавируса, конкретно — S-белка.

— В «Спутнике М» концентрация снижена в пять раз по сравнению со «Спутником V»?

— Концентрация действительно снижена. Но нельзя сказать определенно, в пять или в несколько раз. Выделение частичек вируса S-белка, которые входят в состав препарата, подразумевают индивидуальный технологический процесс. И говорить о том, во сколько раз именно снижена концентрация, нельзя.

— Каковы противопоказания к вакцинации подростков?

— Это стандартно тяжелые аллергические реакции в прошлом, гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, а также обострение хронических заболеваний и острое инфекционное заболевание. Прививка должна делаться на фоне полного здоровья или ремиссии хронических заболеваний. Это основное условие, четко прописанное в методических рекомендациях.

Фото: tatarstan24.tv

Буква М означает уменьшенное содержание антигена. Им вакцинируют детей с 12 до 17 лет включительно. Соответственно — до 17 лет, 11 месяцев и 29 дней. Эту когорту мы и начинаем вакцинировать в ближайшее время в Татарстане

— Какие побочные реакции вызывает прививка?

— В основном повышение температуры в первые 2-3 дня после прививки и болезненность в месте инъекции.

— Сколько всего вакцины для подростков должно поступить в Татарстан?

— Все субъекты России подают заявку в федеральный центр. Не нужно думать, что это пилотный проект Татарстана по вакцинации подростков. Нет, с нас спрашивают, какое количество вакцины необходимо поставить в тот или иной субъект. Заявка должна быть сформирована. Мы со своей стороны представили заявку на охват 80% детского населения в возрасте от 12 до 17 лет — это около 200 тысяч доз. Планка озвучена — чтобы вирус перестал циркулировать, нужно привить до 95% населения, но по последним данным достаточно 80%.

22 января в республику прибыла первая партия в количестве 2 880 доз. В ближайшие дни препарат будут распределять по поликлиникам республики. Ориентировочно прививать подростков можно будет начинать со среды.



— Вакцинация подростков будет добровольной? Есть информация, что подростки от 15 до 17 лет должны дать письменное добровольное информированное согласие самостоятельно. А если возникнут разногласия детей и родителей по этому вопросу?

— Да, безусловно, вакцинация от COVID-19 является добровольной. Особенность этой вакцинации состоит в том, что мы должны получить согласие и от родителей, и от лица, которое вакцинируется. С одной стороны, по закону мы можем получить согласие только от подростков после 15 лет, без согласия родителей. Но с учетом широкого общественного резонанса мы будем брать информированное согласие и родителя, и подростка, начиная с 12 лет. При любой другой вакцинации согласие родителей после достижения ребенком 15 лет не требуется — достаточно только согласия одного подростка.

Это сделано, чтобы не было вопросов: «А почему нас не спросили» и так далее. Так что мы должны получать и согласие самого вакцинируемого, и его родителей, хотя по законодательству мы это делать не обязаны. Это дополнительный пункт, который подчеркивает добровольность вакцинации.

Если родитель дает согласие, а подросток против, или подросток хочет вакцинироваться, а родитель не дает согласие, — значит, в любой такой спорной ситуации вакцинация не будет проведена.

Фото: pharmvestnik.ru

Особенность этой вакцинации состоит в том, что мы должны получить согласие и от родителей, и от лица, которое вакцинируется

— Вакцинация детей будет проводиться только в поликлиниках?

— Пока да, на базе поликлинических учреждений по месту жительства. Вторым этапом пойдут школы. Четких дат подключения школ нет, учитывая, что пока в Татарстан пришло менее 3 тысяч доз. Так что распространять вакцинацию на большое количество школ нецелесообразно. Распространять вакцинацию подростков на пункты вакцинации мы также не намерены. Все же это не массовая категория.

— Многие родители все еще сомневаются — надо ли прививать детей. Они заявляют, что вакцину для подростков еще испытывают на добровольцах, а препарат уже запустили в оборот.

— Вакцина поступает в гражданский оборот только после завершения доклинических испытаний и окончания 1-й и 2-й фаз клинических исследований. Это является основанием, чтобы вакцина вводилась в широкий гражданский оборот. Сейчас продолжается 3-я фаза.



На протяжении всего времени использования любой вакцины продолжается мониторинг. Это касается в принципе любого лекарственного препарата. Пока лекарственный препарат или вакцину используют, за ними продолжается наблюдение.

— Действительно ли сейчас в Татарстане все больше детей заболевает COVID-19? Какую долю среди зараженных занимают подростки?

— Да, сейчас дети стали болеть чаще. В общей структуре заболевших дети от 0 до 18 лет занимают процентов 10 из общего числа инфицированных. Однако достоверных статистических данных, сколько из них именно подростки от 12 до 17 лет, нет. Полную картину мы получим после окончания очередного подъема заболеваемости.

Фото: Максим Платонов

Четких дат подключения школ нет, учитывая, что пока в Татарстан пришло менее 3 тысяч доз. Так что распространять вакцинацию на большое количество школ нецелесообразно

— Как переносят болезнь дети, часто ли требуется госпитализация?

— Многое зависит от индивидуальных особенностей. Даже ту же высокую температуру дети переносят по-разному. Если ребенок попадет в больницу, то обычно это госпитализация на несколько дней, чтобы снять высокую температуру, вызванную новой коронавирусной инфекцией, после чего ребенок отпускается. Что касается детей с отклонениями в состоянии здоровья, у них COVID-19 протекает достаточно тяжело. Были случаи в Татарстане, когда таких детей переводили на аппарат ИВЛ. Это в основном затрагивает группы риска с хроническими заболеваниями. В целом COVID-19 для детей — это повышение температуры, простудные явления по типу ОРВИ и в небольшом проценте случаев пневмония.

— Для чего тогда нужна вакцинация подростков, если они достаточно легко переносят заболевание?

— Любые вакцины работают по трем направлениям: предотвратить заболевание, ограничить распространение и ликвидировать вирус. Если говорить конкретно про коронавирус, вакцинация работает для предупреждения заболевания, правда, не в полном объеме. Но в любом случае привитые болеют значительно легче.

Что касается ограничения распространения, дети являются источником инфекций. В силу своих возрастных особенностей они не могут в полной мере соблюдать изоляционно-ограничительные мероприятия. Заставить маленького ребенка надеть и носить маску, соблюдать социальную дистанцию, практически невозможно. В этом случае вакцинируя детей от COVID-19, мы значительно уменьшаем циркуляцию вируса среди них. Ликвидировать заболевание — такая цель общей вакцинации тоже стоит. Поэтому три таких направлениях мы и затрагиваем.

Снизив циркуляцию вируса среди подростков, а в идеале мы должны вакцинировать всех детей, и именно к этому идет, мы снизим распространение вируса в популяции. Не исключено, что через некоторое время появится другая вакцина для детей с 5 лет, либо мы получим результаты испытаний и сможем снизить возрастную планку для «Спутника М». Во многих зарубежных странах начали вакцинировать детей уже с 5-летнего возраста. Назальная вакцина в России тоже разрабатывается, и не исключено, что она сможет применяться уже начиная с 6-месячного возраста.

Дети являются источником инфекций. В силу своих возрастных особенностей они не могут в полной мере соблюдать изоляционно-ограничительные мероприятия. Заставить маленького ребенка надеть и носить маску, соблюдать социальную дистанцию, практически невозможно

— Что означает внесение вакцинации подростков от 12 до 17 лет от коронавируса в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям?



— Для начала стоит пояснить, что национальный календарь прививок — нормативно-правовой акт, который устанавливает сроки и порядок проведения вакцинации. Национальный календарь делится на две части: национальный календарь профилактических прививок России и национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В национальный календарь входят прививки от 12 основных инфекций. А в календарь по эпидпоказаниям — вакцинация от 18 инфекций. При этом вакцинируются либо лица, которые по роду своей деятельности имеют высокий риск возникновения заболевания, либо лица при осложнении эпидобстановки.

Соответственно, вакцинация против новой коронавирусной инфекции входит в календарь по эпидпоказаниям. Вакцина от COVID-19 показана при ухудшении эпидситуации, когда идет массовый подъем заболеваемости, как в настоящее время. Тогда есть основания и право применять эту вакцину как в отношении взрослых, так и в отношении детей. Ранее мы не вакцинировали от COVID-19 детей потому что просто не было такой вакцины.

— Какие еще прививки входят в национальный календарь по эпидпоказаниям?

— Например, вакцинация против холеры, относящейся к группе особо опасных инфекций. В обычное время мы никого против холеры не вакцинируем. Но если происходит осложнение эпидситуации, которое наблюдалось по холере в Казани в начале 2000-х, мы начинаем вакцинацию против холеры. Вакцинация против туляремии (зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость, — прим. ред.) тоже входит в календарь по эпидпоказаниям. Это заболевание передается грызунами. В обычное время мы вакцинируем только лиц, которые работают на мясокомбинатах, выделках шерсти и так далее.

— Учитывая настроения в обществе, можно предположить, сколько подростков будет привито от COVID-19?

— Пока предположить сложно. Мы свою работу начали — разъясняем, собираем согласия. А дальше будем смотреть.

— Стали бы вы прививать своих детей от COVID-19?

— Безусловно.

Беседовала Кристина Иванова