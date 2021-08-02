Главное о коронавирусе на 2 августа: новая российская вакцина, японцы выступили против Олимпиады

Проблемы с сертификатами о вакцинации

В Татарстане за последние сутки выявили 50 новых случаев COVID-19. Всего на 2 августа в республике зарегистрировано 24 032 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 289 человек, в том числе 6 за минувшие сутки. Умерли за весь период 616 человек.

У челнинцев возникают сложности с оформлением сертификатов о вакцинации, жители города жалуются на это в социальных сетях. Анонимная пользовательница написала в Instagram, что после прохождения второй процедуры вакцинации обращалась в поликлинику, МФЦ и Минздрав Татарстана, а еще писала заявление на госуслугах. Пользовательница самостоятельно нашла ошибку в дате рождения внутри программы, но это не решило проблему.

Минздрав Татарстана закупит «Интерферон альфа-2b» (капли назальные) для амбулаторного лечения больных коронавирусом почти на 2,8 млн рублей. Тендер на поставку препарата опубликован на портале госзакупок. Исполнителю необходимо поставить 11 тысяч упаковок «Интерферона альфа-2b».



Фото inkazan.ru

В Казани сегодня не будет работать пункт вакцинации от COVID-19 в КЦ «Залесный». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов. Это связано с отключением электричества.



Испытания новой российской вакцины

За последние сутки в России выявили новых 23 508 случаев коронавируса, выздоровели 14 893 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 312 185 человек, а выздоровевших — до 5 640 783.



За сутки болезнь унесла жизни 785 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 160 137 человек.



За последние сутки в России проведена 441 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 239 271 человек.



Ситуация с коронавирусом в России будет оставаться напряженной максимум еще три года. Вероятнее, что таковой она будет лишь ближайшие два года, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он не исключил, что в стране может произойти новая вспышка COVID-19. «Потому что к 60% мы с вами не приближаемся», — объяснил свою позицию Горелов, имея ввиду показатель коллективного иммунитета, которого в России планируется достичь.

Фото gastroscan.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать в качестве наблюдателей на осенние выборы в Государственную думу только граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что те, кто не сделал прививку, могут получить ее, так как в запасе еще 50 дней.

При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. «Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он.

Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на столичную экономику. По его словам, затраты столицы на борьбу с COVID-19 составили 600 миллиардов рублей.

В России 8% опрошенных считают COVID-19 неподходящей темой для шуток и сарказма. При этом такого мнения придерживаются больше мужчины, нежели женщины. Шутки про вакцинацию не одобряют 3% опрошенных. В целом юмор относительно болезней и здоровья считают неуместным 15% респондентов.

Фото mos.ru

С 1 по 31 июля в России зарегистрировали 23 349 смертей пациентов, заболевших коронавирусом, что стало для страны рекордом с начала пандемии. Увеличение этого числа связано с широким распространением штамма «дельта», объяснил экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов. «Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — заверил эксперт.

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора города. «По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

Фото: dumrt.ru

ДУМ России проверяет отечественные вакцины от COVID-19 на соответствие канонам ислама. В управлении обещают, что в ближайшее время появятся отдельные заключения по каждому препарату. Заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов заявил, что решения ДУМ РФ по вопросам вакцинации признаются и за рубежом.

Производители вакцин Pfizer и Moderna повысили цену

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 198 335 925 человек, 4 224 492 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 003 523). На второй строчке — Индия (31 695 958), на третьей — Бразилия (19 938 358), на четвертой — Франция (6 209 934), на пятой — Россия (6 207 513, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (613 228). За ними следуют Бразилия (556 834), Индия (424 773), Мексика (241 034), Перу (196 438) и Россия (156 726).



Японцы вышли на демонстрации против Олимпийских игр, которые проходят в Токио. Они просят остановить их проведение. Рядом с олимпийской ареной в Токио несколько десятков демонстрантов развернули плакаты с надписью «Олимпийские игры убивают бедных». Полиция в акцию не вмешивалась.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты смогут избежать введения новых локдаунов несмотря на то, что в стране сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма «дельта». «Я не думаю, что мы увидим введение новых локдаунов. Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой», — сказал он.

Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Отмечается, что приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы».

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По его данным, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США.

Фото neubauer-group.com

Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных.

Интенсивное распространение коронавирусной инфекции в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов вируса, что может привести к снижению эффективности уже существующих препаратов. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Мир переживает кризис образования в связи с закрытием школ, вызванным пандемией COVID-19. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в Twitter. «Мы находимся в разгаре кризиса образования. Закрытие школ в связи с COVID-19 все еще сказывается на 156 млн учащихся, а 25 млн могут больше никогда не вернуться», — написал он.

Алексей Нечаев