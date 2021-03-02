Главное о коронавирусе на 2 марта: рост заболеваемости COVID-19 в мире, хадж с прививкой

Во все тяжкие в мартовские праздники

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 2 марта в Татарстане зарегистрировано 18 082 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 692 человека, в том числе 107 за минувшие сутки. Умерли за весь период 338 человек.

В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1945 и 1958 годов рождения и три женщины 1933, 1948 и 1949 годов рождения.



В период мартовских праздников в Татарстане никакие «коронавирусные» ограничения снимать не будут, иначе «все ринутся во все тяжкие», заметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Вопрос о возможном послаблении ограничений будет рассматриваться после праздников.



Жители Казани выше остальных россиян оценили работу медицинской и образовательной систем, а также уровень взаимопомощи населения во время пандемии коронавируса. Казанцы поставили работе служб в здравоохранения и образования 3,4 балла, а уровню взаимопомощи населения — 3,3 балла.



В Татарстане в пандемию коронавируса в медучреждениях, в том числе в «красной зоне», работали более 3 тыс. волонтеров-медиков, рассказала руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане, студентка 5-го курса КГМУ Анна Макарова. За время пандемии они оказали помощь около 50 тыс. раз.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил крупные предприятия и учреждения бюджетной сферы города продолжать работу по вакцинации сотрудников на рабочих местах, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. По последним данным, прививку от коронавируса сделали уже 12 тысяч челнинцев. При этом в Челнах с начала пандемии COVID-19 заразились 1,9 тыс. человек.



Если человек пропустил второй этап вакцинации «Спутник V», серьезных последствий не будет, заверил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. 21 день между получением первой и второй доз препарата — это те сроки, в которые рекомендуется укладываться, отметил он.

Каждый 30-й россиянин столкнулся с коронавирусом за год пандемии

За последние сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 966 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 268 215 человек, а выздоровевших — до 3 838 040 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 441 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 86 896 человек.



За последние сутки в России проведено более 203 ыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 555,1 тыс. человек.



В России первый случай заболевания COVID-19 зарегистрировали год назад. За это время с коронавирусом успел столкнуться каждый 30-й россиянин. Население России на 1 января 2021 года составляет 146,2 миллиона человек. За весь период пандемии коронавирусом заразились 4,26 миллиона человек. С инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России.

Перепись населения в России будет проходить с 23 августа до 30 сентября. Об этом говорится в проекте постановления правительства России. Мероприятие перенесли на эти даты из-за распространения коронавируса в стране.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, который нужен для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас. Такое мнение в интервью ТАСС выразила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В первый месяц 2021 года у россиян рекордно увеличился индекс свободных денег. Он достиг 82% по сравнению с декабрем 2020 года, выяснил исследовательский холдинг «Ромир». Однако, по словам экспертов, это вовсе не связано с улучшением благосостояния населения. Свободные деньги могли появиться из-за пандемии коронавируса и резкого скачка инфляции. В период неопределенности люди предпочитают формировать личные резервы.



Реальный ущерб культурной сферы из-за пандемии оценят в апреле, рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне. При помощи этого препарата иммунитет может сохраняться до 13—17 лет.

Границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она посоветовала россиянам планировать в этом году летний отпуск в пределах страны.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя заметно идет на спад.



В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрывается крупнейший госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, расположенный в Новоуренгойской центральной городской больнице. Накануне оттуда выписали последнего пациента.

Мутации коронавируса, которые выявили в России, не существенны. Отечественные вакцины эффективны против них, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

В Саудовской Аравии паломников пустят на хадж при наличии прививки от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 114 441 348 человек, 2 538 681 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 663 087). На второй строчке — Индия (11 124 527), на третьей — Бразилия (10 587 001), на четвертой — Россия (4 209 850, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Пятое место занимает Великобритания (4 194 289).



Больше всего смертей зафиксировано в США (514 522). За ними следуют Бразилия (255 720), Мексика (186 152), Индия (157 248) и Великобритания (123 128).



Мусульманские паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после того, как сделают прививку от коронавируса. Соответствующее решение приняли власти Саудовской Аравии.

Руководство Twitter объявило о мерах по борьбе с дезинформацией о распространении вакцин от коронавируса. Соцсеть будет помечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за семь недель в мире увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости зафиксирован в четырех из шести регионов.

В Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна закупила препарат несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Евросоюзе.

Охват населения вакцинацией от коронавируса в Австрии сравним с выдавливанием кетчупа из бутылки. Такое мнение выразил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Моя коллега [премьер-министр] из Дании Метте Фредериксен, я считаю, привела хорошее сравнение, говоря об эффекте кетчупа. Вы, наверняка, помните бутылки из-под кетчупа, когда приходилось долго ждать, пока что-то из них вытечет, а потом вытекала целая куча. Точно так же будет с вакцинацией», — считает политик.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в понедельник о начале процесса нормализации после введенных ранее ограничений из-за COVID-19. В провинциях с низким и средним риском полностью отменяются комендантские часы в выходные дни. В провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать только в воскресенье. Комендантские часы в будние дни с 21.00 до 05.00 пока будут действовать.

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременными разговоры о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года.

В США все магазины компании Apple возобновили работу впервые с начала пандемии.

Татьяна Леухина