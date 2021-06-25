Главное о коронавирусе на 25 июня: заражение детей в Татарстане, Израиль возвращает маски

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Мнение о третьей волне



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 25 июня в республике зарегистрировано 22 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 011 человека, в том числе 131 за минувшие сутки. Умерли за весь период 532 человека.

Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что в Татарстане наблюдаются случаи заражения коронавирусом среди несовершеннолетних, в том числе довольно тяжелые. В Татарстане заразившиеся вирусом дети проходят лечение в ДРКБ. Врач выразил надежду на скорое разрешение вакцинировать детей от коронавируса. Сейчас разработчики вакцин проводят необходимые для этого исследования.

Нутрициолог Юлий Бунов выразил мнение, что третья волна коронавируса в Татарстане уже началась. По его словам, если в клинику ранее поступало около 90 человек в сутки, сейчас поступает 130. Особенно много больных, по его данным, в селах Тукаевского района республики. В Роспотребнадзоре по Татарстану «Реальному времени» заявили, что информация об этом не соответствует действительности.

Фото: Илья Репин

В исполкоме Набережных Челнов прорабатывают вопрос об открытии новых пунктов вакцинации, сообщил главный санврач города Ильгизяр Бариев. Поликлиники сейчас справляются с потоком желающих привиться, но при росте потребности будет решаться вопрос об открытии новых точек.

В Набережных Челнах горбольницу №5 перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. В Минздраве Татарстана прокомментировали, что такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в других регионах страны. Госпиталь будет выполнять функции провизора для создания резерва коечного фонда

В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 8 230 человек. Так, общее количество привившихся от COVID-19 возросло до 479 973 человек. Из них 347 896 получили второй компонент вакцины.

Фото: Максим Платонов

В республике подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли две женщины 1941 и 1971 годов рождения и мужчина 1958 года рождения.



Дополнительные центры вакцинации в Москве

За последние сутки в России выявили 20 393 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 024 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 409 088 человек, а выздоровевших — до 4 929 639 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 601 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 132 064 человек.



За последние сутки в России проведено более 505 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 678,1 тысячи человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что через 21 день после вакцинации российским препаратом от COVID-19 «Спутник Лайт» наступит выработка антител.

Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, сообщили в оперштабе. Там же сообщили, что в настоящий момент нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, также нет и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Фото mos.ru

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявили более 16 тысяч мутаций коронавируса.

Департамент здравоохранения Москвы уточнил порядок плановой госпитализации для переболевших COVID-19: гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса.

В Москве в детских поликлиниках открыли 19 дополнительных центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Таким образом, всего на базе московских поликлиник открыли 119 пунктов вакцинации.

Фото: facebook.com/alyautdinovildar

Муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов рассказал, что рассмотрение вопроса о халяльности «Спутника V» проходило в несколько этапов. В первую очередь обсуждались теоретические аспекты — проводились круглые столы о принципах работы вакцины и ее ингредиентов с участием профильных специалистов. Аляутдинов заявил, что многие опасались объемов спирта в препарате, «но, как выяснилось, его объем меньше, чем спирт, который впитывается через кожу во время инъекции». На следующем этапе члены Совета улемов и эксперты по халяль-сертификации посетили предприятия, где производится «Спутник V». В процессах изготовления не обнаружили ничего, что нарушало бы мусульманские каноны.

Египет разрешил въезд вакцинированным

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 180 002 437 человек, 3 900 401 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 590 549). На второй строчке — Индия (30 134 445), на третьей — Бразилия (18 243 483), на четвертой — Франция (5 826 278), на пятой — Турция (5 393 248). Россия занимает шестое место (5 325 940, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (603 178). За ними следуют Бразилия (509 141), Индия (393 310), Мексика (232 068), Перу (191 073) и Великобритания (128 312).

В Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». «Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе ориентировочно начнется ее использование».

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Египет разрешил въезд гражданам, которые сделали прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», без предоставления ПЦР-теста. Посетить страну можно уже через 14 дней после введения в организм второй дозы препарата. Могут не представлять результаты ПЦР-теста и те, кто получил оба компонента вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac или однокомпонентную Johnson & Johnson.



Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID. Масочный режим в стране отменили десять дней назад. В ближайшее воскресенье во всех помещениях следует надевать средства индивидуальной защиты. Власти Израиля приняли такое решение после того, как в стране выявили 169 случаев заражения COVID-19 за сутки, чего не было уже несколько месяцев.

Штамм «Дельта» (ранее известный как «индийский») обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта» в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире.

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По меньшей мере семь случаев заражения новым вариантом коронавируса «Дельта плюс» подтверждены в штате Мадхья-Прадеш, двое из пациентов умерли. Ппредставитель Минздрава в этом штате Акаш Трипати. отметил, что трое из семи пациентов ранее сделали однократную или двукратную прививку от COVID-19 и вылечились без каких-либо осложнений, находясь дома. Из оставшихся четырех пациентов, которым вакцина не была сделана, двое умерли после госпитализации, а двое других, в том числе 22-летняя женщина и маленькая девочка, были доставлены в больницы и выздоровели.

Американские СМИ сообщили, что информацию о геноме первоначального варианта коронавируса, который начал распространяться в декабре 2019 года в Ухане, удалили из американских баз в июне 2020 года по запросу китайских ученых, до этого предоставляющих эти сведения. Информация о генетическом коде «уханьского» штамма поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 г. Ее американским ученым предоставили китайские власти. Но спустя три месяца ученые из КНР отозвали эти сведения под предлогом того, что информация была обновлена и во избежание расхождений ее следует заменить. Ведомство подтвердило, что удалило геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по требованию одного китайского ученого, который предоставил их тремя месяцами ранее. Запрос от китайского ученого поступил в июне 2020 года. Он попросил удалить данные, так как были обновлены и должны были быть опубликованы в другой базе данных. По его словам, он хотел избежать возможной путаницы, если сохранится старая версия.

Исследование, проведенное Министерством здравоохранения Буэнос-Айреса в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», показало высокий уровень безопасности препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Маргарита Головатенко