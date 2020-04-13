Как получить медпомощь во время самоизоляции — правила и инструкции для татарстанцев

В татарстанских клиниках: пациентов «принимают» по телефону, а льготникам выписывают рецепты заочно

Фото: Илья Репин

Пандемия коронавируса кардинально изменила режим работы медиков с рядовыми пациентами. В Татарстане, в соответствии с решением Минздрава, приостановили оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и прием на плановую госпитализацию — за исключением помощи, связанной с прерыванием беременности, в том числе по медпоказаниям, и вакцинации призывников и контрактников. Заболевших татарстанцев просят вызывать врача на дом и в поликлиниках теперь разворачивают с порога. Но, несмотря на это, количество вызовов не выросло, а даже снизилось по сравнению с «доизоляционным» периодом. О том, как попасть на прием к доктору в условиях самоизоляции, — в материале «Реального времени».



На гемодиализ — по плану, но со справкой



В ДРКБ, в соответствии с приказами Минздрава России и Минздрава РТ, до особого распоряжения приостановлено оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, за исключением онкологической. Также временно приостановлены плановая госпитализация пациентов в дневной стационар, проведение профилактических медосмотров и осмотров учащихся спортшкол, плановая вакцинация.

Ограничительные меры не действуют в отношении пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Процедура гемодиализа проводится в ДРКБ в обычном режиме и в полном объеме, для проезда до больницы лечащий врач выдает пациенту справку с диагнозом и прописывает необходимость проведения гемодиализа.

— Врачи детской поликлиники «Азино», включая узких профильных специалистов, посещают пациентов на дому, — сообщила «Реальному времени» заместитель главврача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек. — В среднем на дому наблюдаются около 100 детей. В поликлинику поступает около 50—60 вызовов в сутки по поводу ОРВИ. Это приблизительно на 50 процентов вызовов меньше, чем обычно в это время года. Также ежедневно проводится порядка 30 дистанционных консультаций врача-педиатра, ЛОР-врача, хирурга, невролога, офтальмолога.

Неотложная и экстренная помощь осуществляется без ограничений в приемно-диагностическом отделении ДРКБ

Что же касается неотложной и экстренной помощи — она осуществляется без ограничений в приемно-диагностическом отделении ДРКБ. Круглосуточно работает и травматологический пункт поликлиники «Азино».



— В среднем до введения режима самоизоляции первичных обращений туда было 40—60 в сутки, а сейчас мы наблюдаем уменьшение количества обращений на 55—60 процентов, — отметила Сенек. — Это спортивные и уличные травмы, также стало больше случаев укусов клещей.

Светлана Сенек рассказала, что ежедневно в ДРКБ дистанционно проводят 25—30 дистанционных консультаций для детских больниц республики, а также для участковых педиатров — это в разы больше по сравнению с доизоляционным периодом:

— У нас консультируют нефролог, детский гинеколог, уролог, гастроэнтеролог, невролог, кардиолог (кардиоревматолог), кардиолог кардиохирургического кабинета, педиатр, пульмонолог, отоларинголог, ортопед, аллерголог, онкогематолог, офтальмолог, генетик. Наши врачи провели в общей сложности 117 дистанционных консультаций за 4 дня самоизоляции — по телефону, сотовой связи, скайпу.

— Возникали ли за это время жизнеугрожающие случаи на периферии, что это были за пациенты, где и как решался вопрос о помощи? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».



— В среду из одного района нашей республики поступил звонок, была проведена консультация с врачом, после которой приняли решение о срочной госпитализации. Ночью ребенок был у нас прооперирован.

Ежедневно в ДРКБ дистанционно проводят 25—30 дистанционных консультаций для детских больниц республики, а также для участковых педиатров

Телемедицина в РКБ

В РКБ запустили дистанционные телемедицинские консультации, и теперь на прием к врачам пациенты попадают, не выезжая из своего района. Консультации проводятся в будние дни с 8:00 до 14:00. За день один специалист проводит около 20 таких консультаций, а всего их успели провести уже более 500.

Записаться на телеприем, сообщили в пресс-службе клиники, можно у врача-специалиста в центральной районной больнице. Такую консультацию могут получить пациенты, побывавшие в РКБ на первичном приеме и нуждающиеся в повторной консультации, а также те, кому требуется оценить эффективность назначенного ранее врачами РКБ лечения и скорректировать назначения, те, кто нуждается в динамическом наблюдении сложных заболеваний в целях предотвращения развития осложнений и те, кому нужна консультация узкого специалиста РКБ, чтобы определиться с лечением. Прием ведется по следующим направлениям: кардиология, неврология, акушерство и гинекология, ревматология, гематология, пульмонология, гастроэнтерология, генетика. В штатном режиме работает перинатальный центр РКБ, также проводятся скрининги беременных в медико-генетической консультации. Не прекращались и экстренные и неотложные операции.

— Кроме того, мы теперь индивидуально связываемся с каждым пациентом, который обращается в РКБ по телефону, в соцсетях, по электронной почте, — говорит пресс-секретарь РКБ Валерия Белова. — Вопросы по работе РКБ в период самоизоляции можно задать по телефону: 8 (843) 231-74-01, через WhatsApp — по номеру +7 (927) 240-06-14. Пациентов, у которых ухудшается состояние, либо им невозможно отложить плановую операцию, мы берем на контроль и по необходимости госпитализируем. Что же касается пациентов непрерывного цикла, например, нуждающихся в гемодиализе, их прием идет в штатном режиме.

В РКБ запустили дистанционные телемедицинские консультации, и теперь на прием к врачам пациенты попадают, не выезжая из своего района

В РКБ работает достаточно много сотрудников в возрасте старше 65 лет, которые имели полное право перейти в режим самоизоляции. Однако часть из них предпочла выйти на работу.

А еще именно в РКБ работает одна из пяти татарстанских лабораторий, где исследуют анализы на COVID-19.

Больничный — сразу на 14 дней

В самой большой поликлинике Казани — 18-й — по словам заместителя главврача по медицинской части Татьяны Сулбаевой, с переходом на самоизоляцию вызовов на дом не прибавилось.

— В понедельник поступает около 80 вызовов, в другие дни на 15—20 вызовов меньше. До 15 процентов этих вызовов приходит со «скорой», остальные — через контакт-центр. До 85 процентов обращаются по поводу ОРЗ, остальное — повышение давления, боли в суставах и прочее. С начала введения режима самоизоляции у нас по телефону консультирует врач, организована дистанционная выписка рецептов льготникам. Рецепты для них либо забирают родственники, либо, если некому забрать, доставляют домой участковая медсестра или волонтеры.

Что касается приема специалистов и плановых обследований, то, по словам начмеда, с 1 апреля предварительная запись на эти виды помощи была закрыта, а тех, кто записался раньше, — приняли:

— Мы предварительно звонили таким пациентам, людей старшего поколения просили остаться дома, не рисковать. Принимали и продолжаем принимать тех, кому помощь нужна срочно — онкобольных, например, которых продолжает принимать РКОД. Берем у них анализы. Также прием по утрам — до 14:00 — ведет дежурный хирург, а к послеоперационным больным он выезжает — снять швы, осмотреть.

Центр здоровья, профилактический, прививочный кабинеты здесь, как и в других поликлиниках республики, закрыты. Однако если кого-то укусили — собака или клещ — соответствующую прививку дежурная медсестра сделает. В обычном режиме работает травматологическое отделение. Не приостановлена и деятельность медико-социальной экспертизы — комиссии работают.



Больничные выдаются в обычном режиме, правда, выписывают их с ОРВИ сразу на 14 дней. Несмотря на отмену приема плановых анализов, рентген и анализы перед выпиской с больничного никто не отменял.

— В связи с закрытием плановых посещений в отпуск ушли сотрудники центра здоровья, отделений профилактики и физиотерапии, — сообщила Татьяна Сулбаева.

По такому же принципу работают и другие поликлиники. К примеру, филиал поликлиники №8 в Дербышках закрыт для посещений пациентами — врачи только ходят по вызовам. Однако по предварительной договоренности нуждающихся в помощи в амбулатории, например, в приеме хирурга, охрана пропускает внутрь и необходимые манипуляции им проводятся. А льготные рецепты выписывают по телефону — потом их остается только забрать.

Что касается приема специалистов и плановых обследований, то с 1 апреля предварительная запись на эти виды помощи была закрыта, а тех, кто записался раньше, — приняли. Фото Олега Тихонова

Пациенты — в шлюзы, специалисты — в отпуска

В районных амбулаториях — своя специфика. Там по вызовам в деревни и села врачи не ездят, поэтому прием заболевших продолжается. В Высокогорской ЦРБ, часть отделений которой закрыли на карантин в связи с COVID-19, но участковые терапевты ведут прием амбулаторных больных, работают на приеме и педиатры.

— Везде, где ведется прием, есть шлюзы, на входе пациентам измеряют температуру, — сообщили сотрудники контакт-центра. — Педиатры принимают и плановых, и экстренных больных, только разграничили места их приема, чтобы потоки не пересекались.

В Балтасинской ЦРБ, как сообщили «Реальному времени» в контакт-центре клиники, также открыли кабинет-фильтр и приезжающим на прием больным первым измеряют температуру. Если она повышенная, больного направляют в инфекционный кабинет, имеющий отдельный вход. Его осматривает инфекционист, а при необходимости туда вызывают и терапевта. Та же самая схема действует и в детской консультации.

— У нас есть выездные бригады. К людям старшего возраста терапевты и узкие специалисты приезжают по звонку на дом, выезжают даже в деревни, — заверили в контакт-центре. — Тех, кому нужна помощь в амбулатории, например, какие-то медицинские манипуляции, доставляем сюда и также пропускаем через кабинет-фильтр, а потом оказываем необходимую помощь.

Часть узких специалистов в районных ЦРБ, как и в Казани, отправлена в отпуска: прием-то сократился.