Новую поликлинику в Осиново откроют 25 августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новую поликлинику в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана планируется открыть 25 августа. Об этом на брифинге в кабмине сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.



— Запланировано буквально на этой неделе, 25 числа, открытие взрослой поликлиники в Зеленодольском районе в селе Осиново. Тоже большая, великолепная поликлиника со своим проектом, включающим в себя и детскую часть, и взрослую часть, отдельно травмпункт, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе Марсель Миннуллин и глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев оценили готовность поликлиники в Осиново к приему пациентов. Они осмотрели три этажа здания, детское и взрослое отделения, специализированные кабинеты и установленное оборудование.



Поликлиника будет обслуживать более 15 тысяч человек. Прием будут вести 8 терапевтических и 6 педиатрических кабинетов, а также кабинеты узких специалистов. В поликлинику уже поступил компьютерный томограф, эндоскопическое и физиотерапевтическое оборудование. Ожидается поступление современного рентгеновского аппарата.

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Татьяна Демина