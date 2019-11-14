На фоне ажиотажа вокруг кори платные клиники взвинтили цены на вакцину

В Минздраве считают, что причин для паники нет

В Казани нарастает ажиотаж вокруг заболеваний корью. В начале ноября появилась информация о нескольких больных. Слухи начали распространяться, несмотря на информацию, предоставляемую Минздравом республики. В частных клиниках возник повышенный спрос на прививку против кори: вакцину можно найти лишь в немногих, и цена на нее подскочила минимум в полтора раза. Однако специалисты Минздрава утверждают, что в любой бесплатной поликлинике города можно сделать прививку против кори абсолютно безвозмездно, и вакцина там есть. То же самое подтвердили «Реальному времени» и в самих детских поликлиниках Казани.

Официальные данные: инфекция-гастролер пока зарегистрирована у двоих

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал, что на позапрошлой неделе в Казани зарегистрированы два случая заболевания корью: мама с ребенком отдыхали в ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии. Они не были привиты. Глава семейства оставался в Казани и от своих жены и ребенка не заразился: в свое время он проходил вакцинацию.

Лопушов рассказал «Реальному времени»:

«По санитарным правилам в случае подозрения на корь мы проводим первичные противоэпидемические мероприятия. Они включают наблюдение в очаге за всеми, с кем контактировали заболевшие, в течение 21 дня и проведение вакцинации тем, кто не прививался от кори и не переболел ею. Круг контактов по этим людям чрезвычайно широк, потому что они живут в многоподъездном девятиэтажном жилом доме. Все, кто сейчас там живут, а также те, с кем контактировали заболевшие на работе и в образовательных учреждениях, находятся сейчас под наблюдением, чтобы исключить дальнейшее распространение заболевания».

Откуда растут ноги у паники

Корь — чрезвычайно заразное заболевание, у нее очень высокая контагиозность (способность передаваться от заболевшего другим людям).

Дмитрий Лопушов рассказывает:

«Индекс контагиозности кори составляет 0,9: то есть заболеют 90% тех, кто контактировали с заболевшими, если у них нет прививки или они раньше не болели корью. Передается эта болезнь воздушно-капельным путем. Достаточно находиться в одном помещении с заболевшим. Кроме того, вирус кори очень устойчив и может распространяться по вентиляционным каналам — именно поэтому мы берем под наблюдение весь дом! Больной на первом этаже может заразить тех, кто живет на девятом, потому что вентиляционный канал идет сверху вниз. Плюс еще нужно брать во внимание тот факт, что люди передвигаются по городу, а не сидят дома. Они живут в одном доме, прописаны в другом, поехали в гости в третий, каждый день ездят на работу — то есть круг контактных расширяется, и мы планомерно выявляем все контакты первого порядка».

Максимальный срок, через который могут проявиться симптомы, — 21 день. На данный момент этот срок с момента, когда корь диагностировали двоим заболевшим, еще не прошел. Именно поэтому специалисты до сих пор каждый день звонят людям из очага заражения, приходят к ним домой и пристально наблюдают за их самочувствием.



Лопушов объясняет, ажиотаж в городе вокруг кори и слухи о десятках заболевших, так:

«К нам поступают запросы и от граждан, и от СМИ. Мы подробно рассказали обо всем на пресс-конференции. Но прошло время — и все забыли, что срок профилактики составляет 21 день. Поэтому, может быть, и складывается ложное впечатление о том, что в Казани появился сильный очаг заражения: по квартирам ходят врачи, идет ежедневная проверка, непривитых просят вакцинироваться. Повторюсь, заболели всего двое, новых случаев пока не обнаружено, мы продолжаем планомерную работу и будем ее продолжать до конца ноября».

750 рублей за вакцину, которая две недели назад стоила 350

Тем временем волнений вокруг кори стоит нешуточные. Люди обращаются за платными прививками в частные клиники города. «Реальное время» обзвонило 8 крупнейших платных медицинских учреждений города, противокоревая вакцина нашлась только в одной клинике. «Каждый день спрашивают», «Две недели как кончилась вакцина», «Когда будет — неизвестно, вы сегодня уже седьмая звоните по этому поводу», «Люди хотят сделать платную прививку, а что мы можем сделать? Вакцины нет, и мы не можем сказать, когда точно она придет» — администраторы клиник разводят руками и вежливо предлагают перезвонить «через пару дней».

«Реальное время» обзвонило 8 крупнейших платных медицинских учреждений города, противокоревая вакцина нашлась только в одной клинике. Фото mos.ru

В прайс-листах частных клиник цена на противокоревую моновакцину начинается от 300 рублей. В клинике, где такая вакцина нашлась, утром 14 ноября нам озвучили цену в 750 рублей. На вопрос о том, почему за две недели цена выросла примерно вдвое, администратор клиники ответила, что это вакцина из новой партии, и цену диктует поставщик.

Тем временем на сайтах остальных клиник, в списке услуг которых есть вакцинация, самая дорогая прививка от кори, которую мы нашли, оценивается в 500 рублей. Правда, вакцины, как уже сказано выше, там нет и неизвестно, когда появится.

Бесплатная альтернатива есть в любой поликлинике

Дмитрий Лопушов рассказал «Реальному времени», что, если у вас есть подозрение на то, что вы не привиты, можно прийти в обычную поликлинику и там бесплатно пройти вакцинацию. Специалист заверил «Реальное время» о том, что все поликлиники Казани обеспечены вакциной в полном объеме:

«У нас она есть во всех учреждениях. Поступает она в рамках национального календаря для плановой вакцинации. Кроме того, с начала года идет подчищающая иммунизация. Это вакцинирование всех тех, у кого по каким-то причинам нет положенных двух прививок против кори. Специально для них за счет бюджета РТ была закуплена вакцина. Поэтому она у нас есть в достаточном количестве. Нужно просто прийти в поликлинику с полисом обязательного медицинского страхования, пройти медосмотр у терапевта и получить прививку».

«Есть еще такое понятие, как отдаленные последствия — и это, пожалуй, самое опасное из всего, что может повлечь за собой корь», — говорит Лопушов. Фото CDC Global / wikipedia.org

Кому грозит корь, и чем она опасна

На вопрос о том, чем опасна корь, Дмитрий Лопушов ответил нам:

«Необходимо в первую очередь отметить, что лечения против кори на сегодняшний день не существует. Оно симптоматическое. Да, будет выздоровление. Но могут быть осложнения: могут развиться пневмония, бронхит, менингоэнцефалит. Есть еще такое понятие, как отдаленные последствия — и это, пожалуй, самое опасное из всего, что может повлечь за собой корь.

После клинического выздоровления больного, когда исчезает вся симптоматика, вирус кори остается в организме. И в ряде случаев он со временем поражает головной мозг. Симптоматика в виде подострого склезорирующего панэнцефалита начинает проявляться через пять — шесть лет. На фоне полного здоровья возникают проблемы с учебой, нарушается память, двигательные функции, и постепенно человек превращается в инвалида. И никто не вспомнит, что пять лет назад у него была корь, которая прошла «без осложнений».

В этом случае родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, берут на себя ответственность за возможность развития таких последствий. Это очень пугает: когда есть реальная угроза, а родители подписывают отказы».

Корью может заразиться человек, который не прошел вакцинацию по графику: прививка от кори должна быть сделана два раза в жизни. По календарю детей вакцинируют от кори в год и в шесть лет. Если по каким-то причинам данные об этих двух прививках отсутствуют, то в бесплатной поликлинике по полису ОМС это можно сделать в любой момент, в любом возрасте, и сейчас, по словам специалиста Минздрава, для этого самое время.

Если по каким-то причинам данные об этих двух прививках отсутствуют, то в бесплатной поликлинике по полису ОМС это можно сделать в любой момент. Фото Олега Тихонова

«Необходимо акцентировать: если вы живете в очаге заболевания, к вам приходят медработники и просят провакцинироваться, то это нужно сделать. А у нас, к сожалению, некоторые люди отказываются — и сами взрослые, и, что самое страшное и болезненное, детей прививать тоже отказываются. Даже на фоне реального контакта с инфекцией! И это меня очень возмущает и озабочивает, и вызывает определенную тревогу, потому что риск заражения таких детей очень высок. С начала года в Татарстане было зарегистрировано всего 5 случаев заболевания корью — и все заболевшие не были привиты. А ведь в те годы, когда я учился в медицинском институте, нам не смогли показать больного корью: во времена поголовного вакцинирования кори в Казани не было совсем».

По словам Лопушова, сегодня в Казани отказываются делать прививку от кори около 5% родителей детей до 18 лет.

