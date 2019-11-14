На фоне ажиотажа вокруг кори платные клиники взвинтили цены на вакцину
В Минздраве считают, что причин для паники нет
В Казани нарастает ажиотаж вокруг заболеваний корью. В начале ноября появилась информация о нескольких больных. Слухи начали распространяться, несмотря на информацию, предоставляемую Минздравом республики. В частных клиниках возник повышенный спрос на прививку против кори: вакцину можно найти лишь в немногих, и цена на нее подскочила минимум в полтора раза. Однако специалисты Минздрава утверждают, что в любой бесплатной поликлинике города можно сделать прививку против кори абсолютно безвозмездно, и вакцина там есть. То же самое подтвердили «Реальному времени» и в самих детских поликлиниках Казани.
Официальные данные: инфекция-гастролер пока зарегистрирована у двоих
Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал, что на позапрошлой неделе в Казани зарегистрированы два случая заболевания корью: мама с ребенком отдыхали в ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии. Они не были привиты. Глава семейства оставался в Казани и от своих жены и ребенка не заразился: в свое время он проходил вакцинацию.
Лопушов рассказал «Реальному времени»:
«По санитарным правилам в случае подозрения на корь мы проводим первичные противоэпидемические мероприятия. Они включают наблюдение в очаге за всеми, с кем контактировали заболевшие, в течение 21 дня и проведение вакцинации тем, кто не прививался от кори и не переболел ею. Круг контактов по этим людям чрезвычайно широк, потому что они живут в многоподъездном девятиэтажном жилом доме. Все, кто сейчас там живут, а также те, с кем контактировали заболевшие на работе и в образовательных учреждениях, находятся сейчас под наблюдением, чтобы исключить дальнейшее распространение заболевания».
Откуда растут ноги у паники
Корь — чрезвычайно заразное заболевание, у нее очень высокая контагиозность (способность передаваться от заболевшего другим людям).
Дмитрий Лопушов рассказывает:
Максимальный срок, через который могут проявиться симптомы, — 21 день. На данный момент этот срок с момента, когда корь диагностировали двоим заболевшим, еще не прошел. Именно поэтому специалисты до сих пор каждый день звонят людям из очага заражения, приходят к ним домой и пристально наблюдают за их самочувствием.
Лопушов объясняет, ажиотаж в городе вокруг кори и слухи о десятках заболевших, так:
«К нам поступают запросы и от граждан, и от СМИ. Мы подробно рассказали обо всем на пресс-конференции. Но прошло время — и все забыли, что срок профилактики составляет 21 день. Поэтому, может быть, и складывается ложное впечатление о том, что в Казани появился сильный очаг заражения: по квартирам ходят врачи, идет ежедневная проверка, непривитых просят вакцинироваться. Повторюсь, заболели всего двое, новых случаев пока не обнаружено, мы продолжаем планомерную работу и будем ее продолжать до конца ноября».
750 рублей за вакцину, которая две недели назад стоила 350
Тем временем волнений вокруг кори стоит нешуточные. Люди обращаются за платными прививками в частные клиники города. «Реальное время» обзвонило 8 крупнейших платных медицинских учреждений города, противокоревая вакцина нашлась только в одной клинике. «Каждый день спрашивают», «Две недели как кончилась вакцина», «Когда будет — неизвестно, вы сегодня уже седьмая звоните по этому поводу», «Люди хотят сделать платную прививку, а что мы можем сделать? Вакцины нет, и мы не можем сказать, когда точно она придет» — администраторы клиник разводят руками и вежливо предлагают перезвонить «через пару дней».
В прайс-листах частных клиник цена на противокоревую моновакцину начинается от 300 рублей. В клинике, где такая вакцина нашлась, утром 14 ноября нам озвучили цену в 750 рублей. На вопрос о том, почему за две недели цена выросла примерно вдвое, администратор клиники ответила, что это вакцина из новой партии, и цену диктует поставщик.
Тем временем на сайтах остальных клиник, в списке услуг которых есть вакцинация, самая дорогая прививка от кори, которую мы нашли, оценивается в 500 рублей. Правда, вакцины, как уже сказано выше, там нет и неизвестно, когда появится.
Бесплатная альтернатива есть в любой поликлинике
Дмитрий Лопушов рассказал «Реальному времени», что, если у вас есть подозрение на то, что вы не привиты, можно прийти в обычную поликлинику и там бесплатно пройти вакцинацию. Специалист заверил «Реальное время» о том, что все поликлиники Казани обеспечены вакциной в полном объеме:
«У нас она есть во всех учреждениях. Поступает она в рамках национального календаря для плановой вакцинации. Кроме того, с начала года идет подчищающая иммунизация. Это вакцинирование всех тех, у кого по каким-то причинам нет положенных двух прививок против кори. Специально для них за счет бюджета РТ была закуплена вакцина. Поэтому она у нас есть в достаточном количестве. Нужно просто прийти в поликлинику с полисом обязательного медицинского страхования, пройти медосмотр у терапевта и получить прививку».
Кому грозит корь, и чем она опасна
На вопрос о том, чем опасна корь, Дмитрий Лопушов ответил нам:
«Необходимо в первую очередь отметить, что лечения против кори на сегодняшний день не существует. Оно симптоматическое. Да, будет выздоровление. Но могут быть осложнения: могут развиться пневмония, бронхит, менингоэнцефалит. Есть еще такое понятие, как отдаленные последствия — и это, пожалуй, самое опасное из всего, что может повлечь за собой корь.
После клинического выздоровления больного, когда исчезает вся симптоматика, вирус кори остается в организме. И в ряде случаев он со временем поражает головной мозг. Симптоматика в виде подострого склезорирующего панэнцефалита начинает проявляться через пять — шесть лет. На фоне полного здоровья возникают проблемы с учебой, нарушается память, двигательные функции, и постепенно человек превращается в инвалида. И никто не вспомнит, что пять лет назад у него была корь, которая прошла «без осложнений».
В этом случае родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, берут на себя ответственность за возможность развития таких последствий. Это очень пугает: когда есть реальная угроза, а родители подписывают отказы».
Корью может заразиться человек, который не прошел вакцинацию по графику: прививка от кори должна быть сделана два раза в жизни. По календарю детей вакцинируют от кори в год и в шесть лет. Если по каким-то причинам данные об этих двух прививках отсутствуют, то в бесплатной поликлинике по полису ОМС это можно сделать в любой момент, в любом возрасте, и сейчас, по словам специалиста Минздрава, для этого самое время.
«Необходимо акцентировать: если вы живете в очаге заболевания, к вам приходят медработники и просят провакцинироваться, то это нужно сделать. А у нас, к сожалению, некоторые люди отказываются — и сами взрослые, и, что самое страшное и болезненное, детей прививать тоже отказываются. Даже на фоне реального контакта с инфекцией! И это меня очень возмущает и озабочивает, и вызывает определенную тревогу, потому что риск заражения таких детей очень высок. С начала года в Татарстане было зарегистрировано всего 5 случаев заболевания корью — и все заболевшие не были привиты. А ведь в те годы, когда я учился в медицинском институте, нам не смогли показать больного корью: во времена поголовного вакцинирования кори в Казани не было совсем».
По словам Лопушова, сегодня в Казани отказываются делать прививку от кори около 5% родителей детей до 18 лет.
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