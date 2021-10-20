Глава антиковидного штаба Татарстана о QR-кодах: «Мера не является крайне критичной для исполнения»

Сегодня почти одновременно с совещанием у президента РФ, на котором глава федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что Татарстан входит в число регионов, где сложилась критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 и худшая с коллективным иммунитетом, прошла и пресс-конференция республиканского оперштаба. На нем вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина не исключили возможность введения нерабочих на неделю раньше, чем в целом по стране — то есть, с 23, а не 30 октября.

Решение об этом примут сегодня вечером. Пока же представители республиканского оперштаба рассказали о давлении на коечный фонд, влияние случаев ОРВИ и невозможность определить «корону» у запустивших болезнь. Как Татарстан будет выбираться из «коронавирусной ямы», в материале «Реального времени».

«Вместе с тем есть вопросы по вакцинации жителей старше 60 или 65 лет»

— Да, мы занимаем по темпам вакцинации хорошие позиции по стране. Вместе с тем есть вопросы по вакцинации жителей старше 60 или 65 лет, — с самого начала признала Фазлеева.

Отметим, что Голикова заявила примерно в это же время, что наиболее критическая ситуация с госпитализацией, смертностью, долей тяжелых случаев COVID-19, находящихся на ИВЛ больных зафиксирована в Татарстане, а также Курской, Оренбургской областях, Коми, Мордовии и ряде других регионов. Также республика, по ее словам, вошла в число субъектов федерации, где «хуже всего обстоит ситуация с коллективным иммунитетом». В списке аутсайдеров оказались, помимо Татарстана, Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Томская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Челябинская область.

Фазлеева заверила, что и в объявленные Путиным нерабочие дни МФЦ продолжат работать по графику. Фото: Илья Репин

Фазлеева призвала всех татарстанцев с вниманием отнестись к пожилым родственникам, проговорив с ними вопрос вакцинации и оформления учетных записей по подтверждению прохождения процедуры в МФЦ или через банковские мобильные приложения.

Она заверила, что и в объявленные Путиным нерабочие дни МФЦ в продолжат работать по графику, в том числе в субботу и воскресенье, как и все органы власти Татарстана. В МФЦ сейчас повышенная активность и даже очереди — поколение 60+, приходят туда, чтобы «отыскать QR-код» после получения обеих прививок, или чтобы впервые завести аккаунт на Госуслугах, или чтобы восстановить пароль в этом приложении. Пожилым людям помогают сотрудники МФЦ или волонтеры.

«Период нерабочих дней не подразумевает веселого препровождения»

— QR-коды возможны только при оформлении подтвержденной записи на «Госуслугах». Мы уже проработали вопрос по регистрам и реестрам, действующих по коронавирусной инфекции в РФ, и проговорили необходимые параметры. Период не самый простой, период сложный. А период нерабочих дней не подразумевает веселого препровождения, с каникулами и радостными путешествиями! [Если дни будут объявлены], они будут иметь целью пресечения цепочек передачи вируса. А значит максимальное ограничение контактов между нами всеми, — заявила глава татарстанского оперштаба.

По словам Фазлеевой, несмотря на критику со стороны федеральных властей, темпы вакцинации в Татарстане сегодня «хорошие», стратегию обязательной вакцинации части населения поддержаны инфекционистами и эпидемиологами. А в части количества получивших второй компонент, республика вообще находится на втором месте по стране.

Марина Патяшина также признала, что ситуация по коронавирусу в регионе «остается напряженной». Фото tatarstan.ru

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина также признала, что ситуация по коронавирусу в регионе «остается напряженной». За последнюю неделю было зарегистрировано 813 новых случаев, что почти на треть больше, чем за предыдущую неделю. Рост заболеваемостью фиксируется в последние пять недель. В три первых недели рост составлял всего 2-6%, но в последние две недели стал интенсивным, составив 38% и 28% соответственно. К слову, за один только вчерашний день зарегистрировано 125 новых случаев заражения:

— Нас волнует рост заболевших в возрасте 65+, доля которых выросла на 29% — это 216 заболевших против 167 заболевших на предыдущей недели. Доля пожилых в числе заболевших — более 26%. То есть, каждый четвертый новый заболевший ковидом — пожилой житель Татарстана. Учитывая, что вакцинация идет недостаточными темпами — можно представить себе существующие риски. Напоминаю, для лиц 65+ в РТ введена самоизоляция!

Почему желание вакцинироваться «Спутник Лайт» в Роспотребнадзоре считают «глупым»

Такое неблагополучие наслаивается еще и на рост заболевания ОРВИ — к настоящему дня число заболевших ОРВИ достигло уже 25,7 тысяч. Настораживает медиков и рост заболеваний ОРВИ детей-дошколят и взрослых. Как следствие, растет и настороженность самого населения, что под «маской» ОРВИ может скрываться коронавирус. В итоге охват ПЦР-тестированием резко вырос: если летом проводилось 200-205 тестов на 100 тыс. населения, то сегодня 226 на 100 тысяч, ежесуточно проводится около 9 тысяч исследований.

Одновременно продолжает вакцинация против гриппа, в Татарстан поступило уже 688,8 тысяч доз российской вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри», 95% которых израсходованы. В результате вакцинировано 48% детей и 52% взрослого населения. В ноябре в республике ждут вторую партию «Квадри».

1 млн татарстанцев полностью приобрели «вакцинальный иммунитет», получив две дозы вакцины. Фото: Максим Платонов

Патяшина вновь напомнила, что в 80% обязательного коллективного иммунитета по организациям и предприятиям РТ включаются все привитые и переболевшие в течение последних 6 месяцев стационарно или амбулаторно. Во-вторых, лица с медотводами не отстраняются от работы, но переводятся на режим со строгим соблюдением мер личной профилактики. Наконец, даже при достижении в компании 80-процентного охвата — невакцинированные все равно подлежат отстранению от работы.

— Еще хотела бы заявить, что желание — в особенности среди молодых татарстанцев — вакцинироваться «Спутником Лайт» очень глупое. Однократная вакцинация показана только после перенесения инфекции шесть месяцев спустя, либо после двукратной вакцинации «Спутником V». Однократная не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработки иммунитета! Ради того, чтобы обеспечить себе доступ в ТЦ и фитнес-залы лишаться иммунитета — глупо! — заявила Патяшина.

Лишь треть татарстанцев старше 60 лет вакцинировано

При этом, по словам первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, Татарстан «достаточно интенсивно» движется к коллективному иммунитету — 1 млн татарстанцев полностью приобрели «вакцинальный иммунитет», получив две дозы вакцины. Еще 1,3 млн татарстанцев «вступили» в двухфазную вакцинацию. После введения строгих ограничительных мер две недели назад, прирост вакцинированных кратко увеличился.

— 53,7% людей, подлежащих вакцинации, — уже вакцинированы, — заявил Абашев. — Но лишь 35,2% было вакцинировано татарстанцев старше 60 лет.

Вакцинация — первый путь достижения коллективного иммунитета. Второй — в результате заболевания. Однако сегодня в РТ по заболевшим ситуация напряженная, хотя и «управляемая», заметил Абашев. В стационарах находится 6,7 тыс. человек, на амбулаторном лечении — чуть более 17 тыс. человек. В это число входит общее число заболевших ОРВИ, включая коронавирус. Некоторые медучреждения Татарстана уже находятся на максимальной производительности, однако власти уже готовят резерв для разворачивания дополнительных двух госпиталей к 57 уже существующим.

«Каждый лихорадящий потенциально носит в себе коронавирусную инфекцию»

— Заболеваемость у нас растет как в амбулаторном, так и в стационарном звене. Резерв по снижению заболеваемости и снижению тяжелых форм заболевания находится именно в амбулаторном звене. Правительство РФ и РТ выделили 178 млн рублей на лечение [от коронавируса]. Призываю всех еще на ранних стадиях заболевания ОРВИ или лихорадки обращаться за медпомощью. После этого вы имеете право получить бесплатный рецепт на приобретение препаратов, которые борются с коронавирусом. В достаточном количестве в РТ эти препараты есть, — заявил замминистра здравоохранения.

В РКБ, 7-й городской больнице Казани, в инфекционной больницы Челнов и 5-й городской больнице автограда свободного коечного фонда почти не осталось, так как они работают на первичный прием граждан, которых доставляет «скорая помощь». Резервы пока остаются в госпиталях с коечной мощностью попроще — однако в последнее время и там стало сложно с ростом число ОРВИ: «Каждый лихорадящий потенциально носит в себе коронавирусную инфекцию».

В Минздраве РТ отметили «непонятный факт»: большое число сегодня болеет COVID-19 даже без подтвержденных ПЦР-тестов, хотя клинически полная картина по коронавирусу у таких пациентов сразу видна. Сам «коронавирус» не единственная причина пневмонии, остальные вирусы и бактериальные возбудители тоже опасны. Именно это требует от медиков особых усилий в борьбе.

Поэтому, по словам Абашева, сегодня в Татарстане развернуто максимальное число коек за всю историю наблюдений. По словам же Патяшиной, если пациент обратился на начальной стадии болезни — вирус определяется в носоглотке к части пациентов с помощью ПЦР-тестов. Однако у тех, кто обращается поздно, развивается «махровая пневмония», и вирус спускается в нижние части легких. Но такой пациент остается «как подозрительный на ковид» — и лечится, уверяют в Роспотребнадзоре, по той же схеме.

«Если мы говорим о жителях в возрасте 60+, мы понимаем что это зона риска Татарстана»

— Раннее обращение, обращение на начальной стадии заболевания спасет жизни, даст возможность оказать помощь своевременно! Поэтому большая просьба — не сидеть дома и не ждать осложнений! — призвал Абашев, рассказав, что дополнительно к десяткам тысяч медработников РТ добавили 400 ординаторов и 700 студентов медколледжей.

Вакцинировать на дому пожилых татарстанцев медики пока могут в сельских районах через ФАПы — так привито уже 3 тыс. человек. В крупных городах — Казани и Набережных Челнах — к домашней вакцинации пожилых смогут приступить как только схлынет «основной поток с пунктов вакцинации», появившийся из-за введенных две недели назад обязательной вакцинации и QR-кодов. Сразу заявки на домашнюю вакцинацию поэтому, с сожалением констатировали в Минздраве, удовлетворить пока нельзя.

— Если мы говорим о жителях в возрасте 60+, мы понимаем что это зона риска Татарстана, и тут мы находимся в зоне критики, — призналась Фазлеева. — А 60+ это не маленькая категория, очень для нас значимая, которая влияет в целом на состояние здоровья РТ, и на утяжеления случаев, и на срок госпитализации пациента.

Бизнесу опять помогут — но ТЦ в случае повторных нарушений могут закрыть

В оперштабе также прокомментировали решение властей Татарстана не давать QR-коды для переболевших ранее с антителами к коронавирусу. Причины «сбоя», по мнению Фазлеевой, в том, что переболевший мог «не пройти через систему здравоохранения». Получение положительного ПЦР-теста не означает в итоге, что человеку был выставлен диагноз по системе здравоохранения, и был внесен в соответствующий «регистр переболевших». Да, есть ряд жителей, которые переболели бессимптомно — но таких все меньше. в новых случаях таковых например — лишь 7%.

— У этих людей есть антитела. Но сегодня кода для людей с антителами, которые не были внесены в регистр — нет на данный момент. Есть только QR-код для тех, кто имеет установленный диагноз в системе регистра Минздрава, — объяснила Лейла Фазлеева. — Иногда записи в регистре нет, действительно, из-за больших баз данных. В определенные моменты регистр в целом по России испытывал некоторые проблемы. Все эти вопросы мы сейчас отрабатываем.

Фазлеева также рассказала о «своеобразных итогах» встречи с рестораторами и другими представителями бизнеса, страдающего от введения кодов. По ее словом, начало диалога было жестким со стороны МСБ, поступала критика в адрес всего оперштаба, «был конфликтный дискурс».

— Конечно, коды вызвали сопротивление определенное. В итоге мы договаривались о тех позициях, которые система общепита может принять. Мера не является крайне критичной для исполнения жителями РТ. Они за 2 месяца позволят нам вакцинировать большое число людей, — объяснила она, и пообещала, что ресторанному бизнесу, который вновь терпит убытки, будут вновь предоставлены определенная поддержка со стороны властей.

В то же время, Роспотребнадзор предупредил, что если первоначально МВД может просто оштрафовать заведения за пропуск потребителей без QR-кодов, то при повторном нарушении — деятельность тех ТЦ может быть приостановлена. Посещение ТЦ в нерабочие дни, объявленные Путиным, разрешается тоже только по QR-кодам. Представители оперштаба также призвали татарстанцев, прежде чем ехать «к любимым мамам и папам, вакцинироваться самим, и вакцинировать своих родителей, помогая оформить им QR-код».

Сергей Афанасьев