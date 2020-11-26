Главное о коронавирусе на 26 ноября: спад ажиотажа на лекарства, продление ограничений в Москве и Германии

В Татарстане — ровно 10 тысяч выявленных случаев COVID-19



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 76 новых случаев коронавируса. Всего на 25 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 000 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 743 человека, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли 132 человека.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим в Татарстане сохранится до конца «классического» подъема заболеваемости ОРВИ, то есть до марта — апреля 2021 года.

Авдонина сообщила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений по посещению елок на улице нет, поскольку передача коронавируса минимальна на открытом пространстве.

Фото: Ирина Анисимова

В КФУ заработал штаб оказания помощи пожилым сотрудникам в условиях пандемии. Работники штаба — добровольцы из числа студентов старших курсов — оказывают пожилым консультативную, медицинскую, юридическую, психологическую, адресную социальную помощь.

В госпитале Елабуги на лечении находятся 84 пациента с коронавирусом, шесть из которых готовятся к выписке. На госпитализацию в Елабугу поступают не только местные жители, но и больные из других населенных пунктов Татарстана — Мамадыша, Агрыза и Менделеевска. Лечение в госпитале проходят в основном лица с третьей и четвертой степенью поражения легких.

Сотрудники аптек Нижнекамска отметили, что ажиотажный спрос у жителей города на лекарства снизился. Некоторые противовирусные препараты в аптеках Нижнекамска по-прежнему в дефиците, но новые партии лекарств продолжают поступать в продажу.

В Татарстане начала работать круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса. Жители Татарстана могут проконсультироваться по актуальным вопросам о COVID-19, получить информацию по лекарственному обеспечению и по другим интересующим вопросам.

Фото: tatarstan.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как отличить пришедших на дом мошенников от врачей. По его словам, всегда можно позвонить в поликлинику и удостовериться, что по этому адресу вышел врач.

«Ковидный» пессимизм

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 073 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 187 990 человек, а выздоровевших — до 1 685 492 человек.



Зафиксировано 524 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 38 062 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 74,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 505 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492,3 тыс. человек.

В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом. Российские биатлонисты были изолированы от остальных участников. Их дальнейшую судьбу решат органы здравоохранения Финляндии. В нынешнем сезоне в правила проведения Кубка мира были внесены поправки, по которым в случае обнаружения коронавируса вся команда снимается с соревнования. Подтвердились четыре случая заражения в российской команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали биатлонист Антон Бабиков, врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

Фото: biathlonrus.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние пандемии коронавируса на настроения в обществе. По его словам, из-за пандемии люди испытывают тревогу и пессимизм.

Заведующий отделом общей вирусологии Научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев высказал предположение о том, что коронавирус может стать сезонным заболеванием, от которого придется прививаться каждый год, как от гриппа. По его словам, такое может произойти в том числе по причине изменчивости вируса.

Результат теста на коронавирус можно будет увидеть в личном кабинете портала госуслуг. В личном кабинете появится уведомление о готовности теста из лаборатории, интегрированной с информационной системой Роспотребнадзора. Результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», а затем появляются на портале — не позже чем через час.

Власти Москвы продлили меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, до 15 января 2021 года. Ранее они действовали до 29 ноября.

Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости. Основное изменение, утвержденное во втором чтении — подход к режиму работы офлайн. Время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удаленке считается рабочим и оплачивается. В соответствии с нормами Трудового кодекса рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах.

Пик заболеваемости в Турции

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 60 397 539 человек, 1 421 352 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 777 754). На второй строчке — Индия (9 266 705), на третьей — Бразилия (6 166 606). На четвертом месте Франция (2 221 874), на пятом — Россия (2 144 229, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (262 266). За ними следуют Бразилия (170 769), Индия (135 223), Мексика (103 597) и Великобритания (56 630).

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В частности, в 15 провинциях прирост новых случаев коронавируса увеличился на 50%.

Фото: twitter.com/drfahrettinkoca

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс рассказал о двух возможных путях передачи коронавируса человеку. По одной из версий, от летучих мышей вирус SARS-CoV-2 передался другим видам животных и адаптировался в их организмах. Только после этого коронавирусом заразился человек. По второй версии, именно летучие мыши заразили людей COVID-19. Первый сценарий считают наиболее вероятным.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал граждан оставаться дома в День благодарения из-за пандемии коронавируса. По словам демократа, в этом году он сам изменит своему обычаю навещать родственников и проведет этот праздник в узком семейном кругу. Байден подчеркнул, что необходимо полностью посвятить себя борьбе с инфекцией.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан не исключил, что было несколько первичных зараженных COVID-19 от разных носителей и в разное время.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что режим частичного карантина в ФРГ, который изначально действовал до конца ноября, продлевается до 20 декабря.

Маргарита Головатенко