Тубдиспансер на «золотой земле» в центре Казани превратился в трущобу

Казанцы возмущены плачевным состоянием 114-летнего здания противотуберкулезного диспансера, ставшего настоящим позором татарстанского медкластера

Фото: Екатерина Аблаева

Внешний вид корпусов Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД) в центре Казани прохожих откровенно пугает. Мало кто догадывается, что в ветхом деревянном строении, которое больше напоминает трущобу, работает медицинская клиника. Посетители возмущаются, почему диспансер не приводят в порядок и как долго медики будут принимать пациентов в таких условиях? Тем временем замысел людей, принимающих решения, очевиден — ветхое здание, расположенное в самом центре Казани, привлекательном для инвестиций в недвижимость, восстанавливать невыгодно. Уже вскоре пациентам придется ехать на обследования на окраину города — и это на фоне гигантского с точки зрения финансирования нацпроекта в сфере здравоохранения. В удручающем состоянии клиники убедился и корреспондент «Реального времени».

«За столько лет ничего не поменялось»

К диагностическому отделению противотуберкулезного диспансера подошел мужчина, с сомнением окидывая здание взглядом. В нерешительности, увидев проходящего медика в белом халате, спросил, как пройти на флюорографию.

— Все правильно, сюда, — показал дорогу к кабинету сотрудник учреждения.

Сомнения посетителя вполне понятны. В центре Казани, на углу улиц Шаляпина и Спартаковской, рядом с современным корпусом детского диспансера, располагаются диспансер для взрослых и два строения отделения диагностики РКПД. Назвать эти здания старыми — ничего не сказать. Ощущение, что штукатурка у каменной двухэтажки, с какими-то разводами и потеками, облупилась еще в прошлом веке.

Но первым делом посетителям нужно пройти к регистратуре, которая разместилась в соседнем деревянном доме, который настолько осел со временем, что по окна ушел в землю. И это неудивительно — дом 1905 года постройки, то есть ему уже 114 лет. Причем говорить о том, что он хорошо сохранился, не приходится.

К обшивке здания так давно не прикасалась кисть маляра, что дверь и тамбур главного входа внешне напоминают сарай или ветхий заброшенный дом. Корпус диспансера для взрослых в подобном же удручающем состоянии: ободранные стены с огромными трещинами.

Первым делом посетителям нужно пройти к регистратуре, которая разместилась в деревянном здании с окнами прямо над землей

В республиканский диспансер на обследование приходят как взрослые, так и дети по направлению от участковых врачей. Казанцы и татарстанцы приезжают сюда, чтобы пройти флюорографию и рентген по медкомиссии для трудоустройства. Но плачевные условия клиники с порога шокируют посетителей:

— Приходишь провериться на туберкулез, а тут такое, что боишься заразиться им! — в сердцах посетовал один мужчина.

— Не во всех поликлиниках есть рентген-кабинет. Отправляем дочь в лагерь, ей нужно пройти обследование. Была тут лет 15 назад. Иду и думаю: «Не может быть, чтобы здесь. Надпись стертая — наверное, уже не действующее здание. Оказалось, здесь. Я в шоке, за столько лет ничего не поменялось для людей: сюда идут дети, пенсионеры, даже инвалид пришел, — разводит руками обескураженная Эльвира Хайруллина.



Те, кто приходит не впервые, реагируют спокойнее. «Да, здание старое и некрасивое, но никуда не денешься, мы привыкли», — тяжело вздыхает еще одна посетительница в очереди в регистратуру.

Каждый год обещают новые корпуса

Сотрудники противотуберкулезного диспансера не припомнят, когда корпуса ремонтировали. Нет, конечно, если ступеньки заваливаются или дверь, перекосившись, свешивается с петель, их поправляют. Внутри аккуратно убрано, но косметического ремонта стены как снаружи, так и в помещениях, не видели давно.

В приемной диспансера пояснили, что главврач ГАУЗ «РКПД» Алексей Алексеев находится на учебе, никто, кроме него, ситуацию прояснить не может. Застать на месте руководителя очень сложно, он часто работает в стационаре в Дербышках.



В республиканский диспансер на обследование приходят взрослые и дети по направлению от участковых врачей, казанцы и жители Татарстана обращаются за флюорографией и рентгеном, в том числе чтобы пройти медкомиссию для трудоустройства

— У нас тепло, крыша есть, техника обновляется, диспансер проходит все проверки. Но пациенты и посетители удивляются, у них возникает диссонанс. Живем в XXI веке, столько понастроили современных зданий. А тут в центре Казани у учреждения здравоохранения, в котором работают хорошие специалисты на новой аппаратуре, такой неприглядный, запущенный вид. Хочется, чтобы было комфортно нам и пациентам. Непонятно, почему такое отношение, — удивляется один из сотрудников учреждения, и другие соглашаются с ним.

Им не однажды говорили, что эти старые здания планировали снести и выстроить новые корпуса. «Обещали, даже в этом году. Но теперь, наверное, после того, как в Каменке построят новое отделение», — вздыхают медработники.

Диспансер с ветхими отделениями, продвинутой диагностикой и научными разработками



Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) Минздрава РТ координирует действия различных ведомств по профилактике и борьбе с туберкулезом, оказывает помощь больным туберкулезом, а также является методическим центром в республике по фтизиатрии и пульмонологии. В состав РКПД входят Альметьевский, Бугульминский, Зеленодольский, Лениногорский, Набережночелнинский, Нижнекамский диспансеры, Казанская туберкулезная больница (пос. санатория Каменка), детский туберкулезный санаторий.

Двухэтажное деревянное здание на Спартаковской, 115 — 1905 года постройки

Стационар РКПД на 251 койку с несколькими отделениями для взрослых и детей расположен в поселке Дербышки. В республиканском диспансере лечат все формы туберкулеза. Бактериологическую лабораторию реконструировали и оснастили современным оборудованием, внедрили систему компьютерной обработки данных по результатам всех звеньев работы. В учреждении применяют точную ПЦР-диагностику. Клинико-биохимическая лаборатория получает результаты анализов по 15 параметрам. РКПД одним из первых в России установил малодозный цифровой рентгенаппарат «Thoravision» и другую технику. На базе диспансера работает кафедра фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии, внедряющая научные разработки в клиническую практику.

В Министерстве здравоохранения РТ приняли в работу запрос «Реального времени», ответ пока не поступил — он будет опубликован по получении. Но на состояние клиники казанцы жалуются уже не первый год. И ранее в Минздраве РТ уже поясняли, что двухэтажное деревянное здание на Спартаковской, 115 — 1905 года постройки. По ул. Шаляпина построили новое здание для диспансера, но перевели сюда лишь детское отделение. Что будет с остальными корпусами клиники — пока неясно.

Ежегодно в республике заболевает туберкулезом в среднем 1,2 тысячи человек. В 2018 году активная форма этого заболевания была обнаружена у 2 тысяч человек. Показатель распространенности — 62,3 случая на 100 тыс. населения. На 1 января 2019 года смертность составила 2,9 случая на 100 тыс. населения.

Не в том месте не в то время

Впрочем, можно предположить, что восстанавливать трущобу, в которую превратился взрослый диспансер, никто не намерен. Вокруг обветшавшего здания уже строятся жилые многоэтажки, квадратный метр в которых стоит порядка 100 тыс. рублей. Очевидно, намного выгоднее выселить диспансер на окраину города, направив туда пациентов, чем восстанавливать объект, «мешающий» росту жилых микрорайонов.

— Да, знаю, это убогое здание на Спартаковской. Стоимость земли здесь где-то 1,5 млн рублей за сотку. Это раньше была бандитская местность — улицы Газовая, Павлюхина, а сейчас там крупные застройщики вовсю строятся, торговый центр строится, то есть райончик развивается, преображается. На месте этого диспансера можно запросто жилье бизнес-класса строить — от 100 тысяч за «квадрат». Можно и небольшое офисное здание построить. Вряд ли стоит восстанавливать это старое здание, скорее всего, диспансер просто перенесут, — считает гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Тем временем финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане в ближайшие 3 года составит около 7 миллиардов рублей, более 70% средств выделит федеральный бюджет, рассказывал в июле на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики Марат Садыков: «Общий объем финансирования национального проекта «Здравоохранение» на последующие 3 года составляет около 7 миллиардов рублей, при этом 72% средств поступают в республику из федерального бюджета. Сумма только соглашения с федеральным центром составляет 5,7 миллиарда рублей», — сказал Садыков.

1 / 16 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева