Тубдиспансер на «золотой земле» в центре Казани превратился в трущобу
Казанцы возмущены плачевным состоянием 114-летнего здания противотуберкулезного диспансера, ставшего настоящим позором татарстанского медкластера
Внешний вид корпусов Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД) в центре Казани прохожих откровенно пугает. Мало кто догадывается, что в ветхом деревянном строении, которое больше напоминает трущобу, работает медицинская клиника. Посетители возмущаются, почему диспансер не приводят в порядок и как долго медики будут принимать пациентов в таких условиях? Тем временем замысел людей, принимающих решения, очевиден — ветхое здание, расположенное в самом центре Казани, привлекательном для инвестиций в недвижимость, восстанавливать невыгодно. Уже вскоре пациентам придется ехать на обследования на окраину города — и это на фоне гигантского с точки зрения финансирования нацпроекта в сфере здравоохранения. В удручающем состоянии клиники убедился и корреспондент «Реального времени».
«За столько лет ничего не поменялось»
К диагностическому отделению противотуберкулезного диспансера подошел мужчина, с сомнением окидывая здание взглядом. В нерешительности, увидев проходящего медика в белом халате, спросил, как пройти на флюорографию.
— Все правильно, сюда, — показал дорогу к кабинету сотрудник учреждения.
Сомнения посетителя вполне понятны. В центре Казани, на углу улиц Шаляпина и Спартаковской, рядом с современным корпусом детского диспансера, располагаются диспансер для взрослых и два строения отделения диагностики РКПД. Назвать эти здания старыми — ничего не сказать. Ощущение, что штукатурка у каменной двухэтажки, с какими-то разводами и потеками, облупилась еще в прошлом веке.
Но первым делом посетителям нужно пройти к регистратуре, которая разместилась в соседнем деревянном доме, который настолько осел со временем, что по окна ушел в землю. И это неудивительно — дом 1905 года постройки, то есть ему уже 114 лет. Причем говорить о том, что он хорошо сохранился, не приходится.
К обшивке здания так давно не прикасалась кисть маляра, что дверь и тамбур главного входа внешне напоминают сарай или ветхий заброшенный дом. Корпус диспансера для взрослых в подобном же удручающем состоянии: ободранные стены с огромными трещинами.
В республиканский диспансер на обследование приходят как взрослые, так и дети по направлению от участковых врачей. Казанцы и татарстанцы приезжают сюда, чтобы пройти флюорографию и рентген по медкомиссии для трудоустройства. Но плачевные условия клиники с порога шокируют посетителей:
— Приходишь провериться на туберкулез, а тут такое, что боишься заразиться им! — в сердцах посетовал один мужчина.
— Не во всех поликлиниках есть рентген-кабинет. Отправляем дочь в лагерь, ей нужно пройти обследование. Была тут лет 15 назад. Иду и думаю: «Не может быть, чтобы здесь. Надпись стертая — наверное, уже не действующее здание. Оказалось, здесь. Я в шоке, за столько лет ничего не поменялось для людей: сюда идут дети, пенсионеры, даже инвалид пришел, — разводит руками обескураженная Эльвира Хайруллина.
Те, кто приходит не впервые, реагируют спокойнее. «Да, здание старое и некрасивое, но никуда не денешься, мы привыкли», — тяжело вздыхает еще одна посетительница в очереди в регистратуру.
Каждый год обещают новые корпуса
Сотрудники противотуберкулезного диспансера не припомнят, когда корпуса ремонтировали. Нет, конечно, если ступеньки заваливаются или дверь, перекосившись, свешивается с петель, их поправляют. Внутри аккуратно убрано, но косметического ремонта стены как снаружи, так и в помещениях, не видели давно.
В приемной диспансера пояснили, что главврач ГАУЗ «РКПД» Алексей Алексеев находится на учебе, никто, кроме него, ситуацию прояснить не может. Застать на месте руководителя очень сложно, он часто работает в стационаре в Дербышках.
— У нас тепло, крыша есть, техника обновляется, диспансер проходит все проверки. Но пациенты и посетители удивляются, у них возникает диссонанс. Живем в XXI веке, столько понастроили современных зданий. А тут в центре Казани у учреждения здравоохранения, в котором работают хорошие специалисты на новой аппаратуре, такой неприглядный, запущенный вид. Хочется, чтобы было комфортно нам и пациентам. Непонятно, почему такое отношение, — удивляется один из сотрудников учреждения, и другие соглашаются с ним.
Им не однажды говорили, что эти старые здания планировали снести и выстроить новые корпуса. «Обещали, даже в этом году. Но теперь, наверное, после того, как в Каменке построят новое отделение», — вздыхают медработники.
Диспансер с ветхими отделениями, продвинутой диагностикой и научными разработками
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (РКПД) Минздрава РТ координирует действия различных ведомств по профилактике и борьбе с туберкулезом, оказывает помощь больным туберкулезом, а также является методическим центром в республике по фтизиатрии и пульмонологии. В состав РКПД входят Альметьевский, Бугульминский, Зеленодольский, Лениногорский, Набережночелнинский, Нижнекамский диспансеры, Казанская туберкулезная больница (пос. санатория Каменка), детский туберкулезный санаторий.
Стационар РКПД на 251 койку с несколькими отделениями для взрослых и детей расположен в поселке Дербышки. В республиканском диспансере лечат все формы туберкулеза. Бактериологическую лабораторию реконструировали и оснастили современным оборудованием, внедрили систему компьютерной обработки данных по результатам всех звеньев работы. В учреждении применяют точную ПЦР-диагностику. Клинико-биохимическая лаборатория получает результаты анализов по 15 параметрам. РКПД одним из первых в России установил малодозный цифровой рентгенаппарат «Thoravision» и другую технику. На базе диспансера работает кафедра фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии, внедряющая научные разработки в клиническую практику.
В Министерстве здравоохранения РТ приняли в работу запрос «Реального времени», ответ пока не поступил — он будет опубликован по получении. Но на состояние клиники казанцы жалуются уже не первый год. И ранее в Минздраве РТ уже поясняли, что двухэтажное деревянное здание на Спартаковской, 115 — 1905 года постройки. По ул. Шаляпина построили новое здание для диспансера, но перевели сюда лишь детское отделение. Что будет с остальными корпусами клиники — пока неясно.
Ежегодно в республике заболевает туберкулезом в среднем 1,2 тысячи человек. В 2018 году активная форма этого заболевания была обнаружена у 2 тысяч человек. Показатель распространенности — 62,3 случая на 100 тыс. населения. На 1 января 2019 года смертность составила 2,9 случая на 100 тыс. населения.
Не в том месте не в то время
Впрочем, можно предположить, что восстанавливать трущобу, в которую превратился взрослый диспансер, никто не намерен. Вокруг обветшавшего здания уже строятся жилые многоэтажки, квадратный метр в которых стоит порядка 100 тыс. рублей. Очевидно, намного выгоднее выселить диспансер на окраину города, направив туда пациентов, чем восстанавливать объект, «мешающий» росту жилых микрорайонов.
Тем временем финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане в ближайшие 3 года составит около 7 миллиардов рублей, более 70% средств выделит федеральный бюджет, рассказывал в июле на брифинге в правительстве министр здравоохранения республики Марат Садыков: «Общий объем финансирования национального проекта «Здравоохранение» на последующие 3 года составляет около 7 миллиардов рублей, при этом 72% средств поступают в республику из федерального бюджета. Сумма только соглашения с федеральным центром составляет 5,7 миллиарда рублей», — сказал Садыков.
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