Главное о коронавирусе на 18 ноября: в Татарстане умерло 12 медиков, Гейтс сравнил антимасочников с нудистами
В Татарстане закупили лекарства для бесплатного лечения от коронавируса
За последние сутки в Татарстане подтвердились 62 новых случая коронавируса. На 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 9 428 случаев COVID-19. Прирост остается на уровне 0,7%.
Выздоровели за весь период 8 255 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 123 человека.
- На фоне пандемии количество онлайн-платежей за покупку одежды в Татарстане выросло в 6,9 раза. Также в 4,6 раза выросли онлайн-продажи косметики и в 4,2 раза стали чаще покупать спорттовары.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что препараты от коронавируса для бесплатной раздачи по большей части закуплены, волонтеры готовы: «Сегодня мы начинаем тестировать этот процесс. Еще раз подчеркну — это не массовое, не все вышли и начали раздавать, это еще тестирование. В процессе много составляющих, все должно быть четко. На проектные мощности мы начнем выходить с завтра-послезавтра. Но некоторые поликлиники начали процесс еще вчера».
- В Татарстане начала работу специальная горячая линия по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки. Звонки от населения будут принимать прокуроры.
- ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало нижнекамским медикам сертификат на закупленное оборудование и материалы для лечения коронавирусных больных. На мероприятии присутствовал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Сертификат стоимостью 19 млн 215 тыс. 676 рублей Нижнекамской горбольнице вручил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
- В Татарстане санитарно-эпидемиологическая комиссия при кабмине республики рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя.
- В Конституционном суде Татарстана приостанавливается личный прием граждан.
Решение принято в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании суда, и предупреждения распространения коронавируса.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовало на 15 тысяч рублей казанский центр реабилитации и адаптации «Приют человека» за отсутствие масок и бесконтактных термометров.
- Студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения сейчас дистанционного обучения. В управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что на сегодняшний день в республике вопрос о переводе студентов на дистанционное обучение не стоит, так как проводимых мероприятий по предупреждению заболеваемости коронавирусом достаточно.
- Жаворонков назвал число медработников, умерших в период пандемии коронавируса: «На 17 ноября мы фиксируем 12 случаев умерших медработников. Мы неоднократно рассказывали, что по таким случаям проводится расследование, случай признается страховым или не страховым».
Необычное свойство коронавируса
За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 179 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 991 998 человек, а выздоровевших — до 1 475 904 человек.
Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерло 34 387 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 70 млн тестов на коронавирус, в том числе 525 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 463,7 тыс. человек.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение мер поддержки для артистов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
- Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что в коронавирусе соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов. Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
- В Сибирском регионе зафиксировали изменения в белке s вируса-возбудителя COVID-19. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что в регионе происходит мутация коронавируса и формирование его нового вида. В Роспотребнадзоре уже исключили опасность этого.
- Предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать дистанционно, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Сейчас требований по введению жестких ограничительных мер к вузам нет.
- Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве, где он будет лечиться от коронавируса: «В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях».
- В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Учащиеся 6—11 классов останутся на удаленке до 6 декабря. «Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — считает мэра города Сергей Собянин.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом главам регионов. В том числе губернаторы должны сформировать перечень лекарств от COVID-19 и рассчитать потребность в них до конца 2020 года и на весь 2021 год.
- Ученые-лингвисты из Уральского федерального университета совместно с иностранными коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выяснили, какие новые слова появились во время пандемии коронавируса.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице.
- Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.
- Работодатели Удмуртии переводят сотрудников старше 65 лет, беременных и тех, у кого хронические заболевания, на удаленку.
Ополаскиватель для рта против COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 55 627 041 человек, 1 338 130 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 359 801). На второй строчке — Индия (8 912 907), на третьей — Бразилия (5 911 758). На четвертом месте Франция (2 087 183), на пятом — Россия (1 954 912, данные не обновлены).
Больше всего смертей зафиксировано в США (248 687). За ними следуют Бразилия (166 699), Индия (130 993), Мексика (99 026) и Великобритания (52 839).
- Ученые из Университета Кардиффа сообщили, что использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирус.
- Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что одно вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19. По его словам, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование первого теста на коронавирус, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях.
- Сборная Украины по футболу помещена на карантин в Швейцарии из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается в официальном микроблоге сборной Швейцарии в Twitter.
- Пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что США посодействует в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса в Киев.
- Сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал странным поведение тех, кто отказывается носить маски во время пандемии: «Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец, ну или очень мало американцев говорят, что это что-то ужасное».
- В Варшаве образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирус будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной беспилотной системы доставки Славомир Хучала.
- Клубный чемпионат мира по футболу перенесли с декабря на февраль из-за пандемии коронавируса. В КЧМ принимают участие шесть победителей самых престижных турниров футбольных конфедераций и лучший клуб принимающей страны.
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