Главное о коронавирусе на 18 ноября: в Татарстане умерло 12 медиков, Гейтс сравнил антимасочников с нудистами

Фото: Илья Репин

В Татарстане закупили лекарства для бесплатного лечения от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 62 новых случая коронавируса. На 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 9 428 случаев COVID-19. Прирост остается на уровне 0,7%.



Выздоровели за весь период 8 255 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 123 человека.



На фоне пандемии количество онлайн-платежей за покупку одежды в Татарстане выросло в 6,9 раза. Также в 4,6 раза выросли онлайн-продажи косметики и в 4,2 раза стали чаще покупать спорттовары.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что препараты от коронавируса для бесплатной раздачи по большей части закуплены, волонтеры готовы: «Сегодня мы начинаем тестировать этот процесс. Еще раз подчеркну — это не массовое, не все вышли и начали раздавать, это еще тестирование. В процессе много составляющих, все должно быть четко. На проектные мощности мы начнем выходить с завтра-послезавтра. Но некоторые поликлиники начали процесс еще вчера».

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Татарстане начала работу специальная горячая линия по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки. Звонки от населения будут принимать прокуроры.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало нижнекамским медикам сертификат на закупленное оборудование и материалы для лечения коронавирусных больных. На мероприятии присутствовал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Сертификат стоимостью 19 млн 215 тыс. 676 рублей Нижнекамской горбольнице вручил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Фото: Альберт Муклоков

В Татарстане санитарно-эпидемиологическая комиссия при кабмине республики рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя.

В Конституционном суде Татарстана приостанавливается личный прием граждан.

Решение принято в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании суда, и предупреждения распространения коронавируса.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовало на 15 тысяч рублей казанский центр реабилитации и адаптации «Приют человека» за отсутствие масок и бесконтактных термометров.

Студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения сейчас дистанционного обучения. В управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что на сегодняшний день в республике вопрос о переводе студентов на дистанционное обучение не стоит, так как проводимых мероприятий по предупреждению заболеваемости коронавирусом достаточно.

Фото: Максим Платонов

Жаворонков назвал число медработников, умерших в период пандемии коронавируса: «На 17 ноября мы фиксируем 12 случаев умерших медработников. Мы неоднократно рассказывали, что по таким случаям проводится расследование, случай признается страховым или не страховым».



Необычное свойство коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 179 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 991 998 человек, а выздоровевших — до 1 475 904 человек.



Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерло 34 387 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 70 млн тестов на коронавирус, в том числе 525 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 463,7 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение мер поддержки для артистов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что в коронавирусе соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов. Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Фото: radiorus.ru

В Сибирском регионе зафиксировали изменения в белке s вируса-возбудителя COVID-19. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что в регионе происходит мутация коронавируса и формирование его нового вида. В Роспотребнадзоре уже исключили опасность этого.

Предстоящую зимнюю сессию российские студенты будут сдавать дистанционно, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Сейчас требований по введению жестких ограничительных мер к вузам нет.

Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве, где он будет лечиться от коронавируса: «В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях».

В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Учащиеся 6—11 классов останутся на удаленке до 6 декабря. «Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — считает мэра города Сергей Собянин.



Фото: gazeta-savelki.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом главам регионов. В том числе губернаторы должны сформировать перечень лекарств от COVID-19 и рассчитать потребность в них до конца 2020 года и на весь 2021 год.



Ученые-лингвисты из Уральского федерального университета совместно с иностранными коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выяснили, какие новые слова появились во время пандемии коронавируса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время 130 депутатов ГД переболели или болеют коронавирусом, 28 депутатов находятся в больнице.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году.

Фото: medborisovka.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.

Работодатели Удмуртии переводят сотрудников старше 65 лет, беременных и тех, у кого хронические заболевания, на удаленку.

Ополаскиватель для рта против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 55 627 041 человек, 1 338 130 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 359 801). На второй строчке — Индия (8 912 907), на третьей — Бразилия (5 911 758). На четвертом месте Франция (2 087 183), на пятом — Россия (1 954 912, данные не обновлены).

Больше всего смертей зафиксировано в США (248 687). За ними следуют Бразилия (166 699), Индия (130 993), Мексика (99 026) и Великобритания (52 839).

Ученые из Университета Кардиффа сообщили, что использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирус.



Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что одно вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19. По его словам, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам.

Фото: gazeta.uz

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование первого теста на коронавирус, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях.

Сборная Украины по футболу помещена на карантин в Швейцарии из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается в официальном микроблоге сборной Швейцарии в Twitter.

Пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что США посодействует в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса в Киев.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал странным поведение тех, кто отказывается носить маски во время пандемии: «Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец, ну или очень мало американцев говорят, что это что-то ужасное».

Фото: cnews.ru

В Варшаве образцы биологических материалов для проведения тестов на коронавирус будут доставляться с помощью дронов, сообщил создатель специальной беспилотной системы доставки Славомир Хучала.

Клубный чемпионат мира по футболу перенесли с декабря на февраль из-за пандемии коронавируса. В КЧМ принимают участие шесть победителей самых престижных турниров футбольных конфедераций и лучший клуб принимающей страны.



Дарья Пинегина