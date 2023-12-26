В Татарстане почти каждый пятый подросток наблюдается у эндокринологов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане почти каждый пятый подросток наблюдается у врача-эндокринолога. Об этом рассказала главный внештатный детский эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

— Если мы будем говорить о детях до 14 лет, то более 6% из них наблюдается у детского эндокринолога. Если мы будем говорить о подростках, то это почти 20%, то есть почти каждый пятый подросток является пациентом врача этой специальности, — сообщила она.

За последние 10 лет заболевания эндокринной системы у детей и подростков плавно, но достаточно «твердо и уверенно» растут, заявила Мария Шайдуллина. Чаще всего они страдают патологиями щитовидной железы и ожирением.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мария Шайдуллина напомнила, что щитовидная железа участвуют почти во всех процессах, которые происходят в организме человека.

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Татьяна Демина