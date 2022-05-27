«Помогите, пожалуйста, жить хочется»: в Татарстане не хватает лекарств льготникам

Препараты совершенствуются и дорожают, а из-за монетизации льгот финансирование их закупок финансируется все хуже

Фото: Маргарита Головатенко

Как выяснило «Реальное время, в Татарстане назрел кризис с обеспечением больных и инвалидов льготными лекарствами — в аптеках их не хватает. Доказательством того, что проблема нарастает как снежный ком, служит статистика на «Госуслугах» — количество жалоб на перебои с медикаментами значительно возросло. Подробнее о том, в чем нуждаются льготники, почему возникший дефицит жизненно необходимых им препаратов нельзя считать следствием санкций за спецоперацию России в Донбассе и как советует пациентам решать проблему татарстанский Минздрав — в нашем материале.



«Скоро умру, недолго осталось»

Жительница Альметьевска Расима Асанова, которая из-за хронической почечной недостаточности проходит процедуру гемодиализа трижды в неделю, с марта не получает в нужном количестве назначенный ей препарат «Эпоэтин бета», обеспечивающий у таких больных выработку эритроцитов и таким образом предотвращающий развитие анемии.



— В марте выдали одну упаковку, а ей необходимо минимум две, — рассказала «Реальному времени» дочь Асановой Фируза. — В гемодиализном центре нас ругают за то, что мы не требуем этот препарат от поликлиники. В поликлинике говорят, что на это лекарство в аптеке по льготным рецептам идет настоящая охота — караульте, дескать. В аптеке говорят, что его нет. А жить как маме? У нее, кроме почечной недостаточности, диабет, зрение почти до нуля упало.

— Мы давно покупаем за свой счет тест-полоски для глюкометров — по льготным рецептам их нет. На операцию на глаза кладут только платно. Теперь вот и эпоэтин покупать надо самим? Так он у нас в аптеке со всеми скидками стоит 6238 рублей за упаковку — где деньги на него брать, если две упаковки — это, считай, вся мамина пенсия? А ведь ей и другие, не льготные, лекарства покупать приходится, и жить на что-то надо — есть-пить и за комнату в общежитии платить, которая обходится в 4 тысячи рублей в месяц, — говорит Фируза.

«В гемодиализном центре нас ругают за то, что мы не требуем этот препарат от поликлиники», — рассказала Фируза. Фото: medrussia.org

Собеседница издания перечислила все материнские доходы: пенсия 15,3 тысячи рублей, 1,2 тысячи рублей доплаты по уходу за инвалидом и 480 рублей «проездных». И добавила, что ее зарплата — примерно такая же, как материнская пенсия, а у нее самой — трое детей на руках. Из этих жалких доходов мать и дочь выкроили в апреле сумму на покупку одной упаковки, но каждый месяц покупать лекарство они не смогут, а надежды на льготное обеспечение не осталось:



— В апреле и мае маме эпоэтин вообще не выдавали, в аптеке мне сказали, что каждый месяц к ним приходит пять упаковок, а получать его должны 30 человек. Выдают тем, кто дольше стоит в очереди. Мы в марте получили — когда в следующий раз дойдет очередь — неизвестно. В аптеке посылают в поликлинику, говорят, что виноваты там — не делают заявку на нужное количество. У мамы страшная слабость, особенно плохо она чувствует себя после гемодиализа в отсутствие укола эпоэтина — просто пластом лежит и плачет: «Скоро умру, недолго осталось».

«Препараты полностью поставлены»

В татарстанском Минздраве в ответ на запрос «Реального времени» сообщили, что необходимые препараты закуплены, осталось дождаться поставок:

— Препараты «Эпоэтин бета» и «Эпоэтин альфа» полностью поставлены по заявкам учреждений здравоохранения на 1-е полугодие 2022 года, — сообщили в министерстве. — На 2-е полугодие торги проведены, заключены контракты, препарат «Эпоэтин альфа» поставлен, ожидается поставка препарата «Эпоэтин бета».

Из этого ответа напрашивается вывод: раз эпоэтин на 1-е полугодие поставлен в полном соответствии с заявками медучреждений, а его пациентам не выдают в необходимом количестве, значит, в заявках не была учтена реальная потребность в препарате.

На вопрос «Реального времени», в каких районах республики и городах возникли проблемы с обеспечением эпоэтином, есть ли ему замена, и, если есть, почему пациентам не выписывают льготные рецепты на эти препараты, ответа не последовало.

В татарстанском Минздраве сообщили, что необходимые препараты закуплены, осталось дождаться поставок. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Цены растут, а «общий котел» пустеет

Терапевт одной из альметьевских поликлиник на условиях анонимности согласилась поговорить с корреспондентом «Реального времени» о проблеме нехватки лекарств. По словам врача, эпоэтин — эритропоэтин — показан не всем пациентам с почечной недостаточностью, а сама процедура гемодиализа переносится тяжело в любом случае, после нее «все пластом лежат».

Однако проблему нехватки лекарств для льготников доктор не отрицает, напротив, судя по всему, эта проблема при существующем порядке обеспечения льготными препаратами будет становиться все острее:

— Действующий порядок льготного лекарственного обеспечения был, пожалуй, спасением на тот период, когда его принимали. В его основу был заложен «страховой» принцип, когда средства государство выделяет на всех льготников, но одному нужны дорогие препараты, а другим — дешевые, копеечные, так что происходит перераспределение выделенных средств. Эта схема работала, пока в этот «общий котел» шли средства как для тех, кому бесплатно положены дешевые амлодипин, бисопролол и тому подобные препараты, так и для тех, кто нуждается в дорогостоящих лекарствах: расходы уравновешивались и лекарства закупались в достаточном количестве. Дело сгубила монетизация льгот. Те, кому не требовались дорогие препараты, сэкономили — взяли свою долю деньгами и вышли из этой системы. А оставшихся в ней денег на дорогостоящие препараты для оставшихся стало не хватать. О том, что систему пора как-то модернизировать, что-то менять сообразно реалиям, говорил в январе на итоговой коллегии республиканского Минздрава и министр Марат Садыков — и он прав.

Собеседница «Реального времени» подчеркнула: если все оставить по-прежнему, дефицит в аптеках дорогих лекарств для льготников не только сохранится, но и будет постоянно усиливаться:

— Наука идет вперед, появляются новые, более совершенные препараты, и стоят они дороже старых. Например, раньше для профилактики свертывания крови после операции по замене, например, клапана на сердце, использовали «Варфарин», за дозировкой которого во избежание проблем у пациента надо постоянно следить, сдавать анализы, то теперь появился «Ривароксабан» — гораздо более безопасный и эффективный. Но «Варфарин» стоит немногим более 100 рублей, а «Ривароксабан» — от 3 100. Цены выросли в десятки раз, а количество льготников, которые, условно говоря, «скидываются в общий котел» на покупку этих лекарств, не изменилось. Ну, и, безусловно, масла в огонь подлили колебания валютного курса и санкции: лекарственные препараты в целом подорожали. Но это — не решающий фактор.

Собеседница «Реального времени» подчеркнула: если все оставить по-прежнему, дефицит в аптеках дорогих лекарств для льготников не только сохранится, но и будет постоянно усиливаться. Фото: Татьяна Леухина

Жди или плати

На странице «Народного контроля» на сайте «Госуслуги РТ» с начала 2022 года стал нарастать поток обращений в связи с отсутствием в аптеках льготных лекарств, и в большинстве случаев претензии предъявляют те, кому поневоле приходится раскошеливаться на покупку дорогостоящих препаратов и медицинских изделий, которые по «бесплатным» рецептам не выдают.

«Инвалиду 2-й гр. гематологом РКБ выписаны уколы эритропоэтин альфа 40000 ед каждую неделю и деферазирокс 500 мг каждый день. Лекарства в аптеке 65 Зеленодольска отсутствуют», — обратилась 20 мая в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» жительница Зеленодольска Марина Ф. Ответа на момент подготовки этой статьи на обращения опубликовано не было.

Марина П. из Казани обратилась 28 апреля: «Моя мама инвалид 2-й группы. С января 2022 года не может получить льготный препарат Кетостерил. Ежемесячно получает рецепт в поликлинике №1,(ул. Кирпичникова, 7) и отвозит в аптеку №4 (Комарова, 8). Вот уже 4 месяца в аптеке нет льготного препарата». «Кетостерил» стоимостью свыше 3 тыс. рублей за упаковку показан при хронической почечной недостаточности для компенсации белково-энергетической недостаточности. 19 мая Минздрав ответил Марине: «Ожидаемое поступление лекарственного препарата Кетоаналоги аминокислот в аптеку №4 ГУП «Таттехмедфарм» г.Казань — 25.05.2022…». А как больная должна жить почти 5 месяцев без препарата? Ведь без острой необходимости у нас такие дорогие «бесплатные» лекарства не выписывают, это аксиома.

«С декабря выпрашиваю лекарство мезавант 1200, необходимо принимать 4800 мг, т. е. 4 табл. в день, т. е. в мес. 2 упаковки, — написала 24 мая 2022 года жительница Казани Зухра Б. — За полгода я получила 3 упаковки вместо 12 упаковок. Прошу разобраться и возместить мне не выданное, а также обеспечить дальнейшее получение лекарств». «Мезавант» прописывают пациентам с язвенным колитом, в том числе для поддержания ремиссии, и отменив его прием, можно спровоцировать возврат к острой стадии заболевания. Цены на него в казанских аптеках сейчас начинаются от 4,2 тыс. рублей. Ответ Минздрава Зухре Б. на момент подготовки этого материала опубликован не был.

На странице «Народного контроля» на сайте «Госуслуги РТ» с начала 2022 года стал нарастать поток обращений в связи с отсутствием в аптеках льготных лекарств. Фото: Маргарита Головатенко

До последней таблетки

Особенно трагично звучат обращения онкобольных. 11 мая челнинка Земфира Ф. написала в «Народный контроль»: «Опять нет в аптеке N403 льготных таблеток Анастразол — противоопухолевый препарат для онкобольной по рецепту, а у нас осталась одна таблетка на завтра. Пропускать нельзя». Цена упаковки «Анастразола» — около 1 тыс. рублей, но лечение онкологии — дело затратное, тут не тысяча рублей — каждая копейка на счету. Особенно если пациент уже не в силах работать и имеет инвалидность и соответствующую скромную пенсию.

Спустя неделю, 19 мая Минздрав РТ «утешил» онкобольную: «По установленному порядку пациентов, чьи рецепты на льготные лекарственные препараты находятся в аптеке на гарантированном обеспечении, при поступлении лекарственного препарата оповещают. Для более детального рассмотрения Вашего обращения необходимы Ф.И.О. пациента». Сколько дней прожил пациент без таблеток, прием которых пропускать нельзя, осталось неизвестным.

Куда больше повезло Дамиру А. из Казани, который 21 января написал: «Прошу посодействовать в поставке препарата Эндоксан для бабушки ветерана инвалида. В силу своего возраста она переносит только этот препарат. Ждем уже почти три месяца». «Эндоксан» — противоопухолевое средство, одна доза которого стоит около 200 рублей. Минздрав ответил Дамиру 3 февраля: «По имеющейся информации, 07.02.2022 ожидается поступление лекарственного препарата «Эндоксан» в аптечный пункт №187 ГУП «Таттехмедфарм» по адресу: г.Казань, ул. Сибирский тракт, 29. По факту поступления препарата все пациенты, включая и Вашу бабушку, будут приглашены для его получения». И заявитель на другой день откликнулся: «Благодарю за оказание содействия. Без вас не знаю сколько бы еще ждали».

Тест-полосок нет? А вы глюкометр поменяйте!

19 января в «Народный контроль» пожаловался Азат Ш. из Нижнекамска: «Больной сахарным диабетом 1-го типа. Инсулинозависимый. Постоянно необходимо контролировать сахар. Выписал рецепт на получение льготных лекарств (тест полоски), но в аптеке в очередной раз не выдали. Сказали нет и в этом году не будет. В поликлинике пояснили отсутствием финансирования. Как жить?».

24 января Минздрав ответил: «Пациент является региональным льготником, в 2021 году для Вас выписано 11 бесплатных рецептов на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для получения тест-полосок Вам необходимо подойти в аптеку №252 ГУП «Таттехмедфарм» 26.01.2022 с рецептом».

Фото: Маргарита Головатенко

17 апреля этот же пациент вновь обратился в «Народный контроль» с той же проблемой: «Выписал рецепт на получение льготных лекарств (тест полоски). Рецепт оставил на гарантию в аптеке, должны позвонить. Прошел месяц — тишина». 25 апреля ему в министерстве порекомендовали… сменить глюкометр, причем за свой счет (стоит от полутора тысяч рублей): «В связи с импортозамещением, тест-полоски Акку-Чек Перформа не закупаются. В настоящий момент заявлены тест-полоски на глюкометры Selfycheck regular, Сателлит экспресс и Сателлит Плюс. Для обеспечения Вас тест-полосками для определения сахара в крови рекомендуем приобрести глюкометры Selfycheck regular, Сателлит экспресс или Сателлит Плюс. В заявочном перечне для региональных льготников глюкометры не предусмотрены. После приобретения глюкометра Вам необходимо сообщить врачу-терапевту фирму глюкометра, для обеспечения Вас в дальнейшем тест-полосками».

Эксперименты и просрочка для астматиков

Большие проблемы, судя по всему, с лекарствами у тех, кто страдает бронхиальной астмой. «С 28 октября 2021 г. я не могу получить жизненно необходимое лекарство ФОСТЕР выписанное по рецепту (по региональному списку). Прошло 4 месяца. А в аптеке до сих пор так и говорят, что поступления не было, и не знают, когда будет. Что мне делать?». 4 февраля ей ответили: «Ожидаемое поступление лекарственного препарата Фостер в ЦРА №147 ГУП «Таттехмедфарм» г. Лениногорск — 08.02.2022. При поступлении указанного лекарственного препарата в аптечное учреждение Вы будете оповещены и обеспечены». Стоимость ингалятора — от 2,3 тыс. рублей, постоянно иметь его при себе пациентам с бронхиальной астмой жизненно необходимо — неизвестно, где и когда случится очередной приступ.

14 января в «Народный контроль» обратился Олег И. из Альметьевска: «У меня диагноз аллергическая бронхиальная астма. Врачом выписан Симбикорт 160/4.5 мкг/доза два раза в день. Данный препарат получаю по региональной льготе. Начиная с декабря 2021 Симбикорт не поступает в аптеку (только по федеральной). Как получить Симбикорт? Куда обращаться?».

18 января последовал ответ: «В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» размещение заказов на поставку лекарственных средств осуществляется по международным непатентованным наименованиям (далее — МНН). В аптечные учреждения лекарственные средства поступают по торговым наименованиям (далее — ТН) по итогам проведенных торгов. По итогам проведенных торгов в аптечные учреждения поступает лекарственный препарат по ТН — Формисонид. Указанный лекарственный препарат по ТН — Симбикорт Турбухалер и лекарственный препарат по ТН — Формисонид в своем составе содержат одно и тоже основное действующее вещество — Будесонид+Формотерол. Медицинские заключения, подтверждающие наличие нежелательных побочных эффектов у пациента при применении каких-либо ТН лекарственного препарата Формисонид, отсутствуют. Для получения лекарственного препарата Будесонид+Формотерол, Формисонид, порошок для ингаляций дозированный, 160+4,5 [мкг + мкг/доза] №60 пациенту необходимо обратиться в аптечный пункт №109 от ЦРА №277 ГУП «Таттехмедфарм» г. Альметьевск с выписанным льготным рецептом. Лекарственный препарат в наличии в аптеке имеется».

Большие проблемы, судя по всему, с лекарствами у тех, кто страдает бронхиальной астмой. Фото: Максим Платонов

«Спасибо за расширенный ответ. Проверять на себе побочные эффекты от лекарственного препарата Формисонид желания нет. Придется покупать Симбикорт за счет собственных средств. Остается вопрос зачем такие льготы?», — поставил точку в переписке пациент. Понять его можно: препараты при бронхиальной астме подбираются индивидуально, а в ходе «эксперимента» и задохнуться можно. Стоит Симбикорт Турбухалер сегодня от 1 тыс. рублей за 60 доз (одна доза — одно впрыскивание).

А с жительницей Казани Гульназ С. Приключилась и вовсе веселая история: «14.02.2022 выписали рецепт на получение Пульмикорт (200 доз) в количестве 2 упаковок бесплатно. Срок истекает в мае 2022. Вопрос: для чего выдают эти лекарства если истекает срок, и мы не можем им полностью воспользоваться?». В Минздраве ответили: «Сальманова Д.Н. прикреплена на медицинское обслуживание в ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4» г.Казани. Отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий по бесплатным рецептам врачей данной медицинской организации осуществляет аптека № 118 ГУП «Таттехмедфарм» г.Казани. За период с 1.01.2022 по 15.04.2022 пациентка в аптеке № 118 обеспечена по программе безвозмездного лекарственного обеспечения лекарственным препаратом по 1-ому бесплатному рецепту. По информации заведующей аптеки № 118 ГУП «Таттехмедфарм» Р.Х.Галимзяновой 16.02.2022 Сальмановой Д.Н. был отпущен лекарственный препарат Будесонид 100 мгк/200 доз со сроком годности до 01.05.2022 по согласованию с самой пациенткой. По состоянию на 15.04.2022 на имя Сальмановой Д.Н. в аптеке № 118 на отсроченном обслуживании рецепты отсутствуют». То есть вроде как пациентка сама согласилась забрать лекарство с «горящим» сроком годности (а что ей оставалось делать, лечиться-то надо), да еще и жалуется. И ни слова о том. Как вообще стало возможным, что льготникам предлагают препараты на грани просрочки.

«Отказникам» отказано

А еще, как выяснилось, есть проблема с обеспечением необходимыми препаратами пациентов, которые не являются льготниками или «монетизировали» свою лекарственную льготу.

16 апреля в «Народный контроль» обратился бугульминец Роман М.: «Пропали лекарства от эпилепсии — Карбамазепин, финалепсин. У меня эпилепсия, сейчас весна, возможны обострения приступов, но таблеток в Бугульме нет. Помогите пожалуйста, жить хочется». И получил такой ответ: «По информации производителя, препарат Финлепсин (МНН — Карбамазепин), таблетки 400 мг, в настоящее время в Российскую Федерацию не поставляется, ориентировочное время возобновления поставок неизвестно. По информации ГУП «Таттехмедфарм», на данный момент ведутся переговоры с дистрибьютором о возможности заказа препарата Финлепсин и Финлепсин ретард. По информации производителя, препарат Тегретол ЦР (МНН –Карбамазепин) в настоящее время отсутствует на складе, новая партия препарата будет доступна к продаже ориентировочно в июне 2022 года. Согласно письма компании-производителя от 29.10.2021 ввоз и оборот препарата Зептол (МНН — Карбамазепин), на территории РФ прекращен. Согласно официального письма компании-производителя «ООО Велфарм» от 15.03.2022 выпуск препарата запланирован на май 2022 г., выход в гражданский оборот до 31.05.2022. Для обеспечения федеральных и региональных льготников в первом полугодии 2022 года препарат закуплен в полном объеме… Согласно полученной информации, Вы не относитесь к льготным категориям граждан».

А еще, как выяснилось, есть проблема с обеспечением необходимыми препаратами пациентов, которые не являются льготниками или «монетизировали» свою лекарственную льготу. Фото: Ринат Назметдинов

Казанец Марат С. 27 января пожаловался на отсутствие в аптеке «Левотироксина» (препарат гормона щитовидной железы, который зачастую назначается пожизненно): «Лекарство отсутствует в аптеке уже второй месяц, а данное лекарство необходимо для поддержания здоровья». А его попросту отфутболили: «Пациент прикреплен на медицинское обслуживание к ГАУЗ «Городская клиническая больница №12». По информации ГАУЗ «Городская клиническая больница №12», вы является отказником от НСУ на 2022 год».

От лица «отказников» министерству ответил в другом обращении житель Кукмора Ильсур Б.: «В Кукморской ЦРБ не выписывают льготные рецепты федеральным льготникам по причине отсутствия средств и лекарств в Центральной государственной аптеке в январе месяце. Поэтому и предпочитают денежную компенсацию лекарствам льготники».

И очень показательной оказалась переписка с Минздравом Марии Т. из Набережных Челнов, начатая ею 19 января: «В течение всего декабря не могли получить льготные (федеральные) лекарства-аспирин, омепразол и бисопролол. Якобы не было поступлений в аптеку. Оставили рецепты (3 шт) в аптеке, чтобы перезвонили и сообщили о поступлении. А сейчас они говорят, что рецепты потеряли». «По представленной ГАУЗ «Городская поликлиника №4 им. Л.Н. Ганиевой» информации Ваша мама в ноябре-декабре 2021 г. получила указанные Вами в обращение препараты в достаточных количествах», — возразили в Минздраве 4 февраля. «Моя мама за декабрь указанные препараты не получила. Рецепты были оставлены в аптеке, т.к. федеральных поступлений по этим препаратам не было ВООБЩЕ! Сначала проверяйте информацию с обеих сторон, а не только от 4 поликлиники», — не согласилась заявительница. «В соответствии с реестрами, полученными из аптеки №404 ГУП «Таттехмедфарм», за ноябрь-декабрь 2021 года, Ваша мама получила лекарственные средства в достаточном количестве, в том числе вышеуказанные препараты. В связи с этим рецепты на бисопролол, аспирин, омепрозол, находящиеся в аптеке, были изъяты, — продолжили настаивать в Минздраве. — Ваша мама является отказником от получения социального пакета на 2022 год, обеспечение ее льготными лекарственными средствами в 2022г. приостановлено...».