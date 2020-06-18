Как COVID-19 протестировал работу районных медиков Татарстана

Пандемия коронавируса выявила новые риски в системе здравоохранения республики

Фото: Александр Корольков (rg.ru)

«Реальное время» продолжает рассказывать об изменениях в нашей жизни, которые принес COVID-19. Мы научились жить в самоизоляции, учиться и работать дистанционно. В глобальном масштабе развитые страны переживают спад производств, потрясения в экономике и необратимые изменения в ее ключевых сегментах, которые нам еще предстоит осознать. Пандемия коронавируса не только перевернула привычный мир, но и указала на серьезные существующие проблемы в разных областях. В Татарстане неблагополучная эпидемическая ситуация выявила новые факторы риска по распространению инфекции, продемонстрировала, насколько эффективно выстроена работа медиков на местах, и как предприятия помогают повышать качество жизни населения, способствуя тем самым снижению уровня заболеваемости.

Аграрии возглавили антирейтинг по COVID-19



В разгар пандемии ряд сельских районов Татарстана продемонстрировал высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, обогнав по числу инфицированных на 100 тысяч населения даже Казань. По запросу «Реального времени» Управление Роспотребнадзора по РТ предоставило данные по заболеваемости в муниципалитетах (показатель на 100 тысяч) по состоянию на 30 мая. Согласно этой информации, высокий уровень заболеваемости зафиксирован в следующих районах: Апастовский — 350,53, Атнинский — 346,53, Дрожжановский — 278,55, Тюлячинский — 240,21; Лаишевский — 214,62, Высокогорский — 173,90, Пестречинский — 173,19. Даже в Казани с ее самым большим в республике количеством инфицированных уровень заболеваемости ниже — 124,75.

Для объективности мы изучили и более ранние данные. По состоянию на 16 мая высокий уровень заболеваемости был зафиксирован практически в тех же районах: Апастовский — 247,1, Тюлячинский — 232,2, Дрожжановский — 202,6, Лаишевский — 180,2, Атнинский — 140,3, Высокогорский — 138,6, ­ Пестречинский — 126,6, Арский — 105.



По данным Управления Роспотребнадзора по РТ по состоянию на 30 мая 2020 г.

— Все зависит от того, насколько инфицированные граждане в этих районах контактировали между собой. Выезжали ли они в другие регионы. Иногда может сказаться фактор приграничного района, как в случае с Агрызским. В Пестречинском были активные родственные контакты, то есть не соблюдали режим самоизоляции, общались с родней активно, — пояснил главный внештатный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

— Территория этих районов не очень большая, могу предположить, что мест общего пользования и объектов для посещений здесь не так много. Люди видимо ходили в одни и те же магазины, не соблюдали социальную дистанцию — минимум 2 метра. Только этим могу объяснить, — добавил главный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов.

На первых этапах пандемии считалось, что вирус поражает только пожилых людей или лиц среднего возраста с хроническими заболеваниями, а дети и подростки устойчивы к коронавирусу, но это оказалось не так. У большинства детей и молодых людей действительно чаще всего болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. И лишь у небольшого процента юных пациентов и молодежи возникают осложнения, приводящие к летальному исходу. Этому сопутствуют наличие тяжелых хронических заболеваний, либо некоторые отклонения в работе иммунной системы. Значит дети и молодые люди, состоящие на учете у медиков, в группе риска по COVID-19.

По данным Оперативного штаба Татарстана по противодействию коронавирусу на 17 июня, в республике за сутки выявили 39 новых случаев заражения. В этот день зафиксирована 12-я смерть от COVID-19. Госпитализированы 13 человек, еще 26 — лечатся на дому. Итого в республике зарегистрировано 4 040 случаев новой коронавирусной инфекции.

Взять под усиленный эпидконтроль

Большинство вирусов, включая коронавирус COVID-19, это РНК-содержащие вирусы, которые могут размножаться внутри других живых клеток. На начальном этапе заражения инфекция размножается в горле и верхних дыхательных путях. Затем спускается ниже и может вызвать воспаление легких. Госпитализация при этом требуется примерно каждому пятому-шестому пациенту.

Формы проявления болезни могут варьироваться: от полного отсутствия симптомов до тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью и, впоследствии, летальным исходом. В большинстве случаев у больного наблюдаются высокая температура, кашель и одышка. В некоторых случаях — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, включая диарею. По данным эпидемиологов, вирус особенно опасен для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, а также больных с сопутствующими заболеваниями, например, сахарным диабетом, хроническими болезнями легких.

Минздравом Татарстана ежегодно проводится сравнительная оценка итогов деятельности муниципальных образований с учетом демографических показателей, показателей экономической эффективности и деятельности медицинских организаций. Изучив показатели данных рейтингов, мы обнаружили еще ряд признаков, создающих дополнительные факторы риска в вышеназванных районах.

В первую очередь учли два фактора — возраст и хронические заболевания. По первому — проанализировали статистические данные во всех 45 районах РТ в части процентного соотношения пенсионеров к общему числу жителей. Самый высокий процент населения пенсионного возраста — 30% — в Тетюшском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах. Также высокий процент пенсионеров в Дрожжановском районе — 27%.

Второй фактор — наличие хронических и иных значимых для анализа патологий. Данные взяты из отчетов Минздрава РТ по количеству диспансерных больных трех возрастных групп: дети от 0 до 14 лет; подростки от 15 до 17 лет и взрослые старше 18 лет. Диспансерные больные — это лица с хроническими заболеваниями, врожденными аномалиями или находящиеся на реабилитации после травм и операций, то есть в состоянии иммунодефицита. Статистика приведена Минздравом на конец 2017 года, более свежих данных пока нет.

Таблица 1. Количество диспансерных больных в 2017 г.

Количество диспансерных больных в 2017 г.

Район дети 0—14 подростки 15—17 взрослые старше 18 лет



Общее кол-во Кол-во диспансерных % от общего кол-ва Общее кол-во Кол-во диспансерных % от общего кол-ва Общее кол-во Кол-во диспансерных % от общего кол-ва Дрожжановский 2858 1837 64 974 937 96 18313 13746 75 Тетюшский 3410 672 20 746 422 57 18672 11184 60 Тюлячинский 2354 1146 49 476 466 98 11119 3907 35 Лаишевский 7154 1205 17 1217 409 34 32937 9124 28 Высокогорский 8840 2414 27 1398 1088 78 37966 15925 42 Пестречинский 5931 1601 27 952 508 53 27411 10180 37 Елабужский 15895 6910 43 2684 1638 61 67017 52670 79 Новошешминский 2421 901 37 478 351 73 10487 6502 62 Камско-Устьинский 2319 658 28 465 222 48 12643 11099 88 Апастовский 3100 867 28 605 436 72 16417 11607 71 Нижнекамский 51804 7142 14 8525 2843 33 214417 63292 29 Атнинский 2018 1075 53 411 405 99 10719 4507 42 Альметьевский 40193 5986 15 6040 2793 46 159359 75900 48

Примечание: красным цветом обозначен максимальный показатель, зеленым — минимальный.

Источник: «Статистика здоровья населения и здравоохранения» (по материалам республики за 2000—2018 гг.)

Также изучили те районы, где число диспансерных больных в той или иной возрастной группе выше 70%. Рассмотрели ситуацию и в трех муниципальных образованиях, где действуют крупные промышленные предприятия: Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга.

Как следует из показателей таблицы 1, Дрожжановский район, помимо возрастного фактора риска (27% пенсионеров), отличается и очень высоким уровнем диспансерных больных во всех трех возрастных группах. А среди подростков это — 96%, то есть из 974 проживающих в районе 937 состоят на учете у медиков. У юных дрожжановцев преобладают заболевания крови, кроветворных органов, болезни эндокринной системы и органов дыхания.

Высокий показатель диспансерных больных среди детей до 14 лет показал Атнинский район — 53% от общего числа (таблица 1). Кроме того, в этом муниципальном образовании 99%, то есть почти все подростки в возрасте от 15 до 17 лет (405 из 411 человек), состоят на учете у медиков с какими-либо заболеваниями. Много детей в районе имеют болезни органов дыхания. Кроме того, среди атнинцев наблюдается высокая смертность от хронических обструктивных болезней легких (таблица 3). Это еще один настораживающий факт.

— Конечно, лица с хроническими заболеваниями переносят коронавирус тяжелее, чем здоровые. Количество летальных исходов у них выше. Эти граждане, как и пенсионеры, в группе риска. В районах, где много пенсионеров и хронических больных, нужно более тщательно следить за соблюдением режима самоизоляции и принимать все противоэпидемические меры. Здесь живет больше населения, у которых болезнь может протекать тяжелее, и соответственно, мероприятия должны проводиться в более усиленном варианте, — отметил главный эпидемиолог Татарстана.

Дрожжановцы, тетюшцы и рыбно-слободцы в зоне риска



По показателям эффективности деятельности учреждений здравоохранения Дрожжановский район занимает 30—31-е место, по данным за 2018 г. (таблица 2). Также здесь отмечен высокий уровень смертности трудоспособного населения от инсультов. Кроме того, по данным за 18 лет (с 2000 по 2018 г., таблица 3) в районе умерло много людей от болезней органов дыхания — выше среднего по Татарстану. Таким образом, дрожжановцы оказались в большой группе риска людей, подверженных тяжелому течению коронавируса.

Таблица 2. Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 1



Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 1

Демографические показатели Наименование районов Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. Смертность трудоспособного населения на 100 тыс. чел. Исполнение целевых показателей по снижению смертности Сумма баллов Ранг Материнская смертность Показатель мертворождаемости (на 1000 родившихся мертвыми и живыми) Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) Всего на 100 тыс. От болезней системы кровообращения От ОНМК От онкологических заболеваний Смертность на дому ((м) 18-59 лет и (ж) 18-54 года) г. Набережные Челны 3,8 0 6,19 4,1 362,5 124,9 17,1 58,4 123,9 -2 29 1 Атнинский -2,5 0 17,38 0 370,8 142,6 14,3 71,3 213,9 8 28 2-4 г. Казань 3,9 1 8,14 4,3 331,2 116,2 19 56,4 119,3 -3 28 2-4 Сабинский 0,7 0 5,03 2,4 397 79,4 6,1 97,7 213,8 -2 28 2-4 Высокогорский 0,2 0 3,54 1,7 461,1 170,1 3,8 71,8 173,9 -2 27 5 Альметьевский 1,1 0 8,27 3,1 441,5 141 20,1 70,9 140,1 -2 26 6-7 Елабужский 0,9 0 5,15 7,4 391 110,5 14,3 86 139,2 -3 26 6-7 Менделеевский -0,8 0 9,28 12 372,6 142 11,8 65,1 118,3 -3 25 8 Нижнекамский 2,3 1 11,53 3,5 377,8 155,3 19,6 54,8 148,8 -2 24 9 Кукморский -0,2 0 5,09 3,3 452,8 150,9 22,1 77,3 243 -1 23 10-11 Лаишевский 0,5 0 6,41 8,2 457,6 148 22,4 67,3 219,8 -1 23 10-11 Муслюмовский -5,8 0 0 13,9 397 129 0 79,4 168,7 -5 22 12 Балтасинский 0,7 0 21,22 5,2 319,1 148,5 27,5 66 181,5 -5 21 13-15 Кайбицкий -10,2 0 0 0 486,4 139 13,9 69,5 264,1 -3 21 13-15 Черемшанский -4,9 0 11,1 5,9 414,5 115,7 19,3 57,8 183,2 -1 21 13-15 Актанышский -4,5 0 3,63 7,2 452 184,6 19,1 70 254,6 -1 19 16-19 Зеленодольский -2,9 0 5,84 5,7 499,9 177,6 24,9 93,9 178,7 -1 19 16-19 Пестречинский 1,8 1 13,08 6,1 449,5 146,5 35,4 60,6 161,6 -5 19 16-19 Тукаевский -3 0 5,55 5,5 458,2 236,2 33,1 28,3 179,5 -1 19 16-19 Арский -1 0 11,77 6,6 370,9 156 24,3 65,9 169,8 -4 17 20 Дрожжановский -10 0 6,26 0 459,3 188,6 49,2 49,2 205,1 -3 16 21-23 Заинский -5 0 5,98 4,4 496,4 205,2 29,8 62,9 178,7 -2 16 21-23 Новошешминский -2.8 0 7,42 0 615,4 209,8 14 111,9 335,7 -1 16 21-23 Агрызский -5,4 0 12,9 6,6 550,3 166,8 22,2 77,8 227,9 8 15 24 Аксубаевский -6.2 0 19,13 0 630,8 184,8 6,4 70,1 254,9 -3 14 25-28 Апастовский -9 1 0 6,4 516,6 105,2 38,3 47,8 172,2 -4 14 25-28 Буинский -6,9 0 21,47 2,7 530,1 163,1 13,6 81,6 199,4 -3 14 25-28 Нурлатский -4,3 0 7,57 3,8 575,9 159,1 15,9 89,1 229,1 -3 4 25-28 Азнакаевский -3 0 14,4 3 498,6 187 18,7 81 211,9 -3 13 29-30 Тюлячинский -1,5 0 7,23 6,3 467,9 130 26 130 233,9 -2 13 29-30 Спасский -7,7 0 0 19,9 540,4 186,7 19,7 117,9 157,2 -3 12 31 Лениногорский -4,7 0 9,7 8,5 542,1 168,7 18 78,7 200,2 -5 10 32-33 Мамадышский -6,4 0 13,31 7,9 436,4 144 13,1 122,2 261,8 -5 10 32-33 Рыбно-Слободский -9,7 0 5,65 5,8 485,6 220 22,8 83,5 250,4 -2 9 34-35 Бугульминский -3,7 1 9,39 3,9 629,5 176,6 29,7 75,2 201,1 -2 9 34-35 Алькеевский -6,1 0 11,16 5,4 580,5 190,2 10 81 260,2 -2 8 36-40 Алексеевский 5,9 0 7,76 0 528,4 202,7 36,2 86,9 246,1 -1 8 36-40 Камско-Устьинский -8 0 7,64 0 596,3 186,4 24,8 111,8 285,7 -3 8 36-40 Мензелинский -8,9 0 4,33 4,2 544,5 181,5 40,3 94,1 235,3 -3 8 36-40 Ютазинский -5,2 0 17,22 0 572,3 190,8 38,2 76,3 257,5 -2 8 36-40 Верхнеуслонский -7,8 0 6,42 0 626,2 273,3 68,3 148 216,3 -1 7 41 Бавлинский -3,8 0 13,84 5,5 704,6 170,6 22 110,1 242,2 -3 6 42 Чистопольский -5,8 0 22,44 5,3 617,4 200 32,1 106,2 279,1 -3 4 43 Сармановский -5,3 0 14,74 9,3 521,9 252,7 43,9 82,4 219,7 -3 3 44 Тетюшский -12,4 0 34,1 6,5 695 240,3 42,9 111,5 300,3 -1 -4 45 Итого по РТ 0,4 10,8 8,04 4,5 416,4 144 20,7 68 159,5 8 40



Таблица 2. Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 2

Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 2

Экономические показатели Наименование районов Объем стационарной медпомощи в % Дневные стационары, случаи госпитализации в % к плану АПП, посещения в % Стоимость выполнения планового задания ТП ОМС за 2018 г. Доля удержаний 2018 г. от стоимости задания, % Отношение сред. ном. начисл. зарплаты врачей, средн. и млад. медперсонала к среднемес. ном. начисл. зарплате работников соответ. сфере экономики Сумма баллов Ранг г. Казань 99,5 101,1 105 100,21 0,26 3 24 1-3 Рыбно-Слободский 99,8 100,4 107,3 99,95 0,22 3 24 1-3 Тукаевский 101,5 99,9 104,5 100,11 0,22 3 24 1-3 Алексеевский 99,2 98,8 108,6 99,86 0,33 3 22 4-6 Балтасинский 102,5 98,6 97,4 100 0,13 3 22 4-6 г. Набережные Челны 99,3 98,8 109,6 99,97 0,35 3 22 4-6 Бугульминский 99,6 100 110,4 100,05 0,45 3 21 7-9 Лениногорский 100,3 103,1 97,8 99,94 0,36 3 21 7-9 Мамадышский 100,1 101,7 103,3 99,98 0,45 3 21 7-9 Апастовский 101,3 100,1 108 99,87 0,34 1 20 10-14 Заинский 97,9 97,7 100,2 99,97 0,44 3 20 10-14 Менделеевский 99,6 101,8 101,3 99,98 0,5 2 20 10-14 Нижнекамский 97 99,7 97,1 99,32 0,43 3 20 10-14 Пестречинский 106,5 100,2 96,7 100 0,37 3 20 10-14 Арский 103,4 102,2 102,8 100 0,21 3 19 15-19 Камско-Устьинский 102,3 101,7 107 99,75 0,33 3 19 15-19 Лаишевский 100,5 99,6 121,7 99,9 0,45 3 19 15-19 Муслюмовский 93,1 100,4 100,2 100 0,53 3 19 15-19 Новошешминский 104,7 100,5 113,3 100 0,35 3 19 15-19 Алькеевский 98,8 100,1 102,6 99,45 0,92 3 18 20-22 Бавлинский 98,7 98,7 112,8 100 0,51 3 18 20-22 Нурлатский 100,4 101,3 120 99,98 0,45 3 18 20-22 Агрызский 102,8 97,5 113,1 99,99 0,45 3 17 23-27 Высокогорский 102,3 100,1 108,1 100 0,95 3 17 23-27 Зеленодольский 100,5 107,6 116,7 99,97 0,32 3 17 23-27 Сабинский 107,5 105,8 97 99,66 0,26 3 17 23-27 Чистопольский 104 104,8 109,4 100,16 0,38 3 17 23-27 Азнакаевский 104,3 101,7 105,5 99,71 0,56 3 16 28-30 Альметьевский 102,5 99,6 95,5 99,89 0,84 2 16 28-30 Дрожжановский 101,3 95,4 100,8 100 1,13 3 16 28-30 Верхнеуслонский 105,6 104 113 100 0,43 3 14 35-36 Елабужский 102,9 108 115 99,92 0,36 3 15 31-34 Кукморский 102,1 99,2 92,7 100 0,56 3 15 31-34 Спасский 106,3 106,5 109,4 99,89 0,45 3 14 35-36 Тетюшский 103,9 102,2 97 98,96 0,3 1 15 31-34 Ютазинский 102,8 99,1 114,2 100 0,61 3 15 31-34 Атнинский 109,1 97,3 104 100 0,6 3 13 37-42 Аксубаевский 101,8 109 129,9 100 0,55 3 13 37-42 Актанышский 108,7 96,4 105,7 98,6 0,59 3 13 37-42 Кайбицкий 108 109,8 121,5 99,71 0,25 3 13 37-42 Сармановский 102,4 100,6 119,5 99,19 0,62 3 13 37-42 Тюлячинский 104,9 98,7 134,4 98,21 0,46 3 13 37-42 Буинский 103,7 109,5 113,3 99,97 0,56 3 12 43 Черемшанский 98,3 96,3 89,8 98,89 0,49 2 11 44 Мензелинский 103 98 124,5 100 0,71 2 10 45 Итого по РТ 100,7 102 106 100,1 0,39 204/102/100 26

Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 3

Показатели деятельности учреждения Наименование районов Среднегодовая занятость койки в МУЗ, дни Охват флюорографией групп риска по туберкулезу, % от плана Доля врачей с квалификац. категорией (%) Одногодичная летальность от онкоболезней, % Обоснованные жалоб на взимание денег IV квартал 2018 (данные ТФОМС РТ) Наличие обоснов. жалоб за IV квартал (на 10 000 насел.) Разница между числом льготников-отказников от ОНЛС на 2019 г. от плана (на 1.10.2018) Доля пациентов на прием к врачу в электр. виде к общему числу поликл. посещений, в % Удовлетворенность населения качеством медуслуг за 2018 г. Эффективность использования оборудования Осмотр лиц по диспансеризации в % от плана Доля выездов бригад скорой помощи мене 20 мин. в % от всех выездов Сумма баллов Ранг УЗИ Эндоскопическое оборудование Азнакаевский 316 99,4 65,8 25,32 1 - 0,9 88 80 88,6 52,6 95 99 36 1-3 Апастовский 341 100 39,5 34,48 - 1 -3 64 97,8 135 61,3 103 99 36 1-3 Рыбно-Слободский 340 100 42,86 28 - - 0,9 70 88,9 95,2 39,4 100 98 36 1-3 Актанышский 329 100 43,2 21,33 - - 2,3 50 93,3 194,7 102,3 96 98 34 4-5 Пестречинский 337 100 35,7 23,01 - - 0,8 83 82,2 78,7 47,9 100 91 34 4-5 Алексеевский 336 100 43 29,63 - - 0,1 60 95,6 89,4 38,6 94 99 33 6-8 Лениногорский 339 99,8 28 20,24 - - -0,2 81 93,3 43,8 44,8 101 95 33 6-8 Ютазинский 350 100 41 32,43 - - 2,1 83 62,2 113 123,9 97 95 33 6-8 Алькеевский 335 96 30,7 6,25 - - 1,3 61 95,6 64,3 42,1 101 100 32 9-12 Арский 334 100 34 26,04 - - 1,8 59 100 65,6 70,5 98 99 32 9-12 Елабужский 334 96,3 42,8 21,68 1 - 1,9 74 90 88,8 91,9 97 87 32 9-12 Чистопольский 327 98,2 42,3 21 - - 1,5 81 79,7 66,4 76,1 83 95 32 9-12 Сармановский 336 98,4 26,7 14,56 - - 1,5 73 97,7 65,9 36,2 93 99 31 13 Альметьевский 342 98,5 36,8 22,09 - - 0,9 81 84,4 45,2 116,9 100 95 30 14-17 Атнинский 327 100 24 18,87 - - 1,3 68 100 32,1 42,8 102 100 30 14-17 Мензелинский 326 99,8 34,5 21,15 1 - -0,8 70 93,3 27,2 24,1 100 100 30 14-17 Заинский 315 99,7 45 14,96 - - 1,9 68 95,7 58,7 38,8 97 90 29 18-19 Кукморский 328 100 40,8 31,11 - - 3,6 82 64,4 87,6 43,6 101 100 29 18-19 Буинский 323 99,7 39,7 20 - - 1,6 46 94,1 62,1 44,9 84 100 28 20-23 Мамадышский 348 99,5 31,1 26,76 1 - 3,5 70 84,4 109,1 60,1 102 99 28 20-23 Новошешминский 333 100 16 23,33 - 1 -1,6 72 62,2 47,4 34,2 103 98 28 20-23 Черемшанский 343 100 37,04 26,67 - - 0,5 66 80 73 41,2 97 98 28 20-23 Кайбицкий 348 95,4 50 16,67 - - 0,1 44 100 48,3 16,4 100 98 27 24-27 Лаишевский 327 98,9 46,2 28,41 - - 1,2 54 82,2 80,4 75,1 79 96 27 24-27 г. Набережные Челны 323 90,7 42 22,92 5 - 1,6 66 49,1 100,8 45 103 95 27 24-27 Сабинский 336 100 38 24,55 - - -0,7 71 73,3 25,6 31,6 101 96 27 24-27 Аксубаевский 327 97,3 42,9 24 - - -0,1 52 35,6 72,5 40,8 102 91 26 28-30 Бавлинский 311 98,1 44 23,3 - - 2,7 81 73,3 73,8 37,7 96 99 26 28-30 Нурлатский 344 100 39 28,02 8 - 2,3 65 83,6 82,9 121,1 83 97 26 28-30 Балтасинский 352 100 33,3 20,65 - - 0,7 66 60 38,9 40,8 103 99 25 31-32 Тюлячинский 337 97,6 32 24,53 - - 0,9 70 86,7 38,7 16,9 100 97 25 31-32 Дрожжановский 347 99 47 31,43 - - 1,3 44 95,6 49,2 41,7 101 96 24 33-34 Муслюмовский 311 99,8 32 43,68 - - 1,8 50 91,1 71,2 47,9 101 98 24 33-34 Тетюшский 342 99,7 29 32,98 - - 1,4 63 86,7 77,2 30,8 99 97 23 35 Зеленодольский 347 99,9 46,5 21,02 4 1 1,6 52 39,2 53,3 50 94 85 21 36-37 Агрызский 331 84,2 19,2 30,56 - - 3 53 95,6 76 42,7 93 98 21 36-37 Верхнеуслонский 348 98,3 40,6 28,81 - - 0,5 65 80 53,6 26,8 95 92 19 38-40 Спасский 345 99,8 41,7 25,27 - - 0,5 39 77,8 46,1 24,6 95 91 19 38-40 Тукаевский 345 100 27,2 20,47 - - 1,9 43 68,9 65,5 48,2 100 83 19 38-40 Камско-Устьинский 359 100 23 6,56 - - -0,1 54 64,4 61,8 20,8 98 89 18 41 г. Казань 320 77,5 41,09 25,87 12 - 2,3 70 44,6 75,2 39,7 79 70 16 42 Бугульминский 305 99,1 29,2 23,22 - - 2 72 60,6 54,7 59,9 83 83 15 43-44 Менделеевский 329 98,4 42,42 31,86 1 - 2,4 44 90,9 31,1 27,1 100 93 15 43-44 Высокогорский 337 84,3 27,7 30,07 - - 2,6 55 73,3 55,4 28,9 67 83 8 45 Итого по РТ 330 90,9 48,04 24,4 137 0,04 1,7 64 73,9 69,6 49,4 91 86,2 51

Рейтинг эффективности деятельности учреждений здравоохранения РТ за 2018 г., часть 4

Наименование районов Общее число баллов Место в рейтинге г. Набережные Челны 78 1 Нижнекамский 74 2 Елабужский 73 3-4 Пестречинский 73 3-4 Альметьевский 72 5-6 Сабинский 72 5-6 Атнинский 71 7 Апастовский 70 8 Лаишевский 69 9-10 Рыбно-Слободский 69 9-10 Арский 68 11-13 Балтасинский 68 11-13 г. Казань 68 11-13 Кукморский 67 14 Актанышский 66 15 Азнакаевский 65 16-18 Заинский 65 16-18 Муслюмовский 65 16-18 Лениногорский 64 19 Алексеевский 63 20-21 Новошешминский 63 20-21 Тукаевский 62 22 Кайбицкий 61 23 Менделеевский 60 24-25 Черемшанский 60 24-25 Мамадышский 59 26 Алькеевский 58 27-28 Нурлатский 58 27-28 Зеленодольский 57 29 Дрожжановский 56 30-31 Ютазинский 56 30-31 Буинский 54 32 Агрызский 53 33-35 Аксубаевский 53 33-35 Чистопольский 53 33-35 Высокогорский 52 36 Тюлячинский 51 37 Бавлинский 50 38 Мензелинский 48 39 Сармановский 47 40 Бугульминский 45 41-43 Камско-Устьинский 45 41-43 Спасский 45 41-43 Верхнеуслонский 40 44 Тетюшский 34 45 Итого по РТ 117

Источник: «Статистика здоровья населения и здравоохранения» (по материалам республики за 2000—2018 гг.)



Тетюшский район также, кроме возрастного фактора (30% пенсионеров), имеет и другой негативный показатель — по эффективности работы медиков он на самом последнем 45-м месте. По показателям смертности трудоспособного населения и вовсе входит в самую опасную красную зону риска по всем без исключения параметрам. В структуре смертности всего населения средний показатель с 2000 года от болезней органов дыхания также выше среднего по республике, что также является дополнительным значимым фактором риска. Кроме того, жители района чаще всех в республике умирают от внешних причин смертности (несчастных случаев, отравлений и травм) — 180,1 на 1000 человек (таблица 3). В комментариях к рейтингу Минздрав РТ отмечает сохраняющиеся высокие показатели естественной убыли населения, высокие показатели младенческой смертности, общей смертности населения, в том числе от болезней системы кровообращения. Авторы исследования обращают внимание на низкую долю врачей, имеющих квалификационную категорию, высокую одногодичную летальность от онкозаболеваний, высокую запущенность злокачественных новообразований и другие проблемы.

Тюлячинский район имеет катастрофически высокий уровень диспансерных больных подросткового возраста — 98%, то есть 466 детей из 476 или почти все находятся на диспансерном учете с высоким уровнем заболеваемости эндокринной и нервной системы (таблица 1). В соответствии с данными таблицы 2 рейтинг района — 37, то есть эффективность медучреждений низкая. Также зафиксирован очень высокий уровень смертности трудоспособного населения по причине онкологических заболеваний — а это основная группа риска при коронавирусной инфекции. Также зафиксирована высокая смертность трудоспособного населения на дому. Именно этими показателями обусловлено его включение в группу риска.

Высокогорский район тоже характеризуется высоким уровнем диспансерных больных детей подросткового возраста — 78% и имеет очень высокую детскую смертность — 87,9 на 100 тыс. подростков по сравнению с 51,2 чел. на 100 тыс. со средними значениями по РТ (таблица 3). По индикативным показателям, характеризующим деятельность медучреждений район также занимает 36-е место из 45. В комментариях к рейтингу Минздрав РТ указывает, что муниципалитету следует обратить внимание на данные факты. С учетом тяжелого течения новой коронавирусной инфекции у пациентов с хроническими заболеваниями это особенно важно.

В отличие от вышеуказанных районов Пестречинский и Лаишевский нельзя отнести к проблемным — учреждения здравоохранения в целом здесь работают слаженно. В этих муниципальных образованиях низкий уровень диспансерных больных во всех трех возрастных группах, и в рейтинге (таблица 2) они имеют высокий уровень: 3-4-е и 9-10-е места, то есть входят в топ-10 лидеров. Поэтому рост инфицирования коронавирусом здесь, возможно, произошел из-за серьезных нарушений режима самоизоляции.

Таблица 3. Структура смертности населения (показатель на 1000 человек, интенсивный метод)

Структура смертности населения (показатель на 1000 человек, интенсивный метод)

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ТЕРРИТОРИИ СРАВНЕНИЯ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ (ИНТЕНСИВНЫЙ МЕТОД) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Инфекционные и паразитарные заболевания Спасский 27,4 10,4 10,2 15,3 15,3 30,2 34,9 19,7 24,4 14,9 24,6 38,9 24,1 47,7 42,3 32,3 32,3 63 27 13,4 Альметьевский 21 22,7 25,3 26 30,6 3,15 26 25,1 25,3 32,3 25,2 22,7 15,5 20,3 17,2 22,9 22,9 16,6 9,8 8,8 Дрожжановский 11,6 - 4,38 8,64 4,22 8,27 4,05 15,9 19,5 7,6 3,8 3,7 18,6 7,4 18,3 19,2 19,2 - 11,4 22,6 Нижнекамский 11,1 11,3 12,7 8,39 6,58 8,03 9,14 8,1 8,5 12,4 14,7 12,8 6,4 10,6 12,1 10,9 10,9 12,6 15,1 20,1 Тетюшский 10,4 4,5 8,76 17,29 8,53 8,45 4,16 16,4 8,1 16,1 - 11,9 3,9 11,6 11,4 3,6 3,6 21,2 17,6 - Елабужский 9 15,2 10,5 10,6 10,6 8,36 7,17 7,3 4,9 7,4 6,2 6,2 8,7 7,5 7,5 7,7 7,7 12,7 14 11,4 Итого по республике 14,8 13,7 15,9 15,1 14,4 14,7 13,2 13,2 14,5 14,6 14,3 13,5 14,1 12,7 16,5 17,6 16,1 16,1 15,3 15 Новообразования Спасский 215 150,4 245,3 199,4 264,4 211,5 214,2 207 170,7 213,2 235,9 213,8 288,9 176,5 239,8 244,6 244,6 211,4 215,9 138,3 Тетюшский 211,1 258,7 254,1 255 238,9 143,6 224,6 196,9 214,2 217,8 240,1 189,8 234,5 185,1 204,5 166,2 166,2 218,8 165,8 235,5 Альметьевский 167,1 185,9 166,3 184,7 195,9 240,8 168,7 166,9 167 155 160,7 159,9 148,7 170,7 148,2 148,2 148,2 161,5 161,5 136,5 Дрожжановский 166,5 211 206 168,5 151,9 177,9 190,4 135 151,9 155,9 150,6 160,8 152,1 140,2 128,3 184,3 184,3 178 166,6 169,6 Елабужский 157,2 199,3 206,8 207,8 180,6 169,7 174,5 147,7 161,4 138,8 147,4 168,9 140,4 127,2 112,5 133,4 133,4 157,4 132 146,9 Нижнекамский 150,7 169,4 167,1 163,1 172,6 165,8 144,3 151,7 143 138,1 146,1 136,7 125,4 122,3 147,9 127 127 204 171,2 140,8 Итого по республике 181,2 198,1 191,3 197,2 195,8 182,4 176,7 183,5 180,9 176,5 182,6 177,6 176,9 169,6 172,6 179,3 178,8 177,3 175,8 170,3 Болезни системы кровообращения Дрожжановский 1071,6 1113,1 964,4 864 742,8 893,6 976,3 1147,8 1048 1098,8 1178,4 1035,6 1020,4 1103,1 1253,3 1339,7 1339,7 1196,8 1015 1028,8 Спасский 1066,9 881,6 802,4 838,3 874,5 790,7 856,7 902 1165,7 1274,1 1238,5 1268,1 1251,9 1297,2 1377,5 1306 1306 931 980,5 927,7 Тетюшский 971,5 668,9 525,7 522,9 546,1 625,2 590,5 656,3 877,2 1109,1 1368,5 1340,6 1207,6 1168,5 1386,2 1217,8 1217,8 1266,8 1178,5 984,1 Альметьевский 704,4 571,2 558,9 551,7 624,6 897 697,7 686,7 710,6 729,1 764,4 733,7 738,3 732,7 774,7 762,3 762,3 717,3 732,9 638,4 Елабужский 614,3 455,8 417,1 426,2 463,8 642,8 678,9 591,9 597,8 636,4 651,5 649,4 662,3 642,1 660 748,9 748,9 711,9 684 601,6 Нижнекамский 547,6 430,5 416,4 417,1 460,4 445,6 449,8 473,8 513,9 599,6 543,1 588 526,8 536,6 527,9 543 543 906,6 770,6 711,6 Итого по республике 732,1 597,6 587,9 600,9 616,7 633,3 635,5 655,1 736,4 834,3 797,7 817,3 807,7 817,2 847,8 818,3 846,4 780,3 773,2 706,3 Болезни органов дыхания Тетюшский 91,5 75,8 56,9 90,7 85,3 97,2 106,6 106,6 125,3 112,9 124 43,5 89,9 65,6 117,4 68,7 68,7 74,1 112,9 116 Спасский 86,5 46,7 86,9 97,1 55,9 105,8 109,6 108,4 92,7 133,9 108,1 72,9 77 104,9 94 78,4 78,4 54 85,5 53,5 Дрожжановский 85,5 53,9 21,9 112,3 139,3 53,8 72,9 71,5 116,9 76 86,6 78,5 96,5 70,1 73,3 76,8 76,8 109,8 151,5 86,7 Елабужский 58,3 26,5 26,9 44,6 37,8 44,2 47,8 60,5 44 59 59,4 53,4 53,4 68,6 105 76,9 76,9 74,9 71,1 77,3 Альметьевский 50,7 35,2 36,5 42,1 42,9 62,9 42,4 45,2 51,1 53,9 50 50,6 36,8 38 55,1 63,4 63,4 61,1 66,8 66,4 Нижнекамский 33,1 21,8 25,1 24,4 35,5 32,9 38,4 29,3 27,2 28,2 29,8 31 26,1 27,5 29,8 34,1 34,1 47,8 60,4 45,3 Итого по республике 51,2 38,1 36,9 40,8 49,1 46,8 48,5 49,3 50,8 49,9 53,2 52,5 47,3 48,3 57,9 56,8 58,3 59,6 66,2 63,3 Болезни органов пищеварения Спасский 74,7 88,2 158,4 86,9 91,5 55,4 24,9 54,2 48,8 44,6 88,5 72,9 62,6 52,5 70,5 106,1 106,1 76,5 72 58 Дрожжановский 72,3 80,8 83,3 73,4 105,5 124,1 77 59,6 62,3 91,2 67,8 89,7 70,5 48 77 69,1 69,1 34,1 41,7 49 Тетюшский 58,8 93,6 70,1 73,5 59,7 42,2 66,5 77,9 44,5 52,4 48 71,2 43 50,1 49,2 72,3 72,3 45,9 60 24,6 Елабужский 55,1 81,6 91,1 82,2 47,2 72,9 51,4 46 34,2 60,2 42,1 48,4 53,4 54,9 63,7 51,3 51,3 41,9 43,1 29,1 Альметьевский 51,8 61,3 50,6 61,2 72 69,2 50,9 60,3 46,6 42,1 44,3 53,7 61,7 47,4 45,8 43,2 43,2 49,2 40,9 40 Нижнекамский 35 37,1 31,3 35,8 42,4 40,5 33,6 33 40,8 37,6 32,8 45,7 32,9 33,2 30,6 31,9 31,9 35,3 30,2 27,7 Итого по республике 48,5 43,5 42,3 43,9 63,3 61,4 52,1 52,9 49,8 51,1 45,4 47,8 48,5 46,2 50,2 48,5 50 43,8 40,4 40,1 Внешние причины смертности (несчастные случаи, отравления, травмы) Тетюшский 180,1 178,4 96,4 116,7 149,3 164,7 145,5 168,2 157,6 197,6 124 229,4 226,7 219,8 189,4 234,9 234,9 211,7 194,1 182,8 Спасский 171,6 103,7 71,6 107,3 218,6 110,8 174,3 152,8 156,1 163,6 231 170,1 216,7 166,9 286,8 184,6 184,6 184,4 179,9 196,2 Дрожжановский 171 112,2 105,2 121 109,7 132,4 141,8 158,9 206,5 186,3 165,7 160,8 204,1 195,5 179,6 261 261 162,9 178 207,3 Альметьевский 153,1 79,7 93,9 83,8 119,4 132,2 132,7 137,7 134,1 171,9 140,1 162 186,5 166 208,5 185,1 185,1 204,4 214,3 171,3 Елабужский 150,5 80,4 77,1 102,2 114,5 90,8 124,3 124,7 146,7 162,2 149,9 141,6 172,7 153,3 202,5 203,9 203,9 218,3 185,3 205,2 Нижнекамский 122,4 67,6 71 80,6 77,2 86,6 96,8 100,4 93 110,7 102,3 117,1 122,7 132,1 155,5 165,3 165,3 201,5 204 176 Итого по республике 140,7 78,2 83,4 92 99,1 110,2 117,2 118,8 129,2 138,2 132,1 146,5 157,6 164,9 180,6 191,2 189,8 190,6 184,5 169,3

Источник: «Статистика здоровья населения и здравоохранения» (по материалам республики за 2000-2018 гг.)

Другие потенциально опасные зоны

Обращает на себя внимание и очень высокий уровень диспансерных больных взрослого населения в Камско-Устьинском МО — 88% (таблица 1). В рейтинге (таблица 3) район занимает одно из последних — 41—43-е — мест, при этом входит в опасную зону риска по смертности трудоспособного населения по всем параметрам. Здесь также проживает много пенсионеров (30%), а в отчетах Минздрава отмечены высокие показатели смертности от хронических обструктивных болезней легких.

Спасский район в рейтинге за 2018 год в числе аутсайдеров, на 41—43-м местах. В структуре смертности населения (таблица 3) выбиваются высокие показатели Спасского района. Его жители чаще других умирают от инфекционных и паразитарных заболеваний (27,4), новообразований (215) и болезней органов пищеварения (74,7). Кроме того, район на 2-м месте в республике по высокой смертности населения от болезней системы кровообращения (1066,9), болезней органов дыхания (86,5) и внешних причин (несчастных случаев, отравлений, травм (171,6)). Минздрав РТ отметил стабильно низкие показатели эффективности деятельности в районе в динамике за период 2008—2019 годы, а также низкие демографические показатели, по сумме баллов муниципалитет в 2019 году скатился на последнее 45-е место. Из положительных факторов разве что отсутствие случаев материнской смертности. Также Министерство здравоохранения обращает внимание на сохраняющуюся убыль населения, высокие показатели младенческой смертности и мертворождаемости, невыполнение целевых показателей НП «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Верхнеуслонский район по итогам 2018 года на предпоследнем 44-м месте, в динамике за период 2008—2019 годы отмечаются стабильно низкие показатели эффективности деятельности. Минздрав указывает на сохраняющиеся высокие показатели убыли населения, мертворождаемости, общей смертности населения, в том числе от онкологических заболеваний, смертности населения трудоспособного возраста от новообразований, на невыполнение целевых показателей НП «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Оценка показателей деятельности учреждения ниже средней. Оценивая итоги 2019 года, в Министерстве здравоохранения району указали на высокую одногодичную летальность от онкозаболеваний, высокую запущенность злокачественных новообразований, высокое количество федеральных льготников, отказавшихся от набора социальных услуг на 2020 год, низкую удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (данные КСЭМ), долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

Высокое место в рейтинге (таблица 2) по эффективности работы медучреждений в Атнинском МО. При этом, как писалось выше, ряд показателей района по числу диспансерных больных, смертности и структуре заболеваний далеко не из лучших.



Наличие крупных предприятий позволило создать более слаженную систему медосмотров, медпрофилактики и поддержки здравоохранения в Нижнекамском, Альметьевском и Елабужском районах. Фото medkom-gid.ru

Вопреки бытующему мнению



Удивительно, но факт — данные статистики по Татарстану опровергают расхожее представление о том, что жители населенных пунктов, где сосредоточена крупная промышленность, болеют чаще остальных. Например, в Нижнекамском, Альметьевском и Елабужском районах ситуация с коронавирусом и хроническими заболеваниями выглядит намного благополучнее, чем в остальных муниципалитетах. В данном случае промышленные районы оказались в наилучшем положении по сравнению с аграрными.

Одна из причин в том, что наличие крупных предприятий позволило создать более слаженную систему медосмотров, медпрофилактики и поддержки здравоохранения в этих городах. Несомненно, свою роль сыграло и постоянное повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий труда и отдыха для работников градообразующих предприятий.

Кроме того, сами нижнекамцы, альметьевцы и елабужане оказались более здоровыми по сравнению с жителями других районов. В этих муниципалитетах по индикативным показателям эффективности деятельности учреждений здравоохранения (таблица 2) все три района находятся на высоких ступенях рейтинга: Нижнекамский — на 2-м месте, Елабужский район — 3-4-м месте, Альметьевский — 5-6-м месте. В Нижнекамском и Альметьевском районах низкий уровень диспансерных больных всех возрастных категорий. Высоким уровнем диспансерных больных взрослого населения отличается только Елабужский район — 79%. Примечательно, что по итогам I квартала 2020 года, Нижнекамский район выбился на 1-3-е места в рейтинге, и остается в тройке лидеров на протяжении последних лет.

Так, в общем рейтинге учреждений здравоохранения муниципальных образований за 2019 год Нижнекамский район занимает 3-4-е места. По данным Минздрава РТ, в динамике за период 2008—2019 годы в районе отмечаются стабильно высокие показатели эффективности деятельности. По демографическим данным показатели также высокие, по сумме баллов — 3-е место. К положительным факторам составители рейтинга отнесли сохраняющийся высокий естественный прирост населения и отсутствие материнской смертности. Общая смертность населения, в том числе от болезней системы кровообращения, а также смертность трудоспособных нижнекамцев, в т. ч. от новообразований и смертности на дому, даже ниже среднереспубликанских значений (таблица 3). Район успешно выполняет целевые показатели НП «Здравоохранение», региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Экономические показатели Нижнекамского района выше среднего, по сумме баллов — 14—17-е места. Положительно Минздравом оценено выполнение плановых показателей по стационарной медицинской помощи (стоимость) и дневному стационару (объем), по амбулаторно-поликлинической помощи (стоимость), низкий процент штрафных санкций от стоимости государственного задания, отношение средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. Показатели деятельности учреждения получили среднюю оценку, по сумме баллов район занимает 25-27-е места.

В числе других положительных факторов в Нижнекамском районе: высокий охват флюорографическими осмотрами групп риска по туберкулезу, высокая доля врачей, имеющих квалификационную категорию, высокий процент выполнения плана по онкоцитологии, отсутствие обоснованных жалоб от населения на качество оказания медицинской помощи, низкое количество федеральных льготников, отказавшихся от набора социальных услуг на 2020 год, высокий охват взрослого населения диспансерным осмотром, высокая эффективность использования рентгеновских аппаратов (стац.) и флюорографов.

В структуре смертности (таблица 3) за последние 18 лет показатели выше среднего по РТ были: у Альметьевского МО — по причине смерти от инфекционных и паразитарных заболеваний, у Елабужского МО — по болезням органов дыхания. Нижнекамский район не имеет превышений в среднем за 18 лет ни по одному показателю причин смерти в отчетах Минздрава РТ (таблица 3).

— Возможно, здесь сумели обеспечить более доступную медицину, во-первых. Думаю, свою роль играет и менталитет населения. Жители сельских районов придают меньшее значение личному здоровью, аграрии часто говорят, что им некогда ходить по врачам. Городское население в этом отношении все-таки мыслит по-другому. Но все же хотелось бы отметить, что население районов, где много пенсионеров и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — в большей группе риска, им нужно соблюдать все меры безопасности, — говорит главный кардиолог Татарстана Альберт Галявич.

Своевременному выявлению опасных болезней у населения промышленных городов и районов способствует и реализация такого проекта, как «Промышленная медицина. Здоровьесбережение работающих». Его реализуют учреждения здравоохранения совместно с крупными предприятиями. Цель проекта, как поясняют в Минздраве, — ранняя диагностика онкологических и предраковых заболеваний, факторов риска их развития в ходе таргетных исследований в дополнение к обязательным периодическим осмотрам. Коллективы предприятий проходят медицинское обследование, практически не покидая рабочего места, а полученные результаты помогают выявить недуг на ранней стадии и своевременно начать лечение. По данным Минпромторга РТ, только в 2018 году за счет средств работодателей в Татарстане провели скрининговое медицинское обследование работников более 20 предприятий и организаций. Например, только в ГК ТАИФ было обследовано 9 873 работника, из них женщин — 5 036 чел., мужчин — 4 837 чел. У 7,7 процента женщин (389 чел.) выявили заболевания молочной железы, у 9,1 процента (461 чел.) — заболевания щитовидной железы, у 15,5 процента (783 чел.) — болезни органов малого таза, из них 9 случаев — злокачественные новообразования. Среди мужчин: у 9,8 процента (473 чел.) установили заболевания мочеполовой системы, в 13 случаях — злокачественные новообразования, у 3,7 процента (178 чел.) — заболевания прямой кишки.

Но речь не только о более эффективно работающих медучреждениях и успехах таких проектов, как производственная медицина в промышленных муниципальных образованиях. Крупные предприятия этих городов в последние годы реализовали ряд масштабных проектов по улучшению экологической безопасности, что существенно повысило качество жизни в данных городах. Сейчас аварийный или залповый выброс воспринимается как ЧП, а не регулярное событие. Качество питьевой воды в городах существенно лучше, чем в сельской местности. Таким образом, баланс между развитием производств, сохранением окружающей среды и общим повышением качества жизни создает наиболее благоприятные условия для проживания населения и в конечном итоге способствует сохранению его здоровья. В настоящий момент рост заболеваемости коронавирусом в России стабилизировался, и это вселяет определенный оптимизм. Началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных из-за эпидемии. Однако проблемы, которые обнажились в связи с ней, не исчезли. К ним относится и высокий уровень хронических заболеваний среди сельского населения и особенно детей и подростков. В последние годы в нашей республике много сделано для улучшения медицинского обслуживания в сельских поселениях и малых городах, но по-видимому сделанного еще не достаточно, чтобы вывести наше подрастающее поколение из зоны риска при инфекциях, подобной коронавирусной. И нам предстоит еще сделать серьезные выводы и принять исчерпывающие мероприятия для решения этой задачи.

