«Это будет современный центр с такими же возможностями, как у ДРКБ»

В Минздраве РТ рассказали о планах по строительству детской городской больницы в Казани

Фото: Платонов Максим

Татарстанцы оказались на 12-м месте в России по продолжительности жизни и на 19-м — по общей смертности, уступив населению Кавказа, Севера, Алтая и Москвы и опередив Санкт-Петербург. В республике удалось снизить смертность от болезней сердца и сосудов на 8%. Достигнуть этих результатов удалось благодаря нацпроекту, убеждены в Минздраве РТ. Сегодня министр поделился основными результатами по программе и планами на этот год, в частности, усилить детское здравоохранение и построить детскую горбольницу.



Татарстанцы на 12-м месте в России по продолжительности жизни



Для системы здравоохранения Татарстана минувший год прошел успешно, с хорошими результатами. В то же время медикам еще есть над чем работать, отметил, открывая брифинг, глава Минздрава РТ. Отсюда, по его словам, амбициозные задачи на этот год — улучшить показатели, особенно два ключевых.

Планка ожидаемой продолжительности жизни в республике на 2023-й была установлена в 75,25 года, однако по итогам она составила 75,38. Здесь Татарстан на первом месте в Поволжье и на 12-м по России. Плановый показатель коэффициента общей смертности устанавливали в 11 случаев на 1 000 населения, но по факту вышло 10,7 случая на 1 000 населения.

Плановый показатель коэффициента общей смертности устанавливали в 11 случаев на 1 000 населения, но по факту вышло 10,7 случая на 1 000 населения. скриншот realnoevremya.ru слайдов Минздрава РТ

— Это 19-е место в России и самый низкий показатель смертности по ПФО. В рейтинге регионов страны за нами, на 20-м месте, идет Санкт-Петербург, — уточнил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. — Национальные проекты — одни из приоритетных задач, поставленных президентом страны. Благодаря этим проектам как раз и происходят положительные перемены по основным показателям.

Это 19-е место в России и самый низкий показатель смертности по ПФО, — уточнил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Более 2,1 млрд рублей на обновление первичного звена

Переходя к региональным проектам, он остановился подробнее на некоторых из них. Почти полмиллиарда рублей (448,28 млн рублей) было направлено на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В этом году будет выделено еще почти столько же. Санавиация совершила 201 вылет и эвакуировала 197 человек. Профилактическими осмотрами в республике охватили 2,6 млн человек, планы на этот год — 2,8 млн. Почти 32 тысячи человек осмотрели благодаря мобильным комплексам, которые объехали 29 районов.

Более 2,1 млрд рублей в Татарстане направят на модернизацию первичного звена здравоохранения. В минувшем году в рамках проекта капитально отремонтировали 27 медучреждений, в этом обновят еще 29; построили 117 объектов здравоохранения, предстоит возвести 105.

Глобальные планы у медиков по оснащению оборудованием поликлиник и больниц. Если в 2023-м новую технику получили 1,9 тысячи медучреждений, то в 2024-м получателей будет в 4 раза больше — 8,8 тысячи объектов здравоохранения.

Глобальные планы у медиков по оснащению оборудованием поликлиник и больниц.

Говоря о реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), министр указал на еще одно важное достижение: «Нам удалось на 8% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний!» Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что на долю ССЗ в общей структуре болезней в Татарстане приходится 46,5%:

— На сегодня смертность от ССЗ имеет тенденцию к снижению. Если в 2019 году 537,9 случая, то по итогам прошлого года — это 498 случаев на 100 тысяч населения, — отметила медик.

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что на долю ССЗ в общей структуре болезней в Татарстане приходится 46,5%

Отметил министр и успехи татарстанских онкологов, добавив при этом, что специалистам в этой области еще есть над чем поработать. Рост онкозаболеваний министр связал с хорошей выявляемостью, но добавил, что «есть рост определенных стадий, запущенных форм злокачественных новообразований».

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов сравнил результаты нацпроекта с другой глобальной программой — созданием самой онкологической службы в советские годы. В дальнейшем система развивалась поступательно.

— Но такого рывка, как с 2019 года, мы никогда в онкологии не наблюдали, — заметил спикер. — Произошла реновация как в медицинском оборудовании, так и в стандартах оказания помощи. Проведена грандиозная работа, чтобы привести эти стандарты к международным, что на данный момент так и есть.

Доля выявленных злокачественных образований на ранней стадии в прошлом году достигла 63,2%. Порядка 75,5% онкобольных татарстанцев в прошлом году прошли лечение.

Детскую горбольницу начнут строить в этом году

Главврач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев рассказал о результатах реализации нацпроекта на примере своей клиники. Больница объединяет шесть ЦРБ и восемь районных поликлиник, которые сообща обслуживают более 800 тысяч человек.

— Основная цель объединения — формирование команды из руководителей медицинских учреждений. Что дает командная работа? Это взаимопонимание, взаимовыручка, такой принцип работы позволяет передавать самых тяжелых пациентов из наших районов в наш высокотехнологичный медицинский центр, — подчеркнул Мухамадеев.

Недавно в клинике успешно провели трансплантацию сердца, отметил глава Минздрава. Всего же в республике за прошлый год этот орган пересадили 26 раз — это самое большое количество трансплантаций в России на региональном уровне.

Особое внимание Марсель Миннуллин уделил и проекту развития детского здравоохранения. Показатель младенческой смертности в Татарстане (3,1 случая на 1 000) ниже, чем в целом по России (4,1 на 1 000). Тем не менее в этом сегменте остаются нерешенные вопросы, сообщил министр, в частности по стационару третьего уровня:

— Республика большая, функционирующий третий уровень — это Детская республиканская клиническая больница. Есть дефицит узких детских специалистов, поэтому принято решение и будет реализован проект строительства 1-й детской городской больницы, которая станет вторым оплотом наряду с ДРКБ.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о сроках реализации проекта, министр сообщил, что сейчас в республике идут проектно-изыскательские работы, поэтому назвать точную сумму затрат на строительство детской горбольницы пока нельзя:

— Буквально в течение определенного времени будет сформирован проект. Это будет современный центр с такими же возможностями, как у ДРКБ. Это третий уровень оказания специализированной медицинской помощи. За исключением детской нейрохирургии и онкогематологии все остальные профили в этой больнице будут. Таким образом мы решаем очень серьезную задачу касаемо не только городского детского здравоохранения, но и в целом республики. Потому что огромный объем работы сейчас у ДРКБ. Из-за этого есть напряжение, но мы справляемся. Рустам Нургалиевич поддерживает этот проект. Думаю, и федеральный компонент здесь будет. Этот центр появится в ближайшие годы, потому что это очень актуальная тема.

Марсель Миннуллин также выразил надежду, что строительство больницы начнется уже в этом году, поскольку работа по проекту уже ближе к финишу.

В центре детской онкогематологии РТ в прошлом году пролечили 3 418 пациентов, провели 10 процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 14 процедур аферезов гемопоэтических стволовых клеток. Особый акцент в этом году сделали на развитие подростковой медицины.

Завершая брифинг, спикеры призвали татарстанцев не пренебрегать возможностью проверить здоровье. «Порой приходится умолять и уговаривать прийти на диспансеризацию», — посетовал министр. Чаще всего не доходят до врачей люди активного трудоспособного возраста, от 40 до 65 лет.