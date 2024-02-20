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«Это будет современный центр с такими же возможностями, как у ДРКБ»

15:15, 20.02.2024

В Минздраве РТ рассказали о планах по строительству детской городской больницы в Казани

«Это будет современный центр с такими же возможностями, как у ДРКБ»
Фото: Платонов Максим

Татарстанцы оказались на 12-м месте в России по продолжительности жизни и на 19-м — по общей смертности, уступив населению Кавказа, Севера, Алтая и Москвы и опередив Санкт-Петербург. В республике удалось снизить смертность от болезней сердца и сосудов на 8%. Достигнуть этих результатов удалось благодаря нацпроекту, убеждены в Минздраве РТ. Сегодня министр поделился основными результатами по программе и планами на этот год, в частности, усилить детское здравоохранение и построить детскую горбольницу.

Татарстанцы на 12-м месте в России по продолжительности жизни

Для системы здравоохранения Татарстана минувший год прошел успешно, с хорошими результатами. В то же время медикам еще есть над чем работать, отметил, открывая брифинг, глава Минздрава РТ. Отсюда, по его словам, амбициозные задачи на этот год — улучшить показатели, особенно два ключевых.

Планка ожидаемой продолжительности жизни в республике на 2023-й была установлена в 75,25 года, однако по итогам она составила 75,38. Здесь Татарстан на первом месте в Поволжье и на 12-м по России. Плановый показатель коэффициента общей смертности устанавливали в 11 случаев на 1 000 населения, но по факту вышло 10,7 случая на 1 000 населения.

Плановый показатель коэффициента общей смертности устанавливали в 11 случаев на 1 000 населения, но по факту вышло 10,7 случая на 1 000 населения. скриншот realnoevremya.ru слайдов Минздрава РТ

— Это 19-е место в России и самый низкий показатель смертности по ПФО. В рейтинге регионов страны за нами, на 20-м месте, идет Санкт-Петербург, — уточнил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. — Национальные проекты — одни из приоритетных задач, поставленных президентом страны. Благодаря этим проектам как раз и происходят положительные перемены по основным показателям.

Это 19-е место в России и самый низкий показатель смертности по ПФО, — уточнил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Более 2,1 млрд рублей на обновление первичного звена

Переходя к региональным проектам, он остановился подробнее на некоторых из них. Почти полмиллиарда рублей (448,28 млн рублей) было направлено на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В этом году будет выделено еще почти столько же. Санавиация совершила 201 вылет и эвакуировала 197 человек. Профилактическими осмотрами в республике охватили 2,6 млн человек, планы на этот год — 2,8 млн. Почти 32 тысячи человек осмотрели благодаря мобильным комплексам, которые объехали 29 районов.

Более 2,1 млрд рублей в Татарстане направят на модернизацию первичного звена здравоохранения. В минувшем году в рамках проекта капитально отремонтировали 27 медучреждений, в этом обновят еще 29; построили 117 объектов здравоохранения, предстоит возвести 105.

Глобальные планы у медиков по оснащению оборудованием поликлиник и больниц. Если в 2023-м новую технику получили 1,9 тысячи медучреждений, то в 2024-м получателей будет в 4 раза больше — 8,8 тысячи объектов здравоохранения.

Глобальные планы у медиков по оснащению оборудованием поликлиник и больниц.

Говоря о реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), министр указал на еще одно важное достижение: «Нам удалось на 8% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний!» Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что на долю ССЗ в общей структуре болезней в Татарстане приходится 46,5%:

— На сегодня смертность от ССЗ имеет тенденцию к снижению. Если в 2019 году 537,9 случая, то по итогам прошлого года — это 498 случаев на 100 тысяч населения, — отметила медик.

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что на долю ССЗ в общей структуре болезней в Татарстане приходится 46,5%

Отметил министр и успехи татарстанских онкологов, добавив при этом, что специалистам в этой области еще есть над чем поработать. Рост онкозаболеваний министр связал с хорошей выявляемостью, но добавил, что «есть рост определенных стадий, запущенных форм злокачественных новообразований».

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов сравнил результаты нацпроекта с другой глобальной программой — созданием самой онкологической службы в советские годы. В дальнейшем система развивалась поступательно.

— Но такого рывка, как с 2019 года, мы никогда в онкологии не наблюдали, — заметил спикер. — Произошла реновация как в медицинском оборудовании, так и в стандартах оказания помощи. Проведена грандиозная работа, чтобы привести эти стандарты к международным, что на данный момент так и есть.

Доля выявленных злокачественных образований на ранней стадии в прошлом году достигла 63,2%. Порядка 75,5% онкобольных татарстанцев в прошлом году прошли лечение.

Детскую горбольницу начнут строить в этом году

Главврач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев рассказал о результатах реализации нацпроекта на примере своей клиники. Больница объединяет шесть ЦРБ и восемь районных поликлиник, которые сообща обслуживают более 800 тысяч человек.

— Основная цель объединения — формирование команды из руководителей медицинских учреждений. Что дает командная работа? Это взаимопонимание, взаимовыручка, такой принцип работы позволяет передавать самых тяжелых пациентов из наших районов в наш высокотехнологичный медицинский центр, — подчеркнул Мухамадеев.

Недавно в клинике успешно провели трансплантацию сердца, отметил глава Минздрава. Всего же в республике за прошлый год этот орган пересадили 26 раз — это самое большое количество трансплантаций в России на региональном уровне.

Особое внимание Марсель Миннуллин уделил и проекту развития детского здравоохранения. Показатель младенческой смертности в Татарстане (3,1 случая на 1 000) ниже, чем в целом по России (4,1 на 1 000). Тем не менее в этом сегменте остаются нерешенные вопросы, сообщил министр, в частности по стационару третьего уровня:

— Республика большая, функционирующий третий уровень — это Детская республиканская клиническая больница. Есть дефицит узких детских специалистов, поэтому принято решение и будет реализован проект строительства 1-й детской городской больницы, которая станет вторым оплотом наряду с ДРКБ.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о сроках реализации проекта, министр сообщил, что сейчас в республике идут проектно-изыскательские работы, поэтому назвать точную сумму затрат на строительство детской горбольницы пока нельзя:

— Буквально в течение определенного времени будет сформирован проект. Это будет современный центр с такими же возможностями, как у ДРКБ. Это третий уровень оказания специализированной медицинской помощи. За исключением детской нейрохирургии и онкогематологии все остальные профили в этой больнице будут. Таким образом мы решаем очень серьезную задачу касаемо не только городского детского здравоохранения, но и в целом республики. Потому что огромный объем работы сейчас у ДРКБ. Из-за этого есть напряжение, но мы справляемся. Рустам Нургалиевич поддерживает этот проект. Думаю, и федеральный компонент здесь будет. Этот центр появится в ближайшие годы, потому что это очень актуальная тема.

Марсель Миннуллин также выразил надежду, что строительство больницы начнется уже в этом году, поскольку работа по проекту уже ближе к финишу.

В центре детской онкогематологии РТ в прошлом году пролечили 3 418 пациентов, провели 10 процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 14 процедур аферезов гемопоэтических стволовых клеток. Особый акцент в этом году сделали на развитие подростковой медицины.

Завершая брифинг, спикеры призвали татарстанцев не пренебрегать возможностью проверить здоровье. «Порой приходится умолять и уговаривать прийти на диспансеризацию», — посетовал министр. Чаще всего не доходят до врачей люди активного трудоспособного возраста, от 40 до 65 лет.

Василя Ширшова
ОбществоМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанДетская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения ТатарстанаМиннуллин Марсель Мансурович
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