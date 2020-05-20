Врачи Татарстана ждут возобновления плановой медпомощи «едва ли не больше, чем пациенты»

Стационары Татарстана готовятся к открытию для плановых госпитализаций

С введением ограничительных мер по коронавирусу татарстанские стационары перестали принимать плановых пациентов, за исключением весьма ограниченного круга, чьи проблемы не ждут. 19 мая открылись поликлиники — правда, с ограничениями и не для всех. А оставшиеся «за скобками» больные ждут и беспокоятся — не будет ли отодвинута помощь совсем уж на задний план. Когда у них появится шанс оказаться на койке и как будет организована плановая помощь в стационарах республики, узнало из первых уст «Реальное время».

«Плановый случай в любой момент может превратиться в экстренный»



С апреля стационары республики прекратили прием плановых пациентов, чтобы предотвратить занос коронавирусной инфекции и перепрофилировать часть коек под прием зараженных COVID-19. Однако болезни сами по себе не проходят, а запланированные операции по эндопротезированию, шунтированию, установке стентов, плановые госпитализации хронических больных, стационарные обследования были отложены. Не возникнет ли угроза переполнения стационаров, когда туда хлынут те, кто не попал на лечение в апреле, мае, а если «противоковидный» режим продлится, то и в июне?

— Нет, и прежде всего потому, что полностью мы прием плановых пациентов не прекращали, — опроверг эти сомнения в телефонном разговоре с «Реальным временем» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. — И речь не только о родовспоможении и онкологической помощи, которые оказывались в полном объеме, но и о тех плановых случаях, которые в любой момент могли превратиться в экстренные.

Минздрав РТ не смог предоставить информацию о количестве отложенных плановых госпитализаций и простаивавших в связи с этим стационарных коек, однако там уточнили, что под лечение коронавирусных больных в условиях пандемии в республике было перепрофилировано 2 577 стационарных коек в 26 медицинских организациях, а на лечении пациентов с COVID-19 занято 5 760 работников медицинских организаций. Кроме того, уточнили в ведомстве, свободные койки не простаивали, а использовались для разобщения поступавших в клиники пациентов — в этих палатах больные проводили первые трое суток, пока их тестировали на коронавирус.

Ждем новых технологий, готовимся к карантину

Подробно о том, как медики планируют выходить на прием стационарами плановых больных, рассказал первый замминистра Альмир Абашев.

— Мы находимся в режиме ожидания возобновления плановой помощи и ждем этого едва ли не больше, чем сами пациенты. Врачи стационаров сегодня на работе, те, кто не был подключен к работе с коронавирусными пациентами, помогают в амбулаторной помощи населению на дому. Все диспансерные пациенты, которые нуждаются в медицинском наблюдении, получают их в поликлиниках. Что касается тех медицинских технологий, в которых не обойтись без стационарного этапа, тут, безусловно, проблема существует. На чашах весов находятся две проблемы — своевременного оказания плановой помощи и исключения инфицирования COVID, что особенно опасно для пациентов пожилого возраста.

Замминистра пояснил, что самой главной задачей при возобновлении плановой помощи станет исключение риска заноса в стационары коронавирусной инфекции пациентами, у которых она находится в бессимптомной форме. И напомнил, что в некоторых российских регионах таким образом уже были созданы очаги заболевания в лечебных учреждениях. У нас в республике, отметил он, такого пока, к счастью, не случилось. Медики заражались COVID, но все случаи — единичные, и они контактного, бытового происхождения.

Поэтому в Минздраве не готовы назвать срок открытия планового приема больных:

— Мы ждем либо появления новых специфических препаратов, либо вакцины, разработка которой идет быстрыми темпами — это в корне изменит ситуацию.

Однако если пациентам, ожидающим плановую госпитализацию, потребуется неотложная помощь, мы можем пойти на открытие для них стационаров, приняв особые меры — например, предусмотреть их помещение на какое-то разумное время в карантин в лечебном учреждении, а затем, убедившись в отсутствии инфекции, переводить их в профильные отделения.

— Мы не исключаем такую возможность, несмотря на то, что такие меры продлят сроки пребывания пациентов на койке и снизят производительность стационаров, — сказал замминистра.



Роспотребнадзор разрешил возобновить прием в татарстанских поликлиниках. Фото Рината Назметдинова

Надевайте маски — и на прием!

Тем временем Роспотребнадзор разрешил возобновить прием в татарстанских поликлиниках. С 19 мая 2020 г. возобновляются плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, а также проведение плановых профилактических медицинских осмотров работников вредных и опасных производств.



Также со вчерашнего дня возобновлена плановая иммунизация взрослого населения, а также медосмотры детей, обязательные для поступления в образовательные организации.

При этом предусмотрены меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции: медосмотры будут проводиться по принципу «одного окна», прием пациентов разрешен только по предварительной записи и строго в отведенное время. Перед приемом всем будут измерять температуру, очереди в коридорах строго-настрого предписано исключить, обеспечив стандартную полутораметровую дистанцию между пациентами. Персонал поликлиник и взрослые посетители обязаны носить маски или респираторы, а в помещениях устанавливается строгое соблюдение дезинфекционного режима.