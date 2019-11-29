«ВИЧ в Татарстане имеет вдвое меньшие показатели, чем в среднем по России»

В республике 14 тысяч ВИЧ-инфицированных, большинство вновь заболевших — старше 30 лет

Фото: Максим Платонов

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Как выяснило «Реальное время», к этой дате в Татарстане подошли с позитивными показателями: темпы заболеваемости «чумой XX века» в республике снижаются. За первые 10 месяцев 2019 года зафиксировано 879 вновь выявленных случаев ВИЧ. Это почти на 9% ниже, чем годом ранее. При этом если заболеваемость среди молодежи снижается, то среди людей среднего возраста и пожилых — наоборот. Самый возрастной из инфицированных татарстанцев узнал о своем положительном ВИЧ-статусе в 72 года.

Пришел на хоккей — проверься на ВИЧ

В Татарстане уже четвертый год фиксируется снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. Об этом в ходе брифинга в ИА «Татар-информ» сообщила сегодня главный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава РТ Фирая Нагимова. По мнению эксперта, добиваться положительных результатов удается благодаря тому, что проблема ВИЧ вышла за пределы одной лишь отрасли здравоохранения, превратившись в задачу всего общества.

— ВИЧ в Татарстане имеет вдвое меньшие показатели заболеваемости и распространенности, чем в среднем по России. Мы добились этого только потому, что вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ решаются на уровне сообщества, межведомственного взаимодействия, — рассказала Фирая Нагимова. — К примеру, недавно мы заключили соглашение с татарстанским отделением молодежной организации «Российские студенческие отряды». Представители организации будут проводить диагностические и профилактические мероприятия, в том числе в муниципальных районах.

В Татарстане уже четвертый год фиксируется снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита человека, сообщила Фирая Нагимова. Фото tatar-inform.ru

С начала текущей недели по всей России проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Площадки, на которых любой желающий сможет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ и получить всю информацию о заболевании, в ближайшие дни развернутся сразу в нескольких местах. Так, уже сегодня на «Татнефть Арене» принять участие в акции смогут все пришедшие на хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Сочи», а 1 декабря — на матче «Нефтехимика» и «Сочи» на «Нефтехим Арене». Площадки начнут работать за полтора часа до игр. Бесплатное тестирование проводится по пробе слюны (сдавать кровь не придется), а результат анализа будет известен уже через 15—20 минут.

30 ноября, с 14 до 17 часов, профилактическое мероприятие проведут в торговом центре «Южный». Кроме того, желающих провериться всегда ждут в Республиканском центре профилактики СПИДа (Казань, ул. Н. Ершова, 65) и его филиалах в Альметьевске и Набережных Челнах.

Специалисты советуют проверять свой ВИЧ-статус как минимум раз в год, а также после любой «рискованной ситуации».

В Татарстане живут больше 14 тысяч человек с ВИЧ

По словам начальника отдела санитарной охраны республиканского управления Роспотребнадзора Луизы Борисовой, ВИЧ остается одной из главных проблем современности.

— В мире сейчас почти 38 млн людей с ВИЧ, более миллиона из них — в России. С января по октябрь этого года в стране выявлено 65775 новых случаев ВИЧ, что на 8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, — рассказал Борисова. — В Татарстане — 879 случаев. Случаи заболевания фиксируются во всех муниципальных районах республики. Превышение среднереспубликанских показателей наблюдается в Бугульминском, Альметьевском, Лениногорском, Менделеевском и Камско-Устьинском районах.

По словам Луизы Борисовой, ВИЧ остается одной из главных проблем современности. Фото tatar-inform.ru

Всего за историю регистрации ВИЧ в Татарстане выявлено более 24 тысяч инфицированных лиц. Из них 6648 человек умерли, четыре тысячи — выехали за пределы региона. Сейчас в республике на учете состоят более 14 тысяч ВИЧ-положительных пациентов. По словам Фираи Нагимовой, 71% из них получают лечение, позволяющее жить полноценно и долго: современные лекарства при условии правильного применения подавляют вирусную нагрузку ВИЧ и даже позволяют рожать здоровых детей. В этом году в Татарстане женщины с положительным ВИЧ-статусом родили 180 малышей, лишь двое из которых оказались инфицированы.

Только треть заболевших ВИЧ граждан старше 30 лет составляют женщины. Причем, как отметила Фирая Нагимова, это зачастую благополучные, замужние, социально активные дамы, заразившиеся от мужей, чаще позволяющих себе внебрачные отношения.

Взрослые недооценивают риск

ВИЧ можно подцепить в любом возрасте, хотя, как показывает практика, люди средних лет и представители старшего поколения относятся к профилактике менее ответственно, нежели молодежь.

— Особенностью распространения ВИЧ в Татарстане является активное вовлечение в эпидпроцесс лиц среднего и старшего возраста, не относящихся к группам рискованного поведения. В 2019-м среди вновь выявленных заболевших 70% — лица 30—59 лет и старше, основной путь передачи вируса — половой, — продолжает Луиза Борисова. — Одной из причин смещения эпидемии в среднюю и старшую возрастные группы является недостаточная информированность этого контингента о путях передачи и методах профилактики ВИЧ, недооценка риска собственного инфицирования. У нас есть случай, когда 72-летний мужчина во время госпитализации случайно узнал, что у него ВИЧ. В ходе расследования выяснилось, что он полюбил молодую девушку, которая была инфицирована.

С начала текущей недели по всей России проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Площадки, на которых любой желающий сможет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ и получить всю информацию о заболевании, в ближайшие дни развернутся сразу в нескольких местах. Фото Максима Платонова

Молодые недооценивают коварство наркотиков

Среди молодежи, напротив, наблюдается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ. В Роспотребнадзоре это связывают с тем, что молодые люди активно пользуются интернетом и черпают оттуда актуальную информацию о способах профилактики.

При этом среди подростков и молодых людей 18—30 лет основной причиной заболеваемости является употребление наркотиков.

— Причем речь не только об уколах с использованием зараженной иглы. Люди думают, что они, употребляя неинъекционные наркотические вещества, не рискуют заразиться ВИЧ, однако не учитывают, что употребление таких веществ ведет к раскрепощению сексуального поведения и, как следствие, незащищенным половым актам, — предостерегает специалист Роспотребнадзора. — Крайне важно всегда использовать меры профилактики, а в случае возникновения любых рискованных ситуаций — как можно быстрее пройти тестирование. Чем раньше человек узнает о своем положительном ВИЧ-статусе и начнет лечение, тем выше качество и продолжительность его жизни, а риск заразить других людей — ниже.