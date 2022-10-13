В Татарстане научились останавливать развитие глаукомы

Специалисты предупреждают: чтобы не потерять зрение, надо обследоваться, не дожидаясь тревожных сигналов

Фото: Предоставлено РКОБ им. проф. Е.В. Адамюка

Сегодня Всемирный день зрения, и офтальмологи обращают внимание татарстанцев на рост заболеваний, ведущих к слепоте, особенно среди молодых и трудоспособных граждан. Пока мы видим, мы вряд ли до конца понимаем, что значит ослепнуть. Но ослепнуть мы очень боимся и даже легкие «мушки» перед глазами вызывают у нас серьезную тревогу. Между тем, среди болезней органов зрения, ведущих к слепоте, есть такая, обнаружить которую вовремя — когда еще не все потеряно — без специального исследования невозможно. И эта болезнь очень распространена сегодня. О коварной глаукоме, новых возможностях Республиканской клинической офтальмологической больницы и рекомендациях специалистов тем, кто хочет сохранить здоровье глаз — в материале «Реального времени», посвященном Всемирному дню зрения.



Чтобы не удалять «мертвый» глаз

На базе консультативной поликлиники Республиканской клинической офтальмологической больницы имени профессора Е.В.Адамюка открылся глаукомный кабинет, где оказывают консультативную помощь татарстанцам, которые страдают глаукомой, офтальмогипертензией, а также тем, у кого глаукому только заподозрили. Значимость этого события трудно переоценить: глаукомой, по данным Минздрава РТ, в республике страдает почти 33 тысяч человек.

Прием пациентов в глаукомном кабинете консультативной поликлиники РКОБ ведется по направлению офтальмологов поликлиник бесплатно — по полису ОМС. Как сообщили «Реальному времени» в клинике, все пациенты, проходящие через этот кабинет, будут внесены в республиканский регистр глаукомного пациента.



— Люди переживают из-за сухости глаз, вызванной длительным использованием гаджетов или другими причинами, идут к врачу с жалобами на дискомфорт, высказывают опасения потерять зрение, а это зачастую вовсе и не связано с каким-либо серьезным заболеванием, — говорит заместитель главврача РКОБ, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранением по г. Казани Елена Жиденко. — А вот глаукома, которая подкрадывается незаметно и на первых порах бессимптомно, вызывает необратимые изменения и может привести к слепоте. На начальных стадиях пациент ничего не чувствует. Осложняется дело тем, что глаукома лечится, но не излечивается — процесс потери зрения можно замедлить, приостановить, но не повернуть вспять. Восстановить зрение невозможно, потому что при глаукоме вследствие повышения внутриглазного давления в глазу происходят необратимые изменения и волокна зрительного нерва постепенно отмирают.



Елена Жиденко: «Глаукома, которая вызывает необратимые изменения и ведет к слепоте, подкрадывается незаметно». Фото: Максим Платонов

Для лечения глаукомы, как и многих других патологических состояний, предлагается консервативная — медикаментозная терапия, а также оперативные методы лечения — как лазерные, так и хирургические.

— В настоящее время в ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В.Адамюка» нашим пациентам мы можем предложить весь спектр диагностических и хирургических методик, — говорит Елена Жиденко. — В конце 2020 года у нас в клинике появился такой метод лечения, как диодлазерная циклофотокоагуляция, которая позволяет влиять на количество внутриглазной жидкости — подавлять ее продукцию и активировать ее отток. Ранее в терминальной стадии глаукомы, когда глаз уже не видит и иногда сильно болит, мы могли предложить такому пациенту лишь удаление глаза — энуклеацию. Теперь же у нас появилась альтернатива этой операции — лазерная ЦФК. В результате такого воздействия зрение не возвращается, но давление понижается и боль отступает и удалять глаз не нужно, решается чисто эстетическая проблема и пациент не стоит перед необходимостью приобретать протез, ухаживать за ним… Если же глаукома выявлена на более ранней стадии, то процесс потери зрения можно приостановить, а иногда и вообще остановить с помощью микроимпульсной циклофотокоагуляции. Микроимпульсное воздействие можно периодически, по мере надобности, повторять, сохраняя тем самым качество жизни пациента.



Предоставлено РКОБ им. проф. Е.В. Адамюка

По словам Елены Жиденко, с момента появления в РКОБ оборудования для проведения таких операций, в Татарстане резко снизилось число энуклеаций: в 2019 году из было сделано 67, в 2020-м — 39, а в 2021-м — только 29:

— Полностью отказаться от них невозможно, но сейчас глаукома уже не является абсолютным показанием к энуклеации глаза, например, таким, как онкология. При этом количество циклофотокоагуляций, которые, кстати, полностью доступны пациентам по ОМС, также стремительно растет: в 2020 году их было выполнено 20, в 2021-м -110, а с начала 2022-го — уже 194, а год еще не закончился.

Незаметный враг зрения



На вопрос, по каким признакам можно узнать о развивающейся глаукоме, не дожидаясь, пока она станет «приговором», Елена Жиденко развела руками:

— Ни по каким. Глаукома очень долго развивается незаметно. Человек может не видеть какие-то предметы из-за развившихся дефектов в поле зрения и не подозревать об этом. Он либо не обращает на это внимание, либо мозг «дорисовывает» картинки — никаких «черных пятен» перед глазами нет. Именно поэтому надо с определенного возраста регулярно проверять зрение, измерять внутриглазное давление и проходить исследование глазного дна. Не в «оптиках» на скорую руку при выписке очков, а в клинике, основательно обследоваться!

По словам главного внештатного специалиста-офтальмолога Управления здравоохранения г.Казань, основным фактором, который приводит к развитию и прогрессированию глаукомы, является повышенное внутриглазное давление — его и надо контролировать. Исследования показывают, что риск развития глаукомы также связан и с наследственностью.

— Если у вас в роду не было больных глаукомой, ослепших — независимо от причин, то начиная с 40 лет следует обследоваться у офтальмолога не реже, чем один раз в год. А если были — надо ежегодно обследоваться начиная с 35 лет.

Фото: Максим Платонов

Факторы риска

Основные факторы риска, кроме наследственности и высокого внутриглазного давления, являются наличие заболеваний — диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, нарушения свертываемости крови, повышенное внутричерепное давление, близорукость средней и высокой степени, а также такой фактор, как тонкая роговица глаза.

— Тонкая роговица встречается все чаще — у многих это последствие лазерной коррекции зрения, — заметила Елена Жиденко.

— А значит ли это, что лазерную коррекцию зрения лучше вообще не делать, чтобы не истончалась роговица? — уточнило «Реальное время».

— Нет, конечно. Методы коррекции постоянно совершенствуются, сейчас, к примеру, выполняются принципиально иные вмешательства на роговице, чем в 70-80-х годах прошлого века, и по показаниям делаются совершенно безопасные операции!

— По каким признакам можно заподозрить об угрозе развития глаукомы — проще говоря, когда надо все бросать и бежать сломя голову на обследование, — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Если вы вдруг обнаружили, что у вас появляется «туман в глазах» по утрам, если глядя на источник света, вы видите вокруг него радужные круги, если почувствовали без причины боль в области глазницы, — обращайтесь к офтальмологу немедленно! А вообще, первое правило: не ждать никаких первых признаков, а ежегодно после 35-40 лет проходить обследование у специалиста.

Торопиться не надо, но важно не опоздать

— Доказано, что снижение внутриглазного давления на 30 процентов снижает степень прогрессирования глаукомы на 70 процентов, — подтвердила правоту коллеги заведующая консультативной поликлиникой РКОБ Ольга Зверева. — И чем раньше глаукому выявить, тем больше шансов сохранить нервные волокна в глазу, а значит, и зрение.

Заведующая консультативной поликлиникой РКОБ Ольга Зверева. Фото: Максим Платонов

Однако, подчеркнула она, начинается лечение выявленного заболевания все-таки не с самых кардинальных методов, а, напротив, с щадящих, и прежде всего с медикаментозной терапии:

— В 90—97 процентах случаев она оказывается эффективной. Просто надо понимать, что медикаменты не излечивают заболевание, а лишь снижают внутриглазное давление на определенный срок — от 8 до 12 часов, поэтому и применять глазные капли следует с таким интервалом. И надо помнить, что у всех медикаментов есть побочное действие — от местной реакции, покраснения и даже воспаления, до осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. И вот в этих-то случаях имеет смысл прибегать к лазерной хирургии и циклофотокоагуляции.

А еще Ольга Зверева посетовала, что эффективная при глаукоме трабекулопластика, которая относится к высокотехнологичным методам лечения, еще несколько лет назад была куда более доступна: аппараты стояли в кабинетах офтальмологов РКОБ и врач мог сразу на приеме принять решение о проведении процедуры.

— Она ценна тем, что провести ее можно сразу, если момент подходящий. Сейчас же по решению российского Минздрава ее выполняют в стационаре, как и раньше, в рамках ОМС. Но между приемом у окулиста и операцией может пройти несколько недель, подходящий момент может оказаться упущен, и тогда потребуются уже другие, иногда более травматичные методы лечения.

Фото: Максим Платонов

Когда обследование не дает полной картины

А еще Ольга Зверева напомнила, что глаукома, которая в России является первой и главной причиной инвалидности по зрению, является социально значимой болезнью:

— Глаукома выявляется на поздних стадиях — второй и третьей степени заболевания. Это тяжелые степени, когда у пациента уже наступили серьезные необратимые последствия заболевания. Именно поэтому в план диспансеризации населения включено обследование, помогающее выявить глаукому. Но, к сожалению, такого обследования не всегда оказывается достаточно для правильной постановки диагноза, ведь при диспансеризации проводится только измерение внутриглазного давления, и врач при оценке результата ориентируется на общую, а не на индивидуальную норму.

Ольга Зверева: «При диспансеризации проводится только измерение внутриглазного давления, и врач при оценке результата ориентируется на общую, а не на индивидуальную норму». Фото: Максим Платонов

И еще на один важный момент указала она:

— По статистике, глаукомой чаще страдают женщины. Но такая статистика вытекает из данных о результатах обследования пациентов. А обследуются чаще женщины — мужчины в нашем обществе не привыкли жаловаться и бегать по врачам. Поэтому можно предположить, что реальное количество страдающих глаукомой от пола пациентов не особенно зависит.

У каждого своя норма

Ольга Зверева привела пример с пациенткой, у которой после семилетнего течения болезни обнаружилась аллергия буквально на все препараты:

— Капли она могла использовать максимум в течение двух недель. Чтобы остановить прогрессирование глаукомы, нами была применена селективная трабекулопластика — это лазерное воздействие клетки зоны, расположенной в переднем углу глаза и отвечающей за отток внутриглазной жидкости из передней камеры глазного яблока. Эту операцию мы повторяли трижды, когда внутриглазное давление со временем вновь повышалось. И только после этого мы прибегли к микроимпульсной циклофотокоагуляции. В итоге внутриглазное давление было снижено до целевых цифр, и вот уже полтора года оно не растет, но, если понадобится, процедуру можно будет повторить.

Фото: предоставлено ГАУЗ РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка

Ольга Зверева рассказала и о нетипичном, а, стало быть, наиболее трудно выявляемом и потому самом опасном течении развития глаукомы:

— В норме внутриглазное давление должно составлять от 16 до 25 миллиметров ртутного столба. Но у каждого человека — своя норма в этих пределах. Исследованиями доказано, что для 20 процентов людей нормой является внутриглазное давление в 16—18 миллиметров, для 70 процентов — 19—22 миллиметра и только для 7 процентов — 23—25. К нам обратилась пациентка, у которой внутриглазное давление находилось в пределах нормы — 25 миллиметров ртутного столба, ее направили на обследование из поликлиники с диагнозом «глаукома, начальная стадия». А оказалось, что глаукома у нее развилась давно, просто потерю зрения врачи связывали с имевшейся у нее катарактой. При более детальном обследовании выяснилось, что внутриглазное давление у нее гораздо выше ее личной нормы — 25 миллиметров при норме 18. Ей повезло — диагноз поставили на том этапе, когда эффективной оказалась медикаментозная терапия, однако если потребуется, мы применим и другие методы лечения.

