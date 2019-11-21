«Это какая-то чушь», — Владимир Путин о росте цен на медсправки для водителей

Слухи о подорожании услуги вызвали ажиотаж и большие очереди, в одной из которых умер пожилой татарстанец

Новый порядок медицинского освидетельствования на получение водительских прав, который должен был вступить в силу с 22 ноября, вызвал ажиотаж в наркологических клиниках по всей стране. В Татарстане ситуация обернулась трагедией: в очереди за справкой умер пожилой мужчина. Президент Владимир Путин назвал нововведение «чушью», а федеральный Минздрав отложил его на неопределенный срок. В Министерстве здравоохранения РТ сложившейся ситуации посвятили брифинг, на котором побывал корреспондент «Реального времени».

Ажиотаж не отрицают

По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, ажиотажный спрос на услугу медосвидетельствования водителей в наркодиспансерах действительно имеет место.

— Дело в том, что 22 ноября должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования, который был расширен дополнительными методами исследования на употребление психотропных веществ и хронический прием алкоголя. Действительно, кратно должна была вырасти стоимость освидетельствования, так как расходы медучреждений, проводящих такие тесты, существенно увеличивались, и повышение цены было абсолютно обоснованным, — уверяет Альмир Абашев. — Но это делается в интересах каждого из нас, участников дорожного движения. Мы видим случаи, когда нетрезвые участники дорожного движения, к сожалению, попадают в ДТП со смертельным исходом, и для профилактики таких событий был введен новый порядок.

Новый порядок медицинского освидетельствования на получение водительских прав, который должен был вступить в силу с 22 ноября, вызвал ажиотаж в наркологических клиниках по всей стране. Фото businesspskov.ru

Умер в очереди за справкой



Перспектива переплатить заставила водителей массово обращаться в наркодиспансеры, чтобы успеть получить справку по старым правилам и по привычной цене. В результате — ажиотаж и длинные очереди. В одной из таких очередей умер житель Татарстана 1946 года рождения.

— Это случилось сегодня в полдень в одном из филиалов республиканского наркодиспансера. Мы сейчас уточняем его анамнез, наблюдался ли он у участкового врача, — рассказал Альмир Абашев. — Мужчина почувствовал себя плохо. Соседи по очереди провели сердечно-легочную реанимацию, быстро прибыли сотрудники диспансера и продолжили реанимационные мероприятия, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти. Предположительно, это тромбоэмболия легочной артерии.

«Это чушь какая-то»



Узнав о резком росте стоимости медосвидетельствования, новый порядок раскритиковал президент России Владимир Путин.

— Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое, — заявил президент.

После этого федеральный Минздрав принял решение отложить введение нового порядка на неопределенный срок.

Надеются, что пауза позволит снизить цену



В Минздраве РТ надеются, что пауза, взятая на федеральном уровне, позволит снизить цены на медосвидетельствование благодаря конкуренции в отрасли



— По новой информации, которую мы получили из федерального Минздрава, введение нового порядка откладывается на неопределенный срок для анализа ценовой составляющей. Мы очень надеемся, что затраты будут стремительно снижаться ввиду того, что появятся новые конкурентные предложения от производителей тестов, — рассуждает Альмир Абашев. — Скорее всего, эта пауза будет использоваться именно с этой целью, и существенно снизится стоимость услуги.

«Все смогут получить услугу в плановом порядке. Ажиотаж ничем не обоснован»



Между тем в Татарстане заблаговременно были приняты меры, благодаря которым повышение стоимости медосвидетельствования откладывалось до 1 января.



— За счет ресурсов экономии учреждения, уполномоченного проводить освидетельствование, на территории РТ повышение цены откладывалось бы до новогодних праздников, — пояснил Абашев. — Но эти ресурсы не бесконечны, и если бы новый порядок все же был введен с 22 ноября, то с 1 января мы были бы вынуждены поднять стоимость. Но сейчас введение нового порядка отложено, значит, ажиотаж абсолютно необоснован: все смогут в плановом порядке получить услугу.