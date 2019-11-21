«Это какая-то чушь», — Владимир Путин о росте цен на медсправки для водителей
Слухи о подорожании услуги вызвали ажиотаж и большие очереди, в одной из которых умер пожилой татарстанец
Новый порядок медицинского освидетельствования на получение водительских прав, который должен был вступить в силу с 22 ноября, вызвал ажиотаж в наркологических клиниках по всей стране. В Татарстане ситуация обернулась трагедией: в очереди за справкой умер пожилой мужчина. Президент Владимир Путин назвал нововведение «чушью», а федеральный Минздрав отложил его на неопределенный срок. В Министерстве здравоохранения РТ сложившейся ситуации посвятили брифинг, на котором побывал корреспондент «Реального времени».
Ажиотаж не отрицают
По словам первого замминистра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, ажиотажный спрос на услугу медосвидетельствования водителей в наркодиспансерах действительно имеет место.
— Дело в том, что 22 ноября должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования, который был расширен дополнительными методами исследования на употребление психотропных веществ и хронический прием алкоголя. Действительно, кратно должна была вырасти стоимость освидетельствования, так как расходы медучреждений, проводящих такие тесты, существенно увеличивались, и повышение цены было абсолютно обоснованным, — уверяет Альмир Абашев. — Но это делается в интересах каждого из нас, участников дорожного движения. Мы видим случаи, когда нетрезвые участники дорожного движения, к сожалению, попадают в ДТП со смертельным исходом, и для профилактики таких событий был введен новый порядок.
Умер в очереди за справкой
Перспектива переплатить заставила водителей массово обращаться в наркодиспансеры, чтобы успеть получить справку по старым правилам и по привычной цене. В результате — ажиотаж и длинные очереди. В одной из таких очередей умер житель Татарстана 1946 года рождения.
— Это случилось сегодня в полдень в одном из филиалов республиканского наркодиспансера. Мы сейчас уточняем его анамнез, наблюдался ли он у участкового врача, — рассказал Альмир Абашев. — Мужчина почувствовал себя плохо. Соседи по очереди провели сердечно-легочную реанимацию, быстро прибыли сотрудники диспансера и продолжили реанимационные мероприятия, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти. Предположительно, это тромбоэмболия легочной артерии.
«Это чушь какая-то»
Узнав о резком росте стоимости медосвидетельствования, новый порядок раскритиковал президент России Владимир Путин.
— Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое, — заявил президент.
После этого федеральный Минздрав принял решение отложить введение нового порядка на неопределенный срок.
Надеются, что пауза позволит снизить цену
В Минздраве РТ надеются, что пауза, взятая на федеральном уровне, позволит снизить цены на медосвидетельствование благодаря конкуренции в отрасли
«Все смогут получить услугу в плановом порядке. Ажиотаж ничем не обоснован»
Между тем в Татарстане заблаговременно были приняты меры, благодаря которым повышение стоимости медосвидетельствования откладывалось до 1 января.
— За счет ресурсов экономии учреждения, уполномоченного проводить освидетельствование, на территории РТ повышение цены откладывалось бы до новогодних праздников, — пояснил Абашев. — Но эти ресурсы не бесконечны, и если бы новый порядок все же был введен с 22 ноября, то с 1 января мы были бы вынуждены поднять стоимость. Но сейчас введение нового порядка отложено, значит, ажиотаж абсолютно необоснован: все смогут в плановом порядке получить услугу.
комментарии