Капремонт пэтэушных общаг: за два года в Татарстане отремонтировали только 10% зданий

Минобрнауки Татарстана собирается решать проблему кадрового голода капремонтом общежитий вузов и колледжей и надеется на федеральную поддержку

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане к февралю 2022 года должна быть разработана программа подготовки кадров для предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо прочего, в нее будет включен капремонт общежитий средних специальных учебных заведений. В республике лелеют надежду на федеральное финансирование в будущем. На это намекнул журналистам на предновогодней пресс-конференции министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. «Реальное время» выяснило, сколько общежитий ждут капитального ремонта, сколько уже отремонтированы и как связано их обновление с решением проблемы дефицита рабочих кадров.

«К нам будут приезжать будущие рабочие из других регионов»

— На недавнем Совете безопасности обсуждался вопрос подготовки кадров для обеспечения ими предприятий малого и среднего бизнеса. Президент республики поручил нам подготовить до февраля долгосрочную и краткосрочную программы. Мы надеемся, что в нее будут включены вопросы ремонта общежитий, — сказал Ильсур Хадиуллин, — и это будет услышано на уровне Российской Федерации, потому что система подготовки кадров в системе среднего профобразования требует создания условий, в том числе для проживания студентов. К нам будут приезжать будущие рабочие из других регионов. Сейчас у нас таких 10 процентов, из них семь процентов — выпускники девятых классов.

Министр дал понять, что в республике надеются: программа со временем выйдет за рамки республиканского уровня, и тогда будет шанс получить федеральное финансирование. Он подчеркнул, что создать привлекательные условия для абитуриентов из среды вчерашних девятиклассников особенно важно, ведь они действуют осознанно и специально выбирают рабочую профессию:

— Когда ребенок после девятого класса поступает в среднее специальное учебное заведение, он делает это осознанно, потому что хочет получить профессию. А после одиннадцатого обычно возникает желание пойти в вуз.



Ильсур Хадиуллин: «Президент республики поручил нам подготовить до февраля долгосрочную и краткосрочную программы. Мы надеемся, что в нее будут включены вопросы ремонта общежитий». Фото: mon.tatarstan.ru

А проблема нехватки специалистов рабочих профессий стоит в республике колоссальная. Спрос на них настолько велик, что строительные компании переманивают друг у друга хороших сварщиков, а ПАТП и авторемонтные мастерские — токарей. При этом и тем, и другим за работу платят зачастую на порядок больше, чем «менеджерам» с вузовскими дипломами в магазинах электроники и бытовой техники. Колоссальный кадровый голод царит в Закамье, где промышленность развивается семимильными шагами, а рабочих на заводы днем с огнем не найти — их физически не хватает. Впрочем, и в столице республики с этим тоже проблема.

— Сейчас потребность в рабочих кадрах по сравнению с прошлыми годами возросла, — сообщает «Реальному времени» заместитель директора по учебно-производственной работе Казанского политехнического колледжа Светлана Исаева. — Идет оздоровление экономики, требуются сварщики, электромонтеры, и к нам ежегодно приходят на итоговые аттестации и приглашают к себе выпускников представители «Казанькомпрессормаша», вертолетного завода, КОМЗа, проводят дни открытых дверей — экскурсии по предприятиям.

Колледж готовит специалистов по 15 направлениям, самые популярные его выпускники — сварщики, станочники, технологи для машиностроения, специалисты по монтажу и эксплуатации холодильного оборудования, слесари… Они без работы не останутся со стопроцентной вероятностью.

Колледж готовит специалистов по 15 направлениям, самые популярные его выпускники — сварщики, станочники, технологи для машиностроения, специалисты по монтажу и эксплуатации холодильного оборудования, слесари… Фото: Максим Платонов

За два года в республике отремонтировали 8 зданий общежитий из 81

— На 2021 год в Республике Татарстан из 87 государственных профессиональных образовательных организаций студенческими общежитиями располагают 66, — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ. — В их распоряжении находится 81 здание общежитий (из них подведомственных министерству — 65) общей площадью 257,9 тыс. квадратных метров и вместимостью 19,8 тысячи человек. Из 21 государственной профессиональной образовательной организации, расположенной в Казани, 11 имеют в своем распоряжении 15 студенческих общежитий общей площадью более 56 тысяч квадратных метров и вместимостью 4,4 тысячи человек. В целом имеющийся в республике жилой фонд студенческих общежитий удовлетворяет потребность иногородних студентов в местах для проживания на весь период обучения.

Но что там с условиями жизни?

В министерстве рассказали, что с 2020 года в Татарстане действует республиканская программа по капитальному ремонту общежитий колледжей и техникумов с ежегодным лимитом 190 млн рублей. На эти средства в 2020 году сделали капремонт трех общежитий — в Рыбно-Слободском агротехническом техникуме, Чистопольском сельскохозяйственном техникуме им. Г.И. Усманова и Лубянском лесотехническом колледже. В 2021 году капремонт в пределах такой же суммы выполнен в пяти общежитиях — в Азнакаевском политехническом техникуме, Апастовском и Сармановском аграрных колледжах, Спасском техникуме отраслевых технологий и Камском строительном колледже им. Е.Н. Батенчука.

— В 2022 году запланирован капитальный ремонт семи общежитий на сумму 190 млн рублей — в Тетюшском сельскохозяйственном техникуме, Альметьевском торгово-экономическом техникуме, Набережночелнинском педагогическом колледже, Казанском колледже технологии и дизайна, Сармановском и Кукморском аграрных колледжах, Алькеевском филиале Алексеевского аграрного колледжа, — сообщили в министерстве об уже сверстанной «республиканской» части программы капремонта ссузов.



«Наличие общежития — большое благо»

— Около половины учащихся нашего колледжа — иногородние, и наличие общежития в этом свете очень важно, особенно для студентов первого года обучения, — говорит директор Казанского медицинского колледжа Зухра Хисамутдинова. — У нас учатся не только приезжие из районов республики, но и из Астрахани, с Камчатки. Казань привлекает многих… А в период адаптации, когда еще совсем молодой человек приезжает из дома в чужой город, очень важно, чтобы его не просто поселили, например, в квартиру, а помогли организовать быт, проследили за дисциплиной, в нужный момент оказали поддержку. Все это возможно именно в общежитии. Тогда адаптация протекает безболезненно. Так что наличие общежития — действительно большое благо!

Зухра Хисамутдинова: «Около половины учащихся нашего колледжа — иногородние, и наличие общежития в этом свете очень важно, особенно для студентов первого года обучения». Фото: realnoevremya.ru

По словам Зухры Хисамутдиновой, половину здания единственного общежития колледжа, построенного в 1974 году, занимают учащиеся другого колледжа — педагогического, и мест в общежитии медколледжа не так много, поэтому гарантированно их получают в первую очередь первокурсники. Хватит ли на остальных нуждающихся — большой вопрос.

А еще она сообщила, что эти «половинки» занимают не просто разные колледжи, а разные ведомства. Медколледж находится в ведении Минздрава РТ. Поэтому медколледж, не рассчитывая на программу капремонта общежитий Минобрнауки, недавно провел ремонт собственными силами.

Мест хватает, комфорта — нет

— У нас в колледже два общежития, и они давно нуждаются в обновлении, ремонте и модернизации. И хотя количество мест в них в принципе соответствует потребности, расширение в рамках ремонта было бы кстати, — говорит заместитель директора по учебно-производственной работе Казанского политехнического колледжа Светлана Исаева. — Это обеспечит приток учащихся, ведь у нас половина — приезжие из районов республики.

Исаева дала понять, что при наличии дополнительных мест в общежитиях набор на дефицитные специальности вполне реально было бы увеличить. А в целом, по ее мнению, нужны не просто новые койко-места, а общежития, соответствующие современным представлениям о комфорте. Сейчас же «общаги» учащихся техникумов и колледжей в основном родом из 60-х-70-х годов прошлого века — вплоть до легендарного общего санузла в конце коридора на весь этаж. Это вряд ли мотивирует иногородних студентов переезжать в Казань учиться.

Сейчас «общаги» учащихся техникумов и колледжей в основном родом из 60-х-70-х годов прошлого века. Фото: kazan.aif.ru

— Ремонта общежитий мы ждем давно, о такой программе шла речь, еще когда мы относились к Министерству труда, занятости и социальной защиты — в 2012—2013 годах. И после перехода в Минобразования проводился мониторинг на эту тему. Так что мы будем очень рады, если войдем в программу — ждем с нетерпением.