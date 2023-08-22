В Татарстане зарплата молодых медиков в селах достигает 70 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане молодые медики в сельской местности могут зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на брифинге в кабмине.

— Это ошибочно, что заработная плата молодого специалиста в ВМП-центре выше, чем у специалиста, работающего в сельской местности. Во-первых, в сельской местности, особенно первичному звену, идут соцвыплаты сейчас, определенные надбавки, и они достаточно существенные. Молодой специалист, придя в ВМП-центр, он не будет получать ту заработную плату, даже среднюю, которую получает уже специалист со стажем, потому что он молодой специалист, ему нужно развиваться для того, чтобы достигать уровня даже среднего того специалиста, который работает десять лет и оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, — сказал он.

Марсель Миннуллин обратил внимание, что молодых специалистов в ВМП-центре сразу же не допустят к оказанию высокотехнологичной медпомощи, которая и лежит в основе высокой зарплаты сотрудников таких учреждений.

— В сельских районах зарплата исходно выше, плюс идут надбавки, так называемые соцвыплаты. Средняя заработная плата молодого специалиста в ВМП-центре где-то порядка 55—60 тысяч рублей, а в сельских районах с этими надбавками она будет выше, где-то порядка 70 тысяч рублей, но она никак не будет ниже, — сообщил глава Минздрава Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце прошлого года правительство России распределило среди регионов трансферты на оплату труда врачей. Татарстан на 2023 год получил 141,9 млн рублей.



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Татьяна Демина