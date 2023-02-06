И.о. министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина представили коллективу

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения республики Марселя Миннуллина коллективу ведомства. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Алексей Песошин выразил уверенность, что Марсель Миннуллин будет работать в рамках поставленных задач и с учетом вызовов времени. Он заверил, что руководство Татарстана готово оказать всестороннюю поддержку всем его начинаниям.

Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года. Он профессиональный врач-хирург с 20-летним стажем (врач высшей квалификационной категории по хирургии).

Фото: rkbrt.ru

В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский университет. По окончании вуза прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1. Профессиональную деятельность начал в отделении гнойной хирургии городской больницы №5 Казани.

В начале 2000-х работал врачом-хирургом приемного отделения Республиканской клинической больницы. С 2002 года работал в отделении абдоминальной хирургии РКБ.

Под руководством Марселя Миннуллина коллектив РКБ победил в конкурсе «Врач года» в номинации «Уникальный случай» за пересадку печени женщине с циррозом. После этого женщина смогла забеременеть и родить ребенка. С 2010 года занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части.

«Реальное время» одним из первых сообщило о назначении Марата Миннуллина на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Татарстана. Указ о его назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.



Его назначение последовало после внезапной смерти министра здравоохранения Марата Садыкова. Он умер 29 января на 54-м году жизни.



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Айрат Назипов