Аналитика «Реального времени»: спрятался ли COVID-19 за гриппом и пневмонией?
Вопреки слухам, всплеска «околокоронавирусных» заболеваний в России не было
По мнению встревоженной общественности, случаи COVID-19 в России якобы скрываются под видом «околокоронавирусных» заболеваний и осложнений, в первую очередь — пневмонии. Если это так, смертность от этого тяжелого заболевания должна была скакнуть в первом квартале. Однако, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», слухи, похоже, не имеют под собой оснований. Официальные показатели смертности в начале года даже снизились по сравнению с 2019 годом — по данным до февраля 2020 года (более свежих обобщенных данных пока нет). От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше россиян, чем от коронавируса. И хотя смертность от пневмонии в России сопоставима со смертностью от COVID-19 в Иране — по сравнению с прошлым годом она также снизилась.
Всплеска смертности в начале года не было
12 апреля Министерство здравоохранения выпустило временные методические рекомендации, в соответствии с которыми на фоне нарастания заболеваемости коронавирусом любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19. Это подогрело слухи о том, что случаи смерти от коронавируса «прячутся» за схожими заболеваниями — пневмонией, ОРВИ или гриппом.
В этом контексте аналитическая служба «Реального времени» решила изучить последнюю из доступных на данный момент статистику смертности — в частности узнать, что происходило со смертностью от ОРВИ и пневмонии. Сейчас такие данные доступны за период до февраля 2020 года — и, вопреки некоторым слухам, из них следует, что всплеска смертности в России не было зарегистрировано. Ни в целом, ни по причинам, связанным с ОРВИ или заболеваниями органов дыхания.
Всего за первые два месяца 2020 года в России умерло 307 тысяч человек — это на 5% меньше, чем год назад. Основными причинами являются болезни системы кровообращения (почти половина, 145 тысяч случаев), новообразования (48 тысяч смертей), внешние причины смерти (21,3 тысячи смертей), болезни нервной системы и органов пищеварения (примерно по 17 тысяч смертей). В первых трех случаях смертей стало меньше на 5—10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в случае с нервной системой и пищеварением — больше на 10% и 2%.
Что касается конкретных заболеваний, ставших причинами смертей, первое место занимает ишемическая болезнь сердца с 75,4 тысячи случаев смерти. Второе место — у злокачественных новообразований (47 тысяч), за ними — цереброваскулярные болезни с 44 тысячами случаев. По ним смертей стало меньше на 5—11%.
|Причины смерти
|Число умерших
|Человек
|на 100000 населения
|2020 г.
|2019 г.
|прирост, снижение (-)
|2020 г. в % к 2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г. в % к 2019 г.
|A
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Всего умерших от всех причин
|307254
|320947
|-13693
|95,7
|1277,5
|1353,1
|94,4
|в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней
|5117
|5657
|-540
|90,5
|21,3
|23,8
|89,5
|из них от кишечных инфекций
|45
|45
|0
|100,0
|0,2
|0,2
|100,0
|туберкулеза (всех форм)
|1142
|1327
|-185
|86,1
|4,7
|5,6
|83,9
|вирус иммунодефицита человека
|3170
|3431
|-261
|92,4
|13,2
|14,5
|91,0
|других инфекционных и паразитарных болезней
|760
|854
|-94
|89,0
|3,2
|3,6
|88,9
|новообразований
|48078
|50377
|-2299
|95,4
|199,9
|212,4
|94,1
|из них от злокачественных
|47358
|49643
|-2285
|95,4
|196,9
|209,3
|94,1
|болезней системы кровообращения
|144989
|158350
|-13361
|91,6
|602,9
|667,6
|90,3
|из них отгипертонической болезни
|2829
|3217
|-388
|87,9
|11,8
|13,6
|86,8
|ишемической болезни
|75371
|83970
|-8599
|89,8
|313,4
|354,0
|88,5
|в том числе от инфаркта миокарда
|8890
|9887
|-997
|89,9
|37,0
|41,7
|88,7
|цереброваскулярных болезней
|44264
|48549
|-4285
|91,2
|184,0
|204,7
|89,9
|других болезней системы кровообращения
|22525
|22614
|-89
|99,6
|93,7
|95,3
|98,3
|болезней органов дыхания
|10264
|11588
|-1324
|88,6
|42,7
|48,9
|87,3
|из них от гриппа и ОРЗ
|95
|197
|-102
|48,2
|0,4
|0,8
|50,0
|пневмонии
|4125
|4890
|-765
|84,4
|17,2
|20,6
|83,5
|других болезней органов дыхания
|6044
|6501
|-457
|93,0
|25,1
|27,4
|91,6
|болезней органов пищеварения
|16997
|16638
|359
|102,2
|70,7
|70,1
|100,9
|болезней нервной системы
|17136
|15514
|1622
|110,5
|71,2
|65,4
|108,9
|болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
|8128
|6920
|1208
|117,5
|33,8
|29,2
|115,8
|внешних причин смерти
|21344
|22680
|-1336
|94,1
|88,7
|95,6
|92,8
|из них от всех видов транспортных несчастных случаев
|2689
|2476
|213
|108,6
|11,2
|10,4
|107,7
|в том числе от ДТП
|2090
|1876
|214
|111,4
|8,7
|7,9
|110,1
|случайных отравлений алкоголем
|1189
|1709
|-520
|69,6
|4,9
|7,2
|68,1
|прочих отравлений
|1489
|1677
|-188
|88,8
|6,2
|7,1
|87,3
|случайных утоплений
|202
|140
|62
|144,3
|0,8
|0,6
|133,3
|самоубийств
|2453
|2470
|-17
|99,3
|10,2
|10,4
|98,1
|убийств
|1221
|1393
|-172
|87,7
|5,1
|5,9
|86,4
|отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями
|314
|482
|-168
|65,1
|1,3
|2,0
|65,0
|прочих внешних причин
|11787
|12333
|-546
|95,6
|49,0
|52,0
|94,2
|другие классы болезней
|35201
|33223
|1978
|106,0
|146,3
|140,0
|104,5
От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше, чем от COVID-19
Случаев смертей от гриппа и ОРВИ за январь — февраль было относительно немного — всего 95. И, что важно, за год эта цифра значительно уменьшилась — в первые два месяца 2019 года от этих заболеваний умерло 197 человек. Из этого можно предположить, что, если среди умерших и были больные с недиагностированным коронавирусом, то к росту смертности это не привело — январь и февраль были в пределах обычного.
Интересно, что в целом показатель смертности от ОРВИ сравним с числом смертей от коронавируса в России, точнее, разница — не на порядок. На 13 апреля (к этому моменту прошел примерно месяц с момента смерти первого пациента в стране) в России от коронавируса умерли 148 человек.
Пока этот показатель не очень велик (хотя цифра, «накопившаяся» за месяц, уже в полтора раза больше, чем цифра за два месяца в случае с гриппом и ОРВИ). Для понимания, сейчас в России от коронавируса умерло меньше людей, чем за январь — февраль от случайного утопления (202 человека), отравлений и воздействия алкоголя (314 человек).
Смертей от пневмонии в России — как от коронавируса в Иране
Помимо гриппа и ОРВИ, есть и еще одно заболевание, под которым может «скрываться» COVID-19, особенно если коронавирус не диагностируется, — это пневмония. Однако в январе — феврале никакого роста по сравнению с прошлым годом не было зафиксировано и по этому заболеванию. От пневмонии в первые два месяца 2020 года в России умерло 4 125 человек. Это — на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Первый случай смерти от коронавируса в России, напомним, был зафиксирован лишь 19 марта — так что среди этих 4,1 тысячи умерших нет ни одного с коронавирусом (по крайней мере, диагностированным). Тем не менее интересно, что показатель смертности даже от обычной пневмонии в России сравним, например, со смертностью от коронавируса в Иране. Там первая смерть была зафиксирована 21 февраля, за неполные два месяца показатель увеличился до примерно 4,5 тысячи человек. Кроме того, отметим, что за январь — февраль от пневмонии в России умерло больше людей, чем от коронавируса на его «родине», в Китае, за три месяца с момента первой смерти: на 13 апреля в Китае от COVID-19 умер 3 341 человек, при этом первая смерть зафиксирована 9 января.
Есть еще несколько стран, где число смертей от COVID-19 на данный момент сравнимо с показателем смертности от пневмонии в России за январь — февраль. Это, например, Бельгия (3,9 тысячи смертей с момента первой смерти 11 марта), Германия (3 тысячи смертей с 9 марта), Нидерланды (2,7 тысячи смертей с 6 марта). Впрочем, тут важно понимать, что в этих странах такие показатели накопились не за два месяца, а, по большому счету, за месяц с момента смерти первого заболевшего коронавирусом. Поэтому и сравнивать этот показатель корректнее с показателем смертности от пневмонии за месяц. В России за февраль 2020 года от пневмонии умерло 1 929 человек. Это больше, чем от коронавируса за неполный месяц с 17 марта в Турции (1 198 человек), Бразилии (1 230 человек с того же числа), Швейцарии (1 115 человек с 5 марта). Так что при должном уровне сдерживания эпидемии обычная пневмония в России уносит больше жизней, чем коронавирус в указанных странах.
10 тысяч смертей от болезней органов дыхания за два месяца
Такое сравнение, конечно, не должно вызывать напрасные надежды и легкомыслие. В странах-лидерах по смертности цифры значительно выше (а численность населения в большинстве из них ниже, так что смертность «на душу населения», конечно, опережает российский показатель пневмонии). Кроме того, ключевое отличие, из-за которого коронавирус нельзя считать «не более опасным, чем простая пневмония», — это скорость его распространения. Цифры по смертности от COVID-19 — не стабильный результат, состоящий из множества дней с примерно одинаковыми показателями числа смертей, они имеют тенденцию к существенному увеличению, несмотря на все предпринимаемые усилия по сдерживанию эпидемии — в итоге приводят к очень значительным пикам. К примеру, в рекордный для Италии день по числу смертей — 27 марта — показатель составил 919 человек, во Франции 7 апреля число смертей за день достигло 1 417 человек, а в США 10 апреля от коронавируса умерло вообще 2 035 человек. То есть за 10 апреля в США от коронавируса умерло больше, чем в России от пневмонии за весь февраль.
Тем не менее отметим, что, если считать не только смерти от пневмонии, но и от других заболеваний, связанных с органами дыхания (сюда входят, например, грипп, ОРЗ и другие болезни органов дыхания), то показатель смертности за первые два месяца 2020 года в России составляет 10,3 тысячи. Цифра эта — меньше, чем год назад на 11%. Однако в целом такое число смертей сравнимо, например, с числом смертей от коронавируса в Великобритании (10,6 тысячи умерших от COVID-19 с 5 марта) и Франции (14,4 тысячи человек).
Отметим также, что ситуация с динамикой смертности от болезней органов дыхания довольно неоднородная. При общенациональном снижении цифры на 11%, в отдельных регионах есть случаи и довольно существенного роста. Можно обратить внимание, к примеру, на Рязанскую область с ростом числа смертей от пневмонии на 46% (со 106 год назад до 155 в январе — феврале этого года), на 35% показатель скакнул в Марий Эл (с 74 до 100 смертей), на 29% — в Калмыкии, на 25% — в Ульяновской и Калужской областях, на 23% — в Московской области (при этом в самой Москве он снизился на 16%). Есть рост и в Татарстане — на 16%. В то же время в отдельных регионах смертность от болезней органов дыхания сильно снизилась: в Севастополе — на 61%, в Магаданской области — на 48%, в Курганской области и республике Коми — на 43%.
|Всего умерших от всех причин
|в том числе от:
|от некоторых инфекционных и паразитарных болезней
|из них от туберкулеза
|новообразований
|из них от злокачественных
|болезней системы кровообращения
|болезней органов дыхания
|болезней органов пищеварения
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|Динамика
|2020 г.
|2019 г.
|A
|1
|2
|5
|6
|9
|10
|13
|14
|17
|18
|21
|22
|25
|26
|29
|30
|Российская Федерация
|307254
|320947
|5117
|5657
|1142
|1327
|48078
|50377
|47358
|49643
|144989
|158350
|10264
|11588
|-11%
|16997
|16638
|Центральный федеральный округ
|84984
|88506
|709
|732
|108
|159
|13405
|13982
|13185
|13757
|39093
|42547
|2825
|2817
|0%
|4446
|4359
|Белгородская область
|3390
|3825
|19
|14
|1
|3
|489
|483
|478
|476
|1505
|2083
|152
|146
|4%
|168
|141
|Брянская область
|3087
|3258
|14
|23
|6
|14
|520
|484
|509
|482
|1390
|1672
|160
|148
|8%
|167
|185
|Владимирская область
|3591
|3693
|28
|22
|5
|5
|539
|558
|535
|551
|1841
|1939
|111
|115
|-3%
|260
|271
|Воронежская область
|5578
|5863
|27
|25
|6
|8
|741
|734
|733
|717
|2472
|2680
|119
|132
|-10%
|219
|204
|Ивановская область
|2707
|2792
|24
|28
|2
|1
|350
|369
|347
|364
|1057
|1233
|107
|91
|18%
|189
|196
|Калужская область
|2381
|2509
|22
|26
|3
|3
|379
|349
|378
|340
|938
|1338
|130
|104
|25%
|148
|131
|Костромская область
|1612
|1663
|10
|5
|1
|1
|259
|276
|256
|272
|867
|910
|26
|42
|-38%
|89
|73
|Курская область
|2754
|2937
|7
|18
|6
|12
|429
|427
|425
|422
|1302
|1385
|142
|163
|-13%
|140
|137
|Липецкая область
|2760
|2932
|10
|8
|3
|2
|356
|391
|351
|388
|1102
|1305
|101
|123
|-18%
|119
|98
|Московская область
|15909
|15880
|171
|156
|10
|25
|1998
|2307
|1945
|2256
|6745
|6412
|524
|425
|23%
|901
|851
|Орловская область
|1947
|2100
|4
|10
|1
|3
|259
|331
|257
|326
|1127
|1271
|62
|87
|-29%
|145
|122
|Рязанская область
|2961
|3075
|8
|19
|0
|1
|336
|430
|326
|420
|1010
|1277
|155
|106
|46%
|163
|158
|Смоленская область
|2401
|2526
|22
|21
|9
|9
|340
|328
|334
|325
|1098
|1259
|68
|82
|-17%
|136
|144
|Тамбовская область
|2598
|2704
|12
|13
|4
|4
|330
|299
|327
|297
|1041
|1119
|92
|97
|-5%
|106
|127
|Тверская область
|3476
|3720
|45
|53
|14
|16
|526
|534
|517
|516
|1617
|1763
|131
|121
|8%
|211
|190
|Тульская область
|4031
|4093
|36
|42
|7
|12
|657
|636
|647
|629
|1446
|2142
|143
|117
|22%
|262
|258
|Ярославская область
|3024
|3225
|17
|19
|8
|7
|429
|501
|419
|493
|1231
|1396
|79
|98
|-19%
|216
|217
|Москва
|20777
|21711
|233
|230
|22
|33
|4468
|4545
|4401
|4483
|11304
|11363
|523
|620
|-16%
|807
|856
|Северо-Западный федеральный округ
|29758
|30812
|379
|387
|67
|53
|5300
|5465
|5235
|5403
|15744
|16641
|814
|1019
|-20%
|1712
|1652
|Республика Карелия
|1538
|1610
|6
|8
|2
|2
|247
|239
|243
|234
|597
|818
|54
|62
|-13%
|99
|60
|Республика Коми
|1682
|1775
|24
|13
|6
|5
|245
|297
|241
|294
|829
|799
|51
|90
|-43%
|137
|143
|Архангельская область
|2477
|2682
|9
|13
|1
|3
|460
|468
|451
|461
|1398
|1574
|96
|106
|-9%
|150
|136
|Hенецкий авт. округ
|78
|61
|0
|0
|0
|0
|18
|11
|17
|11
|26
|32
|4
|0
|#ДЕЛ/0!
|10
|4
|Архангельская область без автономии
|2399
|2621
|9
|13
|1
|3
|442
|457
|434
|450
|1372
|1542
|92
|106
|-13%
|140
|132
|Вологодская область
|2692
|2957
|22
|12
|5
|3
|401
|455
|397
|449
|1454
|1564
|101
|103
|-2%
|149
|213
|Калининградская область
|1980
|2223
|19
|25
|3
|4
|348
|379
|342
|373
|1025
|967
|41
|58
|-29%
|102
|103
|Ленинградская область
|4016
|4102
|83
|83
|15
|6
|594
|700
|587
|690
|1646
|1818
|157
|174
|-10%
|320
|282
|Мурманская область
|1515
|1494
|16
|18
|2
|3
|236
|255
|235
|252
|776
|806
|24
|23
|4%
|105
|83
|Новгородская область
|1672
|1657
|29
|24
|4
|4
|225
|166
|223
|162
|844
|852
|63
|101
|-38%
|101
|121
|Псковская область
|1806
|1720
|9
|8
|5
|3
|280
|235
|276
|235
|1123
|1168
|77
|80
|-4%
|110
|73
|Санкт-Петербург
|10380
|10592
|162
|183
|24
|20
|2264
|2271
|2240
|2253
|6052
|6275
|150
|222
|-32%
|439
|438
|Южный федеральный округ
|36871
|37216
|540
|519
|168
|199
|5182
|5336
|5114
|5248
|17984
|18874
|914
|1085
|-16%
|1886
|1903
|Республика Адыгея
|974
|1027
|12
|23
|2
|10
|162
|143
|158
|142
|506
|547
|30
|35
|-14%
|37
|46
|Республика Калмыкия
|458
|441
|3
|3
|3
|2
|76
|67
|75
|67
|188
|214
|9
|7
|29%
|17
|19
|Республика Крым
|4816
|4800
|96
|82
|29
|29
|734
|682
|729
|678
|2708
|2689
|169
|171
|-1%
|268
|290
|Краснодарский край
|12540
|11976
|179
|147
|34
|38
|1708
|1886
|1680
|1834
|5544
|6032
|272
|331
|-18%
|587
|566
|Астраханская область
|2023
|1951
|25
|31
|12
|22
|291
|284
|288
|282
|1040
|1027
|71
|79
|-10%
|125
|97
|Волгоградская область
|5589
|5721
|88
|92
|36
|29
|828
|926
|817
|915
|3089
|3029
|164
|182
|-10%
|335
|320
|Ростовская область
|9487
|10250
|110
|122
|51
|67
|1183
|1159
|1168
|1142
|4367
|4698
|188
|252
|-25%
|444
|505
|Севастополь
|984
|1050
|27
|19
|1
|2
|200
|189
|199
|188
|542
|638
|11
|28
|-61%
|73
|60
|Северо-Кавказский федеральный округ
|12471
|12818
|116
|125
|35
|50
|1858
|1870
|1820
|1828
|5440
|6772
|506
|511
|-1%
|661
|619
|Республика Дагестан
|2437
|2429
|30
|29
|11
|9
|417
|381
|408
|372
|1048
|1068
|215
|227
|-5%
|78
|101
|Республика Ингушетия
|201
|224
|1
|1
|0
|1
|33
|33
|33
|33
|94
|123
|3
|4
|-25%
|2
|2
|Кабардино-Балкарская Республика
|1328
|1405
|23
|19
|9
|11
|178
|225
|178
|224
|621
|676
|35
|39
|-10%
|49
|69
|Карачаево-Черкесская Республика
|741
|726
|5
|10
|1
|0
|99
|108
|92
|105
|265
|294
|12
|16
|-25%
|28
|22
|Республика Северная Осетия - Алания
|1245
|1253
|3
|15
|1
|8
|176
|174
|174
|173
|660
|733
|50
|50
|0%
|94
|91
|Чеченская Республика
|1085
|1045
|13
|11
|1
|1
|142
|132
|142
|132
|429
|477
|27
|25
|8%
|35
|17
|Ставропольский край
|5434
|5736
|41
|40
|12
|20
|813
|817
|793
|789
|2323
|3401
|164
|150
|9%
|375
|317
|Приволжский федеральный округ
|65152
|66514
|1106
|1155
|186
|197
|9461
|9874
|9332
|9770
|30293
|33781
|2247
|2284
|-2%
|3728
|3667
|Республика Башкортостан
|8230
|8656
|136
|128
|24
|28
|1221
|1194
|1203
|1177
|2934
|4097
|450
|489
|-8%
|382
|362
|Республика Марий Эл
|1338
|1385
|13
|11
|1
|1
|176
|203
|173
|203
|517
|718
|100
|74
|35%
|102
|92
|Республика Мордовия
|1805
|1730
|10
|18
|2
|4
|229
|249
|225
|246
|506
|594
|64
|37
|73%
|65
|60
|Республика Татарстан (Татарстан)
|7523
|7355
|67
|88
|16
|17
|1259
|1246
|1244
|1229
|3602
|3876
|296
|255
|16%
|402
|370
|Удмуртская Республика
|2961
|3074
|56
|62
|7
|5
|475
|477
|469
|475
|1302
|1375
|73
|117
|-38%
|172
|199
|Чувашская Республика (Чувашия)
|2531
|2579
|16
|26
|4
|10
|274
|299
|267
|296
|981
|1156
|137
|142
|-4%
|160
|169
|Пермский край
|6030
|6237
|235
|198
|34
|35
|866
|907
|855
|901
|2968
|3478
|175
|198
|-12%
|357
|402
|Кировская область
|3108
|3295
|14
|6
|4
|4
|481
|493
|475
|488
|1618
|1470
|93
|132
|-30%
|153
|136
|Hижегородская область
|7948
|8189
|70
|86
|5
|7
|1052
|1125
|1043
|1112
|4136
|4716
|224
|199
|13%
|493
|538
|Оренбургская область
|4375
|4515
|113
|111
|23
|20
|718
|727
|712
|717
|2213
|2280
|144
|119
|21%
|274
|264
|Пензенская область
|3204
|3163
|31
|21
|9
|5
|382
|476
|376
|472
|1826
|1624
|76
|101
|-25%
|192
|198
|Самарская область
|7208
|7487
|192
|244
|23
|33
|1023
|1129
|1013
|1121
|3178
|3480
|137
|155
|-12%
|419
|348
|Саратовская область
|5831
|5901
|98
|102
|14
|11
|829
|880
|812
|871
|2975
|3247
|182
|189
|-4%
|394
|412
|Ульяновская область
|3060
|2948
|55
|54
|20
|17
|476
|469
|465
|462
|1537
|1670
|96
|77
|25%
|163
|117
|Уральский федеральный округ
|24231
|26578
|758
|972
|140
|177
|3974
|4455
|3914
|4405
|11518
|12259
|619
|897
|-31%
|1352
|1320
|Курганская область
|2065
|2399
|54
|71
|27
|24
|334
|342
|331
|341
|756
|1031
|57
|100
|-43%
|108
|117
|Свердловская область
|9684
|10729
|328
|398
|59
|77
|1654
|1789
|1642
|1778
|4874
|5160
|278
|377
|-26%
|592
|563
|Тюменская область
|4933
|5281
|194
|243
|28
|26
|730
|815
|715
|798
|2222
|2379
|121
|155
|-22%
|265
|263
|Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
|1786
|1808
|79
|92
|10
|6
|349
|318
|345
|309
|735
|765
|40
|59
|-32%
|120
|121
|Ямало-Hенецкий авт. округ
|481
|456
|16
|23
|7
|5
|84
|91
|82
|91
|193
|172
|18
|23
|-22%
|24
|35
|Тюменская область без автономии
|2666
|3017
|99
|128
|11
|15
|297
|406
|288
|398
|1294
|1442
|63
|73
|-14%
|121
|107
|Челябинская область
|7549
|8169
|182
|260
|26
|50
|1256
|1509
|1226
|1488
|3666
|3689
|163
|265
|-38%
|387
|377
|Сибирский федеральный округ
|37119
|40231
|1236
|1449
|307
|338
|6178
|6465
|6088
|6353
|17407
|19071
|1580
|2033
|-22%
|2083
|1985
|Республика Алтай
|404
|418
|6
|5
|1
|1
|58
|60
|56
|60
|152
|198
|20
|21
|-5%
|22
|15
|Республика Тыва
|417
|435
|25
|31
|20
|23
|60
|58
|58
|57
|170
|164
|23
|26
|-12%
|31
|31
|Республика Хакасия
|1189
|1209
|14
|16
|6
|7
|224
|180
|224
|176
|504
|606
|53
|69
|-23%
|67
|75
|Алтайский край
|5300
|5916
|165
|202
|58
|63
|842
|914
|831
|896
|2422
|2629
|216
|293
|-26%
|225
|248
|Красноярский край
|5944
|6566
|153
|176
|45
|45
|1107
|1155
|1070
|1134
|2783
|3269
|328
|473
|-31%
|449
|427
|Иркутская область
|5307
|5177
|224
|255
|51
|50
|825
|783
|816
|771
|2687
|2688
|185
|190
|-3%
|290
|193
|Кемеровская область
|6309
|7241
|291
|387
|42
|69
|1035
|1115
|1023
|1100
|2998
|3354
|266
|416
|-36%
|397
|390
|Новосибирская область
|5911
|6512
|214
|224
|66
|60
|980
|1067
|976
|1051
|3029
|3134
|189
|218
|-13%
|220
|244
|Омская область
|4239
|4401
|76
|90
|13
|15
|651
|696
|642
|685
|1747
|1930
|192
|204
|-6%
|203
|192
|Томская область
|2099
|2356
|68
|63
|5
|5
|396
|437
|392
|423
|915
|1099
|108
|123
|-12%
|179
|170
|Дальневосточный федеральный округ
|16668
|18272
|273
|318
|131
|154
|2720
|2930
|2670
|2879
|7510
|8405
|759
|942
|-19%
|1129
|1133
|Республика Бурятия
|1716
|2167
|22
|44
|7
|12
|306
|345
|302
|345
|683
|906
|67
|95
|-29%
|97
|130
|Республика Саха (Якутия)
|1271
|1296
|15
|21
|4
|7
|231
|240
|225
|235
|585
|572
|68
|73
|-7%
|54
|79
|Забайкальский край
|2191
|2321
|29
|22
|7
|8
|300
|330
|294
|311
|951
|1061
|156
|186
|-16%
|142
|111
|Камчатский край
|632
|627
|3
|4
|1
|3
|98
|111
|97
|110
|327
|329
|17
|28
|-39%
|43
|40
|Приморский край
|4402
|4741
|105
|118
|56
|65
|727
|780
|710
|766
|2212
|2386
|207
|248
|-17%
|303
|302
|Хабаровский край
|2864
|3359
|52
|58
|27
|28
|427
|482
|421
|479
|1413
|1696
|96
|153
|-37%
|189
|210
|Амурская область
|1873
|1948
|17
|26
|9
|19
|323
|311
|318
|306
|765
|724
|73
|61
|20%
|125
|110
|Магаданская область
|251
|267
|3
|2
|2
|0
|60
|45
|60
|45
|108
|109
|13
|25
|-48%
|13
|23
|Сахалинская область
|1040
|1029
|18
|10
|11
|4
|196
|214
|192
|210
|219
|328
|42
|46
|-9%
|134
|104
|Еврейская автономная область
|355
|431
|6
|10
|5
|6
|44
|57
|43
|57
|217
|259
|18
|26
|-31%
|20
|18
|Чукотский авт. округ
|73
|86
|3
|3
|2
|2
|8
|15
|8
|15
|30
|35
|2
|1
|100%
|9
|6
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