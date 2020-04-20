Аналитика «Реального времени»: спрятался ли COVID-19 за гриппом и пневмонией?

Вопреки слухам, всплеска «околокоронавирусных» заболеваний в России не было

Фото: Максим Платонов

По мнению встревоженной общественности, случаи COVID-19 в России якобы скрываются под видом «околокоронавирусных» заболеваний и осложнений, в первую очередь — пневмонии. Если это так, смертность от этого тяжелого заболевания должна была скакнуть в первом квартале. Однако, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», слухи, похоже, не имеют под собой оснований. Официальные показатели смертности в начале года даже снизились по сравнению с 2019 годом — по данным до февраля 2020 года (более свежих обобщенных данных пока нет). От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше россиян, чем от коронавируса. И хотя смертность от пневмонии в России сопоставима со смертностью от COVID-19 в Иране — по сравнению с прошлым годом она также снизилась.



Всплеска смертности в начале года не было

12 апреля Министерство здравоохранения выпустило временные методические рекомендации, в соответствии с которыми на фоне нарастания заболеваемости коронавирусом любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19. Это подогрело слухи о том, что случаи смерти от коронавируса «прячутся» за схожими заболеваниями — пневмонией, ОРВИ или гриппом.

В этом контексте аналитическая служба «Реального времени» решила изучить последнюю из доступных на данный момент статистику смертности — в частности узнать, что происходило со смертностью от ОРВИ и пневмонии. Сейчас такие данные доступны за период до февраля 2020 года — и, вопреки некоторым слухам, из них следует, что всплеска смертности в России не было зарегистрировано. Ни в целом, ни по причинам, связанным с ОРВИ или заболеваниями органов дыхания.

Всего за первые два месяца 2020 года в России умерло 307 тысяч человек — это на 5% меньше, чем год назад. Основными причинами являются болезни системы кровообращения (почти половина, 145 тысяч случаев), новообразования (48 тысяч смертей), внешние причины смерти (21,3 тысячи смертей), болезни нервной системы и органов пищеварения (примерно по 17 тысяч смертей). В первых трех случаях смертей стало меньше на 5—10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в случае с нервной системой и пищеварением — больше на 10% и 2%.

Что касается конкретных заболеваний, ставших причинами смертей, первое место занимает ишемическая болезнь сердца с 75,4 тысячи случаев смерти. Второе место — у злокачественных новообразований (47 тысяч), за ними — цереброваскулярные болезни с 44 тысячами случаев. По ним смертей стало меньше на 5—11%.

Показатели смертности в России за январь - февраль 2020 года

Причины смерти Число умерших Человек на 100000 населения 2020 г. 2019 г. прирост, снижение (-) 2020 г. в % к 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г. A 1 2 3 4 5 6 7 Всего умерших от всех причин 307254 320947 -13693 95,7 1277,5 1353,1 94,4 в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней 5117 5657 -540 90,5 21,3 23,8 89,5 из них от кишечных инфекций 45 45 0 100,0 0,2 0,2 100,0 туберкулеза (всех форм) 1142 1327 -185 86,1 4,7 5,6 83,9 вирус иммунодефицита человека 3170 3431 -261 92,4 13,2 14,5 91,0 других инфекционных и паразитарных болезней 760 854 -94 89,0 3,2 3,6 88,9 новообразований 48078 50377 -2299 95,4 199,9 212,4 94,1 из них от злокачественных 47358 49643 -2285 95,4 196,9 209,3 94,1 болезней системы кровообращения 144989 158350 -13361 91,6 602,9 667,6 90,3 из них отгипертонической болезни 2829 3217 -388 87,9 11,8 13,6 86,8 ишемической болезни 75371 83970 -8599 89,8 313,4 354,0 88,5 в том числе от инфаркта миокарда 8890 9887 -997 89,9 37,0 41,7 88,7 цереброваскулярных болезней 44264 48549 -4285 91,2 184,0 204,7 89,9 других болезней системы кровообращения 22525 22614 -89 99,6 93,7 95,3 98,3 болезней органов дыхания 10264 11588 -1324 88,6 42,7 48,9 87,3 из них от гриппа и ОРЗ 95 197 -102 48,2 0,4 0,8 50,0 пневмонии 4125 4890 -765 84,4 17,2 20,6 83,5 других болезней органов дыхания 6044 6501 -457 93,0 25,1 27,4 91,6 болезней органов пищеварения 16997 16638 359 102,2 70,7 70,1 100,9 болезней нервной системы 17136 15514 1622 110,5 71,2 65,4 108,9 болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 8128 6920 1208 117,5 33,8 29,2 115,8 внешних причин смерти 21344 22680 -1336 94,1 88,7 95,6 92,8 из них от всех видов транспортных несчастных случаев 2689 2476 213 108,6 11,2 10,4 107,7 в том числе от ДТП 2090 1876 214 111,4 8,7 7,9 110,1 случайных отравлений алкоголем 1189 1709 -520 69,6 4,9 7,2 68,1 прочих отравлений 1489 1677 -188 88,8 6,2 7,1 87,3 случайных утоплений 202 140 62 144,3 0,8 0,6 133,3 самоубийств 2453 2470 -17 99,3 10,2 10,4 98,1 убийств 1221 1393 -172 87,7 5,1 5,9 86,4 отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями 314 482 -168 65,1 1,3 2,0 65,0 прочих внешних причин 11787 12333 -546 95,6 49,0 52,0 94,2 другие классы болезней 35201 33223 1978 106,0 146,3 140,0 104,5

От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше, чем от COVID-19

Случаев смертей от гриппа и ОРВИ за январь — февраль было относительно немного — всего 95. И, что важно, за год эта цифра значительно уменьшилась — в первые два месяца 2019 года от этих заболеваний умерло 197 человек. Из этого можно предположить, что, если среди умерших и были больные с недиагностированным коронавирусом, то к росту смертности это не привело — январь и февраль были в пределах обычного.

Интересно, что в целом показатель смертности от ОРВИ сравним с числом смертей от коронавируса в России, точнее, разница — не на порядок. На 13 апреля (к этому моменту прошел примерно месяц с момента смерти первого пациента в стране) в России от коронавируса умерли 148 человек.

Пока этот показатель не очень велик (хотя цифра, «накопившаяся» за месяц, уже в полтора раза больше, чем цифра за два месяца в случае с гриппом и ОРВИ). Для понимания, сейчас в России от коронавируса умерло меньше людей, чем за январь — февраль от случайного утопления (202 человека), отравлений и воздействия алкоголя (314 человек).

В январе — феврале никакого роста по сравнению с прошлым годом не было зафиксировано и по пневмонии. Фото Максима Платонова

Смертей от пневмонии в России — как от коронавируса в Иране

Помимо гриппа и ОРВИ, есть и еще одно заболевание, под которым может «скрываться» COVID-19, особенно если коронавирус не диагностируется, — это пневмония. Однако в январе — феврале никакого роста по сравнению с прошлым годом не было зафиксировано и по этому заболеванию. От пневмонии в первые два месяца 2020 года в России умерло 4 125 человек. Это — на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Первый случай смерти от коронавируса в России, напомним, был зафиксирован лишь 19 марта — так что среди этих 4,1 тысячи умерших нет ни одного с коронавирусом (по крайней мере, диагностированным). Тем не менее интересно, что показатель смертности даже от обычной пневмонии в России сравним, например, со смертностью от коронавируса в Иране. Там первая смерть была зафиксирована 21 февраля, за неполные два месяца показатель увеличился до примерно 4,5 тысячи человек. Кроме того, отметим, что за январь — февраль от пневмонии в России умерло больше людей, чем от коронавируса на его «родине», в Китае, за три месяца с момента первой смерти: на 13 апреля в Китае от COVID-19 умер 3 341 человек, при этом первая смерть зафиксирована 9 января.

Есть еще несколько стран, где число смертей от COVID-19 на данный момент сравнимо с показателем смертности от пневмонии в России за январь — февраль. Это, например, Бельгия (3,9 тысячи смертей с момента первой смерти 11 марта), Германия (3 тысячи смертей с 9 марта), Нидерланды (2,7 тысячи смертей с 6 марта). Впрочем, тут важно понимать, что в этих странах такие показатели накопились не за два месяца, а, по большому счету, за месяц с момента смерти первого заболевшего коронавирусом. Поэтому и сравнивать этот показатель корректнее с показателем смертности от пневмонии за месяц. В России за февраль 2020 года от пневмонии умерло 1 929 человек. Это больше, чем от коронавируса за неполный месяц с 17 марта в Турции (1 198 человек), Бразилии (1 230 человек с того же числа), Швейцарии (1 115 человек с 5 марта). Так что при должном уровне сдерживания эпидемии обычная пневмония в России уносит больше жизней, чем коронавирус в указанных странах.

Ситуация с динамикой смертности от болезней органов дыхания довольно неоднородная. Фото Максима Платонова

10 тысяч смертей от болезней органов дыхания за два месяца

Такое сравнение, конечно, не должно вызывать напрасные надежды и легкомыслие. В странах-лидерах по смертности цифры значительно выше (а численность населения в большинстве из них ниже, так что смертность «на душу населения», конечно, опережает российский показатель пневмонии). Кроме того, ключевое отличие, из-за которого коронавирус нельзя считать «не более опасным, чем простая пневмония», — это скорость его распространения. Цифры по смертности от COVID-19 — не стабильный результат, состоящий из множества дней с примерно одинаковыми показателями числа смертей, они имеют тенденцию к существенному увеличению, несмотря на все предпринимаемые усилия по сдерживанию эпидемии — в итоге приводят к очень значительным пикам. К примеру, в рекордный для Италии день по числу смертей — 27 марта — показатель составил 919 человек, во Франции 7 апреля число смертей за день достигло 1 417 человек, а в США 10 апреля от коронавируса умерло вообще 2 035 человек. То есть за 10 апреля в США от коронавируса умерло больше, чем в России от пневмонии за весь февраль.

Тем не менее отметим, что, если считать не только смерти от пневмонии, но и от других заболеваний, связанных с органами дыхания (сюда входят, например, грипп, ОРЗ и другие болезни органов дыхания), то показатель смертности за первые два месяца 2020 года в России составляет 10,3 тысячи. Цифра эта — меньше, чем год назад на 11%. Однако в целом такое число смертей сравнимо, например, с числом смертей от коронавируса в Великобритании (10,6 тысячи умерших от COVID-19 с 5 марта) и Франции (14,4 тысячи человек).

Отметим также, что ситуация с динамикой смертности от болезней органов дыхания довольно неоднородная. При общенациональном снижении цифры на 11%, в отдельных регионах есть случаи и довольно существенного роста. Можно обратить внимание, к примеру, на Рязанскую область с ростом числа смертей от пневмонии на 46% (со 106 год назад до 155 в январе — феврале этого года), на 35% показатель скакнул в Марий Эл (с 74 до 100 смертей), на 29% — в Калмыкии, на 25% — в Ульяновской и Калужской областях, на 23% — в Московской области (при этом в самой Москве он снизился на 16%). Есть рост и в Татарстане — на 16%. В то же время в отдельных регионах смертность от болезней органов дыхания сильно снизилась: в Севастополе — на 61%, в Магаданской области — на 48%, в Курганской области и республике Коми — на 43%.

Смертность по регионам РФ за январь - февраль 2020 года



Всего умерших от всех причин в том числе от: от некоторых инфекционных и паразитарных болезней из них от туберкулеза новообразований из них от злокачественных болезней системы кровообращения болезней органов дыхания

болезней органов пищеварения 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. Динамика 2020 г. 2019 г. A 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26

29 30 Российская Федерация 307254 320947 5117 5657 1142 1327 48078 50377 47358 49643 144989 158350 10264 11588 -11% 16997 16638 Центральный федеральный округ 84984 88506 709 732 108 159 13405 13982 13185 13757 39093 42547 2825 2817 0% 4446 4359 Белгородская область 3390 3825 19 14 1 3 489 483 478 476 1505 2083 152 146 4% 168 141 Брянская область 3087 3258 14 23 6 14 520 484 509 482 1390 1672 160 148 8% 167 185 Владимирская область 3591 3693 28 22 5 5 539 558 535 551 1841 1939 111 115 -3% 260 271 Воронежская область 5578 5863 27 25 6 8 741 734 733 717 2472 2680 119 132 -10% 219 204 Ивановская область 2707 2792 24 28 2 1 350 369 347 364 1057 1233 107 91 18% 189 196 Калужская область 2381 2509 22 26 3 3 379 349 378 340 938 1338 130 104 25% 148 131 Костромская область 1612 1663 10 5 1 1 259 276 256 272 867 910 26 42 -38% 89 73 Курская область 2754 2937 7 18 6 12 429 427 425 422 1302 1385 142 163 -13% 140 137 Липецкая область 2760 2932 10 8 3 2 356 391 351 388 1102 1305 101 123 -18% 119 98 Московская область 15909 15880 171 156 10 25 1998 2307 1945 2256 6745 6412 524 425 23% 901 851 Орловская область 1947 2100 4 10 1 3 259 331 257 326 1127 1271 62 87 -29% 145 122 Рязанская область 2961 3075 8 19 0 1 336 430 326 420 1010 1277 155 106 46% 163 158 Смоленская область 2401 2526 22 21 9 9 340 328 334 325 1098 1259 68 82 -17% 136 144 Тамбовская область 2598 2704 12 13 4 4 330 299 327 297 1041 1119 92 97 -5% 106 127 Тверская область 3476 3720 45 53 14 16 526 534 517 516 1617 1763 131 121 8% 211 190 Тульская область 4031 4093 36 42 7 12 657 636 647 629 1446 2142 143 117 22% 262 258 Ярославская область 3024 3225 17 19 8 7 429 501 419 493 1231 1396 79 98 -19% 216 217 Москва 20777 21711 233 230 22 33 4468 4545 4401 4483 11304 11363 523 620 -16% 807 856 Северо-Западный федеральный округ 29758 30812 379 387 67 53 5300 5465 5235 5403 15744 16641 814 1019 -20% 1712 1652 Республика Карелия 1538 1610 6 8 2 2 247 239 243 234 597 818 54 62 -13% 99 60 Республика Коми 1682 1775 24 13 6 5 245 297 241 294 829 799 51 90 -43% 137 143 Архангельская область 2477 2682 9 13 1 3 460 468 451 461 1398 1574 96 106 -9% 150 136 Hенецкий авт. округ 78 61 0 0 0 0 18 11 17 11 26 32 4 0 #ДЕЛ/0! 10 4 Архангельская область без автономии 2399 2621 9 13 1 3 442 457 434 450 1372 1542 92 106 -13% 140 132 Вологодская область 2692 2957 22 12 5 3 401 455 397 449 1454 1564 101 103 -2% 149 213 Калининградская область 1980 2223 19 25 3 4 348 379 342 373 1025 967 41 58 -29% 102 103 Ленинградская область 4016 4102 83 83 15 6 594 700 587 690 1646 1818 157 174 -10% 320 282 Мурманская область 1515 1494 16 18 2 3 236 255 235 252 776 806 24 23 4% 105 83 Новгородская область 1672 1657 29 24 4 4 225 166 223 162 844 852 63 101 -38% 101 121 Псковская область 1806 1720 9 8 5 3 280 235 276 235 1123 1168 77 80 -4% 110 73 Санкт-Петербург 10380 10592 162 183 24 20 2264 2271 2240 2253 6052 6275 150 222 -32% 439 438 Южный федеральный округ 36871 37216 540 519 168 199 5182 5336 5114 5248 17984 18874 914 1085 -16% 1886 1903 Республика Адыгея 974 1027 12 23 2 10 162 143 158 142 506 547 30 35 -14% 37 46 Республика Калмыкия 458 441 3 3 3 2 76 67 75 67 188 214 9 7 29% 17 19 Республика Крым 4816 4800 96 82 29 29 734 682 729 678 2708 2689 169 171 -1% 268 290 Краснодарский край 12540 11976 179 147 34 38 1708 1886 1680 1834 5544 6032 272 331 -18% 587 566 Астраханская область 2023 1951 25 31 12 22 291 284 288 282 1040 1027 71 79 -10% 125 97 Волгоградская область 5589 5721 88 92 36 29 828 926 817 915 3089 3029 164 182 -10% 335 320 Ростовская область 9487 10250 110 122 51 67 1183 1159 1168 1142 4367 4698 188 252 -25% 444 505 Севастополь 984 1050 27 19 1 2 200 189 199 188 542 638 11 28 -61% 73 60 Северо-Кавказский федеральный округ 12471 12818 116 125 35 50 1858 1870 1820 1828 5440 6772 506 511 -1% 661 619 Республика Дагестан 2437 2429 30 29 11 9 417 381 408 372 1048 1068 215 227 -5% 78 101 Республика Ингушетия 201 224 1 1 0 1 33 33 33 33 94 123 3 4 -25% 2 2 Кабардино-Балкарская Республика 1328 1405 23 19 9 11 178 225 178 224 621 676 35 39 -10% 49 69 Карачаево-Черкесская Республика 741 726 5 10 1 0 99 108 92 105 265 294 12 16 -25% 28 22 Республика Северная Осетия - Алания 1245 1253 3 15 1 8 176 174 174 173 660 733 50 50 0% 94 91 Чеченская Республика 1085 1045 13 11 1 1 142 132 142 132 429 477 27 25 8% 35 17 Ставропольский край 5434 5736 41 40 12 20 813 817 793 789 2323 3401 164 150 9% 375 317 Приволжский федеральный округ 65152 66514 1106 1155 186 197 9461 9874 9332 9770 30293 33781 2247 2284 -2% 3728 3667 Республика Башкортостан 8230 8656 136 128 24 28 1221 1194 1203 1177 2934 4097 450 489 -8% 382 362 Республика Марий Эл 1338 1385 13 11 1 1 176 203 173 203 517 718 100 74 35% 102 92 Республика Мордовия 1805 1730 10 18 2 4 229 249 225 246 506 594 64 37 73% 65 60 Республика Татарстан (Татарстан) 7523 7355 67 88 16 17 1259 1246 1244 1229 3602 3876 296 255 16% 402 370 Удмуртская Республика 2961 3074 56 62 7 5 475 477 469 475 1302 1375 73 117 -38% 172 199 Чувашская Республика (Чувашия) 2531 2579 16 26 4 10 274 299 267 296 981 1156 137 142 -4% 160 169 Пермский край 6030 6237 235 198 34 35 866 907 855 901 2968 3478 175 198 -12% 357 402 Кировская область 3108 3295 14 6 4 4 481 493 475 488 1618 1470 93 132 -30% 153 136 Hижегородская область 7948 8189 70 86 5 7 1052 1125 1043 1112 4136 4716 224 199 13% 493 538 Оренбургская область 4375 4515 113 111 23 20 718 727 712 717 2213 2280 144 119 21% 274 264 Пензенская область 3204 3163 31 21 9 5 382 476 376 472 1826 1624 76 101 -25% 192 198 Самарская область 7208 7487 192 244 23 33 1023 1129 1013 1121 3178 3480 137 155 -12% 419 348 Саратовская область 5831 5901 98 102 14 11 829 880 812 871 2975 3247 182 189 -4% 394 412 Ульяновская область 3060 2948 55 54 20 17 476 469 465 462 1537 1670 96 77 25% 163 117 Уральский федеральный округ 24231 26578 758 972 140 177 3974 4455 3914 4405 11518 12259 619 897 -31% 1352 1320 Курганская область 2065 2399 54 71 27 24 334 342 331 341 756 1031 57 100 -43% 108 117 Свердловская область 9684 10729 328 398 59 77 1654 1789 1642 1778 4874 5160 278 377 -26% 592 563 Тюменская область 4933 5281 194 243 28 26 730 815 715 798 2222 2379 121 155 -22% 265 263 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 1786 1808 79 92 10 6 349 318 345 309 735 765 40 59 -32% 120 121 Ямало-Hенецкий авт. округ 481 456 16 23 7 5 84 91 82 91 193 172 18 23 -22% 24 35 Тюменская область без автономии 2666 3017 99 128 11 15 297 406 288 398 1294 1442 63 73 -14% 121 107 Челябинская область 7549 8169 182 260 26 50 1256 1509 1226 1488 3666 3689 163 265 -38% 387 377 Сибирский федеральный округ 37119 40231 1236 1449 307 338 6178 6465 6088 6353 17407 19071 1580 2033 -22% 2083 1985 Республика Алтай 404 418 6 5 1 1 58 60 56 60 152 198 20 21 -5% 22 15 Республика Тыва 417 435 25 31 20 23 60 58 58 57 170 164 23 26 -12% 31 31 Республика Хакасия 1189 1209 14 16 6 7 224 180 224 176 504 606 53 69 -23% 67 75 Алтайский край 5300 5916 165 202 58 63 842 914 831 896 2422 2629 216 293 -26% 225 248 Красноярский край 5944 6566 153 176 45 45 1107 1155 1070 1134 2783 3269 328 473 -31% 449 427 Иркутская область 5307 5177 224 255 51 50 825 783 816 771 2687 2688 185 190 -3% 290 193 Кемеровская область 6309 7241 291 387 42 69 1035 1115 1023 1100 2998 3354 266 416 -36% 397 390 Новосибирская область 5911 6512 214 224 66 60 980 1067 976 1051 3029 3134 189 218 -13% 220 244 Омская область 4239 4401 76 90 13 15 651 696 642 685 1747 1930 192 204 -6% 203 192 Томская область 2099 2356 68 63 5 5 396 437 392 423 915 1099 108 123 -12% 179 170 Дальневосточный федеральный округ 16668 18272 273 318 131 154 2720 2930 2670 2879 7510 8405 759 942 -19% 1129 1133 Республика Бурятия 1716 2167 22 44 7 12 306 345 302 345 683 906 67 95 -29% 97 130 Республика Саха (Якутия) 1271 1296 15 21 4 7 231 240 225 235 585 572 68 73 -7% 54 79 Забайкальский край 2191 2321 29 22 7 8 300 330 294 311 951 1061 156 186 -16% 142 111 Камчатский край 632 627 3 4 1 3 98 111 97 110 327 329 17 28 -39% 43 40 Приморский край 4402 4741 105 118 56 65 727 780 710 766 2212 2386 207 248 -17% 303 302 Хабаровский край 2864 3359 52 58 27 28 427 482 421 479 1413 1696 96 153 -37% 189 210 Амурская область 1873 1948 17 26 9 19 323 311 318 306 765 724 73 61 20% 125 110 Магаданская область 251 267 3 2 2 0 60 45 60 45 108 109 13 25 -48% 13 23 Сахалинская область 1040 1029 18 10 11 4 196 214 192 210 219 328 42 46 -9% 134 104 Еврейская автономная область 355 431 6 10 5 6 44 57 43 57 217 259 18 26 -31% 20 18 Чукотский авт. округ 73 86 3 3 2 2 8 15 8 15 30 35 2 1 100% 9 6