Диана Абдулганиева: «Никаких противопоказаний к вакцинации из-за жары не существует»

Минздрав РТ напомнил, как обезопасить себя от палящего солнца, чем чревато купание в водоемах и как помочь при тепловом или солнечном ударе

За период аномальной жары, царящей вторую неделю в Татарстане, жертвами купания в реках и озерах республики стали два человека. Температура воздуха в два раза превышает температуру воды, и купание в холодной воде приводит к непоправимым последствиям, отметила в прямом эфире аккаунта, посвященного противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, главный внештатный терапевт Минздрава РТ, завкафедрой госпитальной терапии КГМУ, профессор Диана Абдулганиева. Кроме того, отвечая на вопросы модератора беседы — вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, она объяснила, кому лучше в такую погоду находиться в помещении, а не на улице, почему стоит ограничить потребление кофе, а также заверила, что у вакцины от ковида нет противопоказаний при аномальной жаре.

Лето тоже будет очень жарким

Лейла Фазлеева: Пользуясь тем, что наш оперштаб имеет возможность проводить эфиры, сегодня будем говорить не только о коронавирусе и вакцинации от него. Вторую неделю в Татарстане — аномальная жара, которая влияет на всех нас по-разному. Синоптики говорят о том, что жара побила все возможные рекорды, от жителей республики поступают обращения из-за тепловых и солнечных ударов. Каким образом можно предотвратить тяжелое состояние от перегрева, с учетом того, что многие или переболели ковидом, либо вакцинировались. Как тем и другим себя вести в такую погоду?

Диана Абдулганиева: Лето тоже будет очень жарким. Тепловые и солнечные удары — эти состояния будут сейчас встречаться чаще.

Симптомы солнечного удара — это ощущение жара, дурноты, нехватки воздуха, учащается дыхание, может возникнуть ощущение заторможенности. Тепловой удар имеет те же проявления, но возникает вследствие не прямого воздействия солнечных лучей, а от перегрева организма. Эти два состояния могут возникнуть в любой обстановке: и дома, если в помещении очень жарко и душно, и на улице в период пиковой жары.

Есть определенные методы оказания первой помощи в таких случаях. Во-первых, человека необходимо перевести в тень, уложить, приподняв голову, освободить шею и запястья от одежды, наложить компрессы — это может быть любая ткань, смоченная прохладной водой, — на лоб, шею, лицо. Иногда даже этого бывает достаточно, чтобы прошло ощущение дурноты и перегрева. В 70—80% случаев эти меры помогают, и человек приходит в норму. Безусловно, показан прием воды, любого напитка, конечно, не спиртосодержащего и не горячего. Важно отметить, что горячие и горячительные напитки крайне противопоказаны.

Есть такое крылатое выражение: «Когда жарко — находись в помещении, когда прохладно — выходи гулять». То есть в жаркий период времени, с 11 до 15.00, людям старше 65 лет, людям с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ИБС, сердечная недостаточность, отеки, недавно перенесшим инфаркт, у кого тяжело корригируется артериальное давление, у кого имеются тромбозы, лучше не выходить в этот период на улицу, на длительную прогулку, поскольку в жару кровь в сосудах заметно сгущается. Самое комфортное время — или раннее утро, до 10.00, или после 16.00, когда полуденная жара спадает.

Кроме этих категорий, в зоне риска — одинокие люди, у которых ограничена возможность получить первую помощь при перегреве, те, кто проживает в городе возле насыщенных движением автомагистралей, сюда же относятся те, кто живет на верхних этажах высоток, а также группа людей, имеющих серьезные хронические заболевания в стадии не до конца компенсированных — сахарный диабет, бронхолегочные заболевания — здесь ситуация еще отягощается бурным цветением растений. Еще одна группа — лица, страдающие хроническими и воспалительными заболеваниями, которые сопровождаются жидким стулом или рвотой. Также не рекомендуется выходить в жаркие часы тем, кто переболел коронавирусом с пневмонией.

Лейла Фазлеева: К нам, в оперштаб, в соцсетях поступают вопросы — после перенесенного ковида когда можно делать прививку?

Диана Абдулганиева: После перенесенной коронавирусной инфекции в виде ОРВИ без поражения нижних дыхательных путей, без развития пневмонии должно пройти не менее двух недель с момента ОРВИ. Сейчас уже стали циркулировать другие вирусные инфекции, мы этому радуемся. Это говорит о том, что ковид все-таки начинает стабилизироваться. Если есть возможность уточнить уровень антител — после перенесенного ковида есть смысл его уточнить, и вакцинацию можно после ковида пройти не ранее чем через две недели с момента полного выздоровления и после двух отрицательных ПЦР-мазков.

Лейла Фазлеева: Вопрос, на который в эти дни стоит обратить внимание, — это общественный транспорт, в нем может быть очень жарко. Человек в маске, высокая температура воздуха — вчера девушка упала в обморок в троллейбусе. Режим ограничительный на территории РФ сохраняется, и масочный режим соблюдаем в общественном транспорте. Как быть в этом случае?

Диана Абдулганиева: Находиться в общественном транспорте душно и жарко, тем более при соблюдении масочного режима, и верно, что его никто не отменял, и отменять его крайне преждевременно. Поэтому простой бытовой совет: если человек знает, что плохо переносит жару, нужно носить с собой бутилированную воду. Сделав несколько глотков, вы сможете снять ощущение жара, улучшить самочувствие, а также есть возможность сделать холодные компрессы на лоб, протирать открытые части тела влажной салфеткой.

Если речь идет об оказании первой помощи, то, безусловно, необходимо остановить транспорт, аккуратно вывести пострадавшего человека, усадить его, прислонив к стенке, напоить его, расстегнуть одежду, максимально освободить шею, руки, там, где проходят крупные магистральные сосуды. Порой только эти меры уже помогают справиться с тепловым ударом.

«Призываю набраться терпения, когда водоемы станут теплыми»

Лейла Фазлеева: Я бы хотела обратить внимание на то, что в такую погоду абсолютно точно нельзя оставлять детей, пожилых людей и животных в закрытом автомобиле. Я бы хотела поблагодарить неравнодушных граждан, которые моментально бросаются в таких случаях на помощь, на поиски владельцев транспорта. Методы оказания помощи ребенку при перегреве отличаются от методов помощи взрослым? Какие меры предосторожности нужно соблюдать?

Диана Абдулганиева: Тепловой и солнечный удары имеют те же проявления у детей, что и у взрослых. Здесь основной момент — головной убор. Он должен быть хлопчатобумажным, такая ткань пропускает воздух. Из хлопка должна быть и детская одежда. В жаркий период лучше вообще избегать синтетических тканей всем — она лишь способствует перегреву. Дети должны находиться в тени, получить большой объем жидкости — для детей ограничений, в отличие от взрослых, в ней нет. Оказание помощи то же самое — холод, легкая одежда.

Лейла Фазлеева: Как быть, если есть отеки, если нельзя два литра жидкости выпивать по медпоказаниям — какие действия для этих людей?

Диана Абдулганиева: К счастью, этот круг пациентов достаточно неширокий — это пациенты с хронической сердечной недостаточностью, у которых возникает избыток жидкости, поскольку страдает насосная функция сердца. Эти пациенты должны находиться на время жаркой погоды в тех условиях, где они минимально потеют, — это прохладные помещения, теневая сторона квартиры, можно завесить окна, чтобы не попадали прямые лучи солнца, а если есть возможность, то проводить жаркие дни на даче. Главное — уменьшить контакт с солнцем.

Аккуратно стоит быть с кондиционерами — это не только благо — прямое нахождение под потоком холодного воздуха может быть чревато возникновением инфекционных заболеваний. В машине тоже не нужно направлять поток на себя, лучше всего на стекла или в ноги, а дома направить поток воздуха из кондиционера в потолок, даже если есть соблазн быстро себя охладить.

Лейла Фазлеева: Как быть в такую погоду кофеманам, как им восполнять жидкость в организме, если ты не любишь пить воду, как формировать эту привычку?

Диана Абдулганиева: Я тоже отношусь к людям, которые не пьют простую воду — просто не люблю, но это необходимость и привычка, которую надо формировать. Но начнем с кофе. Конечно, это вкусный и хороший напиток, но у него есть обратная сторона медали, он обладает диуретическим эффектом, является мочегонным. Выпивая 100 мл кофе, мы потом теряем 200—250 мл жидкости. Отказываться от одной-двух чашек не стоит, но по семь-восемь чашек кофе в день в жару пить не нужно. Кофе можно дополнить водой, если предпочитаете американо или эспрессо — потерю жидкости нужно восполнять.

Жидкость — это не только вода. Можно пить чай, компоты, морсы, соки — напитки должны быть приятными, поскольку невкусные для человека напитки силой в себя залить не получится.

Лейла Фазлеева: Очень часто в этот жаркий период происходят несчастные случаи на водоемах. Люди хотят охладиться, ныряют в воду, а при перегреве организма контакт с прохладной водой чреват гибелью. Как себя вести в этот период на воде?

Диана Абдулганиева: Сейчас такая ситуация — в мае стоит июльская жара. Летом это не опасно, реки все прогреваются. Но сейчас вода в водоемах республики еще очень холодная. Поэтому того привычного пребывания на солнце, а потом купания в водоеме в мае быть не должно. Когда перегретый организм сталкивается с холодной водой, может наступить непредсказуемая потеря сознания, возникнуть спазм сосудов сердца, других сосудов, снабжающих жизненно важные органы, что может привести к внезапной трагедии.

Поэтому я призываю набраться терпения, когда водоемы станут теплыми. Впереди три месяца лета, и у всех будет возможность искупаться в реке или озере. Сейчас же, если в воде произойдет сильнейший спазм сосудов, будет очень трудно избежать жизнеугрожающей катастрофы. А вот обливание водой вполне может подойти.

Вакцинация — по тем же правилам

Лейла Фазлеева: Как сейчас можно загорать?

Диана Абдулганиева: В нашей полосе с 11.00 до 15.00 желательно не загорать, не находиться под прямыми лучами солнца. Лучше загорать в тени. Майское солнце очень активное и агрессивное, и даже в часы, доступные для загара, нужно пользоваться солнцезащитными средствами.

Лейла Фазлеева. И конечно, важный вопрос — как подготовиться к прививке в период жары? Ежедневно проходит вакцинация, приходят семьями. Есть ли особые требования на этот период?

Диана Абдулганиева. Буквально вчера у нас был традиционный научный совет с участием профессоров из европейских стран, США, Канады, Японии, заседание было посвящено ковиду и вакцинации — это самый актуальный вопрос для всех стран мира. Вы бы знали, с каким уважением зарубежные профессора относятся к той программе вакцинации, которая действует в России, они говорят, особенно французы: вы такие счастливые, у вас нет очередей, у вас три вакцины.

Безусловно, никаких противопоказаний к вакцинации, связанных с изменением температуры воздуха, будь то холод или жара, в современных методических рекомендациях, которые разработаны Минздравом и ведущими научными учреждениями, не существует. В жару люди прививаются по таким же правилам, по такому же протоколу, после осмотра врача, как в любое другое время года, но следует помнить о декомпенсации и субкомпенсации хронических заболеваний. Необходимо при наличии этих заболеваний еще раз посоветоваться с врачом-терапевтом.