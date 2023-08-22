Татарстан входит в топ-3 по количеству проводимых трансплантаций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан — один из лидеров в России по количеству выполняемых трансплантаций. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на брифинге в кабмине.

— Республика Татарстана является лидером среди всех субъектов Российской Федерации по трансплантации, в частности, по количеству выполняемых трансплантаций печени и почек. Это все субъекты я имею в виду, но есть отдельно Москва, есть крупные федеральные центры, как Институт трансплантологии имени Шумакова, НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского, это огромнейшие лидеры российские по трансплантации. Уже по этому рейтингу Республика Татарстана на третьем месте по количеству выполняемых трансплантаций после Шумаковского центра и Склифосовского, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Центр трансплантации — это проект емкий, это проект перспективный, но он должен обязательно иметь федеральный статус, — уточнил Марсель Миннуллин, комментируя планы по созданию такого учреждения в Казани.

О том, что в столице Татарстана на базе Республиканской клинической больницы может появиться Центр трансплантации стало известно в 2022 году. На тот момент уже велось проектирование его корпуса.



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Татьяна Демина