Татарстанское здравоохранение возглавит бессменный первый замглавврача РКБ Марсель Миннуллин

Как стало известно от источников «Реального времени», новым министром здравоохранения Татарстана (пока с приставкой и.о.) станет 48-летний Марсель Миннуллин, работавший до сих пор первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы. Указ о его назначении сегодня утром подписал Рустам Минниханов.

Выбор в его пользу сделан по двум причинам. Во-первых, РКБ первой в российской системе здравоохранения удостоилась международного сертификата HIMSS, превратившись в цифровую клинику. Во-вторых, РКБ стала одним из признанных центров трансплантологии, отмечают источники. Эти успехи достигнуты при нынешнем главвраче РКБ Рафаэле Шавалиеве, чьей правой рукой является Марсель Миннуллин (Шавалиев также был в числе потенциальных кандидатов на пост министра). Ожидается, что о его назначении будет объявлено сегодня днем.

Марсель Миннуллин — профессиональный врач-хирург с 20-летним стажем (врач высшей квалификационной категории по хирургии). Окончил Казанский государственный медицинский университет в 1991 году. Под его руководством коллектив РКБ победил в конкурсе «Врач года» в номинации «Уникальный случай» за пересадку печени женщине с циррозом. После этого женщина смогла забеременеть и родить ребенка. Ранее в республике обсуждалось создание центра трансплантологии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся трудовая деятельность Миннуллина связана с хирургией. Работать врачом он начал в отделении гнойной хирургии городской больницы №5 в Казани. В 2000—2001 гг. работал врачом-хирургом приемного отделения РКБ. В 2001 г. поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ. В 2002 г. перешел на заочную форму обучения, основным местом работы стало отделение абдоминальной хирургии РКБ. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Диагностика и комплексное лечение больных с ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью». С 2010 г. — первый заместитель главного врача РКБ по медицинской части.

Миннуллин был заместителем еще предыдущего главврача РКБ — Рустема Гайфуллина, который занимал эту должность с 2010 по 2018 годы, а после назначения Шавалиева возглавил городскую поликлинику №21.

Новый глава Минздрава РТ — кандидат медицинских наук. Тема кандидатской диссертации: «Ультрафиолетовое лазерное излучение в диагностике и комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями толстой кишки».

Его назначение последовало после внезапной смерти министра здравоохранения Марата Садыкова в конце января.

Луиза Игнатьева