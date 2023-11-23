В Татарстане в 2023 году на четверть уменьшилось количество абортов, проведенных по желанию женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» выяснило, что за 10 месяцев 2023 года в Татарстане на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось число легальных абортов.

— За 10 месяцев 2023 года число прерываний беременности и легальных абортов в республике снизилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, — сообщили в ответ на запрос издания в республиканском Министерстве здравоохранения. Там уточнили, что в структуре абортов выделяются аборты по медицинским показаниям и легальные аборты — аборты по желанию женщины на сроке до 12 недель, которые проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на прерывание беременности. За 10 месяцев 2023 года число легальных абортов снизилось на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В Минздраве пояснили, что с 2023 года в обязательную процедуру (наряду с соблюдением «периода тишины», который предоставляет женщине в ситуации репродуктивного выбора для принятия взвешенного решения о беременности и прохождения доабортного консультирования) в медицинских учреждениях государственной и других форм собственности внедрено мотивационное анкетирование, которое проводится с целью выявления репродуктивных установок женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности.

— На 1 ноября 2023 года мотивационное анкетирование проводится в 62 медицинских организациях государственной и 27 негосударственной форм собственности, — уточнили в ведомстве. — С 30 июня 2023 года — с момента внедрения анкетирования его прошли 1918 женщин из 2024 обратившихся в медицинские организации с намерением сделать аборт, охват анкетированием составил 94,8%.



В сентябре детский омбудсмен Татарстана предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. По ее мнению, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами и психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

В Минздраве Татарстана указывали, что планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле.

Вопрос об абортах в последнее время все чаще поднимают на федеральном уровне. Например, сенатор Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.

Решения, касающиеся прерывания беременности, принимают в других российских регионах. 22 ноября в Калининграде приняли закон о запрете склонения к абортам в регионе.

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Инна Серова