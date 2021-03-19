В условиях пандемии татарстанцы 5 миллионов раз не попали к врачу
Настолько рекордно упало число посещений в поликлиниках республики в минувшем ковидном году
Жители Татарстана в минувшем году почти на 5 миллионов раз меньше попадали на прием к врачу — именно настолько рухнуло количество посещений поликлиник. Медики были заточены на борьбу с пандемией коронавируса, в результате оказание плановой медицинской помощи серьезно пострадало. Причем именно это обстоятельство, а не сам страшный вирус специалисты считают одной из главных причин возросшей смертности населения. Подробнее об этом и других ресурсах здравоохранения в динамике — в материале «Реального времени».
Не все дошли до врача
Все мы помним тяготы пандемийного года с введением всеобщей самоизоляции и другими коронавирусными ограничениями, в результате чего и наша жизнь, и работа медучреждений полностью изменились. В условиях локдауна и позднее попытки попасть на прием к врачу превратились в сложнопроходимый тест, в результате многие просто не дошли до них. Так, число обращений татарстанцев в поликлиники в 2020 году впервые так рекордно упало — до 25,3 млн посещений (-4,7 млн). Хотя этот показатель держится на уровне 30 млн посещений в год.
— В период пандемии плановые посещения и диспансеризация были приостановлены. При этом оказание экстренной и неотложной медицинской помощи велось в полном объеме, — прокомментировали в Министерстве здравоохранения Татарстана.
Председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов привел и другую причину, он считает многие «боялись обращаться в поликлинику, чтобы не заразиться ковидом». Пандемия ухудшила ситуацию и с плановыми операциями, было снижение объемов по диспансеризации, профилактической работе в первичном звене.
«Люди не получали плановую помощь, были в замкнутом пространстве»
На проблему обращал внимание и президент Татарстана. Рустам Минниханов вскоре после выхода республики из локдауна поручил оперативно возобновить плановую медпомощь. В конце 2020 года, отвечая на вопрос о возросшей смертности населения на пресс-конференции, он пояснил, что систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом:
— Если взять смертность, мы анализировали не от ковида, а от других болезней. Те, кому за 80 — вот это количество [смертей] увеличилось. Люди не могли получать плановую помощь, они находились в замкнутом пространстве, — отметил Рустам Минниханов.
Снизилось (на 65 тыс. или 26,4%) до минимального за 5 лет значения и число пролеченных больных в дневных стационарах. Так, если в 2019 году этот вид медицинской помощи получили 246 тысяч пациентов, то в 2020-м — всего 181 тысяча человек.
Главный внештатный специалист Минздрава РТ по инфекционным болезням Халит Хаертынов также отметил, что в период подъема уровня заболеваемости COVID-19 снижалась доступность оказания медицинской помощи. Многие многопрофильные стационары были переведены во временные инфекционные госпитали, под карантинный режим, напомнил он:
Эпидемическая ситуация повлияла и на количество плановых пациентов больниц. В 2020-м их стало меньше на 12% — 624 тыс. человек. В среднем ежегодно в клиниках Татарстана лечились 706 тыс. человек. А вот количество вызовов скорой медицинской помощи практически не изменилось (-0,3%).
Медучреждений стало меньше
В 2020 году, согласно отчетным данным, на одну больницу в республике стало меньше. Как пояснили в Минздраве РТ, — лишь формально. Дело в том, что Спасская ЦРБ стала филиалом РКБ и теперь в Татарстане 70 больниц.
На шесть единиц сократилось и количество фельдшерско-акушерских пунктов — до 1 710. Но эта тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет: с 2016 года стало на 44 ФАПа меньше.
Количество круглосуточных коек в стационарах в прошлом году возросло — на 372 единицы — до 21 513. Однако это не сравнится с показателями девятилетней давности: в 2012 году их было почти 26 тысяч.
В Татарстане в том году выросло количество врачей — на 219 человек, теперь их — 12 587. Прирост заметен — за 5 лет — 897 человек. А вот врачей общей практики стало меньше на 73 человека (всего 436). При этом, количество участковых терапевтов, напротив, выросло на 42 работника, до 874 человек, а участковых педиатров — на 29 врачей, до 839 человек.
|Ресурсы здравоохранения
|2020 г.
|2019 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2015 г.
|2014 г.
|2013 г.
|2012 г.
|Изменение в 2020-2019 гг.
|Изменение в 2020-2019 гг., %
|Количество медицинских организаций
|123
|124
|127
|135
|137
|140
|141
|143
|158
|-1
|-0,8%
|в том числе:
|0
|- больничных учреждений
|70
|71
|71
|71
|72
|74
|75
|75
|79
|-1
|-1,4%
|- поликлиники взрослые
|11
|11
|11
|18
|18
|19
|19
|19
|22
|0
|0,0%
|- поликлиники детские
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|0
|0,0%
|- стоматологические поликлиники
|9
|9
|9
|10
|10
|10
|10
|11
|18
|0
|0,0%
|- диспансеры
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|7
|0
|0,0%
|Фельдшерско-акушерские пункты
|1.710
|1.716
|1.745
|1.754
|1.754
|1.768
|1.775
|1.785
|1.790
|-6
|-0,3%
|Количество круглосуточных коек
|21.513
|21.141
|21.075
|21.066
|21.556
|22.450
|22.471
|24.029
|25.903
|372
|1,8%
|Количество мест в дневных стационарах
|7.374
|7.380
|7.174
|7.094
|7.113
|7.144
|7.037
|6.254
|6.061
|-6
|-0,1%
|Число пролеченных больных в круглосуточных стационарах
|624.335
|709.952
|702.041
|702.076
|711.151
|753.647
|777.001
|804.826
|831.468
|-85.617
|-12,1%
|Число пролеченных больных в дневных стационарах
|181.087
|246.086
|236.265
|231.691
|224.576
|213.975
|221.513
|195.467
|167.948
|-64.999
|-26,4%
|Число посещений, выполненных в поликлиники
|25.261.900
|29.964.930
|29.751.079
|29.709.196
|30.236.212
|29.540.970
|33.895.974
|32.960.547
|36.746.757
|-4.703.030
|-15,7%
|Число вызовов скорой медицинской помощи
|1.161.850
|1.165.318
|1.234.662
|1.240.023
|1.303.463
|1.395.867
|1.337.003
|1.297.328
|1.252.395
|-3.468
|-0,3%
|Число врачей ВСЕГО
|12.587
|12.368
|12.086
|11.865
|11.690
|11.988
|11.669
|11.623
|12.180
|219
|1,8%
|в том числе:
|- участковые терапевты
|874
|832
|750
|652
|588
|580
|551
|542
|550
|42
|5,0%
|- участковые педиатры
|839
|810
|786
|743
|701
|707
|705
|704
|722
|29
|3,6%
|- врачи общей практики
|436
|509
|562
|610
|654
|688
|715
|736
|819
|-73
|-14,3%
|Число специалистов со средним медицинским образованием
|33.686
|33.540
|33.281
|33.546
|33.514
|34.016
|35.170
|33.706
|34.763
|146
|0,4%
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