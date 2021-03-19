В условиях пандемии татарстанцы 5 миллионов раз не попали к врачу

Настолько рекордно упало число посещений в поликлиниках республики в минувшем ковидном году

Фото: Тимур Рахматуллин

Жители Татарстана в минувшем году почти на 5 миллионов раз меньше попадали на прием к врачу — именно настолько рухнуло количество посещений поликлиник. Медики были заточены на борьбу с пандемией коронавируса, в результате оказание плановой медицинской помощи серьезно пострадало. Причем именно это обстоятельство, а не сам страшный вирус специалисты считают одной из главных причин возросшей смертности населения. Подробнее об этом и других ресурсах здравоохранения в динамике — в материале «Реального времени».

Не все дошли до врача

Все мы помним тяготы пандемийного года с введением всеобщей самоизоляции и другими коронавирусными ограничениями, в результате чего и наша жизнь, и работа медучреждений полностью изменились. В условиях локдауна и позднее попытки попасть на прием к врачу превратились в сложнопроходимый тест, в результате многие просто не дошли до них. Так, число обращений татарстанцев в поликлиники в 2020 году впервые так рекордно упало — до 25,3 млн посещений (-4,7 млн). Хотя этот показатель держится на уровне 30 млн посещений в год.

— В период пандемии плановые посещения и диспансеризация были приостановлены. При этом оказание экстренной и неотложной медицинской помощи велось в полном объеме, — прокомментировали в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов привел и другую причину, он считает многие «боялись обращаться в поликлинику, чтобы не заразиться ковидом». Пандемия ухудшила ситуацию и с плановыми операциями, было снижение объемов по диспансеризации, профилактической работе в первичном звене.



— Сложнее было попасть и в больницы. Кто настойчив был, большинство попадало. Инфекционные больницы были заполнены, и не только они. Система здравоохранения 2020 года претерпела изменения. Значительная часть людей и ресурсов были привлечены к борьбе с ковидом. Сейчас медицинские учреждения приспособились и разворачивают плановую работу, — считает Махмутов.

«Люди не получали плановую помощь, были в замкнутом пространстве»



На проблему обращал внимание и президент Татарстана. Рустам Минниханов вскоре после выхода республики из локдауна поручил оперативно возобновить плановую медпомощь. В конце 2020 года, отвечая на вопрос о возросшей смертности населения на пресс-конференции, он пояснил, что систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом:

— Если взять смертность, мы анализировали не от ковида, а от других болезней. Те, кому за 80 — вот это количество [смертей] увеличилось. Люди не могли получать плановую помощь, они находились в замкнутом пространстве, — отметил Рустам Минниханов.

Снизилось (на 65 тыс. или 26,4%) до минимального за 5 лет значения и число пролеченных больных в дневных стационарах. Так, если в 2019 году этот вид медицинской помощи получили 246 тысяч пациентов, то в 2020-м — всего 181 тысяча человек.

Главный внештатный специалист Минздрава РТ по инфекционным болезням Халит Хаертынов также отметил, что в период подъема уровня заболеваемости COVID-19 снижалась доступность оказания медицинской помощи. Многие многопрофильные стационары были переведены во временные инфекционные госпитали, под карантинный режим, напомнил он:

— Были определенные задержки в плановой работе, в том числе по противовирусной терапии по вирусным гепатитам. А что касается неотложной помощи, там, где требовалась госпитализация, они госпитализировались. В большей части инфекционная больница работала как ковидный госпиталь. В доковидные времена взрослые меньше госпитализировались. Дети госпитализировались в больницу на ул. Окольной. Того, кого можно лечить дома, — они амбулаторно получали помощь.

Эпидемическая ситуация повлияла и на количество плановых пациентов больниц. В 2020-м их стало меньше на 12% — 624 тыс. человек. В среднем ежегодно в клиниках Татарстана лечились 706 тыс. человек. А вот количество вызовов скорой медицинской помощи практически не изменилось (-0,3%).



Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2020 году практически не изменилось (-0,3%). Фото: realnoevremya.ru

Медучреждений стало меньше

В 2020 году, согласно отчетным данным, на одну больницу в республике стало меньше. Как пояснили в Минздраве РТ, — лишь формально. Дело в том, что Спасская ЦРБ стала филиалом РКБ и теперь в Татарстане 70 больниц.

На шесть единиц сократилось и количество фельдшерско-акушерских пунктов — до 1 710. Но эта тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет: с 2016 года стало на 44 ФАПа меньше.

Количество круглосуточных коек в стационарах в прошлом году возросло — на 372 единицы — до 21 513. Однако это не сравнится с показателями девятилетней давности: в 2012 году их было почти 26 тысяч.

В Татарстане в том году выросло количество врачей — на 219 человек, теперь их — 12 587. Прирост заметен — за 5 лет — 897 человек. А вот врачей общей практики стало меньше на 73 человека (всего 436). При этом, количество участковых терапевтов, напротив, выросло на 42 работника, до 874 человек, а участковых педиатров — на 29 врачей, до 839 человек.



Ресурсы здравоохранения РТ

Ресурсы здравоохранения 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. Изменение в 2020-2019 гг. Изменение в 2020-2019 гг., % Количество медицинских организаций 123 124 127 135 137 140 141 143 158 -1 -0,8% в том числе: 0 - больничных учреждений 70 71 71 71 72 74 75 75 79 -1 -1,4% - поликлиники взрослые 11 11 11 18 18 19 19 19 22 0 0,0% - поликлиники детские 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0,0% - стоматологические поликлиники 9 9 9 10 10 10 10 11 18 0 0,0% - диспансеры 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0,0% Фельдшерско-акушерские пункты 1.710 1.716 1.745 1.754 1.754 1.768 1.775 1.785 1.790 -6 -0,3% Количество круглосуточных коек 21.513 21.141 21.075 21.066 21.556 22.450 22.471 24.029 25.903 372 1,8% Количество мест в дневных стационарах 7.374 7.380 7.174 7.094 7.113 7.144 7.037 6.254 6.061 -6 -0,1% Число пролеченных больных в круглосуточных стационарах 624.335 709.952 702.041 702.076 711.151 753.647 777.001 804.826 831.468 -85.617 -12,1% Число пролеченных больных в дневных стационарах 181.087 246.086 236.265 231.691 224.576 213.975 221.513 195.467 167.948 -64.999 -26,4% Число посещений, выполненных в поликлиники 25.261.900 29.964.930 29.751.079 29.709.196 30.236.212 29.540.970 33.895.974 32.960.547 36.746.757 -4.703.030 -15,7% Число вызовов скорой медицинской помощи 1.161.850 1.165.318 1.234.662 1.240.023 1.303.463 1.395.867 1.337.003 1.297.328 1.252.395 -3.468 -0,3% Число врачей ВСЕГО 12.587 12.368 12.086 11.865 11.690 11.988 11.669 11.623 12.180 219 1,8% в том числе: - участковые терапевты 874 832 750 652 588 580 551 542 550 42 5,0% - участковые педиатры 839 810 786 743 701 707 705 704 722 29 3,6% - врачи общей практики 436 509 562 610 654 688 715 736 819 -73 -14,3% Число специалистов со средним медицинским образованием 33.686 33.540 33.281 33.546 33.514 34.016 35.170 33.706 34.763 146 0,4%