Заболеваемость раком в Татарстане за десять лет выросла на 22,3%

Онкологи призвали татарстанцев не пренебрегать диспансеризацией, иначе цифры продолжат расти

Фото: Мария Горожанинова

В Татарстане заболеваемость раком за 10 лет выросла на 22,3%. На учете у онколога стоит каждый 35 житель республики или более 110 тысяч человек. Перед врачами стоит задача снизить смертность среди онкобольных, и, согласно официальной статистике, в прошлом году это удалось. Данные озвучили накануне главный внештатный специалист-онколог ПФО, член правления ассоциации онкологов РФ Рустем Хасанов, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Татарстана, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД Эдуард Нагуманов и главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов. В ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), спикеры рассказали, как пандемия повлияла на диагностику и лечение раковых больных, и поделились планами по улучшению показателей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Заболеваемость выросла на 22,3%



Сегодня в республике более 110 тыс. человек имеют онкологические заболевания, то есть с диагнозом рак живет практически каждый 35-й татарстанец. При этом врачи отмечают неуклонный рост заболеваемости и ее выявляемости. Так за последние 10 лет показатель прироста составил 22,3%. Смертность пока на том же уровне, а за последний год снизилась на 1,5%. Все эти данные — официальная статистика.



— В каждом регионе в рамках программы с онкологическими заболеваниями введены жёсткие индикаторы, которых мы должны достичь. По Татарстану показатель смертности от новообразований был установлен 193,7 на 100 тыс. населения, за 2020 год фактический показатель составил 186,8. Система здравоохранения достигла значимых результатов. В то же время остальные показатели также достигнуты и находятся в пределах, — заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов назвал самые распространенные выявленные онкологические заболевания в 2020 году

При всем этом было отмечено снижение количества профилактических осмотров и приемов диспансеризации — виновата пандемия коронавируса. Первичное звено здравоохранения было переориентировано на другие приоритеты, пояснили медики.

Эдуард Нагуманов назвал самые распространенные выявленные онкологические заболевания в 2020 году. Это рак ободочной прямой кишки, молочной железы и кожи. Далее идут злокачественные образования органов женской репродуктивной системы, легких и желудка.

Новые методики и хирургия в трех зонах

Главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов рассказал, как онкологическая служба Татарстана работала в условиях пандемии, соблюдая новые правила. Кроме того ковид не помешал усовершенствовать клиники:



— В Альметьевске уже работает радиологический корпус филиала Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД). В Набережных Челнах был реализован еще один наш проект — четырехэтажный амбулаторно-поликлинический комплекс со стационарным компонентом. Татарстан — единственный регион в России, где во всех зонах нам удалось добиться законченного технологического цикла оказания помощи населения. Во всех трех зонах присутствуют хирургическая онкология, химиотерапия, лучевая терапия. Диагностический компонент присутствует в каждой зоне. Мы установили новые компьютерные томографы, аппарат магнитно-резонансной терапии и другие установки. Лучевые ускорители теперь есть в Набережных Челнах и Альметьевске. Важно, чтобы помощь дошла до каждого жителя республики. Рак — это не приговор, а всего лишь диагноз. Чем раньше начнется лечение, тем более благоприятный исход можно получить.

Главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов рассказал, как онкологическая служба Татарстана работала в условиях пандемии, соблюдая новые правила

По его словам, лечение онкобольных вышло на другой уровень. За последнее время были открыты 46 новых методик. Молекулярно-генетическая лаборатория совершила большой рывок. Также улучшили эффективность химиотерапии и иммунотерапии.



О важности диспансеризации

Во время пандемии диспансеризация была приостановлена, из-за чего многие жители республики не дошти до онколога. Сегодня диспансеризация возобновилась и набирает обороты. Один раз в 3 года нужно проходить онкологический осмотр.

— Наша задача — информировать население о возможности диспансеризации. Если население будет идти не так активно, как в прошлом году, то показатели будут хуже. Каждый из нас и население в целом должны понимать, если кто-то не соблюдает правила здорового образа жизни, злоупотребляет, не обращает внимание на здоровье, то он целенаправленно идёт к своей смерти, — предупредил Эдуард Нагуманов.

Рустем Хасанов: “В России диспансеризация подобрана максимально оптимально. Раз в 3 года достаточно. Должна быть эффективность. Главное делать все правильно»

Член правления ассоциации онкологов России Рустем Хасанов продолжил развивать эту тему: “В России диспансеризация подобрана максимально оптимально. Раз в 3 года достаточно. Должна быть эффективность. Главное делать все правильно. Для этого в Татарстане много чего сделано. В 2010-2011 году мы, предвидя диспансеризацию, провели исследование с условно здоровым населением. И узнали, как лучше пригласить граждан, какие методики наиболее действенны. Мы выясняли, как обеспечить доступность онкологический помощи населению”.