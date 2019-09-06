Марина Патяшина, Роспотребнадзор: «Я и беременной прививалась!»

В этом году татарстанцев ждут новые штаммы гриппа — насколько они опасны, пока неизвестно, кампания по вакцинации в РТ уже стартовала

В Татарстане объявили старт прививочной кампании, вакцинацию от гриппа должна пройти половина населения, или 2 млн человек, в том числе 600 тысяч детей (им и беременным будут сделаны прививки менее опасной вакциной). Пока же поступило лишь 43 процента вакцин от необходимого количества. Тот факт, что в прошлом году в республике от гриппа и его осложнений никто не умер и им переболели лишь 4 процента всех татарстанцев, объясняется как раз программой вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре. На этот раз в вакцину вошли штаммы гриппа, которые ожидаются этой зимой: тип гриппа А «Брисбейн» H1N1 и тип гриппа А «Канзас» H3N2 и вирус типа Б «Колорадо Виктория». Опасность штаммов при этом, заявили в Минздраве РТ, предсказать невозможно, поэтому рекомендуется привиться, по возможности, всем.

Ежегодно гриппом болеют 1 млрд человек, умирают от него тысячи

В Татарстане дали старт прививочной программе, вакцинации против гриппа. К настоящему моменту для нее все готово, заявила на брифинге глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Грипп, предупредила главный санитарный врач республики, очень заразен и быстро распространяется, заболеть может любой. Ежегодно им болеют до 10% населения планеты Земля — это около 1 млрд человек, от осложнений, вызванных гриппом, умирают тысячи человек.

Опасность гриппа, напомнила она, заключается в том, что он вызывает быстро развивающиеся осложнения, самым опасным из которых оказывается пневмония, именно от нее зачастую гибнут, в особенности дети и пожилые. Дети тяжело болеют, потому что их иммунная система еще не встречалась с вирусом. Для пожилых характерна ослабленная иммунная система. По словам Патяшиной, вакцинация почти полностью (но не на 100%!) предотвращает заболеваемость гриппом здоровых людей и на 70% снижает риск пневмонии среди пожилых людей старше 65 лет.

В прошлый сезон в период интенсивности подъема гриппа и ОРВИ, с 28 января до 3 марта 2019 года, переболели 139 тысяч человек, или менее 4% населения Татарстана. Фото Олега Тихонова

В прошлом году благодаря вакцинации гриппом переболело только 4 процента населения РТ



— К счастью, прошлый сезон в период интенсивности подъема гриппа и ОРВИ, с 28 января до 3 марта 2019 года, переболели 139 тысяч человек, или менее 4 процентов населения Татарстана. Главную роль в этом сыграл высокий охват вакцинации — до 48 процентов. Каждый второй был привит. Общее число привитых — 1,8 млн человек. Более того, не было гриппа среди привитых вообще, — заявила Марина Патяшина.

В прошлом сезоне (зимой 2019 года) превалировал грипп А H1N1, годом ранее тоже грипп типа А, но H3N2. Первые находки нового штамма обнаружили 7 января, именно тогда в Татарстане начали выделять вирус гриппа от больных ОРВИ, через 20 дней — всего 3 недели — начался эпидемический подъем. Необходимость вакцинации в Роспотребнадзоре объясняют высокой изменчивостью вируса и тем, что после вакцинации иммунитет к штаммам сохраняется полгода. Именно поэтому до 1 декабря необходимо привиться всем, а сентябрь — октябрь оказываются наиболее благоприятными для вакцинации: состав вакцины меняется ежегодно, так как меняется сам вирус: чтобы сформировать иммунитет после новой вакцины организму потребуется не менее двух недель.

В РТ уже поступило 900 тысяч прививочных доз вакцины, но это пока лишь 43% от всех потребностей РТ

В конце августа в Татарстан уже поступило 300 тыс. детских вакцин и более 600 тыс. взрослых — это пока лишь 43% от потребностей республики, но параллельно, обещают в Роспотребнадзоре по РТ, в течение трех осенних месяцев придут и остальные необходимые дозы. Планируется охватить 50% населения РТ — это около 2 млн человек. Особенно важно будет привить детей, тем более что 70% заболеваний гриппом в прошлом сезоне пришлось именно на них. На сегодняшний день охвачено вакцинацией 6 тыс. детей.

Вакцинация также важна пожилым, людям, больным хроническими заболеваниями, беременным, студентам, работникам, имеющим тесный контакт с населением (медперсоналу клиник, персоналу образовательных учреждений, общественного транспорта, общепита). Прочим предприятиям и организациям важно вакцинировать не менее 75% своих работников. В числе других мероприятий Патяшина указала на традиционную необходимость часто мыть руки с мылом, избегать контактов с уже заболевшими, кашляющими людьми, полноценный сон, физическую активность, прием витамина С и противовирусных препаратов, если в семье кто-то заболел, регулярное проветривание помещений. А также избегать контактов с уже заболевшими и массовых скоплений людей и «не стесняться надевать респираторные маски».

Альмир Абашев, первый замминистра здравоохранения РТ, добавил, что Татарстан планирует привить 594 тыс. детей (т. е., поступило пока только 50% от необходимого числа детских вакцин) и 13 тыс. беременных. Фото tatar-inform.ru

Детей и беременных будут прививать особенными вакцинами

Альмир Абашев, первый замминистра здравоохранения РТ, добавил, что Татарстан планирует привить 594 тыс. детей (то есть поступило пока только 50% от необходимого числа детских вакцин) и 13 тыс. беременных. Абашев заверил, что детей и беременных будут прививать особыми видами вакцин.

— Есть вакцины «убитые», есть «живые». Живые — значит в них вносятся жизнеспособные агенты штамма, и человек в легкой форме переносит заболевание. Мы все-таки пользуемся убитыми вакцинами, это куски штамма, которые формируют иммунный ответ антител, которые имеют память о встрече с вирусом (на 6—8 месяцев всего). Для беременных женщин и детей важно не навредить их организмам, для этого из вакцин был снят один из компонентов, консервант, но эту вакцину невозможно хранить долго, поэтому мы и призываем привиться этот контингент населения как можно быстрее, — объяснил он.

Ограничить вакцинацию может несколько факторов. Во-первых, переносимое в данный момент простудное заболевание (ОРВИ), непереносимость или аллергическая реакция, например, на яичный белок. Абашев рекомендует, если уж человек заболел, как можно быстрее обратиться к врачу, а не идти сразу в поликлинику:

— Лучше остаться дома и вызвать врача на дом — это оптимальный вариант. Вирус гриппа поражает стенки сосуда, и физическая нагрузка и давление спровоцирует нежелательную реакцию. Если уж вы пошли в клинику — обязательно наденьте маску, чтобы не распространять вирус среди других или не заболеть самому.

Помимо стационарных пунктов вакцинации — будут и мобильные, в узловых местах скопления людей, на станциях метро, на пассажирских остановках

Пункты вакцинации в метро будут, но позаботиться о своем персонале предпочтительнее руководителям предприятий

Руководителям же предприятий в Минздраве РТ рекомендовали в период вакцинации обращаться в любую клинику по месту нахождения и регистрации компании или организации, к главврачу или ответственному за вакцинацию замглавврача. Зачастую, впрочем, все происходит в обратном порядке — что считается более эффектиным: руководители медорганизаций сами ищут предприятия, что обеспечивает массовость вакцинации и формирует хорошую иммунную прослойку.

Помимо стационарных пунктов вакцинации — будут и мобильные, в узловых местах скопления людей, на станциях метро, на пассажирских остановках: в Минздраве надеются на массовый характер такой вакцинации (в прошлом году он был особенно популярен в казанском метро). Однако оптимальным вариантам все же считают вакцинацию с подачи руководства самих предприятий. По РТ будет расставлено 165 мобильных пунктов.

Этой зимой Татарстан ждут новые штаммы гриппа — насколько они опасны, пока неясно

Марина Патяшина рассказала на пресс-конференции, что все вакцины — российского производства и будут содержать актуальные штаммы, которые ожидаются в сезон 2019—2020 года:

— Для трехвалентных вакцин это тип гриппа А «Брисбейн» H1N1 и тип гриппа А «Канзас» H3N2. И вирус типа Б «Колорадо Виктория». Но они каждый год меняются, как вы поняли. Есть еще четырехвалентная вакцина, но она пока не поступила, в нее будет добавлен еще один тип вируса Б, — объяснила она.

Абашев заметил, что опасность штаммов невозможно предсказать, и все будет зависеть уже от индивидуальных особенностей людей: в группе риска, в любом случае, окажутся люди с пониженным иммунитетом и те, кто недавно перенес какое-то тяжелое заболевание. Тем не менее, обратил он внимание, смертность от гриппа в прошлом сезоне по Татарстану была нулевая — однако в России отмечались случаи гибели заболевших от пневмонии, которые случались из-за того, что пациенты к врачу обратились слишком поздно.

На сегодня вирус гриппа от больных с острыми респираторными вирусными инфекциями не выделяется, сообщила Марина Патяшина. Фото Максима Платонова

Осенние простуды, которыми заболевают сегодня, — это не какой-то новый вирус гриппа

По данным Роспотребнадзора РТ, в настоящий момент в республике наблюдается «очень низкая заболеваемость ОРВИ», однако все чаще казанские работники уходят на больничный и болеют простудой. На вопрос «Реального времени», банальный ли это сезонный всплеск заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и не зафиксирован ли уже какой-то новый вирус, Марина Патяшина заявила, что это пока точно не грипп:

— Безусловно, вирусов ОРВИ более 200, и мы заболеваем разными вирусами в течение всей жизни. Даже сегодня, если кто-то болеет — небольшой насморк, скажем, недомогание — мы не говорим о том, что это вирус гриппа! На сегодня вирус гриппа от больных с острыми респираторными вирусными инфекциями не выделяется. Выделение вируса гриппа начинается в период эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, и этого мы ожидаем не раньше декабря, — объяснила она.

«Бытует такое мнение «Я прививался, но все равно заболел, поэтому я больше прививаться не буду!»

Однако у таких осенних заболеваний — которые, опять же, не являются гриппом — все же есть негативное воздействие, заметил Альмир Амашев, и оно в формировании ложного мнения у людей:

— Бытует такое мнение: «Я прививался, но все равно заболел, поэтому я больше прививаться не буду!» Это крайне неверная тактика! Сегодня существует больше 200 только известных вирусов [включая грипп], а есть еще и неизвестные возбудители, вызывающие острые респираторные заболевания! Но мы не зря говорим о том, что прививаться надо от вируса гриппа, потому что именно этот вирус опасен с точки зрения вызывания летального исхода. Есть же штаммы гриппа, которые не дают сильных клинических проявлений и слабо выражены. Есть те, которые воздействуют настолько пагубно, что приводят к смертельным заболеваниям. Вирус гриппа — это не каждая простуда, это самое тяжелое заболевание ОРВИ! — резюмировал первый замглавы Минздрава РТ Альмир Абашев.

Производство должно расположиться в медицинском промышленном парке РТ, который вероятно создадут в МВЦ «Казань Экспо». Фото Олега Тихонова

Марина Патяшина: «У меня трое детей, конечно, я всегда прививаюсь! И беременной прививалась!»

В Минздраве РТ прокомментировали и вчерашнюю новость: накануне японская компании K.K. Mirai Genomics объявила о намерении локализовать в Татарстане производство приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний lifering. Разработка позволит сократить смертность от инфекций благодаря раннему установлению диагноза: инвестиции по проекту составят порядка 2,5 млрд рублей, ожидается, что на первом этапе реализации проекта сократится смертность от гриппа на 200—400 человек, в том числе снизится детская смертность от пневмонии. Соглашение между сторонами было подписано на Восточном экономическом форуме. Производство должно расположиться в медицинском промышленном парке РТ, который, вероятно, создадут в МВЦ «Казань Экспо». В Минздраве РТ заявили, что этот глобальный большой инвестпроект организуют совместно с Минпромторгом РТ, и тестовая пока система lifering действительно позволит «с большой вероятностью и точностью быстро идентифицировать возбудителя вирусной инфекции — если таковым окажется вирус гриппа»: «Мы получаем хороший клинический инструмент, всячески готовы его поддержать».

Марина Патяшина, в целях пропаганды самой вакцинации, привилась сама от вируса гриппа — сразу после пресс-конференции под прицелы фото- и видеокамер.

— У меня трое детей, конечно, я всегда прививаюсь! И беременной прививалась! Мы не говорим, что вакцина защитит вас на 100 процентов, но даже если заболеете — болезнь все же пройдет в легкой форме. У нас все прививаются: и сестра, и брат, и все племянники — я до декабря всех прививаю, я как страж своей семьи!