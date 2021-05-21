Моральный ущерб от скорпиона в винограде из «Пятерочки» потянул на 150 тысяч

Компания «Агроторг» заплатит укушенной насекомым покупательнице из Зеленодольска 150 тысяч рублей

Фото: предоставлено Инной Цыфаркиной

Жительница Зеленодольска добилась увеличения денежной компенсации за укус скорпиона в магазине «Пятерочка». 150 тысяч рублей заплатит в общей сложности ООО «Агроторг» пострадавшей покупательнице. Верховный суд Татарстана более, чем втрое поднял размер компенсации морального вреда потерпевшей и штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей», назначенных Зеленодольским городским судом. О судебном процессе, цене здоровья и «утилизированном скорпионе» — в материале «Реального времени».

Виноград с сюрпризом



Этот случай произошел с жительницей Зеленодольска Инной Цыфаркиной в конце прошлого лета.



— Я была с ребенком на занятиях в казанском реабилитационном центре на улице Челюскина, — вспоминает женщина, — Перед тем, как ехать домой, хотела накормить его легким перекусом и попросила одного из родителей нашей группы купить в магазине напротив нашего центра виноград. Сама не могла зайти, так как сопровождаю сына на занятиях. Хотела помыть виноград, распаковала его, стала мыть... Делала все наспех, одной рукой — второй держала ребенка, чтобы не убежал. Когда положила гроздь на тарелку и опустила руку, чтобы оторвать ягоду, то почувствовала мгновенную боль и жжение.

Цыфаркиной вызвали скорую помощь, а скорпиона закрыли в двойном пакете с виноградом и купивший его мужчина отнес опасный кулек назад в магазин вместе с чеком.

— Мы это сделали от растерянности, — объяснила она. — Мы ведь вначале даже не знали, скорпион это или что-то другое, мы очень боялись, что он выпрыгнет и еще кого-то ужалит. Мужчина, который виноград купил, поскорее отнес его в магазин и даже жалобу не стал писать. Ему вернули деньги — и все. Что это скорпион, объяснила одна из мам, она из Казахстана, и знает, как они выглядят. А когда фельдшер скорой помощи пошла в магазин, чтобы забрать скорпиона и доставить его токсикологам, чтобы те установили, к какому виду он принадлежит, и правильно подобрали лечение, в магазине пакет назад, ей не отдали — заявили, что скорпиона уже утилизировали, и что «уже приезжала мусоровозка».

Ни извинений, ни предложений загладить вред от представителей торговой сети не было, говорит Цыфаркина. Фото: Роман Хасаев

«От представителей магазина я получила всего одно-единственное сообщение», — ответила Инна Цыфаркина на вопрос «Реального времени», пытались ли как-то коммерсанты загладить вину за случившееся с покупательницей, проявили ли инициативу, предлагали ли компенсацию. «И не сразу, а лишь на следующий день после того, как новость о скорпионе в винограде и об укусе появилась в СМИ. Мне написал сообщение представитель торговой сети — спросил, все ли в порядке, и в каком магазине и в какое время это произошло. Я ответила, и на этом переписка закончилась, они на связь больше не выходили. Ни извинений, ни предложений загладить вред не было».

«Я ожидала, что сумма будет низкой»

Зеленодольский городской суд, куда Цыфаркина (по месту жительства) подала иск о компенсации морального вреда, удовлетворил ее просьбу, но в гораздо меньшем объеме, чем запрашивала пострадавшая. Инна просила не так и много, если учитывать опасность произошедшего и торговые обороты компании, продавшей ей скорпиона в мешке — 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще 15 тысяч — в качестве штрафа в пользу потерпевшей.

Снижая сумму компенсации, суд первой инстанции, как указано в решении, критически отнесся к доводам представителя Цыфаркиной — адвоката Лаврентия Сичинавы, который просил учесть, что в случае, если бы помощь потерпевшей хоть немного запоздала, она от укуса скорпиона могла умереть. Также критически суд отнесся к свидетельствам лечащего врача Инны — завотделением токсикологии горбольницы №7, главного внештатного токсиколога татарстанского Минздрава Алии Насибуллиной, «поскольку данные пояснения даны без информации о конкретном виде напавшего на истца скорпиона, количестве введенного им яда и степени токсичности яда. Доказательств, позволяющих достоверно установить по данному делу указанные обстоятельства, не имеется». (Напомним, скорпиона «утилизировали» в магазине, и попытки медиков заполучить его, чтобы установить вид и быстрее подобрать противоядие, успехом не увенчались).

Суд удовлетворил иск частично, взыскав 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще 15 тысяч — в качестве штрафа в пользу потерпевшей. Фото: zpravda.ru

— Это было ожидаемо — такая низкая сумма компенсации, я не верила в то, что получу больше, — говорит Цыфаркина. — Я еще и меньше ожидала. Мой защитник меня убедил добиваться пересмотра. В понедельник Верховный суд РТ вынес решение — увеличил сумму компенсации до 100 тысяч рублей, а штраф — до 50 тысяч. Это меня очень обрадовало, такая компенсация меня устраивает, и на пересмотр дела я точно подавать не буду.

Не так страшен скорпион, как паук?

«Реальное время» обратилось в федеральную торговую сеть «Пятерочка» с просьбой прокомментировать ЧП со скорпионом и итоги судебного процесса. В компании Х5 Retail Group на запрос нашего издания ответили следующее:

«Партия винограда киш-миш из Турции, в которой был обнаружен скорпион, имела все необходимые сопроводительные документы, включая декларацию о соответствии и акт о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на границе. При приемке товара на распределительном центре компании были осуществлены все необходимые процедуры: проверка маркировки/сопроводительных документов, замер температуры, выборочная проверка товара с визуальным и инструментальным осмотром по качеству. Кроме того, на РЦ регулярно проводится фумигация.



Сразу после обращения покупателя в магазин был проведен тщательный осмотр товара на распределительных центрах и в магазинах. Представителей класса паукообразных обнаружено не было. Аналогичных претензий от других покупателей торговая сеть не получала. Несмотря на это, было принято решение о снятии с реализации этой партии».



— Мы не знаем, из какой местности был этот скорпион, — объяснила «Реальному времени» сложность задачи, которую пришлось решать 21 августа 2020-го лечащий врач Цыфаркиной — заведующая отделением токсикологии горбольницы №7, главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. — А от этого, как и от времени года, зависит, насколько опасен укус. Но нейро- и кардиотоксический эффект у яда скорпиона в любом случае высокий, и укус представляет опасность для человека, вплоть до летального исхода. Поэтому пациентка была экстренно госпитализирована и наблюдалась в условиях кардиомониторинга. Отдаленных последствий для здоровья у нее не будет, мы сделали все, что нужно и выписали ее с положительной динамикой и всеми необходимыми рекомендациями долечиваться дома.

Насибулина подчеркнула, что Инне повезло:

— Если бы укус произошел в весенний сезон, то и лечение было бы более длительным: в таких случаях возникают более сильные неврологические последствия, и пациент достаточно долго наблюдается с раной у хирурга.

Главный токсиколог также сказала, что опыт лечения отравления ядом скорпиона был у казанских медиков первым:

— Учитывая, что наша средняя полоса скорпионами не изобилует, нам сталкиваться с их укусами не приходилось. Но мы тесно сотрудничаем с токсикологами других регионов, например, таких как Узбекистан, где скорпионы не редкость, и мы воспользовались их опытом.

— Насколько опасен укус скорпиона, зависит от многих факторов — вида скорпиона, погодных условий, от того, кого укусили — ребенка или взрослого, — пояснил «Реальному времени» заведующий кафедрой зоологии и общей биологии КФУ, кандидат биологических наук Рушан Сабиров. — Но вообще-то я не припомню случаев, чтобы у нас укусы скорпионов оказывались смертельными. Яд некоторых пауков гораздо сильнее, чем яд скорпионов.

По словам Сабирова, многое, разумеется, зависит от того, насколько быстро оказана помощь. И желательно знать, какой именно скорпион ужалил. Хотя быстро оказать помощь можно и универсальным способом:



— Очищение крови в любом случае помогает. Главное — поставить капельницу как можно скорее.

Лаврентий Сичинава считает, что компенсация, назначенная ей первоначально решением Зеленодольского горсуда, до смешного мала. Фото: evening-kazan.ru

«Верховный суд встал на нашу сторону, потому что это была смехотворная сумма»

Защитник Цыфаркиной, известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава считает, что компенсация, назначенная ей первоначально решением Зеленодольского горсуда, до смешного мала:

— Суд указал в решении, что он учел поведение ответчика и его имущественное положение. Однако о каком поведении может идти речь, если за 4 месяца с момента укуса до вынесения решения ответчики ни разу не позвонили, не предложили помощь, не предприняли никаких действий, направленных на сглаживание вреда? И имущественное положение ответчика — ООО «Агроторг» — солидная организация, торговая сеть, работающая по всей Российской Федерации, а тут такая смехотворная сумма... Это же в пересчете на валюту — пятьсот долларов примерно, смешные деньги по сравнению с опасностью, которой подвергались жизнь и здоровье молодой женщины! Это же не мои догадки, главный токсиколог республики на конкретный вопрос ответила, что если бы не приняли адекватных мер, она могла умереть. Поэтому, собственно, Верховный суд Татарстана и встал на нашу сторону, и отменил это решение.