«Эра героиновых наркоманов прошла»: в Татарстане борются с наркотиками нового типа

Более 1,5 тысячи потребителей синтетических наркотиков выявлено в РТ в ходе профилактических осмотров с начала года

О «стабильности» наркомании, росте количества пресеченных силовиками в Татарстане связанных с наркотиками преступлений и «завоевании» наркорынка новыми видами наркотических веществ говорили сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Вадим Костюнин и заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии, главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий. Подробности пресс-конференции — в материале «Реального времени».

«Стабильная» наркомания

— На сегодня наркомания остается одной из последних в списке проблем, которые волнуют жителей нашей республики, — заявил Владимир Костюнин, отметив, впрочем, что проблема эта по-прежнему остается очень и очень серьезной.

Ситуацию с потреблением и распространением наркотиков он охарактеризовал как «стабильную и контролируемую». Костюнин сообщил, что в течение 2018 года в Татарстане на 1,8% сократилось количество состоящих на учете наркопотребителей (с 17956 до 17628 человек), в том числе имеющих диагноз «наркомания», который ставится не всем и не сразу, — на 3,2% (с 9515 до 9207).

Правда, в первом квартале 2019 года ряды наркопотребителей пополнились: на учете состояло уже 17713 человек — на 87 больше, чем на 1 января. Увеличилось и число граждан, у которых официально диагностировано заболевание наркоманией, — на 0,8% (на 74 человека).



Задача — обеспечить дискомфорт

По словам Костюнина, с начала года — за 5,5 месяца — сотрудники правоохранительных органов провели более 4,5 тысячи антинаркотических операций, которыми было охвачено примерно 150 тысяч человек.

о словам Костюнина, с начала года сотрудники правоохранительных органов провели более 4,5 тысячи антинаркотических операций. Фото inruza.ru

Руководитель татарстанского УФСКН подчеркнул, что некоторые операции, в частности в молодежных клубах, имеют несколько иные цели, чем прежде. Если ранее в клубах силовики «охотились» на торговцев наркотиками, то сейчас эта задача стала побочной, а главной целью рейдов по клубам стало «дать понять, что у нас нет зон, комфортных для употребления наркотиков».

— В этом году выявлено и пресечено 30 каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 13 транзитных, — привел Вадим Костюнин статданные. — Из незаконного оборота изъято почти 80 кг наркотиков, половина из которых — синтетические. Расследовано 121 преступление, совершенное в составе преступных групп, в том числе 57, совершенных преступными группами.

Всего же в РТ с начала 2019 года пресечено 1741 преступление, связанное с наркотиками, что на 12,4% больше, чем в прошлом году. При этом количество тяжких и особо тяжких наркопреступлений возросло на 20%, а связанных со сбытом — более чем на 30%.

Также с начала года пресечено более 4 тыс. связанных с наркотиками административных правонарушений, в том числе 262 факта хранения запрещенных веществ в небольших размерах, около 3 тыс. фактов незаконного потребления, более 760 фактов уклонения от назначенного судом лечения от наркомании.

С начала года сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность четырех нарколабораторий. Фото vestikamaza.ru

Детство под кайфом

Вадим Костюнин отметил, что сбывается прогноз МВД по РТ пятилетней давности: «героиновая» наркомания почти не растет, зато все более широкое распространение получают синтетические наркотики, широкую доступность которых обеспечивает интернет. Более 1,5 тысячи потребителей таких наркотиков, уточнил он, было выявлено в ходе профилактических осмотров в учебных заведениях, а с начала года сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность четырех нарколабораторий.

В частности, полицейские закрыли нарколабораторию в Набережных Челнах, где изготовлением и сбытом синтетического наркотика члены преступной группы занимались под прикрытием благотворительного фонда «Здоровые дети». У участников группы изъяли свыше 5 кг мефедрона и ставшую уже знаменитой маленькую тигрицу Луну, которую сейчас лечат в Казанском зооботсаду от тяжелых последствий жизни в «наркозоопарке».

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий подчеркнул: сегодня наркомана куда труднее определить на глаз, чем 10 лет назад, и родители зачастую упускают тот момент, когда ребенок только начинает приобщаться к наркотикам. Потому что, покайфовав от таблетки, он приходит домой, когда наркотическое опьянение уже прошло, а следов от уколов, которые могли бы их насторожить, у него нет.

Степан Криницкий подчеркнул: сегодня наркомана куда труднее определить на глаз, чем 10 лет назад, и родители зачастую упускают тот момент, когда ребенок только начинает приобщаться к наркотикам. Фото Инны Серовой

— Эра героиновых наркоманов прошла, — констатировал Криницкий. — Когда нет абстинентного синдрома и ломки в результате отказа от наркотиков, нет и осознания, что ты болен. А когда нет психоза от интоксикации, есть проблемы с диагностикой, ведь такое наркотическое опьянение легко спутать с эндогенным психическим заболеванием…

Наркоманы «в отказе»

Еще одна опасная категория наркоманов — водители. И Костюнин, и Криницкий убеждали журналистов, что избранная любителями «синтетики» тактика — отказываться от медосвидетельствования, чтобы утаить факт употребления, не работает.

В ответ на вопрос корреспондента «Реального времени», какие меры принимаются, чтобы надежно отстранить наркоманов нового — «таблеточного» — поколения от управления автомобилем, если они отказались сдать анализы, Степан Криницкий заявил, что водителя такое обследование в любом случае обязывает пройти суд, и следы наркотика, которые сохраняются в крови в течение длительного времени, непременно обнаруживаются, так что ответственность наступает неизбежно.

Вадим Костюнин дал более обтекаемый ответ — он сказал, что сотрудники МВД берут таких «отказников» на заметку, отслеживают и «рано или поздно» они попадаются.

Тайна лечения и гарантии заключения

На вопрос же, куда податься наркоману, чтобы его излечили от пагубного заболевания, Степан Криницкий посоветовал обращаться в государственные лечебные учреждения, а не в частные центры, где работают неспециалисты, а «лечат» — изоляцией от общества и жестоким обращением.

Чтобы пройти в государственном центре курс лечения бесплатно — за счет средств ОМС — придется отказаться от анонимности и официально встать на наркоучет. Но государственные реабилитационные центры оказывают и платные услуги, и в этом случае анонимность гарантирована. Фото doctor-10.ru

Чтобы пройти в государственном центре курс лечения бесплатно — за счет средств ОМС — придется отказаться от анонимности и официально встать на наркоучет, заметил он, тогда как именно гарантии анонимности и привлекают людей к частникам. Но государственные реабилитационные центры оказывают и платные услуги, напомнил он, и в этом случае анонимность гарантирована.

— Частные реабилитационные центры — это проблема, — заметил Вадим Костюнин. — У нас о ряде таких центров сложилось определенное негативное мнение, и в этом году мы ждем четкую законодательную базу, которая позволит нам принимать меры. А самый действенный метод борьбы с наркоманией — это все-таки уголовная ответственность и изоляция наркопреступников от общества в местах заключения.