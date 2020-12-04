Роспотребнадзор по Татарстану: «Два завоза малярии для населения республики угрозы не представляют»

Где и для кого будет проходить вакцинация от коронавируса

На следующей неделе в Татарстан приедет первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере одной тысячи доз, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции. Отметим, что ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева говорила о 3,7 тысячи доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики.

В первую очередь будут вакцинироваться медработники, особенно те, которые работают с больными коронавирусом.

— Вакцинация будет проводиться по месту работы мобильными бригадами из поликлиник. Все необходимые подготовительные мероприятия уже сейчас реализовываются — подготовлены и холодильники, и морозильные камеры... Температурные коридоры для хранения этой вакцины — минус 18 градусов. Препараты будут доставляться спецтранспортом, где также будет необходимый температурный режим сохраняться, — сказал замминистра.

На следующей неделе в Татарстан приедет первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере одной тысячи доз, сообщил Владимир Жаворонков. Фото: tatar-inform.ru

По поводу вакцинирования уже переболевших Жаворонков сообщил, что в большинстве случаев у них есть антитела. Поэтому перед процедурой у них на всякий случай берут ПЦР-тест и тест на антитела.

— Если отрицательный результат и антител нет, то, конечно, житель нашей республики подлежит вакцинации, если есть, то этот вопрос не является актуальным», — пояснил Жаворонков.

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева еще раз напомнила, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Малярия не представляет опасности для Татарстана

Жителей Татарстана сейчас волнует не только коронавирус, но и малярия. В СМИ сегодня уже появилась информация об одном погибшем впервые за несколько лет. Сегодня Замалиева рассказала о двух завозных случаях малярии из Занзибара. В прошлом году, по ее словам, был зафиксирован один случай из Анголы.

Недавно, напомним, из Казани открылись прямые рейсы в Занзибар. Замалиева напомнила, что перед выездом в ту или иную страну нужно узнавать санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Недавно из Казани открылись прямые рейсы в Занзибар. Фото: Илья Репин

«История этого года, вот именно эти два завоза малярии, для населения Республики Татарстана как таковой угрозы не представляют и представлять в принципе не могут», — отметила Замалиева.

Малярия передается кровососущими насекомыми, но в нынешних климатических условиях в России, то есть зимой, передача малярии невозможна. По словам Замалиевой, противомалярийные мероприятия не разворачиваются и «не должны разворачиваться».

Она рассказала подробнее об этих двух случаях:

— Туристы оказались в вынужденных условиях — они поехали на сафари, неожиданно сильно изменились погодные условия, пошел сильный проливной дождь. И по этой причине они не смогли вернуться в тот отель, где они проживали. Развели костер, ночевали, получается, в открытой пустыне, вот просто в походных условиях. И отметили, что было большое количество кровососущих насекомых (комаров), — сообщила Замалиева.

Чем закончились эти два случая, Замалиева не уточнила.

Напомним, что в конце ноября от малярии в Ижевске также умер сын экс-мэра Архангельска Александр Донской-младший. Незадолго до смерти он успел посетить Казань, а до этого вернулся из поездки по Занзибару.

Дарья Пинегина