Жителей «Салават купере» прикрепят к «Спасению»

Минздрав передумал прикреплять их к 12-й горбольнице, что лишило клинику возможности расширить свои площади

Финальным аккордом национализации крупного лечебного учреждения АО «Городская клиническая больница №12» стало решение акционеров ликвидировать недостроенное в 90-х годах здание поликлиники. Как стало известно «Реальному времени», освободившийся под ним земельный участок выведут за баланс созданного ГАУЗ «ГКБ №12». Минземимущество РТ согласовало безвозмездную передачу госучреждению действующих лечебных корпусов частной клиники стоимостью 56 млн рублей без этого недостроя. Также стало известно, что жителей «Салават купере» не будут прикреплять к больнице в Авиастрое, как изначально планировалось. В Минзраве предпочли арендовать площади у СК «Спасение» в самом соципотечном районе. Что касается демонтажа долгостроя, гендиректор АО «ГКБ №12» Рамиль Ахметов рассчитывает, что в перспективе на его месте все же построят трехэтажное здание поликлиники на 250 посещений, если будут выделены средства по федеральной программе.

ГАУЗ «ГКБ №12» получит имущества на 56,2 млн рублей за 0 рублей

Татарстанский Минзем утвердил схему разделения активов крупного лечебного учреждения Казани АО «Городская клиническая больница №12», которое было национализировано летом прошлого года.

Совет директоров клиники, куда входят представители МЗИО РТ, в самый канун новогодних каникул одобрил судьбоносную сделку по передаче имущества бывшей частной клиники в пользу вновь созданного ГАУЗ «ГКБ №12». В безвозмездное пользование теперь уже государственной больницы передаются только действующие лечебные корпуса, следует из официального сообщения на сайте раскрытия информации «Интерфакс». Их балансовая стоимость оценена в 56,2 млн рублей, что составляет 22,6% от общей балансовой стоимости активов АО, говорится в сообщении.

Сделка заключена на следующих условиях: АО «ГКБ №12» как ссудодатель передает имущество по договору безвозмездного пользования ГАУЗ «ГКБ №12», но не в собственность. Правда, и сам договор краткосрочный. Согласно сообщению, срок его действия — всего на 5 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-передачи.

Как сообщил «Реальному времени» генеральный директор АО «ГКБ №12» Рамиль Ахметов, передача имущества завершится ближе ко второму-третьему кварталу этого года, а пока клиника продолжает оказывать медицинские услуги населению Авиастроительного района Казани в статусе АО «ГКБ №12».

Недострой поликлиники — снести

Одновременно с этим совет директоров клиники определился с судьбой недостроенного здания, которое находится на территории больничного комплекса несколько десятилетий. Речь идет о заброшенном строительстве новой поликлиники на 250 посещений, которое остановилось на уровне первого этажа еще в середине 90-х годов. Совет директоров клиники принял радикальное решение снести его и расчистить территорию. Формально недострой решили отнести «к внеоборотным активам» и «отразить в качестве долгосрочного актива к перепродаже и создании резерва под снижение его стоимости», говорится в сообщении общества.

Решение о демонтаже объясняется крайней степенью ветхости конструкции. Как пояснили в клинике, ее строительство началось стихийно в 1994—1995 годах и прекратилось в разгар финансового кризиса в 1998 году. При этом строительная конструкция не была законсервирована должным образом и с течением времени пришла в негодность. Проще говоря, при разделе активов недострой и земельный участок под ним не попадали на баланс ГАУЗ «ГКБ №12». Во сколько оценили объект незавершенного строительства, не указано, но можно предложить, что на него приходится оставшаяся часть балансовой стоимости АО «ГКБ №12». Всего больничный комплекс занимает территорию в 4,6 га, уточнили в администрации клиники.

Как национализировали АО «ГКБ №12»

В прошлом году один из оплотов государственно-частной медицины в Татарстане — АО «Городская клиническая больница №12 (ГКБ №12)» был национализирован. Татарстан в лице МЗИО в рамках допэмиссии увеличил долю в уставном капитале с 68,84 до 96,68%. Тогда блокирующий пакет акций предполагалось продать частным инвесторам. Переговоры велись с федеральными игроками частной медицины, а также с крупным поставщиком медицинского оборудования. Однако ни один из них не решился взять на себя эту клинику. В результате она осталась в государственной собственности.

Летом этого года оставшиеся 3,42% акций были выкуплены у частных лиц. После чего 16 сентября было зарегистрировано ГАУЗ «ГКБ №12». Обе клиники на время переходного периода возглавляет депутат Государственного Совета РТ Рамиль Ахметов.

АО «Городская клиническая больница №12» — одно из крупных лечебных учреждений Казани, построенное в советское время. Объединяет в себе поликлинику на 750 посещений в смену и стационар на 448 коек. В стационаре работает несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, неврологическое, кардиологическое. Кроме того, в состав входит межрайонная патологоанатомическая и бактериологическая лаборатории. В медучреждении трудятся около 650 человек. Это второе по величине АО в татарстанском здравоохранении.



Татарстан в лице МЗИО в рамках допэмиссии увеличил долю в уставном капитале с 68,84 до 96,68%. Фото: tatarstan.ru

Дефицит площадей в больнице

Неужели выведение с баланса ГАУЗ постсоветского недостроя поставит крест на идее увеличить площади медучреждения? Гендиректор АО «ГКБ №12» Рамиль Ахметов заверил «Реальное время», что продавать освободившийся земельный участок в клинике не собираются, как и отказываться от планов построить новую поликлинику.

— На сегодняшний день АО «ГКБ №12» считается, наверное, самым маленьким в Татарстане по размеру занимаемой площади, — рассказал нашему изданию Рамиль Ахметов. — К нам прикреплено 42 тысячи жителей Авиастроительного района, что по существующим нормативам обслуживания пациентов требует 2,5 тысячи кв. м лечебной площади. В настоящее время мы работаем на 800 кв. м. Конечно, необходимо расширять втрое поликлинические мощности. Этот земельный участок должен стать заделом под эти цели.

Как оказалось, участок под недостроем находится не в республиканской, а в муниципальной собственности. По этой причине решение о строительстве новой поликлиники неизбежно придется согласовывать и с городскими властями, и им, скорее всего, решать, продавать его или нет.

Для жителей «Салават купере» арендуют площади у СК «Спасение»

Однако в клинике сообщили, что жителей «Салават купере» решили не прикреплять к ГАУЗ «ГКБ №12», как планировали летом прошлого года. Минздравом РТ принято решение арендовать площади у СК «Спасение» для создания объединенной поликлиники для взрослых и детей, проживающих в микрорайоне в Осиново.

— Поликлиники должны быть в пешей доступности, поэтому был выбран этот вариант, — пояснил Рамиль Ахметов.

Насколько это оправданно, трудно сказать, но по имеющимся расчетам клиника «потеряла» около 80 тысяч жителей по ОМС.

Жителей «Салават купере» решили не прикреплять к ГАУЗ «ГКБ №12», как планировали летом прошлого года. Фото: администрация Кировского и Московского районов

— Наша больница является ближайшей для ЖК «Салават купере». Время в пути занимает 25—30 минут. Но с учетом того, что появятся новые транспортные магистрали, это время, конечно, сократится. В будущем в задачи больницы будет входить и оказание медицинской помощи жителям «Салават купере». Сейчас там проживает до 80 тысяч жителей, — рассказывал ранее Рамиль Ахметов.

Тогда руководитель ГКБ уточнял, что и стационарную медицинскую помощь жителям микрорайона оказывать негде, поскольку строить новую больницу — достаточно затратно — это поиск и земли, и денег. Зато после модернизации ГКБ №12 возможно строительство дополнительных площадей на базе комплекса, предполагал он: «Здесь есть свободные участки земли. Концепция — пока предварительная. Она не утверждена документально, но мысли такие есть. Сейчас поэтапно идем к этой серьезной теме».

Тем не менее вопрос нехватки площадей у «ГКБ №12» из-за потери жителей «Салават купере» не снят с повестки. По словам Рамиля Ахметова, к этой поликлинике будут прикрепляться жители новостроек на улице Тэцевской (ЖК «Яркий»), точечной застройки на улицах Ленинградской, Молодежной. По его оценкам, в ближайшие годы нагрузка вырастет еще на 10 тысяч жителей, но не больше. А значит, новый поликлинический корпус все равно будет нужен.

Правда, идея расширения медучреждения до сих пор не подкреплена конкретными источниками финансирования. По словам Ахметова, клиника рассчитывает получить федеральные средства на ремонт действующих корпусов и увеличение площадей, в случае если попадет в ФЦП «Модернизация первичного звена здравоохранения». Но шаги в этом направлении пока не сделаны, так как процесс переоформления юридического статуса в ГАУЗ еще не завершился. Задержка возникла из-за большого долга, который достался клинике в наследство от прежних собственников, пояснил Рамиль Ахметов. По этой причине он не стал называть ни смету строительства, ни конкретных сроков. Так или иначе, но строительство новой поликлиники не отменяется — это всего лишь вопрос времени, заверил он.