Шесть районных больниц Татарстана получат рентгеновские маммографы

В Татарстане шесть центральных районных больниц в этом году получат рентгеновские маммографические аппараты. Их закупят за счет республиканского бюджета. На эти цели выделено почти 63,5 миллиона рублей.

Аппараты получат Балтасинская, Базарно-Матакская, Бавлинская, Камско-Устьинская, Уруссинская и Рыбно-Слободская центральные районные больницы. Каждой из них поставят по одному рентгеновскому маммографу.

Они используются для компрессии и визуализации молочной железы. В первую очередь комплект применяется для оптимизации способности визуально оценивать на рентгеновской пленке изображения, отражающие анатомию и функционирование кровеносных и лимфатических сосудов груди, следует из документации на портале госзакупок.

Рентгеновские маммографы больницы должны получить до 1 декабря. Поставщика ищет Министерство здравоохранения Татарстана.

В мае сообщалось, что для системы здравоохранения республики в этом году закупят восемь маммографов, 15 стационарных рентген-аппаратов, 10 стационарных и пять портативных УЗИ-аппаратов. Также приобретут свыше 1,2 тысячи единиц медоборудования на сумму почти в 1,1 млрд рублей.



Тем временем пять центральных районных больниц Татарстана получат новые автомобили Lada Granta или их эквивалент. Их закупят для Актанышской, Альметьевской, Арской, Менделеевской и Нурлатской ЦРБ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина