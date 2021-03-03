Медицина Татарии в годы Великой Отечественной войны

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун Нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует четвертую главу книги о развитии медицины в республике в годы Великой Отечественной войны.



Пять новых городских больниц и сеть из 69 эвакогоспиталей



С началом Великой Отечественной войны перед здравоохранением встали новые задачи. В связи с огромным размахом военных действий организовывалось оказание медицинской помощи бойцам Красной армии на фронтах, создавалась разветвленная сеть эвакогоспиталей, обеспечивалось бесперебойное высококвалифицированное лечение раненых в тылу, оказывалась медицинская помощь гражданскому населению. Объем работы медиков по обеспечению медицинской помощью гражданского населения республики значительно возрос в связи с увеличением численности населения за счет эвакуированных граждан. С учетом опасности возникновения эпидемических заболеваний и быстроты их распространения, особенно в военное время, работа учреждений здравоохранения перестраивалась так, чтобы не допустить возникновения эпидемий и обеспечить противоэпидемическую защиту Красной армии и всего населения.

В условиях оккупации врагом западных районов страны, все возрастающего потока раненых в тыловые районы, в том числе и в Татарию, потребовалась большая и оперативная работа по развертыванию сети эвакуационных госпиталей. Они были переданы в распоряжение Наркомата здравоохранения СССР. При Наркомздраве ТАССР был создан специальный отдел по руководству эвакогоспиталями.

Успешно справлялась со своими задачами и продолжала расширяться сеть гражданского здравоохранения, увеличилось финансирование системы Наркомздрава. Если в 1940 г. на здравоохранение было израсходовано около 71 млн руб., то в 1942, 1943, 1944, 1945 гг. соответственно 85 млн, 106 млн, 110 млн, 120 млн руб. Стабильное финансирование, постоянное внимание органов власти к проблемам охраны здоровья позволили расширить сеть учреждений здравоохранения республики в труднейших условиях военного времени. В годы войны вновь было открыто пять городских больниц. Заново создана и прекрасно оснащена всеми видами современного реабилитационного оборудования Республиканская больница восстановительной хирургии на 300 коек для инвалидов войны.

Предметом особой заботы медиков стало здоровье рабочих оборонных заводов в республике. Здесь было создано семь медико-санитарных частей, объединивших все учреждения здравоохранения заводов этой категории. Результатом их работы стало отсутствие профессиональных заболеваний на этих предприятиях. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 1944 г. сократилась на 17,5% по сравнению с 1942 г.

Профессор А.В. Вишневский проводит осмотр раненых (фото из архива Казанского военного госпиталя)

Эвакогоспитали на территории Татарии. В начале октября 1941 г. в СССР были сформированы руководящие органы по исполнению постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО) о принципиальных основах организации госпитальной сети в тыловых районах страны. На тыловые органы здравоохранения, в том числе и на Наркомздрав ТАССР, возлагалась задача — в кратчайшие сроки обеспечить исполнение постановления ГКО по развертыванию тыловых эвакогоспиталей. Отдел по руководству эвакогоспиталями возглавил заместитель наркома здравоохранения ТАССР Шафигулла Валиуллович Бикчурин.

В госпитали Татарии раненые начали прибывать на десятый день войны. К декабрю 1941 г. сеть госпиталей была развернута в клиниках медицинского института, ГИДУВа, больницах, в общежитиях вузов, школах, санаториях, клубах и дворцах культуры — по 250-1800 коек в каждом.

В Казани в 1941-1943 гг. размещалось 58 госпиталей (в 1941 г. — 34, в 1942 г. — 17, в 1943 г. — 7) и один обсервационный пункт в Зеленодоль ске. В целом по ТАССР в течение войны было развернуто 69 эвакогоспиталей на 41 805 коек и один обсервационный пункт на 1500 коек. Некоторые госпитали занимали несколько зданий по разным адресам. В Казани они были развернуты в 38 школах, пяти медицинских учреждениях, в четырех техникумах и институтах, четырех общежитиях, четырех клубах, в одной гостинице и двух санаториях.

В городах и районах республики — Агрызе, Арске, Бугульме, Буинске, Зеленодольске, Кукморе, Нурлате, Чистополе, в санаториях «Бакирово», «Тарловка», «Ижминводы» и др. — были развернуты госпитали на 7 330 коек.

Профессор А.И. Абрикосов

Казанский военный госпиталь

Наличие в Казани высококвалифицированных медицинских кадров и клинических баз позволило уже с первых дней войны организовать в городе общехирургические и специализированные эвакогоспитали — челюстно-лицевой, урологический, инфекционный, глазной, бедренносуставной, торакоабдоминальный, психоневрологический, нейрохирургический и др.

В оказании помощи организованным в Татарии эвакогоспиталям участвовали специалисты московских и ленинградских научно-исследовательских институтов, эвакуированных в Казань, — Институт нормальной физиологии им. академика И.П. Павлова АН СССР, Центральный нейрохирургический институт им. Н.Н. Бурденко, Московский НИИ мозга. Специалисты этих институтов вели свою работу на базе казанских госпиталей, помощь оказывали ученые — академики А.И. Абрикосов, К.И. Скрябин, Р.А. Орбели.

Казанский военный госпиталь

Особое место в истории здравоохранения Казани военных лет занимает Казанский военный госпиталь — одно из старейших военно-медицинских учреждений страны. К лету 1941 г. в госпитале имелось 1000 мест. Уже в первые дни войны в нем было создано 2320 мест. Казанский военный госпиталь, именовавшийся тогда эвакогоспиталем № 361, имел хирургическое, оториноларингологическое, нейрохирургическое, терапевтическое, травматологическое, глазное, лабораторное и рентгенологическое отделения. На его базе открылись курсы переподготовки медицинского персонала, которые окончили 300 врачей-травматологов, 13 нейрохирургов, 1039 медицинских сестер. В 1941—1945 гг. здесь получили помощь 32 384 человека, выполнено 13 тыс. операций.



Всего в госпиталях ТАССР прошли курс лечения 334 тыс. раненых и больных воинов; благодаря самоотверженной работе медицинских работников госпиталей Татарии около 207 тыс. из них были возвращены в строй и около 67 тыс. — к трудовой деятельности. Это равносильно тому, что госпитали нашей республики вернули фронту 20 дивизий.

Подготовка медицинских кадров для фронта



Ведущую роль в подготовке медицинских кадров для фронта сыграли Казанский государственный медицинский институт (КГМИ) и Казанский государственный институт усовершенствования врачей (ГИДУВ).

Под руководством С.В. Курашова (с 10 мая г. по март 1942 г.) и Г.Ф. Тихонова (с марта г. по март 1944 г.) КГМИ перестроил учебную, научную, лечебную и воспитательную работу с учетом военного времени, обеспечив решение оборонных задач, бесперебойную подготовку врачей и практическую помощь органам здравоохранения.

С первых дней войны пересмотрены учебные программы, ускорены обучение и выпуск врачей, подготовленных к работе в военных условиях. В 1941 г. учебный год начался 1 августа. Преподавание велось в условиях острого дефицита кадров: с каждой кафедры в армию мобилизовано от двух до девяти преподавателей, всего более 100 человек, — доценты, ассистенты, аспиранты, ординаторы. Ушедших на фронт преподавателей заменяли практические врачи или эвакуированные в Казань ученые.

В результате напряженного труда всего коллектива только в 1941 г. подготовлено три выпуска: институт окончили свыше 900 студентов, половина из них мобилизована в ряды Красной армии. Всего за время войны было шесть выпусков врачей. Вслед за первым военным выпуском, давшим стране 400 специалистов-медиков, 25 августа подготовлен специальный выпуск студентов V курса для призыва в армию, 10 декабря 1941 г. — второй досрочный выпуск. 28 студентов КГМИ направлены в Саратовский медицинский институт на военный факультет для специализации в качестве военврачей.

КГМИ в годы войны стал одним из основных вузов страны, где готовился резерв для пополнения фронтовых и тыловых госпиталей врачами. Всего за военное время из стен института выпущено более 1700 человек, из них 945 мобилизованы в ряды Красной армии.

Казанский ГИДУВ

Казанский ГИДУВ к началу войны уже обладал мощным научным потенциалом. Здесь функционировало 27 кафедр и клиник. На клинической базе института более 11 тыс. врачей прошли специализацию и усовершенствование по 22 специальностям. В ГИДУВе подготовлено почти 1500 научных работников, в том числе 41 профессор, 70 доцентов, 306 ассистентов. Коллектив института выпустил почти 3000 научных работ. В стационарах его клиник оказана медицинская помощь более чем 156 тыс. пациентов, а поликлиника обслужила почти 2000 больных.

С осени 1941 г. учебная работа в институте была кардинально перестроена и переориентирована на тематику военного времени, в максимально короткие сроки готовились военные специалисты-медики (вместо трех- и четырехмесячных курсов практиковались полутора- и двухмесячные). К августу 1942 г. двухмесячные курсы обучения с отрывом от производства окончили 440 врачей, без отрыва от производства — 546, декадные курсы — 268, двухнедельные — 160; 1185 медицинских работников прослушали соответствующие циклы лекций в эвакогоспиталях по различным специальностям.

Переподготовку прошли и средние медработники, в том числе по лечебной физкультуре — 95 человек, лабораторному делу — 18 (всего 1039 человек). По некоторым разделам учеба проводилась непосредственно в госпиталях. На кафедре хирургии действовали трехмесячные курсы по военно-полевой хирургии. Занятия велись на госпитальных базах, в частности в филиале госпиталя ГИДУВа, который размещался в здании хирургической клиники. После подготовки врачи направлялись на фронт или в местные госпитали.

Проблему острого дефицита хирургов в связи с увеличением в 1941—1945 гг. числа раненых хирургического профиля руководство ГИДУВа решило, начав переподготовку врачей: на двухмесячных курсах было подготовлено 300 человек по травматологии и 13 — по нейрохирургии. Всего же переподготовку с отрывом от основной работы прошел 441 врач. Кроме того, на семинарах и декадниках шло обучение по эпидемиологии, гигиене, лабораторному делу и другим профилям.

Из Казанского государственного института усовершенствования врачей в первые же дни войны ушли в армию четыре профессора, 15 доцентов, 42 ассистента, 46 врачей, 85 медсестер и лаборантов. Всего на фронт отправилось более 300 сотрудников, а в военные госпитали переведено более 100 врачей, медсестер и санитарок.

Деятельность Казанского ГИДУВа в Великую Отечественную войну — это коллективный подвиг всех его сотрудников — и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто выполнял свой врачебный долг в тылу. Поэтому не случайно 34 человека из профессорско-преподавательского состава награждены орденами Советского Союза, 338 сотрудников института — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Вклад казанских ученых-медиков в победу в Великой Отечественной войне



Вклад в победу в Великой Отечественной войне казанской медицины огромен. Например, чрезвычайно широкое применение нашел метод местной инфильтрационной анестезии, разработанный А.В. Вишневским. До 80% оперативных вмешательств на фронте осуществлялись с его использованием. Столь же успешно применялись повязки с масляно-бальзамической эмульсией по А.В. Вишневскому при лечении ран и различные виды новокаиновых блокад (вагосимпатическая, паранефральная, пресакральная).

Профессор А.В. Вишневский, профессор Н.К. Горяев, профессор А.Г. Терегулов

В Татарии за годы войны не вспыхнуло ни одной эпидемии. В этом есть немалая заслуга гигиенистов и инфекционистов, работавших на кафедрах медицинского института.



В годы войны казанскими хирургами было сделано неимоверное количество сложнейших операций, спасших жизнь сотням тысяч раненых. Только за 1941—1943 гг. коллективом кафедры госпитальной хирургии (заведующий профессор Н.В. Соколов) проведено свыше 6600 операций и вылечено более 9 тыс. больных. Профессор Е.А. Домрачева смогла в буквальном смысле сохранить лица многим нашим воинам, изуродованные тяжелыми ранениями. Ее операции с применением филатовского стебля были уникальны и на 20 лет опередили развитие мировой пластической хирургии.

Несмотря на трудности военного времени, научная работа в медицинском институте продолжалась. Изменилось только направление исследований кафедр — почти вся тематика стала военной или оборонной. Уже к концу 1941 г. были внедрены в практику результаты таких важных исследований, как применение витамина В при лечении длительно незаживающих язв и ранений (З.И. Малкин, Е.Б. Сечень), лечение легочных нагноений (Н.К. Горяев, А.Г. Терегулов, Б.А. Вольтер, В.И. Катеров), использование ампулы для переливания, хранения и транспортировки крови (Р.А. Вяселев, К.С. Казаков). Профессорами Л.И. Шулутко и Б.Л. Мазуром, врачом Л.А. Тарасовой были получены хорошие результаты при лечении бактериофагами поврежденных мягких тканей.

Профессор Н.В. Соколов и доцент П.В. Гулевич разработали метод лечения ожогов риванолом. Профессор Л.И. Омороков выявил эффективность лечения гнойных ран распылением белого стрептоцида. Профессор М.И. Гольдштейн с успехом применял рентгенотерапию при ранениях мягких тканей в случаях их длительного заживления. На кафедрах физиологии, гистологии и нервных болезней комплексно изучался вопрос о функциональной ценности регенерации нервного ствола при его сшивании различными способами. Профессор А.И. Лаббок и ассистент Я.М. Криницкий разработали метод наложения шва на переднюю стенку кишечника при создании анастомоза в случаях ранения органов брюшной полости.

В целом за 1941—1944 гг. выполнено 208 научных работ, защищено 5 докторских и 19 кандидатских диссертаций.

Аптечная служба республики в годы войны



Столица нашей республики в годы Великой Отечественной войны стала ведущим центром производства медикаментов и шовно-хирургических материалов. Уже в июле 1941 г. на Казанском химфармзаводе (ныне АО «Татхимфармпрепараты») был оборудован специальный химический цех, в котором установили аппаратуру из нескольких эвакуированных заводов Ленинграда, а затем и Москвы. Здесь выпускались уротропин для инъекций и хлористый кальций, применяемые при лечении тяжелых заболеваний, а также лимоннокислый натрий, незаменимый при консервировании крови. В 1944 г. для нужд госпиталей и лечебных учреждений из местного сырья было изготовлено аптечной продукции на сумму 2 млн руб., в том числе наркозного эфира, кальцекса, глауберовой соли, гематогена.

В 1942 г. на базе эвакуированного из Киева химико-фармацевтического завода в Казани был начат выпуск экранов для рентгеновских установок и производство сернокислого бария, который предназначался для хирургических рентгенокарт. Тогда же из Татарии в военные госпитали стали регулярно поступать драгоценные ампулы хлор- этила, а позднее — стрептоцида. Объем выпуска товаров снова заметно вырос, удвоившись в течение одного только 1943 г. Казань стала главной «аптекой» воюющей страны.

Казанский кетгутный завод, построенный в 1931 г. как филиал Казанской химико-фармацевтической фабрики, был единственным в стране предприятием, выпускавшим кетгутные нити для зашивания ран. В 1941 г. с помощью ученых-химиков (Г.К. Камая, М.И. Беляевой и др.) кетгутный завод в кратчайшие сроки освоил производство многих разновидностей хирургических шовных материалов и всю войну обеспечивал ими госпитали и все медицинские учреждения страны. Всего же в годы войны производство кетгута увеличилось более чем в пять раз. В 1944 г. на кетгутном заводе была разработана технология производства новогаленовых препаратов (адонилен, адонизид — сердечные препараты на основе трав).

Здание Химфармзавода (1930–1940)

Фармацевты Татарии оказывали бесценную помощь в организации медицинского и медикаментозного обеспечения войск и населения республики. Основная масса аптечных работников была задействована в поиске местных лекарственных трав. С целью дополнительной теоретической подготовки в этой области в соответствии с приказом Наркомздрава СССР от 23.06.1942 № 330 «О доквалификации фармацевтов» при Казанской фармацевтической школе для окончивших в 1932-1942 гг. вузы и техникумы с 15 мая г. были организованы десятидневные курсы по повышению квалификации в области лекарственных растений. По этой же проблеме под руководством специалистов с высшим образованием было организовано заочное обучение фармацевтов. На кафедре фармакологии Казанского государственного медицинского института в соответствии с директивой ГАПУ Наркомздра- ва РСФСР с сентября 1944 г. под руководством профессора М.А. Алуфа организованы занятия на курсах усовершенствования фармацевтов с отрывом от производства на 2,5 месяца и обучены 36 человек.

По инициативе провизора М.Н. Хируга было развернуто массовое движение аптечных работников по привлечению пионеров, школьников и престарелых сельчан к сбору лекарственных растений. Организовывались специальные бригады по сбору валерианового корня в Чистопольском, Мамадышском, Куйбышевском, Лаишевском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Тетюшском, Рыбно-Слободском, Актанышском, Кутлу-Букашском, Набережночелнинском, Елабужском и Агрызском районах. Шел также сбор плодов шиповника — ими витаминизировали пищу для раненых в многочисленных госпиталях.

Кроме заготовок, по решению совета Аптечного управления (АПУ) в Казани был организован ряд малых производств лекарственных препаратов. Например, на галеновой фабрике под руководством эвакуированного из Москвы Б.О. Солоноуца специально для госпиталей было открыто производство камфорного масла для инъекций с разливом его в ампулы, запайкой и стерилизацией в автоклавах.

Необходимый при малокровии лекарственный препарат — жидкий гематоген выпускался на Казанском мясокомбинате по инициативе управляющего аптекой №5 Г.Е. Вайнера, а на Елабужском мясокомбинате — по предложению АПУ и провизора Ф.И. Кирьянова. В городской контрольно-аналитической лаборатории (руководитель — инженер-химик Г.Е. Азарх) получали сахарин из толуола. В аптеке №14 по инициативе провизора М.Н. Хируга готовили пилюли со стрихнином, покрытые салом, для отравления волков; отпускали эти пилюли по специальному разрешению НКВД.

В ветеринарном институте на кафедре профессора Покровского по инициативе М.Н. Хируга также производился препарат Спермин из семенников крупного рогатого скота по методу Тушнова. В аптеке № 8 (управляющий М.Н. Хируг) профессором Саратовского университета Х.Х. Планельсоном производился раствор сульфацила для инъекций.

Таким образом, фармацевты Татарии вносили свой посильный вклад в общее дело, способствуя скорейшему выздоровлению воинов Красной армии и возвращению их на фронт.

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Иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»