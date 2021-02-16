Как развивалась медицина Советской Татарии в 1920-1940 годы

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун Нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует третью главу книги о развитии медицины в Советской Татарии в 1920-1940 годы.



Снижение заболеваемости и смертности населения

Строительство Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (1920) начиналось в невероятно трудных условиях, с восстановления самих основ экономической и культурной жизни края. Промышленность и сельское хозяйство края в результате Первой мировой и Гражданской войн находились в состоянии разрухи. Голод 1921 г. окончательно подорвал экономику молодой республики.

Однако неуклонное проведение разумной национальной политики, поддерживаемое энтузиазмом и большой активностью гражданского населения Татарии, обеспечило восстановление разрушенного хозяйства в сравнительно короткий срок и ускорило развитие промышленности и сельского хозяйства республики. Тем самым были созданы все предпосылки для окончательной ликвидации хозяйственно-культур — ной отсталости Казанского края и превращения Татарии в передовую индустриально-аграрную республику.

К.Г. Мухтаров (1896–1937) — первый нарком здравоохранения ТАССР

За 20 лет Советская Татария достигла невиданных успехов во всех областях, как тогда говорили, — «социалистического строительства». Рост благосостояния гражданского населения республики и улучшение медицинского обслуживания в ТАССР привели к резкому снижению общей заболеваемости и смертности населения.

Новые больницы и санавиация



В 1936 г. в Татарии полностью ликвидирована заболеваемость такими инфекционными заболеваниями, как оспа, возвратный тиф, полиомиелит, сведена к единичным случаям заболеваемость дифтерией и малярией. Резко снизилась частота кишечных инфекций и брюшного тифа, венерических заболеваний. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению отдаленных районов республики и для доставки тяжелобольных пациентов в казанские клиники стала широко использоваться санитарная авиация.

Неуклонно расширяется сеть учреждений здравоохранения Татарской республики. Так, в Казанской губернии Российской империи в 1913 г. насчитывалось всего 96 больниц и родильных домов с 3709 койками, причем больницы строились главным образом в русских селениях в непосредственной близости к помещичьим усадьбам, а в татарских селениях было всего пять больниц. В Советской Татарии к концу 40-х годов имелось 140 больниц и родильных домов на 8 тыс. коек, в татарских селениях — 43 больницы.

В 1913 г. амбулаторий было всего 13, а к концу 40-х годов число поликлиник, специализированных амбулаторий и здравпунктов достигло 435.

Работники Наркомата здравоохранения ТАССР. В первом ряду в центре Ф.Г. Мухамедьяров — нарком здравоохранения (1923)

Из общего числа (191) прибольничных и самостоятельных амбулаторий 102 находились в татарских селениях. Возросло и количество фельдшерских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов: от 46 в 1913 г. до 455 к 20-летию Татарии. К юбилею республики введено в строй также 12 родильных домов.

Медицинские учреждения Татарии были оборудованы рентгеновскими, физиотерапевтическими кабинетами и лабораториями, в них широко применялись новые на то время методы лечения и переливания крови.

Число врачей выросло в четыре раза

За 20 лет существования Татарской АССР коренным образом реконструированы существовавшие ранее больницы. Приспособлено под больницы 19 зданий, вновь выстроено 29 больниц, 28 детских яслей, 12 родильных домов, 4 молочные кухни, ряд амбулаторий и поликлиник. В республике созданы такие учреждения, как Институт усовершенствования врачей, Стоматологический институт, Туберкулезный институт, Институт ортопедии и травматологии, Трахоматозный институт, Институт эпидемиологии и микробиологии, а также целая сеть средних медицинских школ, в которых обучалось более трех тысяч человек.

Это способствовало значительному росту численности медицинских кадров в Татарии: в 1913 г. в Казанской губернии было 379 врачей, из которых в уездах работало только 56; к 1940 г. в ТАССР насчитывается уже 1566 врачей, из них 365 работают непосредственно в районах и сельской местности.

Государственный институт усовершенствования врачей

Значительно увеличилась численность и национальных кадров: в 1913 г. было только два врача из татар, к началу же 1940 г. в республике подготовлено 294 врача татарской национальности. Рост кадров со средним медицинским образованием еще значительнее. По сравнению с 1913 г. их число возросло в 15 раз (с 346 в 1913 г. до 5219 человек в 1940 г.).

Крупнейшим достижением здравоохранения Татарии явились местные курорты и санатории. Здесь, где до Октябрьской революции не было ни одного курорта, созданы в прекрасных природных условиях замечательные санатории и дома отдыха. Это курорт «Ижминводы» для больных, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, грязевой и лечебный курорт «Бакирово», санаторий «Обсерватория» для детей с костным туберкулезом и закрытой формой легочного туберкулеза, кумысолечебница «Ютаза», санаторий на озере Глубоком для детей ясельного возраста, Казанский дневной санаторий для ослабленных детей и детский санаторий в Свияжске для больных с закрытой формой туберкулеза.

Кроме того, в Татарии открылись многочисленные санатории и дома отдыха профессиональных союзов. В их числе «Тарловка», «Васильевский», «Берсут», «Петровский», «Шеланга», «Моркваши», а также Казанский дом отдыха для беременных женщин. Ежегодно до 35 тыс. трудящихся Советской Татарии лечились и отдыхали за счет государства в местных и общесоюзных санаториях, на курортах.

Использованы иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»