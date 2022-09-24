Пандемия и СВО на Украине запускают «спящие» психиатрические проблемы

В Татарстане каждый второй психиатр — совместитель, а обеспеченность койками психиатрических больных — самая низкая в Поволжье

Фото: Илья Репин

В Татарстане на сегодня на 499 штатных единиц психиатров приходится 267 реальных врачей, их количество практически не менялось с 2016 года. А обеспеченность койками в психиатрии в результате «оптимизации» упала с 7,3 на 10 тыс. населения до 5,9, а проблема помещения склонных к срывам и агрессии больных в специальные учреждения так и осталась нерешенной. И это в условиях, когда COVID и СВО серьезно влияют не просто на тревожность в обществе, но и запускают механизмы «спящих» психических заболеваний у наименее психологически стойких или предрасположенных к этому граждан. «Реальное время» — о ситуации в республиканской психиатрии, «долгоиграющих» бесплатных препаратах для пациентов с «профильной» инвалидностью и о том, как коронавирусные осложнения и военные конфликты прибавляют работы психиатрам.

«COVID провоцирует психические заболевания»

По мнению директора московского Научного центра психического здоровья Татьяны Клюшник, с которой корреспонденту «Реального времени» удалось побеседовать во время проходившей в Казани 22—23 сентября Всероссийской научно-практической конференции по превентивной психиатрии, COVID в последние годы стал серьезным триггером психических патологий:



— Патогенетические механизмы, лежащие в основе инфекционных и психических заболеваний очень схожи, поэтому COVID провоцирует психические заболевания. Как и стрессовый фактор при недостатке работы, например, — он способствует развитию психических заболеваний.

Осложнения после COVIDа, по ее словам, могут стать «спусковым крючком» для множества заболеваний, в том числе, деменции:

— Иммунная система истощаема, при нейродегенеративных состояниях имеет место ее активация, при COVIDе также, а двойная активация может способствовать ее истощению. Тогда проявляется такая симптоматика, как астения. И тут все зависит от пациента. У молодых все может компенсироваться — тут вопрос, за какой срок это произойдет. А вот при нейродегенеративных заболеваниях, когда у пациента пластичность мозга уже невелика, а активация иммунной системы была очень длительной, добиться компенсации, к сожалению, очень тяжело.

Нам еще предстоит реабилитировать участников СВО

Не менее ответственные задачи, по мнению Татьяны Клюшник, стают перед военными психиатрами в свете СВО — в плане реабилитации ее участников. Правда, заметила она, у них есть богатый опыт обращения со стрессовыми расстройствами. «Реальное время» поинтересовалось, не является ли следствием стресса стремление многих участников СВО вновь и вновь возвращаться на передовую, и смогут ли они в итоге без проблем вернуться к мирной жизни, где не получают такого количества адреналина.

— Такая реакция — многофакторный процесс: здесь работают и психология, и привыкание к адреналину, и вера в победу, и ощущение причастности к победе. Если вы проводите аналогию с Афганистаном…

— И с Чечней, например, в СВО участвуют многие из имевших чеченский опыт…

— Да, многие очень трудно компенсировались.

В Татарстане на сегодня имеется 499 штатных единиц психиатров и 484 из этих вакансий заняты. Фото: Яндекс Карты

Нехватка психиатров

По информации Главного внештатного специалиста психиатра Минздрава РТ, заместителя главврача Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева Татьяны Гурьяновой, в Татарстане на сегодня имеется 499 штатных единиц психиатров и 484 из этих вакансий заняты, но работают на них «за двоих» всего 267 психиатров. В частности, в Кайбицком, Зеленодольском, Арском, Тюлячинском, Мамадышском, Аксубаевском, Нурлатском, Спасском, Чистопольском, Муслюмовском, Мензелинском районах психиатрия держится на совместителях, как правило, совмещаются должности психиатра и нарколога. А Бавлинский район в настоящее время остался без врача-психиатра.

За последние 10 лет количество штатных должностей в психиатрической службе республики выросло на 11,4 %, а реальных врачей — на 19,2%. При этом обеспеченность «живыми» психиатрами в РТ сегодня заметно отстает от обеспеченности в ПФО и в целом по России: если у нас их менее 54% от количества вакансий, то в ПФО — более 70%, а в целом по России — порядка 86%.

Антирекорд по обеспеченности койками

При этом, подчеркнула Гурьянова в беседе с корреспондентом «Реального времени», укомплектованность кадрами в головных учреждениях составляет 62—64%.

— Обеспеченность койками у нас регулярно снижается, оптимизация началась у одних из первых, — говорила Татьяна Гурьянова на конференции. — И на сегодня показатель обеспеченности койками у нас самый низкий в Приволжском округе.

Действительно, если в ПФО этот показатель составляет 8,9 на 10 тыс. населения, в России — 8,3, то в Татарстане всего 5,9. С 2012 года он упал на 19,2%.

Впрочем, по мнению Татьяны Гурьяновой, этих коек вполне достаточно. Сославшись на исследования российских ученых, она заявила:

— 75 процентов наших больных мы можем лечить амбулаторно или в дневных стационарах.

При этом тревожным симптомом служит тот факт, что за последнее десятилетие — на фоне «оптимизации» резко — почти на треть (29,5%) выросло количество недобровольных госпитализаций. Это Гурьянова связывает с нехваткой кадров:

— Говорят же: есть специалисты — есть заболеваемость, нет специалистов — нет заболеваемости.

Рост количества недобровольных госпитализаций Татьяна Гурьянова связывает с нехваткой кадров. Фото: Инна Серова

Нейролептики родственникам в помощь

Почти 10 лет назад автор этого материала писала о проблеме социально опасных больных, которые после курса лечения оказываются дома, нарушают прописанный врачами режим приема лекарств и становятся опасными в первую очередь для своих близких. Тогда на вопрос, что делается в республике, чтобы пациенты психиатров, нуждающиеся в строгом контроле и надзоре, не ходили по кругу: клиника — дом — срыв — клиника, а их родственники и окружающие не подвергались опасности, ответа специалисты республиканского Минздрава не дали. Они лишь констатировали, что стандарт лечения продолжительностью 65 дней и выписка либо перевод в специальные общежития 750 тысяч пациентов российских психиатрических клиник и интернатов были предусмотрены еще федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 — 2011 годы», но спецобщежитий так и не появилось.

Фото: Инна Серова

По мнению Татьяны Гурьяновой, решать эту проблему должны родственники. Они должны поддерживать связь с врачами и обеспечивать постоянное диспансерное наблюдение. А что касается невозможности обеспечить «домашними средствами» регулярный прием лекарств больными, и, как следствие, — опасных в первую очередь для близких больного рецидивов, то тут, говорит она, помогут пролонгированные нейролептики нового поколения:

— Это препараты, укол которыми делается один раз в месяц, раз в 3 месяца, концентрация препарата поддерживается в крови и гасит агрессию и другую симптоматику. Терапия есть, другой вопрос, что родственники должны поддерживать связь с врачом и бегом бежать к нему, если заметили даже минимальные изменения в состоянии больного.

На вопрос, по карману ли родственникам и пациентам такое лечение, собеседница «Реального времени ответила, что эти препараты сегодня входят в перечень льготных и назначаются врачами в соответствии с показаниями к их применению.

Цены на препараты растут, финансирование падает

При этом, как сообщалось в докладе Татьяны Гурьяновой на Всероссийской научно-практической конференции по превентивной психиатрии, финансирование лекарственного обеспечения льготников из числа пациентов психиатров за 10 лет серьезно уменьшилось:

— Финансирование по федеральной льготе на примере города-миллионника Казани снизилось в три раза, тогда как стоимость лекарств выросла в 1,6 раза. Оно составляло 38—30 миллионов рублей в 2012—2016 годах, а сейчас составляет порядка 10 миллионов в год.

Фото: Инна Серова

Что же касается лекарственного обеспечения местных льготников, то тут ситуация лучше:

— С региональными льготниками мы очень долго работали по постановлению 2005 года, [согласно которому была утверждена] очень невысокая средняя стоимость рецепта. Но в этом году кабинет министров позволил нам обновить перечень препаратов по региональной льготе и внести в него все современные дорогостоящие препараты, и потребность, которую мы определили на 2023 год в 17 миллионов рублей, мы защитили в казначействе. И мы надеемся, что профилактическая помощь, а это именно контингент не инвалидов, страдающих шизофренией и эпилепсией, будет обеспечен лекарственной льготой.

А косвенным и очень настораживающим подтверждением того, что лекарства этой категории, равно как и инвалидам по психическому заболеванию действительно очень нужны в больших, чем выделялось в последние годы объемах, и того, что увеличение финансирования со стороны республики оказалось как нельзя более своевременным, послужила цифра, приведенная Главным внештатным специалистом психиатром Минздрава РТ и такая вот фраза:

— Недобровольная госпитализация выросла за последние 10 лет на 30 процентов…Внебольничная помощь падает — это характерно и для Российской Федерации. И для ПФО, и для нашего региона…