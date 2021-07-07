Главное о коронавирусе на 7 июля: увеличение числа коек в казанской больнице, император Японии сделал прививку

Уголовная ответственность за покупку сертификатов о вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 7 июля в республике зарегистрировано 22 719 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 345 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 555 человек.

Татарстанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Вдобавок если гражданин с поддельной справкой заразит другого человека, то ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Оно будет зависеть от тяжести последствий. В случае если заразившийся умрет, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).



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Онколог-маммолог Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера Айгуль Хазиева рассказала, можно ли вакцинироваться от коронавируса женщинам, которые кормят детей грудью. «Кормящим мамам можно прививаться, тем более когда есть такая возможность», — заявила она.

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. От инфекции скончались двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения, одна женщина 1941 года рождения.

Управление Роспотребнадзора по РТ запустило горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек. За сутки привились 5 713 человек, сообщили в региональном Минздраве. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 407 548 татарстанцев.



Фото: Максим Платонов

В Казани в горбольнице №7 начали увеличивать количество койко-мест для пациентов c СOVID-19 — пустые койки ставят в коридоре. Об этом «Реальному времени» сообщил источник. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» рассказали, что дополнительные койки устанавливают по плану. Создается резерв на случай увеличения количества пациентов с коронавирусом. В ведомстве обратили внимание, что сейчас взрывного роста заболевших не наблюдается.



В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что постановления о вакцинации сотрудников от коронавируса получили те учреждения, где выявили коронавирус. По состоянию на 5 июля выдано 35 таких предписаний. «Это локальная, точечная мера, и она применяется на тех предприятиях (организациях), где есть очаги», — отметили в ведомстве.

В Татарстане меры по внедрению карантинных ограничений и вакцинации низкой степени жесткости. Так считают в фонде «Петербургская политика». Эксперты организации отметили, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану заявило, что в республике нет оснований для ужесточения ограничений, а 2 июля власти сообщили об угрозе нехватки вакцины от коронавируса и возможности формирования листов ожидания.

Фото: Илья Репин

В Башкирии привились от 60 до 85% сотрудников в госорганах

За последние сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, выздоровели 20 067 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 682 634 человек, а выздоровевших — до 5 121 919 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 725 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 140 041 человек.

После прививки нужно продолжать носить маску, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Она объяснила необходимость такой меры тем, что антитела к коронавирусу начинают вырабатываться лишь спустя семь дней после первого укола.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о закрытии границ некоторых регионов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, такая мера в Кремле не поддерживается.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в сутки от СOVID-19 вакцинируются до 850 тыс. россиян. Прививку можно сделать в 6 тыс. специальных пунктах.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике прививку от коронавируса сделали от 60 до 85% сотрудников министерств и ведомств. Вакцинация по-прежнему добровольная, отметил он.

Россиянам, въезжающим на территорию РФ, теперь необходимо сдавать один ПЦР-тест на COVID-19 вместо двух. Его необходимо сделать в течение трех дней. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора. Также ПЦР-тестирование отменяется для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян при въезде в страну.

В Москве первые 11 детей получили прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом рассказал главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов. На следующем этапе привьют вторую группу детей. Всего в медучреждении прививку от коронавируса получат 50 несовершеннолетних.



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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью газете «Известия» заявил, что в ведомстве не обсуждают введение в Москве QR-кодов в торговле по аналогии с общепитом. «Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — пояснил он.

Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.33 (мск) заразилось 184 614 330 человек, 3 993 197 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 747 184 человека. Далее идут Индия (30 663 665), Бразилия (18 855 015), Франция (5 852 599), Россия (5 591 030) и Турция (5 454 763).



По количеству смертей лидируют США (605 905), Бразилия (526 892), Индия (404 211).



Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом заявил, что Москва рассматривает возможность поставки в Лаос определенного количества вакцин «Спутник V» в качестве меры гуманитарного содействия.

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Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, рассказал доктор Хилари Джонс. «Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее», — сказал он. Специалист отметил, что для борьбы с вирусом необходимы и другие меры, кроме прививки.

Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. «Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной», — сказал он.

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала предупредил о четвертой волне коронавируса в Европе. «Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — сказал он.

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Пандемия коронавируса находится в очень опасной стадии, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас единственный выход из ситуации — оказание поддержки странам «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин».

В Японии 61-летний император Нарухито вакцинировался от коронавируса. Какой препарат выбрал монарх, не уточняется.

Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма «гамма» коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время.

Алексей Нечаев