Итоги дня: взрыв в Челнах, поручения Путина, Госсовет РТ против переименования должности президента
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 октября:
- Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом дал ряд поручений правительству и властям регионов. Среди них: обеспечение запрета зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественного питания с 23.00 до 6.00; закупка и доставка в регионы России дорогостоящих лекарств, которые нужны для стационарного лечения больных коронавирусом; увеличение охвата тестирования на коронавирус с изоляцией заболевших в кратчайшие сроки; ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным; усиление контроля за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции; усиление контроля за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте; перевод на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет.
- В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир. Причины взрыва неизвестны. В МЧС России сообщили, что взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке по адресу Татарстан 25/18. На месте происшествия работают бригады скорой медпомощи. К месту ЧП направили бригады медицины катастроф. По последним данным, пострадали два человека, еще 32 эвакуированы. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции «Реального времени».
- Депутаты Государственного совета Татарстана оживленно обсуждают инициативу федералов, которые предложили обозначать высшее должностное лицо в регионах исключительно как «главу субъекта РФ». Парламентариям такая идея не нравится — они выступают против, так как в случае принятия законопроекта Татарстану придется отказаться от наименования «президент» для республиканского лидера. Кроме того, депутаты в ходе сегодняшней встречи затронули экономические итоги и прогнозы. За счет нефтепродуктов и машиностроения в Татарстане ждут к концу 2021 года роста промпроизводства на уровне 105,4%. Похожего роста власти ожидают и в 2022 году, правда, уже замедленного. Большей частью при этом он будет прямо зависеть от нефтяной конъюнктуры, хотя в Минфине РТ и планируют снизить долю «нефтянки» в налоге на прибыль с 50 до 46%.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье. По ее словам, в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что составляет в Великобритании уже около 7%. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01. Он может иметь более высокие темпы распространения.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предстоящий период нерабочих дней в России — это не локдаун, он введен для разрыва цепочек заболевания COVID-19. Людей принуждают находиться в кругу семьи и больше времени проводить на свежем воздухе, добавила она.
- Молдавия намерена инициировать независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Он уточнил, что коммерческий долг перед «Газпромом» начал накапливаться с 1994 года и Молдавия готова обсуждать его. По словам Спыну, правительство продолжит переговоры по поставкам газа.
- С 2022 года в случае если у района Татарстана увеличатся долги по налогам или будет задолженность у сотрудников органов местного самоуправления, то ему грозит сокращение финансирования из республиканского бюджета. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.
- В Казани до конца года продлевается льготный режим работы муниципальных парковок, такое решение озвучил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике». Плата за парковку взимается только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по субботам, воскресеньям и в праздники парковки будут оставаться бесплатными.
- Роспотребнадзор Татарстана начал проверку из-за проведенного в Набережных Челнах концерта певца Хабиба, на котором присутствовал полный зал. Концерт прошел вчера. Соцсети заполнили видеозаписи с мероприятия. Судя по ним, зал был полностью заполнен, что не соответствует правилам соблюдения антиковидных мер, принятым в республике. В целях борьбы с коронавирусом концертные залы сейчас могут быть заполнены только на 50%.
- В Минздраве Татарстана опровергли распространяющуюся в мессенджерах информацию об исследовании коронавируса в Набережных Челнах. Как сообщили «Реальному времени», сведения целиком и полностью не соответствуют действительности, а также не основаны на доказательных фактах. Ранее в Сети появилась информация, что жители города стали получать сообщения в мессенджерах от неизвестных, которые заявляли, что COVID-19 существует как бактерия. Она подвергается воздействию радиации и вызывает смерть при свертывании крови. В связи с этим врачи назначают пациентам необходимые препараты, и это ведет к их массовому выздоровлению.
- В Татарстане 43-летний бывший заместитель начальника исправительной колонии №5 УФСИН по РТ обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. По версии следствия, обвиняемый в 2016 году работал в исправительной колонии №3 УФСИН по РТ и был назначен ответственным за исполнение госконтрактов по поставке в учреждение поросят для откорма и убоя. От одного из предпринимателей он получил взятку в размере 50 тысяч рублей и заключил с ним госконтракты на сумму более 8,2 млн рублей. В 2018 году, находясь в должности заместителя начальника колонии №5 УФСИН по РТ, обвиняемый заключил договоры с двумя коммерческими организациями на изготовление продукции из давальческого сырья. Руководитель обеих фирм передал ему на последующие два года автомобиль Hyundai Creta и оплачивал его лизинг на общую сумму 890 тыс. рублей. В то же время обвиняемый поручал работникам использовать сырье учреждения. Ущерб оценили в 10,3 млн рублей. Помимо прочего, дебиторская задолженность составила более 12,1 млн рублей. Свою вину мужчина не признал. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.
- В Казани за этот месяц в общественном транспорте выявили 12 426 пассажиров без масок. Однако после замечания все пассажиры надели средство индивидуальной защиты. В ходе рейда было проверено соблюдение антиковидных мер в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. В общей сложности осмотрели 5 976 единиц общественного транспорта на 145 контрольных точках.
- В Казани открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19. Он находится в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс», сообщили в пресс-службе мэрии города. Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00. Он расположен по адресу: улица Мазита Гафури, 46. Для получения прививки при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
- В Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу со стороны экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора. Подсудимый Борис Петров заявил, что полностью признает вину, и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, сообщил журналист «Реального времени». По версии обвинения, Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier заключение возмездного договора со сторонней коммерческой организацией на работы по обеспечению промышленной безопасности, которые по факту не требовались и не выполнялись. Обвиняемый признал, что с его подачи подчиненные трижды отказывали в выдаче разрешения на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, а после подписания договора и перечисления 1 млн 480 тысяч рублей 20 августа 2018 года разрешение было подписано.
- В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге. Последний рейс был выполнен вчера из Казани в Ташевку и Печищи и обратно. В этом году навигация закрылась на две недели раньше, так как на Волге наблюдается низкий уровень воды. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки.
- С 1 января по 25 октября 2021 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» превысила 20 млн уникальных пользователей. Это в два раза больше, чем за 1 января — 17 сентября пандемийного 2020 года. По данным счетчика «Яндекс.Метрика», по сравнению с результатами аналогичного периода 2020 года аудитория издания выросла более чем на 43,4%. Общее количество визитов на сайт газеты с начала года составило более 64,2 млн, то есть в среднем каждый посетитель заходил в этом году на сайт газеты трижды.
- В Хартуме пострадали порядка 12 протестующих, вышедших на улицы для остановки нового военного переворота в стране. По ним открыли огонь военные. Беспорядки происходят в различных районах столицы Судана. Глава страны Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал произошедшее в стране «ответом армии на молодежную революцию». Также он объявил ЧП в разных районах государства. Кроме того, распущены Суверенный совет и правительство.
- Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение после каникул. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он напомнил, что в соответствии с указом президента в стране установлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, которые во многих школах совпадают с каникулами. А из-за того, что период отдыха для школьников не увеличивается, учебные планы меняться не будут.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан Метшин Ильсур РаисовичМинистерство здравоохранения Республика ТатарстанПетров Борис ГермановичУправление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
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