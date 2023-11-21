Анализировать нечем: в лабораториях Татарстана перебои с реактивами

Медики объясняют нехватку расходников для исследований наплывом пациентов, а коммерсанты запасаются ими впрок в ожидании дефицита

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В татарстанских медучреждениях возникают проблемы с обеспечением лабораторий реактивами. Об этом «Реальному времени» сообщили пациенты, которые не смогли своевременно сдать кровь на анализы бесплатно по полису ОМС, несмотря на наличие направления от врача. Как выяснилось, проблема эта — общероссийская, и перебои с поставками реактивов возникают уже не первый год. «Реальное время» — о дефиците реактивов для лабораторных исследований, мерах, принимаемых республиканским Минздравом для его преодоления и о перспективе перехода государственных лечебных учреждений на китайское оборудование.

«Этот «единичный» случай — не единичный!»



— 8 ноября в новой амбулатории в Куюках отменили забор крови на анализы из-за отсутствия реактивов, — сообщила «Реальному времени» жительница деревни. — В местном чате нас об этом предупредили, чтобы зря не ходили, за это спасибо, конечно. Но ведь такая история повторяется почти каждый месяц, это не единичный случай! Очень часто отменяются диагностические пробы из-за нехватки туберкулина для Манту и диаскинтестов. А анализы иногда надо бывает сдать срочно: кому-то в больницу надо ложиться, кому-то — лечение назначить. И получается, что за тем, на что мы имеем право по полису ОМС, мы идем в платную лабораторию. А при нынешних ценах на все — от продуктов до проезда в транспорте и ЖКХ — у многих каждая копейка на счету!

В местном чате регулярно появляются сообщения из амбулатории об отмене диагностических проб: «С 14.11.2022 реакции Манту не будет. Нет вакцин», «09.01.2022 Манту и диаскина нет», «20.02.2023 Манту и диаскина не будет», «13.03.2023 Манту и диаскин не будет проводиться», «15.09.2023 педиатра не будет. Манту не будет», «19.09.2023 педиатра не будет. Манту не будет», «22.09.2023 педиатра не будет. Манту не будет»...

— Сейчас мы принимаем кровь на анализ, реактивы в ЦРБ есть, и проблема эта вообще остро не стоит, — заверила издание заведующая амбулаторией Ландыш Кадырова. — Кроме того, мы сами анализы не делаем, поскольку лаборатории у нас нет. Мы только осуществляем забор крови — все анализы выполняют в Пестречинской ЦРБ. А тот случай, о котором вы говорите, — единичный, и тогда всего день или два не было забора крови.



8 ноября в новой амбулатории в Куюках отменили забор крови на анализы из-за отсутствия реактивов. realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

О причинах отсутствия реактивов завамбулаторией сказать ничего не смогла — переадресовала вопросы в ЦРБ.

«Дефицита надолго не бывает»

— Ситуация с реактивами у нас благополучная, — заверила «Реальное время» заместитель главного врача Пестречинской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Ляйсан Курбанова. — Я жалобам даже удивлена. И такого, чтобы все реактивы закончились, в принципе быть не может. Но бывает, что кратковременно отсутствует какой-то один из показателей.

По ее словам, реактивы поступают в лабораторию ЦРБ один раз в три месяца, равномерными партиями, а расходуются неравномерно:

— В один месяц какие-то реактивы расходуются больше, в другой — меньше, и может получиться так, что какой-то из них закончился. Из 50 показателей может не быть одного-двух, и то эта проблема решается быстро, за день-два. А чтобы дефицит случился надолго — такого не бывает!

«Ситуация с реактивами у нас благополучная», — заверила «Реальное время» заместитель главного врача Пестречинской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Ляйсан Курбанова. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Ляйсан Курбанова припомнила только один затянувшийся случай дефицита:

— Как-то около недели у нас не было квот на гепатит В и гепатит С. Тут дело было не в реактивах, поскольку сами мы эти анализы не делаем, а в квотах на исследование — они закончились. Но сейчас квоты на них есть, также есть реактивы и для биохимии крови, и для анализов мочи — все работает в обычном режиме.

При этом, отметила собеседница издания, Пестречинский район — особый в том плане, что его население бурно растет:

— Если в прошлом году у нас было 30 тысяч прикрепленного населения, то в этом уже перевалило за 40. А кроме тех, кто зарегистрирован на нашей территории, прикреплен к нашей амбулатории, есть те, кто не прикреплен, но помощь мы им оказываем.

«Реальное время» обратилось в татарстанский Минздрав с запросом о причинах нехватки реагентов и мерах, которые принимаются для устранения дефицита.



В татарстанском Минздраве не подтвердили информацию о перебоях с реактивами. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

— Государственные медучреждения обеспечиваются реагентами для проведения лабораторных исследований планово, объемы рассчитываются заблаговременно, — прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве РТ ситуацию. — Информация о случаях приостановки проведения клинических исследований в государственных медучреждениях Татарстана в связи с отсутствием реактивов не подтверждается. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу лабораторной службы медучреждений в начале января следующего года, процедура закупки реактивов начата уже в этом месяце. Эта работа проводится в плановом режиме, надеемся, что сбоев не будет.

Вся надежда на Китай?



Однако дефицит реактивов в России есть, и он возник более года год назад — о жалобах пациентов о невозможности сдать анализы из-за нехватки реагентов в Подмосковье, а также в других регионах СМИ писали еще весной прошлого года. Тогда сообщалось о прекращении поставок компаниями Radiometer, Thermo Fisher, Beckman Coulter, Immuco, о нехватке реагентов для секвенирования и анализа ДНК, тестов на свертываемость крови, для качественного анализа бактерий и дрожжей из крови.

Дефицит был связан с антироссийскими санкциями. Проблему стали решать, меняя «санкционную» немецкую аппаратуру на китайскую, для которой всегда есть и запчасти, и расходники.

В феврале 2023 года Росздравнадзор издал приказ, которым с 1 сентября разрешено ремонтировать иностранное медицинское оборудование неоригинальными запчастями — читаем «китайскими», потому что именно в Поднебесной производится основная масса самых разных неоригинальных, но вполне рабочих и, что актуально, дешевых запчастей. Это было сделано с целью снизить риски «дальнейшего санкционного давления».

Запас карман не тянет



Тем временем в казанских коммерческих диагностических лабораториях уверяют, что у них на повестке дня вопрос о нехватке реагентов не стоит.



— Мы стараемся делать закупки большего объема и заранее, за два-три месяца, особенно если видим, что какие-то реагенты особенно востребованы, — говорит гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина. — Мы понимаем, что придется дольше ждать, и имеем двух-трех-месячный запас.

Гизатуллина подтвердила, что некоторые реагенты сейчас отсутствуют на рынке, но и тут есть выход:

— У нас аппаратура в аренде. И мы в таких случаях меняем ее — меняем поставщика аппаратуры, привлекаем того производителя, чьи реагенты есть на рынке.

— Вы переходите на китайские анализаторы?

— Нет, стараемся найти другую замену. Сейчас переходим на Roche (компания Roche Diagnostics — немецкий производитель диагностического оборудования, — прим. ред.), их аппараты и реагентика на нашем рынке есть. Доступны также анализаторы и реагенты Beckman Coulter, Abbott (производство США, — прим. ред.), и мы с ними работаем.