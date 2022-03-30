В Татарстане будет создан радиологический дата-центр

Фото: Мария Горожанинова

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане будет создан радиологический дата-центр (RdC) — управляющая компания ресурсами цифровой радиологии. Новая структура возьмет под свое управление все дорогое высокотехнологичное медицинское оборудование в республике. Основой для проекта станет Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ).

— Мы вышли с предложением к руководству республики о создании так называемого радиологического дата-центра, — подтвердил сегодня информацию «Реальному времени» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, — Центр будет на базе центральной единой службы «Единый рентгенолог РТ», созданной на основе ЦАМИ. Надеюсь, что в ближайшее время решение будет принято.

Центр может появиться уже в апреле. На вопрос о том, кто возглавит новую структуру, Марат Садыков не дал однозначного ответа: «Будет соответствующий кадровый аудит, и мы решим».

Луиза Игнатьева