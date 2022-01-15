Дмитрий Лопушов: «У нас люди будут умирать не из-за ковида, а потому что им некому будет помочь»

Главный эпидемиолог Минздрава РТ — об угрозе массовой вспышки из-за «омикрона» и новых антирекордах по числу зараженных

Фото: нкдгб.рф

«Омикрон», скорее всего, уже в Татарстане, просто пока не диагностирован, убежден главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. Врач призывает всех, кто еще не привился, сделать это сейчас, до начала очередной вспышки ковида, которая может стать самой массовой. В пример он приводит страны, где уже бушует новая волна пандемии: «В США на этой неделе побит очередной антирекорд заражений — более 1,13 млн в сутки, и в 90% случаев виноват «Омикрон». Если сопоставить эти данные с населением Татарстана, можно прогнозировать у нас до 10 тысяч заболевших в день — это же гигантские цифры!». В этих условиях люди будут гибнуть не столько из-за коронавируса, предупреждает Лопушов в интервью «Реальному времени». Также он привел данные о том, сколько татарстанцев предпочли «Спутнику» другие вакцины: «КовиВак» и «ЭпиВакКорону», рассказал, как будут вакцинировать подростков, и назвал единственный способ избежать инфицирования.

«Можно прогнозировать в Татарстане до 10 000 заболевших в день»

— Дмитрий Владимирович, некоторые эксперты осторожно прогнозируют, что с приходом «омикрона» пандемия уйдет из острой фазы и перейдет в вялотекущий процесс.

— Но нужно помнить о том, что и при «омикроне» среди непривитых не исключено тяжелое течение. И не исключена массовость процесса. А если таких больных будет по Татарстану не 200, а 500 или даже 1000 каждый день? Можно посмотреть на то, что сейчас происходит в США, где на этой неделе побит очередной антирекорд заражений коронавирусом — более 1,13 млн в сутки. И в 90 процентах случаев «виноват» штамм «омикрон».

Если сопоставить эти данные с населением Татарстана, то можно прогнозировать у нас до 10 тысяч заболевших каждый день. Это же гигантские цифры. Кто будет в такой ситуации работать, привозить хлеб, лечить нас, если в это число попадут врачи, работники хлебзаводов? Это парализует всю деятельность. У нас люди будут умирать не из-за того, что они болеют коронавирусом, а от того, что им просто некому будет оказать помощь.

На пике пандемии, в ноябре, в Татарстане ежедневно фиксировалось около 250 новых случаев. И это было тяжело для системы здравоохранения. А если это будет больше 1000 лабораторно подтвержденных случаев? И этот показатель еще нужно умножать на число тех, кто будет болеть легко или бессимптомно и вообще не обратится за медицинской помощью.

Сейчас в Татарстане заболеваемость реально снизилась. Можно сколько угодно оценивать цифры, но мы смотрим на обращаемость за медпомощью и места в стационарах. Сейчас в стационарах много свободных коек.

— Возможно, сомнений татарстанцам, которые не торопятся прививаться, прибавляют данные по «омикрону» и его способности уходить от антител?

— В любом случае все данные говорят о том, что течение заболевания среди привитых идет в легкой степени, без летальных исходов. Это подчеркивается практически во всех научных трудах. Да, мы будем болеть, коронавирус, скорее всего, с нами навсегда. Но надо стремиться к тому, чтобы он перешел в формат ОРЗ. Как было в доковидную эпоху? Все мы болели ОРВИ, и даже на работу ходили с легкой простудой. И если коронавирус перейдет в такую форму легкого ОРЗ, то жизнь нормализуется. Еще не было такого, чтобы рейсы в какую-то страну отменяли по причине большого количества заболевших ОРЗ.

Если коронавирус перейдет в форму обычного ОРВИ — ну поболел человек 7 дней без всяких осложнений и выздоровел, это, фактически, можно будет считать полной победой над пандемией.



Фото: Максим Платонов

Да, мы будем болеть, коронавирус, скорее всего, с нами навсегда. Но надо стремиться к тому, чтобы он перешел в формат ОРЗ

«Очереди в поликлиниках практически сошли на нет»



— Судя хотя бы по данным чат-бота «Вакцинация Казань», можно ли сделать вывод, что сегодня с разнообразием вакцин в Татарстане стало все хорошо? Еще недавно, кроме «Спутника V», сложно было найти другую вакцину, а за «КовиВаком» и вовсе приходилось записываться во внушительные листы ожидания…

— Уже практически с середины ноября 2021 года все зарегистрированные российские вакцины поступили в республику. В настоящий момент все они есть в достаточном количестве в резерве. Это касается как остродефицитного «КовиВака», так и «ЭпиВакКороны» и «Спутника лайт».

Все зарегистрированные российские вакцины, за исключением детской, есть у нас в наличии, причем в достаточном количестве.

— Можно ли сказать, что листы ожидания ушли в прошлое? Или если человек хочет привиться не «Спутником V», а другим препаратом, ему необходимо записываться на вакцинацию заранее?

— Сейчас листы ожидания по сути не нужны — все вакцины есть в свободном доступе. Человек может прийти в мобильный пункт вакцинации или поликлинику и заявить о своем желании вакцинироваться тем или иным препаратом. Но в случае с мобильным пунктом вакцинации может случиться так, что на момент прихода человека конкретная вакцина закончится. Препараты не хранятся в пунктах вакцинации — вакцины туда завозят каждый день. Допустим, привезли туда 10 доз «КовиВака» (а много мы не привозим, потому что поток желающих вакцинироваться спал), и к вечеру они могут закончиться. Поэтому в пунктах вакцинации определенный лист ожидания может вестись, чтобы конкретная вакцина точно оказалась в наличии в момент прихода желающего вакцинироваться. И хранить все вакцины в пунктах вакцинации просто нет смысла, потому что, не дай бог, произойдет отключение электричества и препарат пропадет.

— А в поликлинику можно прийти и сделать необходимый препарат день в день?

— Да, там есть вакцины в достаточном количестве. Тем более что очереди в поликлиниках среди желающих вакцинироваться практически сошли на нет, так что можно беспрепятственно сделать прививку.

Фото: Максим Платонов

Все зарегистрированные российские вакцины, за исключением детской, есть у нас в наличии, причем в достаточном количестве

«Около 14 тысяч жителей привились «КовиВаком»

— С введением QR-кодов остро встал вопрос со «Спутником лайт», которым многие желали привиться и сразу же получить вожделенный код. Сейчас какая схема принята: кто может привиться этим однокомпонентным препаратом?

— «Спутник лайт» используется только для повторной вакцинации и для вакцинации переболевших или лиц с антителами. Мы также вакцинируем «Спутником лайт» иностранных граждан на платной основе.

— Как идет вакцинация иными вакцинами кроме «Спутника V»? Некоторые буквально до победного ждали «КовиВака» и утверждали, что ничем другим прививаться не хотят…

— Основную долю занимает вакцина «Спутник». В Татарстан со старта вакцинальной кампании поступило 2 млн 317 тысяч доз «Спутника», «ЭпиВака» поступило 118 870 доз, а «КовиВака» — 24 450 доз. Эти цифры говорят сами за себя.

Многие из тех, кто утверждал, что хотят привиться исключительно «КовиВаком», просто в принципе не готовы были сделать прививку, и отсутствие препарата было лишь отговоркой. Сейчас «КовиВак» есть: из поступивших 24,5 тысячи доз еще порядка 10 тысяч осталось в наличии. То есть в Татарстане всего около 14 тысяч жителей привились «КовиВаком» — это очень маленькое количество в разрезе республики. Если говорить об «ЭпиВаке», то в наличие остается около 50 тысяч доз.

— Многие серьезные специалисты выражают серьезные сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны». Сейчас у татарстанцев есть полный спектр выбора между российскими вакцинами. Какими вы рекомендуете прививаться?

— Все наши вакцины зарегистрированы в установленном порядке. И все они могут использоваться и применяться в гражданском обороте для массовой вакцинации. Понятно, что эффективность вакцин колеблется. Разница в эффективности есть, как и у любого препарата. Но аналогичное можно сказать и про зарубежные вакцины. Однако эти показатели эффективности в любом случае укладываются в предел, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому говорить о том, что одна вакцина эффективная, а другая неэффективная — не совсем правильно. Различия в эффективности есть, но они непринципиально отличаются.

— В частных беседах специалисты казанских ковидных госпиталей утверждают, что смертей среди привитых «Спутником V» они не видели, а вот среди вакцинированных «ЭпиВаком» они есть…

— Смертность значительно выше у непривитых — это я могу сказать на 100 процентов.

Фото: Максим Платонов

Смертность значительно выше у непривитых — это я могу сказать на 100 процентов

«До прихода «омикрона» остаются считанные дни»

— Новогодние праздники сильно отразились на темпах вакцинации в Татарстане?

— Темпы вакцинации действительно снизились. Максимальное количество людей, которых удавалось привить за один день, составляло 42 тысячи татарстанцев. Уже на этапе спада темпов, до новогодних праздников, мы в день вакцинировали порядка 3,2 тысячи татарстанцев. И за шесть каникулярных дней мы привили 3,2 тысячи человек. То есть спад налицо. Безусловно, он связан и с выходными днями. Но населению нужно понимать, что мы повторно наступаем на те же грабли, что и в мае прошлого года. Сейчас идет реальный спад заболеваемости. В разгар пандемии противники вакцинации заявляли о том, что нельзя вакцинироваться в период подъема заболеваемости. Сейчас самое время вакцинироваться.

Скорый подъем заболеваемости будет, и он связан с приходом штамма «омикрон». Поэтому все непривитые попадут в эту волну. Вирус будет циркулировать до тех пор, пока есть восприимчивые к нему люди.

— Когда придет «омикрон»?

— Приход «омикрона» — это лишь вопрос времени. Остаются дни или недели. Скорее всего, он уже циркулирует у нас, просто в Татарстане он пока не диагностирован. В любом случае «омикрон» придет, тем более что в Российской Федерации уже зарегистрировано немало случаев.

Скорее всего, с приходом к нам «омикрона» значительно возрастет количество инфицированных. И сейчас самое время вакцинироваться. Те, кто до сих пор не привился, должны прийти и сделать это. У тех, кто прошел первичную вакцинацию полгода назад, есть время прийти и сделать ревакцинацию.

Не нужно повторять печальный опыт, когда в конце весны — начале лета мы убеждали всех прийти вакцинироваться. К сожалению, многим было не до этого — кто-то был в отпуске, кто-то готовился к лету. И некоторых их них мы не досчитались на пике заболеваемости в октябре — ноябре — мы их просто похоронили. Не стоит наступать на те же грабли.

Нужно прийти и пойти по пути вакцинации, по которому пошел весь мир. Франция ввела дополнительную вакцинацию, Израиль проводит уже четвертую ревакцинацию. А мы до сих пор не можем завершить первичную вакцинацию. У нас есть люди, которые упираются до сих пор. Есть пожилые люди, которые не привились, и, которые, очевидно, станут первыми жертвами при очередном подъеме заболеваемости. И как у них будет протекать «омикрон», мы не знаем.

Да, есть некоторые данные, позволяющие надеяться, что «омикрон» протекает в легкой степени у привитых лиц и у людей молодого возраста. Как он будет протекать у пожилых, которые не привились, но имеют букет хронических заболеваний, мы не знаем — нужно задуматься об этом самим пожилым людям и их детям.

Скорее всего, дети, у которых такое безответственное отношение к своим пожилым родителям, хотят присутствовать на их похоронах? Время сейчас самое подходящее, чтобы привиться или пройти повторную вакцинацию (ревакцинацию) и попытаться снизить подъем заболеваемости, через который нам в скором времени придется пройти.

Фото: Максим Платонов

Нужно прийти и пойти по пути вакцинации, по которому пошел весь мир. Франция ввела дополнительную вакцинацию, Израиль проводит уже четвертую ревакцинацию. А мы до сих пор не можем завершить первичную вакцинацию. У нас есть люди, которые упираются до сих пор

«Коллективный иммунитет — это динамический процесс»

— До нового года говорили, что для достижения коллективного иммунитета в 80% в Татарстане осталось привить менее 300 тысяч человек (по данным на конец года было 72%). Когда он будет достигнут?

— Показатель коллективного иммунитета в 80% у нас пока не достигнут. Это уровень, который рекомендует и Всемирная организация здравоохранения, и демонстрирует опыт других стран. Нам осталось привить буквально несколько сотен тысяч человек.

Но необходимо понимать, что коллективный иммунитет — это динамический процесс. Чем больше мы будем оттягивать время, тем больше будет появляться людей, прошедших первичную вакцинацию, у которых уже подходит время проходить ревакцинацию. Люди, которые прошли первичную вакцинацию, но спустя полгода не сделали ревакцинацию, уже не будут входить в коллективный иммунитет. И планка коллективного иммунитета становится практически недостижимой.

Количество лиц, подлежащих вакцинации в связи с необходимостью прохождения ревакцинации, будет только увеличиваться. Потому что к лицам, которые не привились, будут добавляться те, кто не пришел на ревакцинацию. И процесс достижения коллективного иммунитета будет идти в противоположную сторону. Чем больше будет проходить времени с первичной вакцинации, тем больше людей будет добавляться в показатель непривитых, которым необходимо пройти ревакцинацию. И планка в 80 процентов будет для нас все более недостижимой.

Но тут все зависит от нас. Только мы, сознательные граждане, проходящие вакцинацию и ревакцинацию, можем по кирпичикам внести свой вклад и построить стену. Если каждый не принесет свой кирпичик, мы никогда не достроим стену.

Фото: нкдгб.рф

Пока все не переболеют, вирус не исчезнет. Соответственно, какая-то часть из переболевших покинет белый свет. Если мы готовы к тому, чтобы потерять своих родных и близких, можно на все наплевать — не носить маски, не вакцинироваться, не обрабатывать руки антисептиками. Но на вопрос, относятся ли такие люди к виду «человек разумный», ответ очевиден

«Единственный путь избежать заражения вирусом — не дышать»

— Как убедить людей пройти ревакцинацию спустя полгода после первичной вакцинации, если тот же QR-код действует год?

— Человек сам ответственен на свое здоровье и за здоровье окружающих. Пока мы этого не поймем, задача будет трудно выполнимой. Да, мы можем ввести ограничительные мероприятия, QR-коды. Понятно, что есть люди, которые до сих пор не привились, не пользуются общественным транспортом, а сидят дома и ждут, когда вирус придет.

Вот вирусу все равно до ограничительных мероприятий. Ему все равно, есть у вас QR-код или нет, ходит человек на улицу или нет. Коронавирус передается по воздуху. И единственный путь избежать заражения вирусом — не дышать.

Если тот, кто сидит дома, никуда не ходит, заявляет, что не станет прививаться, в ответ ему можно сказать: «Но вы же дышите!». До тех пор пока вы дышите, к вам поступает воздух. И в воздухе может содержаться коронавирус. Есть много способов, как он может туда попасть. Единственный способ избежать заражения — запереться в гигантскую стеклянную банку и закрыться, подавать туда очищенный кислород и жить в таких условиях. Другой вопрос — нужно ли жить в таких условиях? Не проще ли прийти сделать прививку и жить полноценной жизнью?

Некоторые говорят о том, что носят маски. Да, маски снижают вероятность заболеть. Но дома маски мы не носим. А дома мы разве не дышим, не контактируем? До тех пор, пока мы вдыхаем воздух, мы можем вдохнуть и вирусные частицы. У нас были случаи, когда инфицировался инвалид, который вообще никуда из дома не выходил. Потому что его окружение благополучно ходило на работу, по торговым центрам и так далее. Вирус достанет всех. Пока все не переболеют, вирус не исчезнет. Соответственно, какая-то часть из переболевших покинет белый свет. Если мы готовы к тому, чтобы потерять своих родных и близких, можно на все наплевать — не носить маски, не вакцинироваться, не обрабатывать руки антисептиками. Но на вопрос, относятся ли такие люди к виду «человек разумный», ответ очевиден.

— Какие сейчас актуальные данные по повторной вакцинации в Татарстане?

— Ревакцинацию прошли чуть более 140 тысяч татарстанцев. Хотя если мы отсчитаем 6 месяцев назад, вторую прививку первичной вакцинации прошли 320 тысяч человек. То есть 320 тысяч человек должны были прийти и сделать ревакцинацию. А пришли 140 тысяч. Соответственно, 180 тысяч человек прошли первичную вакцинацию, не дошли до ревакцинации и считают себя полностью защищенными.

Более того, 38 тысяч татарстанцев получили только первый компонент двухфазной вакцины и скорее всего забыли, что нужно пройти полный курс вакцинации с перерывом в 21 день. Первая прививка будет их защищать, но уровень защиты будет минимальным. Но они до сих пор не пришли даже на вторую прививку первичной вакцинации. Налицо несознательность этих граждан. Скорее всего, они хотят ходить в масках, с QR-кодами, сидеть дома и никуда не ездить.

Фото: Максим Платонов

180 тысяч человек прошли первичную вакцинацию, не дошли до ревакцинации и считают себя полностью защищенными...

«Поступление вакцины для детей ожидаем в конце января»

— Каков сейчас процент свободных коек в ковидных госпиталях?

— У нас развернуто 50 ковидных госпиталей — а на максимуме было 57. Сейчас развернуто 2700 коек, из них около 30% свободны. На максимуме мы разворачивали более 7 тысяч коек, из них свободных коек было лишь 3%. Мы балансировали и в любой момент могли загрузиться по полной программе. А сейчас самая благоприятная ситуация для вакцинации.

— Многие пункты закрываются, учитывая упавшие темпы вакцинации. Насколько вакцинация останется доступной для татарстанцев вне медучреждений?

— Мы закрыли только пять пунктов вакцинации, 170 продолжают функционировать. В Казани в круглосуточном режиме работает пункт вакцинации на базе 7-й горбольницы. Мы не намерены сокращать количество пунктов, доступность будет обеспечена в полном объеме.

— Для тех, кто решится на ревакцинацию, лучше обращаться в специализированный для такой категории пункт в «Парк Хаусе»?

— Да, из мобильных лучше туда. Или в любую поликлинику.

— Многих волнует вопрос вакцинации подростков. Когда в Татарстане ожидается поставка вакцины «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет?

— Поступление первой партии вакцины мы ожидаем к концу января. Какое количество придет — прогнозировать сложно. Это будет поставка федерального центра.

— Как будет организована вакцинация подростков?

— В первую очередь планируется задействовать детские поликлиники.

— На базе школ вакцинацию проводить не планируется?

— Пока нет.

— Есть данные по желающим вакцинировать своих детей в Татарстане?

— Есть обращения граждан, которые активно интересуются, когда придет вакцина и когда можно будет сделать прививку своим детям.