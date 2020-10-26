Статистическая погрешность? Федеральные и региональные данные о жертвах COVID-19 отличаются в два раза

Скандальные разночтения обнаружились между статистикой смертности от коронавируса, которую ведет Минздрав Татарстана, и данными официального всероссийского мониторинга стопкоронавирус.рф. Как выяснило «Реальное время», согласно распространяемой федеральным центром информации, в республике с 1 по 22 октября от «короны» умерло 56 человек, а по местным данным — почти вдвое меньше. Однако общее количество жертв инфекции практически идентично.

Цифры не сходятся



По данным Минздрава Татарстана, на утро 22 октября в республике было подтверждено 105 смертей от COVID-19, из них 29 — в октябре. По данным же официального сайта стопкоронавирус.рф, в октябре от коронавируса скончалось 56 татарстанцев, то есть почти вдвое больше. При этом остается загадкой, как вышло, что, по данным общероссийского сайта, с начала пандемии в Татарстане умерло от COVID-19 всего 104 пациента, а по данным местного штаба — уже 105.

Также видна существенная разница между данными, которые ежедневно обнародует оперштаб и выкладывает стопкоронавирус.рф. Местные медики выдают новости об одной-двух смертях почти ежедневно. А федеральный сайт показывает резкий рост смертности с 13 по 18 октября. За шесть дней, по «российской» версии, скончалось 36 больных — люди умирали по 5—7 человек в день. А по «татарстанской» — за тот же период умерло всего восемь «ковидных» пациентов. Наибольшее число смертей за сутки, по данным стопкоронавирус.рф, в республике зафиксировано 15 и 17 октября — в каждый из этих дней скончались по семь человек.

Значит ли это, что в Татарстане скрывают реальные показатели смертности? Но это было бы бессмысленно, поскольку информация ежедневно публикуется на общероссийском сайте. Дело, скорее всего, в том, как и с какой целью преподносить информацию о летальных случаях.

Неспешная методика подсчета

В Татарстане, как ранее объясняли в республиканском Минздраве и оперштабе, публикуют сведения лишь о подтвержденных случаях смерти от коронавируса. А подтвержденными они считаются, только если есть «положительное» заключение по результатам патологоанатомического вскрытия. Об этом еще летом сообщил журналистам замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Вскрывают же умерших в больничных моргах далеко не всегда день в день. Так что пока тело вскроют, пока биоматериалы исследуют и документ по всем правилам оформят, пройдет день, а то и два-три.

Правда, возникает вопрос, как же тогда стопкоронавирус.рф получает информацию об умерших день в день? А следом стучится мысль: вследствие описанного Альмиром Абашевым порядка трагические новости о смертях от «короны» размазываются по календарю тонким слоем. Согласитесь, одна-две смерти в сутки в течение месяца выглядят, простите за цинизм, естественно: да, умирают в основном пожилые и очень пожилые пациенты с кучей хронических болячек, которые помешали им справиться с ковидной пневмонией. Печальная, но неизбежная обыденность.

Другое дело — когда 13 октября стало несчастливым сразу для шестерых больных этой самой пневмонией, 14-е — для пятерых, 15-е — для семерых. Всплеск количества смертей в течение шести дней — фактор настораживающий. И, возможно, что такой прием, как дозирование информации, в татарстанском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией применяют вполне сознательно — чтоб не пугать народ зря.

Если такова реальная картина заболеваемости в Татарстане, вряд ли она иная в России: методики документирования летальных исходов в стране едины. Фото Рината Назметдинова

«Каждый день по несколько трупов»

Впрочем, пугаться, похоже, надо совсем другого. Казанский патологоанатом на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Реального времени», что еще в апреле-мае 2020-го количество умерших пациентов с коронавирусом в десятки раз превышало официальную статистику.

— Каждый день мы вскрывали по несколько таких трупов, работали в защитных костюмах, в морге выдавали родственникам тела запакованными в пленку, которую нельзя снимать. А в официальных документах указывали другие причины смерти, и это объективно. Умирают же не от вируса, а от осложнений.

И вряд ли сейчас что-то изменилось. Причем если такова реальная картина заболеваемости в Татарстане, вряд ли она иная в России: методики документирования летальных исходов в стране едины.

А как считать?

С другой стороны — а насколько вообще точна статистика, основанная на неполных данных?

Ведь, во-первых, тест на COVID-19 сдают не все заболевшие ОРВИ, а на усмотрение лечащего врача. При отсутствии характерных признаков заболевания коронавирусной инфекцией тест не назначается. Поэтому реальный уровень инфицирования COVID-19 как татарстанцев, так и в целом россиян неизвестен.

Точно так же неизвестен реальный уровень смертности от COVID-19. В СМИ неоднократно публиковались разъяснения медиков, что если пациент, зараженный коронавирусом, скончался, но в его легких вирус не был обнаружен, эта смерть в ковид-статистику не попадает. Хотя если рассуждать логически, он мог бы быть жив, если бы не вирус, осложнивший течение хронической болезни. И согласно опубликованным в открытых источниках данным, в некоторых странах, например в Бельгии, в «коронавирусную» статистику включают все смерти, в том числе пациентов, у которых было только подозрение на коронавирус.

Возможно, именно в результате таких разных подходов в России смертность от коронавируса, по официальным данным, составила на сегодня 1,7%, а в мире, по данным ВОЗ, — 2,7%.

«Корректировки неизбежны»

— Статистика — это такая область, в которой оперативные данные не всегда соответствуют окончательным, и я думаю, что даже те данные, которые появляются на сайте стопкоронавирус.рф сегодня, тоже в дальнейшем будут корректироваться, — говорит депутат Госдумы от Татарстана, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов. — Такая корректировка была и по Китаю, по Италии и Европе, будет и в Российской Федерации. Значимой, большой разницы в показателях нет.

— А как полагаете, разница после корректировки у нас будет в большую или меньшую сторону? — уточнило «Реальное время».

— Я уверен, что в большую. Не надо успокаивать себя тем, что смертность от новой коронавирусной инфекции существенно ниже, чем смертность от сезонного гриппа. На самом деле это так, но мы имеем дело с коварной вирусной инфекцией.

— А как быть с анонимной информацией от патологоанатомов — о том, что уже к середине лета в Татарстане было произведено порядка трехсот вскрытий зараженных коронавирусом? Это байки, не заслуживающие доверия? Или эти умершие были, но не попали в официальную статистику как умершие от других заболеваний, а коронавирус был указан как сопутствующее заболевание?

— При вскрытии и окончательной постановке диагноза рассматриваются все диагнозы. Если вскрытие проводилось и при этом подразумевался диагноз «COVID» — в этом нет ничего необычного. Другое дело, что перед тем, кто проводит вскрытие, ставится вопрос об основополагающей причине смерти. И, возможно, этот диагноз ставится как сопутствующий. А истинная причина смерти — другая. Но все меры предосторожности при этом, естественно, соблюдаются, и труп родственникам выдается как «ковидный».

Это не манипуляция с диагнозом, говорит Айрат Фаррахов, а как раз нормальная, ответственная работа врачей.

Критики российского подхода к формированию статистики смертности от COVID нередко апеллируют к показателям так называемой дополнительной смертности. Фото mos.ru

Итальянский абсурд и российский «крест»

Айрат Фаррахов подчеркнул: в отсутствие единого подхода к фиксации смерти от COVID-19 со стороны ВОЗ во многих странах используются различные подходы. Он напомнил, что в Италии в коронавирусную статистику включили даже смерть человека, совершившего суицид, но зараженного COVID, что выглядит абсурдным с точки зрения научного подхода.

А еще, заметил собеседник «Реального времени», критики российского подхода к формированию статистики смертности от COVID нередко апеллируют к показателям так называемой дополнительной смертности.

— Хотя, на мой взгляд, здесь наблюдается чистое совпадение, — заметил Фаррахов. — Россия в последние три года вошла в пик катастрофической демографической ситуации — очень серьезного роста смертности. По разным оценкам, трудоспособное население и дальше будет ежегодно уменьшаться на один миллион человек. В действительности мы имеем дело с российским демографическим «крестом» и еще лет семь будем находиться на самом пике российской смертности, самой высокой убыли населения.

Мистика в статистике и реальная сила вакцины

— Рост смертности от COVID связан с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией, — считает Альберт Ризванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, где разрабатываются тест-системы на COVID-19. — Если заболело больше людей, то и умирает больше. Кроме того, медицинская статистика очень подвержена манипуляциям. К примеру, когда у нас объявляют год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в этот год мистическим образом люди внезапно перестают от них умирать, но при этом поднимаются показатели смертности от других заболеваний. Ведь когда человек умирает, сложно определить, от чего конкретно он умер — он умирает обычно от совокупности заболеваний.

Альберт Ризванов считает, что реально смертность от COVID вместе с заболеваемостью снизятся с началом вакцинации. Пока вакцины от COVID-19 получили в России, по сути, лишь разрешение на клиническое исследование, и их предстоит протестировать на нескольких десятках тысяч человек, чтобы убедиться в ее эффективности и, главное, безопасности.

— Кроме того, отстает производственная база, — говорит Ризванов. — Она не покрывает потребности России в вакцине, тот же институт Гамалеи способен выпустить лишь несколько миллионов доз в год на 140-миллионное население России.

Однако по словам ученого, картину смертности способна изменить не только повальная вакцинация населения, а даже прививки только тем, кто входит в группу риска — врачам, учителям и пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Поскольку последние как раз и могут дать прирост смертности в случае заражения коронавирусной инфекцией, а первые две группы являются наиболее активными ее «разносчиками».

По словам ученого, картину смертности способна изменить не только, повальная вакцинация населения, а даже прививки только тем, кто входит в группу риска. Фото mos.ru

Пусть уж будет стабильно!

И последнее. Судя по данным о смертности (если же, конечно, считать выборку репрезентативной), стабилизация ситуации с коронавирусом, о которой было объявлено летом властями республики, понятие, мягко говоря, условное. Какая же это стабилизация, если с каждым месяцем умерших все больше?

С другой стороны, стабилизация — если не как статистический, то как экономический и психологический «якорь» — нам сегодня нужна настолько, что некоторые считают, что не грех ее и выдумать. Иначе ведь вновь придется ужесточать противоковидные меры. А последствия разорения огромного количества мелких предпринимателей, длительного отсутствия у большой части населения средств к существованию, невозможность купить лекарства и еду, помноженные на тоску самоизоляции, могут оказаться пострашнее «короны».

P. S. «Реальное время» обратилось за комментариями в Минздрав РТ, по получении мы готовы их опубликовать.