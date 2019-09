Куда пойти в Казани: «Аксенов-фест», Up!Date и фестиваль французского кино

Афиша мероприятий с 9 по 15 сентября

Фото: Олег Тихонов

11 сентября в Казани стартует «Аксенов-фест». В этому году среди поэтов и писателей, которые посетят мероприятие, будет Гузель Яхина. 14 сентября откроется фестиваль французского кино, в этот же день пройдет образовательный IT-фестиваль Up!Date. Что еще интересного нас ждет на будущей неделе — в обзоре «Реального времени».

Круглый стол с представителями Латвии в ТПП

11 сентября в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Татарстана пройдет круглый стол с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Латвийской Республики в РФ Мариса Риекстиньша и представителей официальных и деловых кругов Латвии. Спикеры расскажут об экономическом потенциале Латвии.

Начало в 13.30.

18+

Гузель Яхина на «Аксенов-фесте»

С 11 по 15 сентября в Казани пройдет 14-й литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». В программе — мероприятия, посвященные литературе, кино, театру, моде, живописи и музыке.

Гостями фестиваля в этом году станут поэты и писатели Светлана Васильева, Алиса Ганиева, Гузель Яхина, журналист Татьяна Соловьева, публицист, издатель Борис Куприянов, музыкант, композитор Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, российский историк моды Александр Васильев, киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов.

Гостем фестиваля в этом году станет и Гузель Яхина. Фото Максима Платонова

11 сентября на открытии фестиваля в Доме Аксенова запланированы творческие встречи и беседы, посвященные поэзии, стилю и личности Василия Аксенова.

0+

Фильм «Годовщина революции» в «Каро»

С 12 по 18 сентября в кинотеатре «Каро» пройдет показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918). Хроникально-документальный фильм «Годовщина революции» считался утерянным с 1920-х годов вплоть до 2017 года и вновь был показан на большом экране в Амстердаме на фестивале документального кино IDFA в 2018-м. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники — Львом Троцким, который в определенный момент превратился в СССР в персону нон-грата.

Начало в 19.00. Стоимость билетов — 250 рублей.

12+

Казань присоединится к акции против рака «Зажги ночь»

12 сентября на Кремлевской набережной пройдет марш «Зажги ночь». Акция призвана показать, что никто не застрахован от онкологических заболеваний, но каждый может быть предупрежден. Слоган марша — «Когда мы идем — рак отступает», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Акция призвана показать, что никто не застрахован от онкологических заболеваний, но каждый может быть предупрежден. Фото Олега Тихонова

Участникам мероприятия выдадут бумажные фонарики трех цветов: золотые зажгут те, кто потерял близких и друзей, белые — те, кто сейчас лечится от онкологических заболеваний или находятся в ремиссии, красные — те, кто находится рядом и помогает: медики, родственники, друзья.

12+

Фильм «Капитал в XXI веке» в «Смене»

13 и 14 сентября в центре современной культуры «Смена» пройдут показы фильма «Капитал в XXI веке» (реж. Джастин Пембертон, Новая Зеландия/Франция, 2019).

Фильм снят по одноименной книге экономиста Томаса Пикетти, которую The Financial Times назвала бизнес-книгой года, а колумнист New York Times — главной книгой последнего десятилетия.

13 сентября показ начнется в 19.30, 14 сентября — в 18.00. Стоимость билетов — 200 рублей.

16+

Фестиваль еврейской музыки

Гости услышат выступления коллективов из Израиля, Чехии, Украины, Белоруссии и России. Фото Максима Платонова

13 сентября в Казани пройдет восьмой фестиваль еврейской музыки. Гости услышат выступления коллективов из Израиля, Чехии, Украины, Белоруссии и России.

Начало в 16.00 на ул. Петербургской. Вход свободный.

12+

Французское кино в КЦ «Московский»

С 14 по 20 сентября в культурном центре «Московский» пройдет фестиваль французского кино. В его рамках будут представлены два цикла: документальные и художественные ленты, которые объединяет одна ключевая тема — судьба женщины в современном мире.

Также на фестивале откроется интерактивная фотовыставка FranceEMotion при содействии Французского института в России и агентства AtoutFrance.

Стоимость входного билета — 180 рублей.

12+

Образовательный IT-фестиваль

14 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет ежегодный образовательный IT-фестиваль «Up!Date». Мероприятие соберет более 700 разработчиков, специалистов отрасли и всех заинтересованных в развитии софт-скиллов. Участников ждет информация о практиках и трендах — от выбора актуальных технологий до методов развития и прокачки креативности, сообщают организаторы.

Фестиваль «Up!Date» соберет более 700 разработчиков, специалистов отрасли и всех заинтересованных в развитии софт-скиллов. Фото Максима Платонова

Тематически «Up!Date» разделен на три секции: «Технологии», «Soft Skills» и «Мышление». Спикерами в этом году станут специалисты Яндекса, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис, а также психологи, фасилитаторы и дизайнеры.

Помимо лекционной части гостей ждут фан-зона и квиз.

Начало в 11.00, вход свободный.

0+

Выставка винограда

15 сентября в Казани пройдет выставка винограда. Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года и собирает садоводов-любителей и виноградарей Татарстана и соседних регионов.

В рамках выставки-ярмарки можно будет получить консультацию по выращиванию и уходу за садовыми культурами, а также продегустировать и приобрести продукцию и саженцы.

Начало в 10.00 по адресу ул. Рауиса Гареева, 79, корпус 1. Вход свободный.

0+

Выставка винограда проводится ежегодно с 2009 года и собирает садоводов-любителей и виноградарей Татарстана и соседних регионов. Фото Максима Платонова

Фестиваль урожая на Кремлевской набережной

С 13 по 15 сентября на Кремлевской набережной пройдет фестиваль урожая. Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные из свежих и натуральных продуктов, купить фермерские товары.

На фестивале будут работать фудкорт и ярмарка поволжских производителей натуральных продуктов. Посетителей ждут также интерактивная программа, развлечения для детей, конкурсы, мастер-классы, концертная программа с участием городских кавер-групп.

Начало в 13.00.

6+