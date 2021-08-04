Ковид усугубил ситуацию с запущенностью рака в Татарстане

Сказалась временная приостановка диспансерно-профилактической работы в минувшем году, когда медики сосредоточились на борьбе с пандемией

Фото: Мария Горожанинова

В Татарстане впервые с 2018 года выросла доля запущенных злокачественных заболеваний с 21,45% до 25,57% по итогам первого полугодия 2021-го. В отдельных муниципальных районах республики этот показатель за минувший год вырос вдвое. Какой урон нанесла пандемия коронавируса системе здравоохранения и чем это грозит тяжелобольным татарстанцам, как не попасть в группу риска — разбиралось «Реальное время».

В Татарстане вырос показатель запущенности рака



В Татарстане в первом полугодии 2021-го резко выросла запущенность злокачественных заболеваний — до 25,57% против 21,45% (за 6 месяцев 2020 г.). При этом увеличение произошло впервые за 3 года, причем достаточно резко. Начиная с 2018 года показатель лишь снижался.



Конечно, нынешний уровень запущенности онкозаболеваний не достиг рекордной отметки девятилетней давности — 30,49%. Тем не менее динамика удручает, ведь на кону жизни татарстанцев.



Особенно вызывают опасения отдельные агломерации и районы, где статистика выглядит еще хуже, чем в целом по Татарстане. К примеру, в Казани рост был больше общереспубликанского — показатель вырос на 6 п.п. с 21,79% (в 1-м полугодии 2020 г.) до 27,79%. Наихудшая ситуация в Рыбно-Слободском районе. Там уровень запущенности вырос с 16,07% до 36,64%.



Также высокие показатели наблюдаются в Мензелинском (33,33%), Арском (32,5%), Альметьевском (31,67%) и Ютазинском (31,25%) районах. Сильно прибавил за год Камско-Устьинский район (с 11,11% до 25%).

Но есть муниципалитеты, где запущенность онкозаболеваний, напротив, снижалась: Кукморский (14,86%) и Мамадышский (15,09%) районы или оказалась значительно ниже общереспубликанского значения — Алексеевский (11,9%).



Запущенность злокачественных заболеваний в Татарстане, %

Район 1 полугодие 2021 г. 1 полугодие 2020 г. 1 полугодие 2019 г. 1 полугодие 2018 г. 1 полугодие 2017 г. Изменение

1 полуг. 2021 к 1 полуг. 2020 Изменение 1 полуг. 2021 к 1 полуг. 2017 Всего по Республике Татарстан 25,57 21,45 27,58 29,69 28,43 4,12 -2,86 Рыбно-Слободский район 36,54 16,07 31,43 35,14 22 20,47 14,54 Мензелинский район 33,33 28,26 21,88 31,25 34,21 5,07 -0,88 Арский район 32,5 33,33 23,81 21,54 30,77 -0,83 1,73 Альметьевский район 31,67 27,39 19,08 31,4 28,37 4,28 3,3 Ютазинский район 31,25 35,48 18,52 38,24 26,92 -4,23 4,33 Агрызский район 29,55 22,22 23,64 21,05 34,88 7,33 -5,33 Кайбицкий район 29,17 20 35,71 27,78 28 9,17 1,17 Сармановский район 28,33 27,27 23,08 17,86 21,21 1,06 7,12 Казань 27,79 21,79 29,58 30,48 29,9 6 -2,11 Атнинский район 27,27 15,79 21,05 20 32,26 11,48 -4,99 Алькеевский район 27,27 22,22 24 21,21 23,81 5,05 3,46 Апастовский район 27,03 21,43 18,6 33,33 30,56 5,6 -3,53 Бугульминский район 26,49 20,53 20,93 28,48 24,73 5,96 1,76 Менделеевский район 26,47 20,59 22,45 28,89 12,28 5,88 14,19 Зеленодольский район 26,1 20,31 26,64 36,55 25,08 5,79 1,02 Нурлатский район 26,09 21,79 24,42 28,72 32,88 4,3 -6,79 Новошешминский район 25,71 8,33 29,41 32 21,21 17,38 4,5 Бавлинский район 25,49 16,67 13,33 29,41 32,26 8,82 -6,77 Елабужский район 25,41 17,99 32,61 26,32 27,08 7,42 -1,67 Лаишевский район 25,33 19,44 34,69 35,42 30,3 5,89 -4,97 Черемшанский район 25 24,24 30,56 42,31 29,63 0,76 -4,63 Муслюмовский район 25 22,22 22,92 29,27 36,11 2,78 -11,11 Камско-Устьинский район 25 11,11 31,82 35,29 33,33 13,89 -8,33 Дрожжановский район 25 20 37,5 24 23,08 5 1,92 Тетюшский район 24,24 28,95 38,71 38,89 30,56 -4,71 -6,32 Верхнеуслонский район 24,24 14,71 28,57 27,78 38,1 9,53 -13,86 Сабинский район 24 31,71 28,21 32,69 31,58 -7,71 -7,58 Актанышский район 23,68 23,4 31,37 26,09 21,43 0,28 2,25 Тукаевский район 23,61 29,41 37,74 15,15 38,1 -5,8 -14,49 Тюлячинский район 23,53 35,29 34,78 14,81 25 -11,76 -1,47 Нижнекамский район 23,33 19,81 25,48 27,48 28,68 3,52 -5,35 Буинский район 22,86 22,97 26,47 29,51 33,33 -0,11 -10,47 Набережные Челны 22,48 18,98 27,21 29,58 29,78 3,5 -7,3 Чистопольский район 22,41 25,81 36,45 27,64 29,2 -3,4 -6,79 Высокогорский район 21,62 32,1 29,55 27,14 32,84 -10,48 -11,22 Аксубаевский район 21,05 20,93 25 41,67 35,14 0,12 -14,09 Балтасинский район 20,93 20,45 20,45 19,57 29,17 0,48 -8,24 Спасский район 20 27,03 23,53 39,02 21,95 -7,03 -1,95 Лениногорский район 18,46 18,92 29,79 22,9 27,65 -0,46 -9,19 Заинский район 17,81 15,29 34,48 33,78 22,03 2,52 -4,22 Азнакаевский район 17,59 13,18 21,14 26,61 19,05 4,41 -1,46 Пестречинский район 17,24 27,27 37,29 31,48 26,79 -10,03 -9,55 Мамадышский район 15,09 15,19 33,33 41,86 28,57 -0,1 -13,48 Кукморский район 14,86 16,13 28,26 25,71 21,62 -1,27 -6,76 Алексеевский район 11,9 6,06 20,41 22,73 17,5 5,84 -5,6

«Бумерангом возвращается»

Говоря об увеличении доли запущенных стадий злокачественных новообразований в Татарстане, главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов назвал главной причиной проблемы временную приостановку диспансерно-профилактической работы в условиях пандемии:

— В 2020 году, когда пришел основной удар с ковидной инфекцией, количество выявленных случаев злокачественных новообразований упало (по сравнению с 2019 г.) на 12%. Это приостановка диспансерно-профилактической работы, то есть злокачественные новообразования не выявлялись своевременно, что сейчас бумерангом возвращается в виде увеличения доли запущенных стадий. Пациенты, которые к нам приходили во многом приходили с наличием тех или иных симптомов заболевания. А наличие любого симптома говорит о том, что заболевание уже, как правило, не на ранней стадии.

По словам главного онколога республики, диспансерно-профилактическая работа в конечном итоге была возобновлена и сейчас дает результаты — выявляемость рака растет:



— За первое полугодие 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выявлено на 102 случая злокачественных новообразования больше — это +1,5%. Ситуация стабилизировалась и пошла в рост.

Если изучить статистику с 2012 года, по мнению Эдуарда Нагуманова, у нас все же есть значительный прогресс по снижению запущенности, причем он очень интенсивный, с 30,49% за 1-е полугодие 2012 года до 25,57% за аналогичный период 2021 года:

— Это связано с тем, что все эти годы система здравоохранения работала по направлению диспансеризации определенных групп взрослого населения, программ ранней диагностики. Это те программы, куда включены скрининговые технологии по выявлению рака молочной железы, рака предстательной железы, колоректального рака, рака кожи и рака шейки матки. В целом эта группа заболеваний в структуре онкологических заболеваний составляет около 50%. За счет этого ресурса мы год от года увеличивали долю ранних стадий и снижали долю запущенных. К запущенным относится не только четвертая стадия, но и третья «Б» стадия визуальных локализаций.

По словам врача, «людей необходимо мотивировать на участие в программе ранней диагностики рака!». Это дает возможность на бессимптомном этапе развития болезни выявить рак на ранней стадии, что может в итоге спасти жизнь, отметил Эдуард Нагуманов.

Как избежать беды?

По ряду онкологических заболеваний есть скрининговые технологии: рак молочной железы — это мамографическое исследование, рак шейки матки — это цитологическое исследование мазка, рак предстательной железы — это анализ крови на выявление простатоспецифического антигена, выявление колоректального рака — это исследования кала на скрытую кровь, злокачественные образования кожи (в том числе меланома) — это визуальный осмотр кожных покровов.

По другим заболеваниям возможности скрининговых технологий ограничены и требуют развития. Но даже по этим направлениям — хотя бы их исключить, было бы хорошо, убежден врач.

Эдуард Нагуманов также напомнил, что по каждому виду исследования есть свои возрастные периоды обследования:

— Эти периоды определены с учетом риска того или иного рака в той или иной возрастной группе. Для каждого рака выбран тот временной промежуток, в котором риски начинают возрастать. Начиная с этого возраста, у людей можно было бы выявлять рак на ранних стадиях и направлять на специализированное лечение.

Программы диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры по мамографическому скринингу проводятся в первичной сети здравоохранения или поликлиниках по месту жительства. По словам главного онколога, онкологический диспансер тесно взаимодействует с ними по этому направлению, оказывает организационно-методическую поддержку и выполняет ряд диагностических исследований централизованно и в соответствии с определенным стандартом. В этом процессе также участвуют ряд других крупных медицинских организаций Татарстана:

— Информация аккумулируется у нас, и мы по результатам анализа отправляем обратно в первичную сеть данные о том, у каких пациентов есть отклонения от нормы и кого необходимо дообследовать.

«Онкологическая служба держит удар»

Тенденция падения выявленных случаев рака в 2020 году, по словам Эдуарда Нагуманова, идентична со всеми регионами России, она общемировая:

— Несмотря на все эти сложные моменты, онкологической службе республики удается выдерживать жесткие показатели, в том числе по смертности. Так, по оперативным данным, за полгода 2021 года смертность от новообразований в Татарстане составила 175,7 на 100 000 человек населения. Это значительно ниже показателя 2020 года. Онкологическая служба держит удар. Не только онкологическая, но и вся система здравоохранения республики. Эта системная, комплексная, многоуровневая работа по тому, чтобы наши жители не оказались без медицинской помощи с таким грозным заболеванием.

В Татарстане реализуется программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассчитанная на 2019—2024 годы. В нее много заложено как по материально-техническому оснащению и переоснащению больниц, так и по применению новых медицинских технологий, режимов химиотерапии, радиотерапии:

— За прошлый год на базе филиалов в Альметьевске и в Набережных Челнах были запущены радиотерапевтические корпуса, то есть юго-западный и северо-западный регионы получили возможность завершенного цикла лечения пациентов по ряду злокачественных новообразований (в том числе радиотерапию) на местах. Онкологическая помощь в Татарстане развивается. Появляются новые технологии, новые виды операций, новые возможности в части лекарственной терапии, — отметил медик.